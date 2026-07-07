Вы отправитесь к главным природным сокровищам Дагестана.
Увидите со смотровых площадок живописный Сулакский каньон с парящими над головой орлами и посетите самую мощную ГЭС на Северном Кавказе. Пообедаете в форелевом хозяйстве. А в завершение встретите атмосферный закат в царстве песчаных дюн.
Увидите со смотровых площадок живописный Сулакский каньон с парящими над головой орлами и посетите самую мощную ГЭС на Северном Кавказе. Пообедаете в форелевом хозяйстве. А в завершение встретите атмосферный закат в царстве песчаных дюн.
Описание экскурсии
Насыщенная программа с оптимальным маршрутом
- Мы встретимся рано утром и после чашечки чая или кофе отправимся в путешествие. В дороге вас будут сопровождать чудесные виды дагестанских пейзажей на рассвете, а также рассказы о национальной культуре и истории республики.
- Первый объект по пути — Чиркейская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете о строительстве самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе и увидите вторую по высоте арочную плотину в России.
- Далее вы посетите смотровую площадку «Дубки», где поговорим о прошлом и настоящем поселка градостроителей.
- Поднявшись на обзорную площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой.
- Рассмотрев каньон со всех ракурсов, вы отправитесь на обед из блюд национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении.
- Увидите знаменитый бархан Сарыкум, уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан вторым по величине песчаным барханом в мире, а также искусственно созданную пещеру Нохъо, в которую можно попасть через подвесной мост, высотой 60 м. и протяженностью 70 м.
Организационные детали
- В стоимость включён обед.
- Дополнительно оплачиваются билеты по желанию: Бархан Сарыкум — 250 ₽/чел., пещера Нохъо 500 ₽/чел. по будням и 700 ₽/чел. по выходным, катание на катере — от 500 ₽/чел.
- В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет.
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.
Обратите внимание
- Для поездки необходимо выбрать необлегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии.
- Также нельзя брать с собой животных.
ежедневно в 06:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дербенте на ул. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9012 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 170 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
нам очень повезло,что экскурсия 4 числа отменилась и мы поехали 5. У нас получилась почти индивидуальная экскурсия на 7 человек. Гид-водитель рассказывал о местах,где мы были,немного,но все некоторые факты были. По времени не ограничивали особо,не торопились,успели все посмотреть. Обед был вкусным. Адиль-лучший водитель. Прислал потом фотографии,которые тоже делал во время поездки
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Экскурсия с гидом Севиль оставила только положительные впечатления. Прекрасные пейзажи, богатая культура и профессиональная организация делают это путешествие запоминающимся. Гид был внимателен и информативен. Рекомендую для тех, кто ценит качество и интересные экскурсии. Водителю респект!
Саид
Ответ организатора:
Добрый день, Мария! Нам очень приятно, спасибо большое, что оставили такой прекрасный отзыв!
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А
Каньон- удивительнейшее место. Гид весёлый и общительный, рассказал много интересного. Вкусно и плотно покушали в ресторане. Автобус комфортный. Снизил оценку только потому, что во время поездки выяснилось, что из-за состояния дорог мы не сможем посетить бархан Сарыкум и смотрели на него из окна на ходу. Однако на стоимость тура это не повлияло.
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Ж
Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум и в пещере Нохъо. ⠀ ⠀ @aya_tour05, гид Заур и водитель Айдын спасибо! За
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Необыкновенная экскурсия! Начало поездки по плану. Автобус был очень удобный с кондиционером, что спасало нас после локаций)) Спасибо водителю Али за безупречно аккуратное вождение, и конечно же очень позитивному, вежливому
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В
Отличная экскурсия.
Прекрасные виды на каньон и извивающуюся внизу бирюзовую Сулак. Виды завораживают.
Гид Евгения прекрасно изучила историю республики, ее народов. На протяжении поездки рассказывала о местных традициях, обычаях. С готовностью отвечала
Прекрасные виды на каньон и извивающуюся внизу бирюзовую Сулак. Виды завораживают.
Гид Евгения прекрасно изучила историю республики, ее народов. На протяжении поездки рассказывала о местных традициях, обычаях. С готовностью отвечала
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