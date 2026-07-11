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бы там асфальт или вообще убрать его из маршрута и сделать цену дешевле для тех,кто туда не хочет. Зачем мне оплачивать туда бензин из-за одной какой-то бабки.

Нас прокатили на катере по прилегающему озеру,а самого захода в каньон не было. Видела я у других прогулки эффектнее.

Обед понравился,но его надо делать до пещеры,а то люди были без сил. Встать в 5 утра,дорога по жаре и лучше дать время на перезарядку,чем выжимать силы до конца и доводить до того,что люди потеряют терпение и желание.

В общем и целом неплохо,но не достаточно хорошо.



Отдельный зачет экскурсоводу Магомеду- рассказывал без устали и с юмором этот молодой парень, о традициях,местности и истории. И водитель Буба вел машину аккуратно без всяких трясок и виражей тоже внося свою лепту в рассказ:) В этом моменте все просто супер!