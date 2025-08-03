Мои заказы

По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре

Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Дербент - это место, где история оживает на каждом шагу.

Прокатитесь по его старинным улочкам на гольфкаре, исследуя магалы, древние районы, окруженные загадочными переплетениями улочек. Загляните в старейшую Джума-мечеть, которая поражает
своей архитектурой и значимостью.

Не упустите шанс посетить восточные бани, где каждая из них имеет свою уникальную историю и предназначение.

Для тех, кто интересуется литературой, дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского откроет страницы его трагической жизни. Это путешествие обещает быть незабываемым

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное передвижение на гольфкаре
  • 🏛 Посещение древней Джума-мечети
  • 🛁 Интересные факты о Девичьих банях
  • 📚 История декабриста Бестужева-Марлинского
  • 🌍 Погружение в культуру и традиции Дербента
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре© Али
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре© Али
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре© Али
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Магалы
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского

Описание экскурсии

Магалы — старинные районы, сосредоточенные вокруг мечети. Погуляем по причудливым переплетениям улочек и постараемся не заблудиться. И конечно, поговорим о людях, которые здесь живут.

Бани Дербента. Восточная мужская баня — одна из самых старых в городе — расположена вблизи торговой площади. Женская баня построена в 15–17 веках, а девичья — в 13 веке. Обсудим их различия и предназначение.

Джума-мечеть — самая древняя не только в России, но и во всех странах бывшего Союза. Вы узнаете, когда она была построена и почему стала самым большим городским сооружением.

Дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского. Если захотите, можно заглянуть в небольшой домик и познакомиться с историей трагической жизни писателя.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном гольфкаре с выходами у достопримечательностей
  • Дополнительные расходы (по желанию): Музей Бестужева-Марлинского — 150 ₽ за чел., Девичьи бани — 150 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 2456 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
Ирина
Ирина
3 авг 2025
Али отличный экскурсовод. Видно, что ему интересно то, о чём он рассказывает. Моя дочь вообще не любитель экскурсий, но стояла и слушала "с открытым ртом".
Али отличный экскурсовод. Видно, что ему интересно то, о чём он рассказывает. Моя дочь вообще не любитель экскурсий, но стояла и слушала "с открытым ртом".
Александра
Александра
26 июл 2025
Взяли экскурсию и не пожалели, Али вежливый, прекрасный гид, рассказал историю старого Дербента, отвечал на все вопросы, очень хорошо знает историю и любит своё дело. Буду всем рекомендовать!
Вероника
Вероника
20 июл 2025
Вечерний Дербент прекрасен! Спасибо, Али!
Ксения
Ксения
7 июн 2025
Спасибо огромное гиду Али за экскурсию по историческим улочкам Дербента! Получилось так, что мы решили в последний момент взять эту экскурсию и были безумно рады, что выбрали ее. Али очень
подробно и интересно подаёт информацию, слушать одно удовольствие. Экскурсия была не только на гольфкаре, делали остановки, где можно было пройтись, остановиться посмотреть и задать интересующие вопросы. Время пролетело незаметно. А ещё Али очень хороший человек. Обязательно рекомендуем!

Спасибо огромное гиду Али за экскурсию по историческим улочкам Дербента! Получилось так, что мы решили вСпасибо огромное гиду Али за экскурсию по историческим улочкам Дербента! Получилось так, что мы решили вСпасибо огромное гиду Али за экскурсию по историческим улочкам Дербента! Получилось так, что мы решили вСпасибо огромное гиду Али за экскурсию по историческим улочкам Дербента! Получилось так, что мы решили вСпасибо огромное гиду Али за экскурсию по историческим улочкам Дербента! Получилось так, что мы решили в
А
Айгуль
9 мая 2025
Али, отличный рассказчик, эрудированный и приятный человек
Л
Лоллита
6 мая 2025
Замечательный гид Али провел нам интереснейшую экскурсию по крепости Нарын-Кала и старому городу, 2,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую!
В
Виктория
5 мая 2025
Прекрасная экскурсия по старому городу в Дербенте и крепости. Очень душевно и интересно
Екатерина
Екатерина
30 апр 2025
Прекрасная познавательная экскурсия по Дербенту 🔥Али — отличный гид. Рассказывал подробно и очень интересно
Осталась довольна экскурсией и покупками, буду рекомендовать Али в качестве гида своим знакомым ✨
Г
Годлевская
30 апр 2025
Али - прекрасный экскурсовод. Все доступно, понятно, интересно. Не было особого тайминга. Даже времени на экскурсию ушло больше. Порекомендовал, где купить миндальные пирожки и урбеч. Отвел в кофейню с шикарным кофе в турке.
Али - прекрасный экскурсовод. Все доступно, понятно, интересно. Не было особого тайминга. Даже времени на экскурсию ушло больше. Порекомендовал, где купить миндальные пирожки и урбеч. Отвел в кофейню с шикарным кофе в турке.
Г
Гаянэ
17 апр 2025
Замечательная и познавательная экскурсия, плюсом была еще экскурсия по крепости
Дмитрий
Дмитрий
15 апр 2025
Просто прогулка часовая по узким улочкам на гольфкаре- Джума- мечеть, бани (отдельная плата), домик Бестужева(отдельная плата).
Можно спокойно самим пройтись
Лисина
Лисина
3 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Али, очень приятный, спокойный, молодой человек, который познакомил нас с древним городом Дербент) Впечатления оставил только положительные 👌 Буду советовать его всем своим знакомым, которые захотят посетить этот удивительный и колоритный город😊
Экскурсия очень понравилась! Али, очень приятный, спокойный, молодой человек, который познакомил нас с древним городом Дербент) Впечатления оставил только положительные 👌 Буду советовать его всем своим знакомым, которые захотят посетить этот удивительный и колоритный город😊
Н
Наталья
26 мар 2025
Интереснейшая экскурсия. Гид Лачин - приятный человек, прекрасно подавал материал. Много знает о городе и видно, что его любит. Желаем ему карьерных успехов

Входит в следующие категории Дербента

