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2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента

Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — самые живописные места республики. Вы насладитесь волшебными пейзажами словно с другой планеты и сделаете множество ярких фото.

Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
4.6
275 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента

Описание экскурсии

  • Чиркейское водохранилище. Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое часто называют «морем в горах». Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере.
  • Сулакский каньон. Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и оценим с высоты визитную карточку Дагестана. Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе. Он запомнится вам ярко-бирюзовой рекой на дне, могучими горными хребтами и грандиозным масштабом.
  • Бархан Сарыкум. Здесь, в окружении бескрайних песков, мы встретим закат. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.

Кроме того, по пути вы увидите Миатлинскую ГЭС. А вкусно пообедать предлагаем в ресторане при форелевом хозяйстве на реке Сулак.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
  • На экскурсию можно взять детей от 3 лет
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Транспортные расходы и услуги гида-проводника
  • Прогулка на катере (25 минут)
  • Удерживающее устройство для детей в авто (при необходимости)
  • Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве, также будет возможность перекусить (блюда из рыбы, хинкал)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽/взрослый, дети до 14 лет и пенсионеры бесплатно (во время или после дождя мы заезжаем на смотровую площадку с видом на эту локацию)
  • Спуск на зиплайне — 1000 ₽ с чел.
  • Катание на лошадях — 200 ₽ за 10 минут
  • Посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с чел. по будням, 700 ₽ в выходные

ежедневно в 06:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет 12+3900 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры3700 ₽
Дети 4-11 лет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина в Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 15896 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 275 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали, было время погулять, сделать фотографии, гид Ольга очень ответственная, интересно рассказывала об истории и
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быте Дагестана, дорога в пути пролетела незаметно. На катерах катали экстремально конечно, дети испугались очень сначала, но я попросила аккуратнее катать. В итоге дети потом вспоминали и говорили, что им на катерах очень понравилось. В общем отличная поездка и увлекательно проведённое время с хорошими людьми!

Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,+9
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали,
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А
Очень интересная экскурсия, завораживающие виды и яркие эмоции от дополнительных активностей на маршруте. Понравилось содержание программы, побывали как в красивых природных локациях, так и получили адреналин от поездки на катере
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и зиплайне. Также понравилась организация экскурсии, единственное на трипстере хотелось бы видеть актуализированную информацию по дополнительным тратам (некоторые активности по факту стали стоить дороже) и по общему времени экскурсии (с учетом дороги экскурсия длилась не 10, а 14 часов).

Очень интересная экскурсия, завораживающие виды и яркие эмоции от дополнительных активностей на маршруте. Понравилось содержание программы,
Очень интересная экскурсия, завораживающие виды и яркие эмоции от дополнительных активностей на маршруте. Понравилось содержание программы,
Очень интересная экскурсия, завораживающие виды и яркие эмоции от дополнительных активностей на маршруте. Понравилось содержание программы,
Очень интересная экскурсия, завораживающие виды и яркие эмоции от дополнительных активностей на маршруте. Понравилось содержание программы,
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Юлия
Правильно в описании нужно указать,что это только экскурсия по каньону, а не 2в1, т. к все остальное за отдельную плату- бархан и пещера. До бархана добирались по пыльной дороге,не помешал
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бы там асфальт или вообще убрать его из маршрута и сделать цену дешевле для тех,кто туда не хочет. Зачем мне оплачивать туда бензин из-за одной какой-то бабки.
Нас прокатили на катере по прилегающему озеру,а самого захода в каньон не было. Видела я у других прогулки эффектнее.
Обед понравился,но его надо делать до пещеры,а то люди были без сил. Встать в 5 утра,дорога по жаре и лучше дать время на перезарядку,чем выжимать силы до конца и доводить до того,что люди потеряют терпение и желание.
В общем и целом неплохо,но не достаточно хорошо.

Отдельный зачет экскурсоводу Магомеду- рассказывал без устали и с юмором этот молодой парень, о традициях,местности и истории. И водитель Буба вел машину аккуратно без всяких трясок и виражей тоже внося свою лепту в рассказ:) В этом моменте все просто супер!

Правильно в описании нужно указать,что это только экскурсия по каньону, а не 2в1, т. к все
Правильно в описании нужно указать,что это только экскурсия по каньону, а не 2в1, т. к все
Правильно в описании нужно указать,что это только экскурсия по каньону, а не 2в1, т. к все
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Е
экскурсия очень понравилась, насыщенный маршрут, покатали на катере, вкусно покормили в обед, отдельное спасибо аккуратному водителю Мухтару и гиду Инге, очень открытый доброжелательный человек, рассказала не только в пределах экскурсии, но и про дагестанские традиции. Остались под большим впечатлением от проведенного дня 🤍
экскурсия очень понравилась, насыщенный маршрут, покатали на катере, вкусно покормили в обед, отдельное спасибо аккуратному водителю
экскурсия очень понравилась, насыщенный маршрут, покатали на катере, вкусно покормили в обед, отдельное спасибо аккуратному водителю
экскурсия очень понравилась, насыщенный маршрут, покатали на катере, вкусно покормили в обед, отдельное спасибо аккуратному водителю
экскурсия очень понравилась, насыщенный маршрут, покатали на катере, вкусно покормили в обед, отдельное спасибо аккуратному водителю
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И
Поездка понравилась. Но в начале поездки приехали на зиплайн, которого не было в программе и долго ждали несколько человек, кто захотел полетать. Потом было все по программе. Особенно хочется отметить обед, рыба была великолепна. Сама поездка длилась 13 часов.
Поездка понравилась. Но в начале поездки приехали на зиплайн, которого не было в программе и долго
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Б
Полностью соответствует описанию, приветливый интересный гид, очень вкусный и свежий обед, хорошо продуманный маршрут, отличный профессиональный водитель, хороший автомобиль, весёлые капитаны на катерах. Отлично подходит для поездки с детьми. 100% рекомедасьен 👌👌👌
Полностью соответствует описанию, приветливый интересный гид, очень вкусный и свежий обед, хорошо продуманный маршрут, отличный профессиональный
Полностью соответствует описанию, приветливый интересный гид, очень вкусный и свежий обед, хорошо продуманный маршрут, отличный профессиональный
Полностью соответствует описанию, приветливый интересный гид, очень вкусный и свежий обед, хорошо продуманный маршрут, отличный профессиональный
Полностью соответствует описанию, приветливый интересный гид, очень вкусный и свежий обед, хорошо продуманный маршрут, отличный профессиональный
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