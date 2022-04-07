в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00

В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента

Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии

Групповая
Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — покинутый аул Гамсутль.

Раньше в нем кипела жизнь, но с 2015 года здесь никто не живет, и навещают его только путешественники.

В группе до 20 человек вы отправитесь исследовать дагестанский Мачу-Пикчу, а также посетите живое село Кегер, отведаете традиционные блюда и оцените завораживающие своды Салтинской теснины.
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Гергебильская и Гунибская ГЭС. Первые остановки — у малых гидроэлектростанций Дагестана, где вы откроете живописные виды ущелий, рек и водохранилищ.
  • Атмосферный Гамсутль. Сердце нашего путешествия — покинутый аул, куда вы сможете подняться пешком или на уазике. Гуляя по опустевшим улочкам и осматривая целые, но безлюдные дома, вы окажетесь будто в декорациях, готовых к съемке фильма. Гид расскажет историю этого места, а также познакомит с устройством типичных высокогорных аулов Дагестана.
  • Кегер. Оставив Гамсутль, вы переместитесь в живое село, где увидите быт местных жителей. И после обеда из блюд национальной кухни отправитесь к завершающей точке маршрута.
  • Салтинская теснина. Извилистое ущелье — одно из чудес природы нашего края. Иногда здесь можно наблюдать прорывающийся сверху водопад. Но и в остальные времена причудливые салтинские подземелья сами по себе производят сильное впечатление.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер, полное сопровождение гида и обед
  • В эту поездку с вами могут поехать дети от 7 лет
  • Пеший подъем к Гамсутлю составляет 2 км. При восхождении к аулу-призраку вы можете сократить треть пути, проехав на уазиках. Доплата составляет 500 руб. в одну сторону (вместимость 5 человек).

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Буйнакского
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьмиГоры🏡Выездные☀️На весь деньПо Дагестану

Еще несколько похожих предложений в Дербенте

Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
12 часов
Групповая
АЯ-Тур
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Среди гор затерялось удивительное место - аул-призрак Гамсутль
3 000 за 1 человека
Большая обзорная экскурсия по Дербенту
9 часов
Групповая
АЯ-Тур
Нет отзывов
Большая обзорная экскурсия по Дербенту
Предлагаем вам исследовать самый древний город во всей России! На экскурсии по Дербенту вас ждёт посещение
2 500 за 1 человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Яна
4.8
16 отзывов
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Проникнуться историей и восточным колоритом одного из древнейших городов мира на обзорной прогулке
6 500 за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по городу
3 часа
Групповая
АЯ-Тур
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по городу
На берегу Каспийского моря находится самый старый город - Дербент
1 500 за 1 человека
Дербент - первая встреча
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Людмила
4.9
93 отзыва
Очень популярно сейчас
Дербент - первая встреча
«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии
4 500 за 1-15 чел.
Дербент с высоты: полет на параплане
2 часа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Мини-группа
Константин
Нет отзывов
Дербент с высоты: полет на параплане
На закате или рассвете полюбоваться городом, увидеть древнюю крепость и насладиться красками моря
4 000 за 1 человека
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Погрузиться в атмосферу, историю и традиции аутентичного аула, веками живущего выше облаков
1722015 498 за 1-4 чел.
Дербент с огоньком
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Джэма
4.4
12 отзывов
Дербент с огоньком
Погулять по Старому городу, станцевать лезгинку, погостить у местных и увидеть экраноплан Лунь
72506 525 за 1-20 чел.
Дербент - сокровищница культур и религий
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Гаджи
Нет отзывов
Дербент - сокровищница культур и религий
Поразиться второму по величине городу Дагестана и уникальному музею-заповеднику под открытым небом
9 100 за 1-4 чел.
Сулакский каньон из Дербента
14 часов
Групповая
АЯ-Тур
4.9
9 отзывов
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном
3 500 за 1 человека
Путешествие в Южный Дагестан
8 часов
Индивидуальная
Амрах
Нет отзывов
Путешествие в Южный Дагестан
Приглашаем вас посетить Дагестанскую Швейцарию! Увидим потрясающие горные пейзажи Южного Дагестана, завораживающий вид
6 000 за 1-4 чел.
Древний город Дербент
3 часа
Индивидуальная
Людмила
5
3 отзыва
Древний город Дербент
Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России
4 000 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дербенте
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ