в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00

Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — покинутый аул Гамсутль.
Раньше в нем кипела жизнь, но с 2015 года здесь никто не живет, и навещают его только путешественники.
Вы отправитесь исследовать дагестанский Мачу-Пикчу, увидите красивые Чохские террасы, отведаете традиционные блюда и оцените завораживающие своды Салтинской теснины.
Раньше в нем кипела жизнь, но с 2015 года здесь никто не живет, и навещают его только путешественники.
Вы отправитесь исследовать дагестанский Мачу-Пикчу, увидите красивые Чохские террасы, отведаете традиционные блюда и оцените завораживающие своды Салтинской теснины.
Описание экскурсии
- Гергебильская и Гунибская ГЭС. Первые остановки — у малых гидроэлектростанций Дагестана, где вы откроете живописные виды ущелий, рек и водохранилищ.
- Атмосферный Гамсутль. Сердце нашего путешествия — покинутый аул, куда вы сможете подняться пешком или на уазике. Гуляя по опустевшим улочкам и осматривая целые, но безлюдные дома, вы окажетесь будто в декорациях, готовых к съемке фильма. Гид расскажет историю этого места, а также познакомит с устройством типичных высокогорных аулов Дагестана.
- Чохские террасы. Насладимся красивым рукотворным ландшафтом, а после обеда из блюд национальной кухни отправимся к завершающей точке маршрута.
- Салтинская теснина. Извилистое ущелье — одно из чудес природы нашего края. Иногда здесь можно наблюдать прорывающийся сверху водопад. Но и в остальные времена причудливые салтинские подземелья сами по себе производят сильное впечатление.
Организационные детали
- В стоимость включён обед.
- Дополнительно оплачивается аренда резиновых сапог в Салтинской теснине — до 200 ₽.
- В эту поездку с вами могут поехать дети от 6 лет.
- Пеший подъем к Гамсутлю займет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. При восхождении к аулу-призраку вы можете сократить треть пути, проехав на уазиках (при наличии мест). Доплата составляет 500 ₽ в одну сторону (вместимость 5 человек).
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.
Обратите внимание
- Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время поездки.
- Также нельзя брать с собой животных.
во вторник, четверг и воскресенье в 06:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9000 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Здравствуйте!
Экскурсия очень понравилась! Узнали много интересного про Дагестан. Самед (наш гид) рассказал историю заброшенного аула Гамсутль, провел по его узким улочкам, рассказал об обустройстве быта жителей, показал дом последнего из
Экскурсия очень понравилась! Узнали много интересного про Дагестан. Самед (наш гид) рассказал историю заброшенного аула Гамсутль, провел по его узким улочкам, рассказал об обустройстве быта жителей, показал дом последнего из
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Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый, но по жаре это непросто (совет туристам — обязательно удобная обувь, головной убор и
+2
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Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для "посмотреть крсивое место", и технические/санитарные остановки.
Прочитала некоторые более ранние отзывы и немного удивилась. Я
Прочитала некоторые более ранние отзывы и немного удивилась. Я
+1
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Были с мамой на экскурсии в Гамсутль и Салтинскую теснину 14.08.2022. Остались очень довольны!
Наш гид Эмиль — замечательный рассказчик, узнали от него много интересного не только о Гамсутле, но и
Наш гид Эмиль — замечательный рассказчик, узнали от него много интересного не только о Гамсутле, но и
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Очень интересная экскурсия. Комфортабельный автобус, замечательный и супербыстрый водитель. Хороший гид, интересное донесение информации. Подъем на Гамсутль стоит того, а спускаться вообще весело. Вкусный обед. Салтинский водопад очень красивый, в
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О
Посетили экскурсию в Гамсутль и Салтинскую теснину. Нас сопровождали гид Галим и водитель Камал. Большое им спасибо. Было информативно, ненавязчиво, с тонким юмором и конечно прекрасная дагестанская природа. А на
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