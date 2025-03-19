Описание экскурсии
Путешествие в сердце Кавказа
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из древнего Дербента к живописному Сулакскому каньону и уникальному бархану Сарыкум. Это место не только поражает своей красотой, но и связано с историей и культурой нашей страны.
Завораживающие виды
Сулакский каньон — это одно из самых живописных мест, где вы сможете насладиться великолепными пейзажами и сделать незабываемые фотографии. Его величественные скалы и чистая вода создают атмосферу, которая вдохновляет на новые открытия.
Исторические места
Бархан Сарыкум — это не просто природное чудо, но и место, где когда-то бывал великий поэт М. Ю. Лермонтов. Здесь также снимали культовые фильмы, такие как «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Прогулка по этим местам позволит вам прикоснуться к истории и почувствовать дух времени.
Активности на свежем воздухе
В рамках нашего путешествия вас ждут интересные активности, которые подарят массу положительных эмоций. Вы сможете насладиться природой, поучаствовать в различных играх и просто отдохнуть на свежем воздухе.
Национальный обед
После насыщенного дня мы предложим вам вкусный национальный обед на форелевом хозяйстве. Здесь вы сможете попробовать блюда, приготовленные из свежих продуктов, и насладиться атмосферой дружелюбия и уюта.
Не упустите возможность провести время в окружении природы и истории. Это путешествие подарит вам новые впечатления и незабываемые моменты!
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- гора Пушкин тау
- Чиркейское водохранилище
- смотровая каньона
- поселок Дубки
- форелевое хозяйство
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Катер
Что не входит в цену
- Напитки
- Бархан (по желанию на месте: 150 руб.)
- Пещера Нохъо: 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Мы с вами оставим один день Дербент, проезжая первую столицу Дагестана - Темирлан Шуру, мы отправимся в путешествие по республике
- Сулакский каньон* - один из самых глубоких в мире. Протяженность - 53 км. Мы полюбуемся на него с разных точек, в том числе со смотровой в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища для эффектных фото. Также вас ждёт прогулка на катере по извилистой бирюзовой реке Сулак
- Обед. * После освежающей водной прогулки мы прогуляемся и пообедаем свежеприготовленной рыбой в форелевом хозяйстве
- Бархан Сарыкум*. Напоследок отправимся исследовать другую природную достопримечательность - бархан Сарыкум, на который при желании вы подниметесь