Из Дербента с любовью: Чеченская республика

Из Дербента с любовью
Откройте для себя богатую историю и культуру Северного Кавказа в увлекательной экскурсии.

Вас ждёт посещение Хасавюрта с его легендами, величественной горы Пушкин-Тау, а также знаменитых мечетей в Шали и Грозном.

Прогулка по современному проспекту Путина и виды на резиденцию главы Чечни оставят неизгладимое впечатление.
Из Дербента с любовью: Чеченская республика
Из Дербента с любовью: Чеченская республика
Из Дербента с любовью: Чеченская республика
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Приглашение в Чечню

Мы рады пригласить вас в увлекательное путешествие по Чечне, где современная архитектура гармонично сочетается с богатым культурным наследием. Это уникальная возможность познакомиться с удивительными местами и узнать больше о культуре региона.

Начало путешествия: Аргун

Наше путешествие начнется с посещения Аргуна, где вас встретит впечатляющая мечеть «Сердце Матери», выполненная в современном хай-тек стиле. Наш гид поделится с вами уникальными архитектурными решениями, которые были использованы при её создании, а также расскажет о значении, которое она имеет для местных жителей.

Шали: Гордость мусульман

Далее мы отправимся в Шали, где расположена величественная мечеть «Гордость мусульман». Это крупнейшая мечеть в Европе, способная вместить до 30 тысяч человек. Вы узнаете, что делает её одной из самых значимых достопримечательностей региона и почему она привлекает множество посетителей.

Финальная точка: Грозный

Завершим нашу экскурсию в Грозном, где вы сможете познакомиться с мечетью «Сердце Чечни». Также вас ждет прогулка по бульвару Махмуда Эсамбаева и проспекту Владимира Путина, главной улице города. Эта экскурсия позволит вам глубже понять многообразие культурного и религиозного наследия Чечни.

Полезная информация

  • Возьмите с собой разменные купюры, если захотите купить воду или мороженое.
  • Не забудьте захватить ветровку для переменчивой погоды.
  • Соблюдайте простой дресс-код: избегайте мини-юбок и коротких шорт.

Мы уверены, что это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления и новые знания о Чечне!

Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аргун - вы осмотрите современную мечеть «Сердце Матери», выполненную в стиле хай-тек. Наш гид расшифрует её архитектурные особенности и расскажет, кому она посвящена
  • Шали - здесь вы увидите ещё одну великолепную мечеть - «Гордость мусульман». Это самая крупная мечеть во всей Европе, вмещающая до 30 тысяч человек. Чем она ещё знаменита - узнаете на экскурсии
  • Грозный - приготовьтесь посетить третью поражающую размахом мечеть - «Сердце Чечни». А также прогуляться по бульвару Махмуда Эсамбаева и главному проспекту города - В.В. П
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный трансфер с кондиционером
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. канделаки 1
Завершение: Улица Канделаки 1, рядом с улицей Счастливых людей
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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