Гуниб — это посёлок в горах, который славится как восхитительными видами, так и историческими объектами. Вы побываете на Царской поляне и узнаете, какому событию она обязана своим названием. Осмотрите Гунибскую крепость, возвышающуюся над одноимённым плато.
Вкусно пообедаете и пройдёте через «Ворота чудес» — так местные называют живописную Карадахскую теснину.
Вкусно пообедаете и пройдёте через «Ворота чудес» — так местные называют живописную Карадахскую теснину.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Выезжаем из Дербента рано утром, в 06:00, чтобы всё успеть — программа предстоит насыщенная! Дорога в одну сторону займёт до 3 часов.
Природный парк «Верхний Гуниб»
- Вы побываете на Царской поляне и в Гунибской крепости, величественно возвышающейся над плато в окружении горных вершин. Крепость была построена российскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны. Именно здесь был взят в плен сам имам Шамиль, после чего фактически закончилась полувековая война. Красотой этих мест был так поражён Айвазовский, что запечатлел её на холсте.
- Беседка Имама Шамиля и камень Барятинского
- Памятник «Белые журавли», посвящённый погибшим во время Великой Отечественной войны гунибцам
Карадахская теснина
Вы пройдёте через «Ворота чудес», как называют местные жители Карадахскую теснину, уникальный памятник природы Дагестана. Здесь кажется, будто вы попали в тиски и вас вот-вот зажмёт между скалами.
Организационные детали
Экскурсия длится около 13 часов вместе с дорогой туда-обратно.
В стоимость включено:
- Трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz или на минивэне, в зависимости от кол-ва участников
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты в музей
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина 41
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 5643 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 мая 2024
Прекраснпя экскурсия.
Карадахская теснина птрясает своим великолепием.
Карадахская теснина птрясает своим великолепием.
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