Насыщенное путешествие из Дербента к живописному Сулакскому каньону и бархану Сарыкум, где бывал величайший поэт М. Ю. Лермонтов и где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Вас ждут завораживающие виды, интересные развлечения и национальный обед на форелевом хозяйстве.

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Описание экскурсии

Путешествие в сердце Кавказа

Приглашаем вас в увлекательное путешествие из древнего Дербента к живописному Сулакскому каньону и уникальному бархану Сарыкум. Это место не только поражает своей красотой, но и связано с историей и культурой нашей страны.

Завораживающие виды

Сулакский каньон — это одно из самых живописных мест, где вы сможете насладиться великолепными пейзажами и сделать незабываемые фотографии. Его величественные скалы и чистая вода создают атмосферу, которая вдохновляет на новые открытия.

Исторические места

Бархан Сарыкум — это не просто природное чудо, но и место, где когда-то бывал великий поэт М. Ю. Лермонтов. Здесь также снимали культовые фильмы, такие как «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Прогулка по этим местам позволит вам прикоснуться к истории и почувствовать дух времени.

Активности на свежем воздухе

В рамках нашего путешествия вас ждут интересные активности, которые подарят массу положительных эмоций. Вы сможете насладиться природой, поучаствовать в различных играх и просто отдохнуть на свежем воздухе.

Национальный обед

После насыщенного дня мы предложим вам вкусный национальный обед на форелевом хозяйстве. Здесь вы сможете попробовать блюда, приготовленные из свежих продуктов, и насладиться атмосферой дружелюбия и уюта.

Не упустите возможность провести время в окружении природы и истории. Это путешествие подарит вам новые впечатления и незабываемые моменты!