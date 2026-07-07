Мои заказы

Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Вы отправитесь к главным природным сокровищам Дагестана.

Увидите со смотровых площадок живописный Сулакский каньон с парящими над головой орлами и посетите самую мощную ГЭС на Северном Кавказе. Пообедаете в форелевом хозяйстве. А в завершение встретите атмосферный закат в царстве песчаных дюн.
4.8
170 отзывов
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Описание экскурсии

Насыщенная программа с оптимальным маршрутом

  • Мы встретимся рано утром и после чашечки чая или кофе отправимся в путешествие. В дороге вас будут сопровождать чудесные виды дагестанских пейзажей на рассвете, а также рассказы о национальной культуре и истории республики.
  • Первый объект по пути — Чиркейская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете о строительстве самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе и увидите вторую по высоте арочную плотину в России.
  • Далее вы посетите смотровую площадку «Дубки», где поговорим о прошлом и настоящем поселка градостроителей.
  • Поднявшись на обзорную площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой.
  • Рассмотрев каньон со всех ракурсов, вы отправитесь на обед из блюд национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении.
  • Увидите знаменитый бархан Сарыкум, уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан вторым по величине песчаным барханом в мире, а также искусственно созданную пещеру Нохъо, в которую можно попасть через подвесной мост, высотой 60 м. и протяженностью 70 м.

Организационные детали

  • В стоимость включён обед.
  • Дополнительно оплачиваются билеты по желанию: Бархан Сарыкум — 250 ₽/чел., пещера Нохъо 500 ₽/чел. по будням и 700 ₽/чел. по выходным, катание на катере — от 500 ₽/чел.
  • В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет.
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.

Обратите внимание

  • Для поездки необходимо выбрать необлегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии.
  • Также нельзя брать с собой животных.

ежедневно в 06:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дербенте на ул. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9012 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 170 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
150
4
11
3
5
2
3
1
1
Ульяна
нам очень повезло,что экскурсия 4 числа отменилась и мы поехали 5. У нас получилась почти индивидуальная экскурсия на 7 человек. Гид-водитель рассказывал о местах,где мы были,немного,но все некоторые факты были. По времени не ограничивали особо,не торопились,успели все посмотреть. Обед был вкусным. Адиль-лучший водитель. Прислал потом фотографии,которые тоже делал во время поездки
нам очень повезло,что экскурсия 4 числа отменилась и мы поехали 5. У нас получилась почти индивидуальная
нам очень повезло,что экскурсия 4 числа отменилась и мы поехали 5. У нас получилась почти индивидуальная
нам очень повезло,что экскурсия 4 числа отменилась и мы поехали 5. У нас получилась почти индивидуальная
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Экскурсия с гидом Севиль оставила только положительные впечатления. Прекрасные пейзажи, богатая культура и профессиональная организация делают это путешествие запоминающимся. Гид был внимателен и информативен. Рекомендую для тех, кто ценит качество и интересные экскурсии. Водителю респект!
Саид
Саид
Ответ организатора:
Добрый день, Мария! Нам очень приятно, спасибо большое, что оставили такой прекрасный отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Каньон- удивительнейшее место. Гид весёлый и общительный, рассказал много интересного. Вкусно и плотно покушали в ресторане. Автобус комфортный. Снизил оценку только потому, что во время поездки выяснилось, что из-за состояния дорог мы не сможем посетить бархан Сарыкум и смотрели на него из окна на ходу. Однако на стоимость тура это не повлияло.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум и в пещере Нохъо. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ @aya_tour05, гид Заур и водитель Айдын спасибо! За
читать дальшеуменьшить

прекрасную экскурсию, за потрясающие виды, за легенды и исторические справки, за ответы на все наши вопросы, за положительные эмоции и за погружение в атмосферу, историю и традиции народов Дагестана.

Есть на что посмотреть и что послушать, на локациях множество сувенирных лавок, прокат платьев для фотосессии, зоны отдыха для чаепития, аренда катеров, поездка на катере была гвоздем программы (оплачивалась отдельно).

Мы остались довольны поездкой и гидом, организация отличная

Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум
Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум
Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум
Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум
Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум
Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум
Наш гид Заур от туроператора АЯТур⠀@aya_tour05, благодаря которым мы побывали на Сулакском каньоне, на бархане Сарыкум
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Необыкновенная экскурсия! Начало поездки по плану. Автобус был очень удобный с кондиционером, что спасало нас после локаций)) Спасибо водителю Али за безупречно аккуратное вождение, и конечно же очень позитивному, вежливому
читать дальшеуменьшить

и эрудированному гиду Тимуру, с ним поездка прошла на одном дыхании. Что касается поездки: мы быстро доехали до первой локации. Катание на катере по безупречно бирюзовой воде фантастика. Пока садились в катера, нас угостили местными персиками. По дороге до следующей локации мы прикупили местные персики (очень сочные и сладкие) Вторая локация это смотровая площадка на каньон, дух захватывает. Обед провели на базе Главрыба. Мы с мужем решили взять разные блюда, чтоб попробовать все: форель и хинкал. Так же было 3 вида чуду: с тыквой, зеленью и с творогом. Обед нам очень понравился, потом было время прогуляться по форелевому хозяйству, что нам было просто необходимо после такого плотного обеда)) Дальше путь на барханы. Вид тоже необычный, советую однозначно! И дорога домой прошла спокойно, без пробок и с кондиционером. Однозначно рекомендую поездку!

Необыкновенная экскурсия! Начало поездки по плану. Автобус был очень удобный с кондиционером, что спасало нас после
Необыкновенная экскурсия! Начало поездки по плану. Автобус был очень удобный с кондиционером, что спасало нас после
Необыкновенная экскурсия! Начало поездки по плану. Автобус был очень удобный с кондиционером, что спасало нас после
Необыкновенная экскурсия! Начало поездки по плану. Автобус был очень удобный с кондиционером, что спасало нас после
Необыкновенная экскурсия! Начало поездки по плану. Автобус был очень удобный с кондиционером, что спасало нас после
Необыкновенная экскурсия! Начало поездки по плану. Автобус был очень удобный с кондиционером, что спасало нас после
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная экскурсия.
Прекрасные виды на каньон и извивающуюся внизу бирюзовую Сулак. Виды завораживают.

Гид Евгения прекрасно изучила историю республики, ее народов. На протяжении поездки рассказывала о местных традициях, обычаях. С готовностью отвечала
читать дальшеуменьшить

на все вопросы.
Водитель Джабраил вел прекрасно, даже на серпантинах не укачивало.

Спасибо за организацию поездки! Рекомендую.

(P.S. При планировании поездки стоит учитывать, что при выезде из Дербента продолжительность составит не 10-12 часов, а 14-15.)

Отличная экскурсия.
Отличная экскурсия.
Отличная экскурсия.
Отличная экскурсия.
Отличная экскурсия.
Отличная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии на «Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум»

Из Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
На автобусе
11 часов
72 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пустыне
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 авг в 06:00
2900 ₽ за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
На автобусе
10 часов
275 отзывов
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 авг в 06:00
3900 ₽ за человека
Кавказ и его чудеса: Сулакский каньон и бархан Сарыкум (из Дербента)
На автобусе
12 часов
24 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Кавказ и его чудеса: Сулакский каньон и бархан Сарыкум (из Дербента)
Путешествие в мир удивительных пейзажей Кавказа: от бирюзовых вод до золотых песков. Откройте для себя неповторимую природу и атмосферу региона
Начало: Около торгового центра «Россия»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
20 авг в 06:00
2800 ₽ за человека
Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
На автобусе
На катере
13 часов
839 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте
3700 ₽ за человека