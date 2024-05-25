Гуниб — это посёлок в горах, который славится как восхитительными видами, так и историческими объектами. Вы побываете на Царской поляне и узнаете, какому событию она обязана своим названием. Осмотрите Гунибскую крепость, возвышающуюся над одноимённым плато. Вкусно пообедаете и пройдёте через «Ворота чудес» — так местные называют живописную Карадахскую теснину.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выезжаем из Дербента рано утром, в 06:00, чтобы всё успеть — программа предстоит насыщенная! Дорога в одну сторону займёт до 3 часов.

Природный парк «Верхний Гуниб»

Вы побываете на Царской поляне и в Гунибской крепости, величественно возвышающейся над плато в окружении горных вершин. Крепость была построена российскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны. Именно здесь был взят в плен сам имам Шамиль, после чего фактически закончилась полувековая война. Красотой этих мест был так поражён Айвазовский, что запечатлел её на холсте.

Беседка Имама Шамиля и камень Барятинского

Памятник «Белые журавли», посвящённый погибшим во время Великой Отечественной войны гунибцам

Карадахская теснина

Вы пройдёте через «Ворота чудес», как называют местные жители Карадахскую теснину, уникальный памятник природы Дагестана. Здесь кажется, будто вы попали в тиски и вас вот-вот зажмёт между скалами.

Организационные детали

Экскурсия длится около 13 часов вместе с дорогой туда-обратно.

В стоимость включено: