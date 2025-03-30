Мои заказы

Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр

Добро пожаловать в удивительный мир Дагестана! Путешествие по живописным местам и древним селам подарит вам массу впечатлений
Путешествие по Дагестану обещает стать настоящим открытием. Село Хунзах, некогда столица Аварского ханства, очарует своей историей и видами. Карадахская теснина, известная своими отвесными стенами, впечатлит любого путешественника. Водопады Тобот и Итля-Тляр удивят своей мощью и красотой. Плато Матлас предложит захватывающие панорамы горных хребтов. Эта экскурсия - идеальный способ провести день на свежем воздухе и насладиться природными чудесами
4
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏞️ Исторические места и древние села
  • 🚶‍♂️ Прогулки по живописным маршрутам
  • 🌊 Величественные водопады
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 🥗 Включён обед

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Хунзаха и Карадахской теснины - с мая по сентябрь. В это время года маршруты наиболее доступны, а природные объекты предстают во всей красе. Тёплая погода позволяет комфортно путешествовать и наслаждаться видами.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр
Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр
Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр

Что можно увидеть

  • Село Хунзах
  • Карадахская теснина
  • Плато Матлас
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итля-Тляр

Описание экскурсии

Село Хунзах — столица Аварского ханства, раскинувшаяся на живописном плато. Среди мощных скал царит дух древности, а с обрывов открываются виды на окружающие просторы.

Карадахская теснина — одно из самых загадочных мест Дагестана. Узкий каньон с отвесными скальными стенами, которые достигают 170 метров, будто ведёт в иной мир.

Водопады Тобот и Итля-Тляр — настоящие природные шедевры. Тобот резко срывается вниз с высоты более 70 метров, а Итля-Тляр привлекает чарующими видами.

Плато Матлас удивит вас своим величием: живописные холмы, ущелья и скалы напоминают кадры из фильмов о неизведанных мирах. Здесь можно насладиться панорамами горных хребтов.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter и обед
  • Программа рассчитана на средний уровень физической подготовки. На маршруте есть пешие подъёмы по пересечённой местности
  • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован в целях безопасности
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и пятницу в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиджан
Алиджан — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 274 туристов
Меня зовут Алиджан, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегда
читать дальшеуменьшить

было создание незабываемых впечатлений для моих гостей. За время работы я организовал 200 поездок для 700 путешественников. Мой опыт и знания позволяют мне создавать маршруты, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Мы с моими коллегами стремимся удовлетворить все ваши потребности и пожелания, предлагая запоминающиеся туры.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Д
Смешанные впечатления от поездки.

Природа красивая, бесспорно. Гид-сопровождающий приятный вежливый парень, сверхчетко выдерживал тайминг, в местах маршрута со льдом страховал всех скользивших туристов. Водитель отличный. Машина в хорошем состоянии.

Как составлена программа-
читать дальшеуменьшить

вызывает вопросы. Была заявлена Карадахская теснина, из-за чего выбрала именно эту экскурсию и компанию. Организатор в переписке уточнил, что возвращение около 18 (выезд в 6 утра), до Дербента никого в машину не сажают.
В 6 утра на точку сбора машина приехала с 8 человеками, пришлось садиться сзади на колесо. Окей, не повезло, бывает. Дальше началось интереснее. 2 человек забрали в санатории Каспий в Манасе. Из Дербента. Это, простите, крюк длительностью +1,5 часа, потому что из Дербента «Каспий» находится значительно дальше поворота в Первомайском на Хунзах. Почему людей из Манаса не отдали в экскурсии из Махачкалы - загадка. Очень хотелось заработать +7400₽, видимо. На Матласе гид и водитель настойчиво предлагали поменять теснину на Каменную чашу, потому что разницы нет, но сэкономит 1,5 часа. Замечу, погода +18, солнце, ни облака, ссылаться на плохую погоду невозможно. Меня укачало утром, поэтому сил спорить не было, и из-за Манаса было понятно, что уже приедем поздно. В итоге на точку в Дербент прибыли в 19:35. Если бы поехали в теснину - приехали, вероятно, в 21. Самое главное - во всех локациях находились минимум времени, ровно пофоткаться и пройти маршрут. На обратном пути многие обсуждали, что так мало времени редко когда давали. В общей сложности 2,5 часа экскурсионных, 1 час обед, 10 - в транспорте, и при этом замена программы. Сложно порекомендовать.
Если бы не природа и хорошее отношение гида и водителей, поставила бы три балла.

Алиджан
Алиджан
Ответ организатора:
Уважаемая Дениза,

Благодарим вас за ваш отзыв и за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями о поездке. Ваши слова о
читать дальшеуменьшить

красоте мест, которые мы посещаем, вдохновляют нас продолжать работать над созданием незабываемых впечатлений для наших туристов.

Мы искренне сожалеем, что программа экскурсии не оправдала ваших ожиданий. Ваши замечания о маршруте и времени на локациях очень важны для нас, и мы обязательно учтем их при планировании будущих поездок. Мы стремимся к тому, чтобы каждая деталь была продумана, и ваше мнение поможет нам улучшить качество сервиса.

Надеемся, что в будущем у вас будет возможность вновь отправиться с нами в путешествие, и мы сможем подарить вам более полное и насыщенное впечатление. Если у вас есть дополнительные комментарии или предложения, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии на «Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр»

Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
На автобусе
13 часов
120 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Еженедельно
10 июн в 06:00
11 июн в 07:00
3700 ₽ за человека
Хунзах, Матлас, «Каменная чаша» и озеро Мочох: поездка из Дербента
На автобусе
13 часов
76 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас, «Каменная чаша» и озеро Мочох: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
10 июн в 07:00
11 июн в 07:00
3700 ₽ за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
На автобусе
12 часов
16 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июн в 06:00
12 июн в 06:00
3700 ₽ за человека
Из Дербента - в горный Дагестан
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - в горный Дагестан
Погрузитесь в атмосферу горного Дагестана, посетив Гуниб и другие уникальные места. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: У вашего отеля
10 июн в 07:00
11 июн в 07:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте
3700 ₽ за человека