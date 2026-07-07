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и эрудированному гиду Тимуру, с ним поездка прошла на одном дыхании. Что касается поездки: мы быстро доехали до первой локации. Катание на катере по безупречно бирюзовой воде фантастика. Пока садились в катера, нас угостили местными персиками. По дороге до следующей локации мы прикупили местные персики (очень сочные и сладкие) Вторая локация это смотровая площадка на каньон, дух захватывает. Обед провели на базе Главрыба. Мы с мужем решили взять разные блюда, чтоб попробовать все: форель и хинкал. Так же было 3 вида чуду: с тыквой, зеленью и с творогом. Обед нам очень понравился, потом было время прогуляться по форелевому хозяйству, что нам было просто необходимо после такого плотного обеда)) Дальше путь на барханы. Вид тоже необычный, советую однозначно! И дорога домой прошла спокойно, без пробок и с кондиционером. Однозначно рекомендую поездку!