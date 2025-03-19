Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум

Насыщенное путешествие из Дербента к живописному Сулакскому каньону и бархану Сарыкум, где бывал величайший поэт М. Ю. Лермонтов и где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Вас ждут завораживающие виды, интересные развлечения и национальный обед на форелевом хозяйстве.
Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Из Дербента к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Путешествие в сердце Кавказа

Приглашаем вас в увлекательное путешествие из древнего Дербента к живописному Сулакскому каньону и уникальному бархану Сарыкум. Это место не только поражает своей красотой, но и связано с историей и культурой нашей страны.

Завораживающие виды

Сулакский каньон — это одно из самых живописных мест, где вы сможете насладиться великолепными пейзажами и сделать незабываемые фотографии. Его величественные скалы и чистая вода создают атмосферу, которая вдохновляет на новые открытия.

Исторические места

Бархан Сарыкум — это не просто природное чудо, но и место, где когда-то бывал великий поэт М. Ю. Лермонтов. Здесь также снимали культовые фильмы, такие как «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Прогулка по этим местам позволит вам прикоснуться к истории и почувствовать дух времени.

Активности на свежем воздухе

В рамках нашего путешествия вас ждут интересные активности, которые подарят массу положительных эмоций. Вы сможете насладиться природой, поучаствовать в различных играх и просто отдохнуть на свежем воздухе.

Национальный обед

После насыщенного дня мы предложим вам вкусный национальный обед на форелевом хозяйстве. Здесь вы сможете попробовать блюда, приготовленные из свежих продуктов, и насладиться атмосферой дружелюбия и уюта.

Не упустите возможность провести время в окружении природы и истории. Это путешествие подарит вам новые впечатления и незабываемые моменты!

Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ гора Пушкин тау
  • ‭ Чиркейское водохранилище
  • ‭ смотровая каньона
  • ‭ поселок Дубки
  • ‭ форелевое хозяйство
  • ‭ Бархан Сарыкум
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Катер
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Бархан (по желанию на месте: 150 руб.)
  • Пещера Нохъо: 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. канделаки 1
Завершение: Улица Канделаки 1, рядом с улицей Счастливых людей
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Мы с вами оставим один день Дербент, проезжая первую столицу Дагестана - Темирлан Шуру, мы отправимся в путешествие по республике
  • Сулакский каньон* - один из самых глубоких в мире. Протяженность - 53 км. Мы полюбуемся на него с разных точек, в том числе со смотровой в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища для эффектных фото. Также вас ждёт прогулка на катере по извилистой бирюзовой реке Сулак
  • Обед. * После освежающей водной прогулки мы прогуляемся и пообедаем свежеприготовленной рыбой в форелевом хозяйстве
  • Бархан Сарыкум*. Напоследок отправимся исследовать другую природную достопримечательность - бархан Сарыкум, на который при желании вы подниметесь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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