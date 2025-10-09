Мои заказы

Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого

Нарын-Кала в Дербенте - это место, где история оживает. Откройте для себя величие древней цитадели и насладитесь захватывающими видами на горы и море
Нарын-Кала - это не просто крепость, а целый мир, который расскажет о прошлом. Здесь каждый уголок хранит тайны былых времён.

Посетители смогут увидеть малый и большой зинданы, ханское водохранилище и развалины ханского дворца.

Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу древнего Дербента, где восточная декоративность сочетается с средневековым зодчеством. Незабываемые виды на горы и море делают это путешествие по-настоящему уникальным
4.7
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📜 Историческая ценность
  • 🌄 Живописные виды
  • 🏺 Многовековая история
  • 🕌 Восточная декоративность
Что можно увидеть

  • Малый и большой зинданы
  • Родник Кала-булаг
  • Ханское водохранилище
  • Развалины ханского дворца
  • Прямоугольное водохранилище
  • Саркофаги
  • Крестово-купольное водохранилище
  • Ханский хамам
  • Ворота Даг-капы
  • Гаупвахта

Описание экскурсии

Мы покажем уникальную архитектуру, соединившую в себе элементы средневекового зодчества и восточной декоративности. Вы познакомитесь с протянувшейся по живописным холмам крепостью, которая многократно становилась свидетелем бурных событий, изнурительных сражений и торговых путей.

Вот что вы увидите:

Организационные детали

  • Входные билеты в цитадель оплачиваются дополнительно — 300 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Цитадели «Нарын-кала»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 472 туристов
Меня зовут Нина, я русская и я дагестанка. Родилась, выросла и живу в самом южном городе РФ — Дербенте. Занимаюсь туризмом всю сознательную жизнь. Я собрала для вас целую команду аттестованных гидов, сдавших экзамены в Министерстве туризма РД и ежегодно подтверждающих аттестацию по цитадели Нарын-Кала. Вы полюбите Дагестан, когда увидите его нашими глазами! Доверьте свой отдых профессионалам!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

М
Мансур
9 окт 2025
Экскурсовод профессионально, со знанием темы и от души провела экскурсию
А
Александр
30 авг 2025
Рекомендую,познавательно и интересно!
Ольга
Ольга
26 авг 2025
Мне и детям экскурсия зашла. Познакомились с крепостью, которая видна у нас из окна, исторические факты, красивые места для фото. Все супер) Благодарим гида Наталью. Но готовьтесь к крутому подьему
читать дальше

и рассчитывайте время на него, мы немного впритык заскочили. Да, и здесь не указано, но за детей я тоже заплатила, а по факту они проходят бесплатно. Было бы здорово указать это в описании.

О
Ольга
25 авг 2025
Экскурсовод приятный мужчина, говорил понятным языком, с загадками, шутками. Но хотелось бы узнать более подробнее, а не бегом. Видимо для этого надо было брать экскурсию на более длительное время. Мы были с ребенком поэтому опасались что на большее время экскурсия будет сорвана 🙈. Спасибо все хорошо
Е
Екатерина
17 авг 2025
Вместо часа, экскурсия длилась 30 минут, экскурсовод рассказал все поверхностно
Нина
Нина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Экскурсия длится строго по таймингу. И длится не менее 45минут. Время проведения экскурсии от 45 до 60 минут, зависит
читать дальше

от темпа ходьбы гостей и количества вопросов. Сожалеем, что экскурсия показалась вам поверхностной, но гиды рассказывают всю основную информацию и согласно тексту утвержденному научными сотрудниками Дербентского Музея-Заповедника. Для более обширного экскурса, у нас есть трехчасовые экскурсии и экскурсии на весь день

Е
Екатерина
9 авг 2025
Прекрасная содержательная экскурсия за доступные деньги, было все хорошо слышно. Без этой экскурсии нечего было делать в этой крепости. Хотелось бы такую же пешую экскурсию по старому городу
Марина
Марина
21 июл 2025
Очень понравилось. Экскурсию вел парень Султан. Познавательно и интересно.
Единственное было палящее солнце, в остальном все супер!
Очень понравилось. Экскурсию вел парень Султан. Познавательно и интересно.
Екатерина
Екатерина
9 июл 2025
Спасибо. Было очень познавательно))))
Татьяна
Татьяна
7 июл 2025
Интересная экскурсия. Гид рассказала всё чётко, понятно, с юмором! Люди строили на века. Спасибо, экскурсию рекомендую.
О
Олеся
18 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, рассказали историю не только крепости, но и города. Даже детей затянуло.
Д
Дмитрий
17 июн 2025
Так же были группой, нас было 14 человек с детьми, надеялись что нам будет персональный экскурсовод, но нас добавили еще к такой же массе. Гид материал знает отлично, но очень уж по зазубренному рассказывала.
Анна
Анна
13 июн 2025
Экскурсия в целом неплохая, гид Сабина интересно рассказывала, но в группе было очень много людей, это подпортило впечатление об экскурсии
Нина
Нина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Группу набираем до 20 человек, сожалеем, что вам не понравилось!
Г
Гриша
10 июн 2025
Гид Солтан владеет информацией, интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. Всё понравилось
Мария
Мария
24 мая 2025
Исходя из моего большого опыта экскурсий в разных странах и городах, это было впустую потраченное время (и деньги) Монотонно, скучно и довольно тихо.
Нина
Нина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Очень сожалеем, что вам не понравилась экскурсия, постараемся впредь оправдать ваши ожидания.
Е
Елена
21 мая 2025
Экскурсия по Старой крепости порадовала максимально - прекрасная погода, отличный экскурсовод, очень атмосферное, интересное, ухоженное место. Рекомендую к посещению!

