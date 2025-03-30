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вызывает вопросы. Была заявлена Карадахская теснина, из-за чего выбрала именно эту экскурсию и компанию. Организатор в переписке уточнил, что возвращение около 18 (выезд в 6 утра), до Дербента никого в машину не сажают.

В 6 утра на точку сбора машина приехала с 8 человеками, пришлось садиться сзади на колесо. Окей, не повезло, бывает. Дальше началось интереснее. 2 человек забрали в санатории Каспий в Манасе. Из Дербента. Это, простите, крюк длительностью +1,5 часа, потому что из Дербента «Каспий» находится значительно дальше поворота в Первомайском на Хунзах. Почему людей из Манаса не отдали в экскурсии из Махачкалы - загадка. Очень хотелось заработать +7400₽, видимо. На Матласе гид и водитель настойчиво предлагали поменять теснину на Каменную чашу, потому что разницы нет, но сэкономит 1,5 часа. Замечу, погода +18, солнце, ни облака, ссылаться на плохую погоду невозможно. Меня укачало утром, поэтому сил спорить не было, и из-за Манаса было понятно, что уже приедем поздно. В итоге на точку в Дербент прибыли в 19:35. Если бы поехали в теснину - приехали, вероятно, в 21. Самое главное - во всех локациях находились минимум времени, ровно пофоткаться и пройти маршрут. На обратном пути многие обсуждали, что так мало времени редко когда давали. В общей сложности 2,5 часа экскурсионных, 1 час обед, 10 - в транспорте, и при этом замена программы. Сложно порекомендовать.

Если бы не природа и хорошее отношение гида и водителей, поставила бы три балла.