Карадахская теснина – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Карадахская теснина» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
На автобусе
7 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
25 окт в 06:30
29 окт в 06:30
3 400 за человека
Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
На автобусе
2 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Расписание: По вт., чт., вс. в 6:00
25 окт в 06:00
26 окт в 06:00
3 300 за человека
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
На автобусе
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Расписание: По средам в 06:00.
30 окт в 06:00
6 ноя в 06:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    17 сентября 2024
    Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
    Всё было отлично. Гид Арсен делал всё чтобы нам было комфортно. Один маленький нюанс к организатору: если вы пишите "Мы единственные кто забирает участников от места проживания"… ну свои слова надо выполнять. В остальном всё супер.
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2024
    Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
    Добрый день, увидели верхний нижний Гуниб, в Гунибе жители гостеприимные, накормили очень вкусно, но салтинский водопад это очень красиво, посетите не пожалеете,спасибо гиду Тимуру
  • Е
    Екатерина
    3 января 2024
    Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
    Хорошее агенство Отлично все организованно
  • Е
    Евгения
    18 августа 2023
    Горный Дагестан - аул Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента
    Данную экскурсию посетила 17.08.23. Все локации красивые! Спасибо гиду Саиду и водителю Марату за работу, вы суперрр!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Карадахская теснина»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  3. Крепость Нарын-Кала
  4. Джума-Мечеть
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Самое главное
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Карадахская теснина" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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