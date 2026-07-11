Сулакский каньон и бархан Сарыкум — самые живописные места республики. Вы насладитесь волшебными пейзажами словно с другой планеты и сделаете множество ярких фото.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
Описание экскурсии
- Чиркейское водохранилище. Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое часто называют «морем в горах». Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере.
- Сулакский каньон. Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и оценим с высоты визитную карточку Дагестана. Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе. Он запомнится вам ярко-бирюзовой рекой на дне, могучими горными хребтами и грандиозным масштабом.
- Бархан Сарыкум. Здесь, в окружении бескрайних песков, мы встретим закат. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.
Кроме того, по пути вы увидите Миатлинскую ГЭС. А вкусно пообедать предлагаем в ресторане при форелевом хозяйстве на реке Сулак.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
- На экскурсию можно взять детей от 3 лет
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
Что включено в стоимость
- Транспортные расходы и услуги гида-проводника
- Прогулка на катере (25 минут)
- Удерживающее устройство для детей в авто (при необходимости)
- Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве, также будет возможность перекусить (блюда из рыбы, хинкал)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽/взрослый, дети до 14 лет и пенсионеры бесплатно (во время или после дождя мы заезжаем на смотровую площадку с видом на эту локацию)
- Спуск на зиплайне — 1000 ₽ с чел.
- Катание на лошадях — 200 ₽ за 10 минут
- Посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с чел. по будням, 700 ₽ в выходные
ежедневно в 06:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет 12+
|3900 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3700 ₽
|Дети 4-11 лет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина в Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 15896 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 275 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась! Все было на высшем уровне, организовано хорошо, комфортный автомобиль, по всем локациям успевали, было время погулять, сделать фотографии, гид Ольга очень ответственная, интересно рассказывала об истории и
+9
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А
Очень интересная экскурсия, завораживающие виды и яркие эмоции от дополнительных активностей на маршруте. Понравилось содержание программы, побывали как в красивых природных локациях, так и получили адреналин от поездки на катере
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Правильно в описании нужно указать,что это только экскурсия по каньону, а не 2в1, т. к все остальное за отдельную плату- бархан и пещера. До бархана добирались по пыльной дороге,не помешал
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Е
экскурсия очень понравилась, насыщенный маршрут, покатали на катере, вкусно покормили в обед, отдельное спасибо аккуратному водителю Мухтару и гиду Инге, очень открытый доброжелательный человек, рассказала не только в пределах экскурсии, но и про дагестанские традиции. Остались под большим впечатлением от проведенного дня 🤍
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И
Поездка понравилась. Но в начале поездки приехали на зиплайн, которого не было в программе и долго ждали несколько человек, кто захотел полетать. Потом было все по программе. Особенно хочется отметить обед, рыба была великолепна. Сама поездка длилась 13 часов.
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Б
Полностью соответствует описанию, приветливый интересный гид, очень вкусный и свежий обед, хорошо продуманный маршрут, отличный профессиональный водитель, хороший автомобиль, весёлые капитаны на катерах. Отлично подходит для поездки с детьми. 100% рекомедасьен 👌👌👌
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