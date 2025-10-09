Нарын-Кала - это не просто крепость, а целый мир, который расскажет о прошлом. Здесь каждый уголок хранит тайны былых времён. Посетители смогут увидеть малый и большой зинданы, ханское водохранилище и развалины ханского дворца. Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу древнего Дербента, где восточная декоративность сочетается с средневековым зодчеством. Незабываемые виды на горы и море делают это путешествие по-настоящему уникальным

Описание экскурсии

Мы покажем уникальную архитектуру, соединившую в себе элементы средневекового зодчества и восточной декоративности. Вы познакомитесь с протянувшейся по живописным холмам крепостью, которая многократно становилась свидетелем бурных событий, изнурительных сражений и торговых путей.

Вот что вы увидите:

малый и большой зинданы

родник Кала-булаг

ханское водохранилище

развалины ханского дворца

прямоугольное водохранилище

саркофаги

крестово-купольное водохранилище

ханский хамам

ворота Даг-капы

гаупвахту

Организационные детали