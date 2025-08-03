Дербент - это место, где история оживает на каждом шагу.Прокатитесь по его старинным улочкам на гольфкаре, исследуя магалы, древние районы, окруженные загадочными переплетениями улочек. Загляните в старейшую Джума-мечеть, которая поражает

своей архитектурой и значимостью. Не упустите шанс посетить восточные бани, где каждая из них имеет свою уникальную историю и предназначение. Для тех, кто интересуется литературой, дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского откроет страницы его трагической жизни. Это путешествие обещает быть незабываемым

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Магалы — старинные районы, сосредоточенные вокруг мечети. Погуляем по причудливым переплетениям улочек и постараемся не заблудиться. И конечно, поговорим о людях, которые здесь живут.

Бани Дербента. Восточная мужская баня — одна из самых старых в городе — расположена вблизи торговой площади. Женская баня построена в 15–17 веках, а девичья — в 13 веке. Обсудим их различия и предназначение.

Джума-мечеть — самая древняя не только в России, но и во всех странах бывшего Союза. Вы узнаете, когда она была построена и почему стала самым большим городским сооружением.

Дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского. Если захотите, можно заглянуть в небольшой домик и познакомиться с историей трагической жизни писателя.

Организационные детали