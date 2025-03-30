Путешествие по Дагестану обещает стать настоящим открытием. Село Хунзах, некогда столица Аварского ханства, очарует своей историей и видами. Карадахская теснина, известная своими отвесными стенами, впечатлит любого путешественника. Водопады Тобот и Итля-Тляр удивят своей мощью и красотой. Плато Матлас предложит захватывающие панорамы горных хребтов. Эта экскурсия - идеальный способ провести день на свежем воздухе и насладиться природными чудесами
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏞️ Исторические места и древние села
- 🚶♂️ Прогулки по живописным маршрутам
- 🌊 Величественные водопады
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 🥗 Включён обед
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Хунзаха и Карадахской теснины - с мая по сентябрь. В это время года маршруты наиболее доступны, а природные объекты предстают во всей красе. Тёплая погода позволяет комфортно путешествовать и наслаждаться видами.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Село Хунзах
- Карадахская теснина
- Плато Матлас
- Водопад Тобот
- Водопад Итля-Тляр
Описание экскурсии
Село Хунзах — столица Аварского ханства, раскинувшаяся на живописном плато. Среди мощных скал царит дух древности, а с обрывов открываются виды на окружающие просторы.
Карадахская теснина — одно из самых загадочных мест Дагестана. Узкий каньон с отвесными скальными стенами, которые достигают 170 метров, будто ведёт в иной мир.
Водопады Тобот и Итля-Тляр — настоящие природные шедевры. Тобот резко срывается вниз с высоты более 70 метров, а Итля-Тляр привлекает чарующими видами.
Плато Матлас удивит вас своим величием: живописные холмы, ущелья и скалы напоминают кадры из фильмов о неизведанных мирах. Здесь можно насладиться панорамами горных хребтов.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter и обед
- Программа рассчитана на средний уровень физической подготовки. На маршруте есть пешие подъёмы по пересечённой местности
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован в целях безопасности
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиджан — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 274 туристов
Меня зовут Алиджан, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегда
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Смешанные впечатления от поездки.
Природа красивая, бесспорно. Гид-сопровождающий приятный вежливый парень, сверхчетко выдерживал тайминг, в местах маршрута со льдом страховал всех скользивших туристов. Водитель отличный. Машина в хорошем состоянии.
Как составлена программа-
Природа красивая, бесспорно. Гид-сопровождающий приятный вежливый парень, сверхчетко выдерживал тайминг, в местах маршрута со льдом страховал всех скользивших туристов. Водитель отличный. Машина в хорошем состоянии.
Как составлена программа-
Алиджан
Ответ организатора:
Уважаемая Дениза,
Благодарим вас за ваш отзыв и за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями о поездке. Ваши слова о
Благодарим вас за ваш отзыв и за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями о поездке. Ваши слова о
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