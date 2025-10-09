Нарын-Кала - это не просто крепость, а целый мир, который расскажет о прошлом. Здесь каждый уголок хранит тайны былых времён.
Посетители смогут увидеть малый и большой зинданы, ханское водохранилище и развалины ханского дворца.
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу древнего Дербента, где восточная декоративность сочетается с средневековым зодчеством. Незабываемые виды на горы и море делают это путешествие по-настоящему уникальным
Посетители смогут увидеть малый и большой зинданы, ханское водохранилище и развалины ханского дворца.
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу древнего Дербента, где восточная декоративность сочетается с средневековым зодчеством. Незабываемые виды на горы и море делают это путешествие по-настоящему уникальным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Историческая ценность
- 🌄 Живописные виды
- 🏺 Многовековая история
- 🕌 Восточная декоративность
Что можно увидеть
- Малый и большой зинданы
- Родник Кала-булаг
- Ханское водохранилище
- Развалины ханского дворца
- Прямоугольное водохранилище
- Саркофаги
- Крестово-купольное водохранилище
- Ханский хамам
- Ворота Даг-капы
- Гаупвахта
Описание экскурсии
Мы покажем уникальную архитектуру, соединившую в себе элементы средневекового зодчества и восточной декоративности. Вы познакомитесь с протянувшейся по живописным холмам крепостью, которая многократно становилась свидетелем бурных событий, изнурительных сражений и торговых путей.
Вот что вы увидите:
- малый и большой зинданы
- родник Кала-булаг
- ханское водохранилище
- развалины ханского дворца
- прямоугольное водохранилище
- саркофаги
- крестово-купольное водохранилище
- ханский хамам
- ворота Даг-капы
- гаупвахту
Организационные детали
- Входные билеты в цитадель оплачиваются дополнительно — 300 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Цитадели «Нарын-кала»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 472 туристов
Меня зовут Нина, я русская и я дагестанка. Родилась, выросла и живу в самом южном городе РФ — Дербенте. Занимаюсь туризмом всю сознательную жизнь. Я собрала для вас целую команду аттестованных гидов, сдавших экзамены в Министерстве туризма РД и ежегодно подтверждающих аттестацию по цитадели Нарын-Кала. Вы полюбите Дагестан, когда увидите его нашими глазами! Доверьте свой отдых профессионалам!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мансур
9 окт 2025
Экскурсовод профессионально, со знанием темы и от души провела экскурсию
А
Александр
30 авг 2025
Рекомендую,познавательно и интересно!
Ольга
26 авг 2025
Мне и детям экскурсия зашла. Познакомились с крепостью, которая видна у нас из окна, исторические факты, красивые места для фото. Все супер) Благодарим гида Наталью. Но готовьтесь к крутому подьему
О
Ольга
25 авг 2025
Экскурсовод приятный мужчина, говорил понятным языком, с загадками, шутками. Но хотелось бы узнать более подробнее, а не бегом. Видимо для этого надо было брать экскурсию на более длительное время. Мы были с ребенком поэтому опасались что на большее время экскурсия будет сорвана 🙈. Спасибо все хорошо
Е
Екатерина
17 авг 2025
Вместо часа, экскурсия длилась 30 минут, экскурсовод рассказал все поверхностно
Нина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Экскурсия длится строго по таймингу. И длится не менее 45минут. Время проведения экскурсии от 45 до 60 минут, зависит
Е
Екатерина
9 авг 2025
Прекрасная содержательная экскурсия за доступные деньги, было все хорошо слышно. Без этой экскурсии нечего было делать в этой крепости. Хотелось бы такую же пешую экскурсию по старому городу
Марина
21 июл 2025
Очень понравилось. Экскурсию вел парень Султан. Познавательно и интересно.
Единственное было палящее солнце, в остальном все супер!
Единственное было палящее солнце, в остальном все супер!
Екатерина
9 июл 2025
Спасибо. Было очень познавательно))))
Татьяна
7 июл 2025
Интересная экскурсия. Гид рассказала всё чётко, понятно, с юмором! Люди строили на века. Спасибо, экскурсию рекомендую.
О
Олеся
18 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, рассказали историю не только крепости, но и города. Даже детей затянуло.
Д
Дмитрий
17 июн 2025
Так же были группой, нас было 14 человек с детьми, надеялись что нам будет персональный экскурсовод, но нас добавили еще к такой же массе. Гид материал знает отлично, но очень уж по зазубренному рассказывала.
Анна
13 июн 2025
Экскурсия в целом неплохая, гид Сабина интересно рассказывала, но в группе было очень много людей, это подпортило впечатление об экскурсии
Нина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Группу набираем до 20 человек, сожалеем, что вам не понравилось!
Г
Гриша
10 июн 2025
Гид Солтан владеет информацией, интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. Всё понравилось
Мария
24 мая 2025
Исходя из моего большого опыта экскурсий в разных странах и городах, это было впустую потраченное время (и деньги) Монотонно, скучно и довольно тихо.
Нина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Очень сожалеем, что вам не понравилась экскурсия, постараемся впредь оправдать ваши ожидания.
Е
Елена
21 мая 2025
Экскурсия по Старой крепости порадовала максимально - прекрасная погода, отличный экскурсовод, очень атмосферное, интересное, ухоженное место. Рекомендую к посещению!
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Дербенту
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города
Начало: В Дербенте
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7200 ₽
8000 ₽ за всё до 5 чел.