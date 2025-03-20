Описание экскурсии
Природные красоты Хунзахского района
Хунзахский район – это место, где природа раскрывает свои лучшие стороны. Здесь вы сможете насладиться удивительным сочетанием водной стихии и величественного рельефа гор и отвесных скал. Каждый уголок этого района полон вдохновения, а горные пейзажи и зеленые луговые травы создают неповторимую атмосферу.
Водопады Хунзахского района
Одной из главных достопримечательностей являются водопады. В этом районе вы найдете:
- Водопад Тобота
- Водопад Итлятляр
- Шесть других живописных водопадов
Каждый из этих водопадов уникален и обладает своей особой красотой. Прозрачная, как стекло, вода и окружающие пейзажи создают волшебную атмосферу, которая вдохновляет на новые открытия и приключения.
Погружение в природу
Посещение Хунзахского района – это возможность не только насладиться красотой природы, но и отдохнуть от городской суеты. Здесь можно прогуляться по живописным тропам, насладиться свежим воздухом и открыть для себя новые горизонты.
По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзах
- Матласская каменная чаша
- Водопад Тобот
- Водопат Итлятляр
- Матласские водопады
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Спуск на зип-лайне
- Сувениры