в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00

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В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента

Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии
Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — покинутый аул Гамсутль.

Раньше в нем кипела жизнь, но с 2015 года здесь никто не живет, и навещают его только путешественники.

Вы отправитесь исследовать дагестанский Мачу-Пикчу, увидите красивые Чохские террасы, отведаете традиционные блюда и оцените завораживающие своды Салтинской теснины.
4.7
92 отзыва
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента

Описание экскурсии

  • Гергебильская и Гунибская ГЭС. Первые остановки — у малых гидроэлектростанций Дагестана, где вы откроете живописные виды ущелий, рек и водохранилищ.
  • Атмосферный Гамсутль. Сердце нашего путешествия — покинутый аул, куда вы сможете подняться пешком или на уазике. Гуляя по опустевшим улочкам и осматривая целые, но безлюдные дома, вы окажетесь будто в декорациях, готовых к съемке фильма. Гид расскажет историю этого места, а также познакомит с устройством типичных высокогорных аулов Дагестана.
  • Чохские террасы. Насладимся красивым рукотворным ландшафтом, а после обеда из блюд национальной кухни отправимся к завершающей точке маршрута.
  • Салтинская теснина. Извилистое ущелье — одно из чудес природы нашего края. Иногда здесь можно наблюдать прорывающийся сверху водопад. Но и в остальные времена причудливые салтинские подземелья сами по себе производят сильное впечатление.

Организационные детали

  • В стоимость включён обед.
  • Дополнительно оплачивается аренда резиновых сапог в Салтинской теснине — до 200 ₽.
  • В эту поездку с вами могут поехать дети от 6 лет.
  • Пеший подъем к Гамсутлю займет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. При восхождении к аулу-призраку вы можете сократить треть пути, проехав на уазиках (при наличии мест). Доплата составляет 500 ₽ в одну сторону (вместимость 5 человек).
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.

Обратите внимание

  • Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время поездки.
  • Также нельзя брать с собой животных.

во вторник, четверг и воскресенье в 06:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9000 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Здравствуйте!
Экскурсия очень понравилась! Узнали много интересного про Дагестан. Самед (наш гид) рассказал историю заброшенного аула Гамсутль, провел по его узким улочкам, рассказал об обустройстве быта жителей, показал дом последнего из
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них.
Во время фотосессии смогли заглянуть в разные уголки аула.
Произвели сильное впечатление террасы, водохранилище среди гор и водопад.
Было интересно. Сделали много фото на память.
Хочется отметить профессионализм не только гида Самеда, но и водителя Руслана!
К сожалению не все участники были пунктуальны и мы задерживались на локациях, в связи с чем экскурсия затянулась. Но это уже вопрос не к организаторам.
Пожелание будущим туристам:
слушать гидов и не нарушать тайминг, чтобы не задерживать всю группу.
Спасибо АЯ-тур за экскурсию. Успехов и процветания. Будем рекомендовать своим знакомым и приедем сами ещё.

Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
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Надежда
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый, но по жаре это непросто (совет туристам — обязательно удобная обувь, головной убор и
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полтора литра воды!). И аккуратнее на спуске!
Сам Гамсутль — прекрасное место, чистейший восторг. Потрясающие виды, вся эта красота стоит того, чтоб её увидеть. Никакими словами это не описать!
Программа в целом вся насыщенная. Остальные остановки по маршруту впечатляют не так сильно, как Гамсутль, но тоже по-своему красивы и интересны.
Похвалю обед — очень вкусно и сытно!
И огромная благодарность и уважение гиду. Алим — профессионал своего дела! Грамотная речь, интересные рассказы, отличное чувство юмора, энциклопедические знания. Благодарю его за прекрасный день в прекрасном Дагестане!

Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,+2
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
Невероятная экскурсия! Я была потрясена красотой гор. Подъём к Гамсутлю сам по себе не слишком тяжёлый,
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Светлана
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для "посмотреть крсивое место", и технические/санитарные остановки.
Прочитала некоторые более ранние отзывы и немного удивилась. Я
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так понимаю, что после прошлых отзывов многое изменилось. Видимо, внесли какие-то корректировки в маршрут/остановки/обед, либо это заслуга гида Абдулы, который всё четко планировал. Гид отличный, много рассказывает про историю, культуру и быт Дагестана.
Места очень красивые по дороге, Гамсутль интересное и живописное место. У нас на него было часа полтора именно уже наверху, успели пройти весь город вдоль и поперек, вверх и вниз, всё посмотреть.
Часть пути проехали на машинах, кто-то пошел пешком (кто хотел, но там пыльная дорога и будут ездить машины мимо постоянно, поэтому кто не любит такое, не рекомендую пешком идти до основного подъема).
ГЭС тоже интересное место, но там можно особо долго не задерживаться, Салтинская теснина живописная. Единственное, водопад был почти без воды в этот раз, она еле-еле где-то стекала по склонам. Конечно, когда вода, это выглядит более эффектно, но так тоже было любопытно.
Всё очень понравилось, насыщенный день. И мне кажется, никакой разницы, приехали ли вы обратно в 21.00 или в 22.30, эта экскурсия рассчитана на весь день, просто не надо планировать никакой вылет или поезд на вечер в такие экскурсионные дни. Как пожелание - писать изначально время экскурсии не 7.00, а 6.30. Так было каждый раз (во всех забронированых экскурсиях всех компаний) - нужно было появиться на месте встречи за полчаса, это жуть как рано))) Все-таки надо указывать это в описании экскурсии еще ДО бронирования, а то получается "сюрприз" вечером перед экскурсией.
А экскурсию рекомендую обязательно, не пожалеете о том, что так рано встали!:)

Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для+1
Экскурсия отличная, сначала много дороги, но потом всё очень хорошо спланировано, и остановки на маршруте для
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Юлия
Были с мамой на экскурсии в Гамсутль и Салтинскую теснину 14.08.2022. Остались очень довольны!

Наш гид Эмиль — замечательный рассказчик, узнали от него много интересного не только о Гамсутле, но и
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о Дербенте, истории города и Дагестана в целом, дагестанской культуре и обычаях. Спасибо за такую содержательную экскурсию! 🤓

Маршрут очень красивый и насыщенный.

Гамсутль — загадочный и очень атмосферный. Обычно половину пути до аула можно проехать на уазиках-буханках, но нам «повезло»: в этот день дорогу ремонтировали и нам пришлось весь путь пройти пешком — ощутили на себе все прелести жизни в горном ауле! 😁

Собираясь на эту экскурсию, будьте готовы к тому, что это не лёгкий прогулочный маршрут, а настоящее восхождение в горы — пусть и на небольшую высоту. Тем, кто 350 дней в году проводит, сидя в офисе под кондиционером, точно будет непросто. 😅

Выбирайте удобную обувь, запасайтесь водой (недалеко от аула есть родник, но в пути она вам точно понадобится). Закрытая одежда на этой экскурсии — не только дань уважения местным традициям, но и вопрос вашего комфорта: защитит от палящего солнца и крапивы, которой много на «улочках» Гамсутля.

Салтинская теснина поражает своей красотой и радует прохладой. Водопад в день нашей экскурсии был достаточно полноводным, удалось сделать классные фотки. 👍 Не отказывайтесь от возможности взять в аренду сапоги перед входом в теснину (все гигиенично) — вода холодная, камни скользкие, а в сапогах мы чувствовали себя вполне уверенно.

Отдельно хочется отметить выбор места для обеда — не знаю, как называется это небольшое придорожное кафе. Когда мы планировали поездку в Дагестан, я хотела побывать в каком-нибудь уютном семейном кафе с вкусными домашними блюдами традиционной кухни. И на экскурсии нас привезли именно в такое место! Ещё и обедали мы на веранде с видом на сад — красота! 😍

Отправляясь в поездку, мы думали, что будем трястись по горным дорогам и страдать от жары — но нас ждал сюрприз: новый микроавтобус с прекрасно работающим кондиционером и виртуозным водителем.

Будьте готовы к огромным пробкам на дорогах Дагестана — мы их оценили ещё по пути из аэропорта. Из-за этих пробок, наша поездка очень затянулась — наверное, часа на два, но хорошо, что она прошла в комфортном автобусе. 👌

В общем, от экскурсии у нас остались только положительные впечатления. Спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Эмилю!

P. S. Рады были увидеться с нашим гидом через пару дней уже на другой экскурсии — он работал с параллельной группой. 😊

Были с мамой на экскурсии в Гамсутль и Салтинскую теснину 14.08.2022. Остались очень довольны!
Были с мамой на экскурсии в Гамсутль и Салтинскую теснину 14.08.2022. Остались очень довольны!
Были с мамой на экскурсии в Гамсутль и Салтинскую теснину 14.08.2022. Остались очень довольны!
Были с мамой на экскурсии в Гамсутль и Салтинскую теснину 14.08.2022. Остались очень довольны!
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Светлана
Очень интересная экскурсия. Комфортабельный автобус, замечательный и супербыстрый водитель. Хороший гид, интересное донесение информации. Подъем на Гамсутль стоит того, а спускаться вообще весело. Вкусный обед. Салтинский водопад очень красивый, в
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пещере, идешь по речке в резиновых сапогах, взбираешься по камням, держась за тросы в стенах, впечатлений море! Однозначно рекомендую экскурсию. На обратной дороге показали интересный фильм про Дагестан. Большое спасибо за экскурсию! Спасибо гиду Алиму и водителю Арсену за хорошие впечатления.

Очень интересная экскурсия. Комфортабельный автобус, замечательный и супербыстрый водитель. Хороший гид, интересное донесение информации. Подъем на
Очень интересная экскурсия. Комфортабельный автобус, замечательный и супербыстрый водитель. Хороший гид, интересное донесение информации. Подъем на
Очень интересная экскурсия. Комфортабельный автобус, замечательный и супербыстрый водитель. Хороший гид, интересное донесение информации. Подъем на
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О
Посетили экскурсию в Гамсутль и Салтинскую теснину. Нас сопровождали гид Галим и водитель Камал. Большое им спасибо. Было информативно, ненавязчиво, с тонким юмором и конечно прекрасная дагестанская природа. А на
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память остались не только фото, но и головокружительные видео от нашего гида.
Т. к. это была третья экскурсия (все у разных тур-операторов), мне есть с чем сравнить. На этой экскурсии мне понравилось больше всего. Однозначно рекомендую!

Посетили экскурсию в Гамсутль и Салтинскую теснину. Нас сопровождали гид Галим и водитель Камал. Большое им
Посетили экскурсию в Гамсутль и Салтинскую теснину. Нас сопровождали гид Галим и водитель Камал. Большое им
Посетили экскурсию в Гамсутль и Салтинскую теснину. Нас сопровождали гид Галим и водитель Камал. Большое им
Посетили экскурсию в Гамсутль и Салтинскую теснину. Нас сопровождали гид Галим и водитель Камал. Большое им
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Входит в следующие категории Дербента

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