Хунзах и Каменная чаша

Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зелёная луговая трава и прозрачная, как стекло, вода. Помимо водопада Тобота и Итлятляр, в районе есть ещё шесть не менее живописных водопадов.
Хунзах и Каменная чаша
Хунзах и Каменная чаша
Хунзах и Каменная чаша
Ближайшие даты:
20
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мар30
мар
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Природные красоты Хунзахского района

Хунзахский район – это место, где природа раскрывает свои лучшие стороны. Здесь вы сможете насладиться удивительным сочетанием водной стихии и величественного рельефа гор и отвесных скал. Каждый уголок этого района полон вдохновения, а горные пейзажи и зеленые луговые травы создают неповторимую атмосферу.

Водопады Хунзахского района

Одной из главных достопримечательностей являются водопады. В этом районе вы найдете:

  • Водопад Тобота
  • Водопад Итлятляр
  • Шесть других живописных водопадов

Каждый из этих водопадов уникален и обладает своей особой красотой. Прозрачная, как стекло, вода и окружающие пейзажи создают волшебную атмосферу, которая вдохновляет на новые открытия и приключения.

Погружение в природу

Посещение Хунзахского района – это возможность не только насладиться красотой природы, но и отдохнуть от городской суеты. Здесь можно прогуляться по живописным тропам, насладиться свежим воздухом и открыть для себя новые горизонты.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 07:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хунзах
  • Матласская каменная чаша
  • Водопад Тобот
  • Водопат Итлятляр
  • Матласские водопады
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит в цену
  • Спуск на зип-лайне
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Р. Дагестан, с. Магарамкент, ул. Ленина, 22
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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