в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00

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о Дербенте, истории города и Дагестана в целом, дагестанской культуре и обычаях. Спасибо за такую содержательную экскурсию! 🤓



Маршрут очень красивый и насыщенный.



Гамсутль — загадочный и очень атмосферный. Обычно половину пути до аула можно проехать на уазиках-буханках, но нам «повезло»: в этот день дорогу ремонтировали и нам пришлось весь путь пройти пешком — ощутили на себе все прелести жизни в горном ауле! 😁



Собираясь на эту экскурсию, будьте готовы к тому, что это не лёгкий прогулочный маршрут, а настоящее восхождение в горы — пусть и на небольшую высоту. Тем, кто 350 дней в году проводит, сидя в офисе под кондиционером, точно будет непросто. 😅



Выбирайте удобную обувь, запасайтесь водой (недалеко от аула есть родник, но в пути она вам точно понадобится). Закрытая одежда на этой экскурсии — не только дань уважения местным традициям, но и вопрос вашего комфорта: защитит от палящего солнца и крапивы, которой много на «улочках» Гамсутля.



Салтинская теснина поражает своей красотой и радует прохладой. Водопад в день нашей экскурсии был достаточно полноводным, удалось сделать классные фотки. 👍 Не отказывайтесь от возможности взять в аренду сапоги перед входом в теснину (все гигиенично) — вода холодная, камни скользкие, а в сапогах мы чувствовали себя вполне уверенно.



Отдельно хочется отметить выбор места для обеда — не знаю, как называется это небольшое придорожное кафе. Когда мы планировали поездку в Дагестан, я хотела побывать в каком-нибудь уютном семейном кафе с вкусными домашними блюдами традиционной кухни. И на экскурсии нас привезли именно в такое место! Ещё и обедали мы на веранде с видом на сад — красота! 😍



Отправляясь в поездку, мы думали, что будем трястись по горным дорогам и страдать от жары — но нас ждал сюрприз: новый микроавтобус с прекрасно работающим кондиционером и виртуозным водителем.



Будьте готовы к огромным пробкам на дорогах Дагестана — мы их оценили ещё по пути из аэропорта. Из-за этих пробок, наша поездка очень затянулась — наверное, часа на два, но хорошо, что она прошла в комфортном автобусе. 👌



В общем, от экскурсии у нас остались только положительные впечатления. Спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Эмилю!



P. S. Рады были увидеться с нашим гидом через пару дней уже на другой экскурсии — он работал с параллельной группой. 😊