Дербент - это место, где история оживает на каждом шагу.
Прокатитесь по его старинным улочкам на гольфкаре, исследуя магалы, древние районы, окруженные загадочными переплетениями улочек. Загляните в старейшую Джума-мечеть, которая поражает
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное передвижение на гольфкаре
- 🏛 Посещение древней Джума-мечети
- 🛁 Интересные факты о Девичьих банях
- 📚 История декабриста Бестужева-Марлинского
- 🌍 Погружение в культуру и традиции Дербента
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Магалы
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского
Описание экскурсии
Магалы — старинные районы, сосредоточенные вокруг мечети. Погуляем по причудливым переплетениям улочек и постараемся не заблудиться. И конечно, поговорим о людях, которые здесь живут.
Бани Дербента. Восточная мужская баня — одна из самых старых в городе — расположена вблизи торговой площади. Женская баня построена в 15–17 веках, а девичья — в 13 веке. Обсудим их различия и предназначение.
Джума-мечеть — самая древняя не только в России, но и во всех странах бывшего Союза. Вы узнаете, когда она была построена и почему стала самым большим городским сооружением.
Дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского. Если захотите, можно заглянуть в небольшой домик и познакомиться с историей трагической жизни писателя.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном гольфкаре с выходами у достопримечательностей
- Дополнительные расходы (по желанию): Музей Бестужева-Марлинского — 150 ₽ за чел., Девичьи бани — 150 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 2456 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
3 авг 2025
Али отличный экскурсовод. Видно, что ему интересно то, о чём он рассказывает. Моя дочь вообще не любитель экскурсий, но стояла и слушала "с открытым ртом".
Александра
26 июл 2025
Взяли экскурсию и не пожалели, Али вежливый, прекрасный гид, рассказал историю старого Дербента, отвечал на все вопросы, очень хорошо знает историю и любит своё дело. Буду всем рекомендовать!
Вероника
20 июл 2025
Вечерний Дербент прекрасен! Спасибо, Али!
Ксения
7 июн 2025
Спасибо огромное гиду Али за экскурсию по историческим улочкам Дербента! Получилось так, что мы решили в последний момент взять эту экскурсию и были безумно рады, что выбрали ее. Али очень
А
Айгуль
9 мая 2025
Али, отличный рассказчик, эрудированный и приятный человек
Л
Лоллита
6 мая 2025
Замечательный гид Али провел нам интереснейшую экскурсию по крепости Нарын-Кала и старому городу, 2,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую!
В
Виктория
5 мая 2025
Прекрасная экскурсия по старому городу в Дербенте и крепости. Очень душевно и интересно
Екатерина
30 апр 2025
Прекрасная познавательная экскурсия по Дербенту 🔥Али — отличный гид. Рассказывал подробно и очень интересно
Осталась довольна экскурсией и покупками, буду рекомендовать Али в качестве гида своим знакомым ✨
Г
Годлевская
30 апр 2025
Али - прекрасный экскурсовод. Все доступно, понятно, интересно. Не было особого тайминга. Даже времени на экскурсию ушло больше. Порекомендовал, где купить миндальные пирожки и урбеч. Отвел в кофейню с шикарным кофе в турке.
Г
Гаянэ
17 апр 2025
Замечательная и познавательная экскурсия, плюсом была еще экскурсия по крепости
Дмитрий
15 апр 2025
Просто прогулка часовая по узким улочкам на гольфкаре- Джума- мечеть, бани (отдельная плата), домик Бестужева(отдельная плата).
Можно спокойно самим пройтись
Лисина
3 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Али, очень приятный, спокойный, молодой человек, который познакомил нас с древним городом Дербент) Впечатления оставил только положительные 👌 Буду советовать его всем своим знакомым, которые захотят посетить этот удивительный и колоритный город😊
Н
Наталья
26 мар 2025
Интереснейшая экскурсия. Гид Лачин - приятный человек, прекрасно подавал материал. Много знает о городе и видно, что его любит. Желаем ему карьерных успехов
Входит в следующие категории Дербента
