Отправьтесь в удивительное путешествие в самое сердце Дагестана, в село Гуниб! Вас ждет индивидуальное путешествие, где каждый шаг — это уникальная возможность открыть для себя невероятные пейзажи и культурное богатство региона. Село Гуниб встретит вас своей гостеприимной атмосферой и доброжелательными жителями. Эта экскурсия — возможность встретиться с природой и культурой Дагестана в их наивысшем проявлении.
Описание экскурсии
Путешествие в сердце Дагестана
Приглашаем вас в незабываемое путешествие в село Гуниб, расположенное в живописном Дагестане! Это индивидуальное приключение подарит вам уникальную возможность насладиться великолепными пейзажами и культурным наследием этого удивительного региона.
Гостеприимство Гуниба
Село Гуниб встретит вас своей теплой атмосферой и дружелюбными жителями, готовыми поделиться с вами местными традициями и обычаями. Здесь вы сможете почувствовать истинное гостеприимство и узнать больше о жизни в этом уникальном уголке России.
Природа и культура
Ваше путешествие в Гуниб и к Салтинскому водопаду — это шанс погрузиться в красоту природы и богатство культуры Дагестана. Вы сможете:
- Насладиться захватывающими видами гор и долин;
- Увидеть величественные водопады и горные реки;
- Ознакомиться с местными традициями и ремеслами;
- Попробовать вкуснейшие блюда дагестанской кухни.
Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный регион, где каждый шаг наполняет душу вдохновением и радостью!
Ежедневно, точное время согласуется с гидом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибская ГЭС
- Комплекс «Андалал»
- Салтинский водопад
- Село Гуниб
- Памятник Белые журавли
- Смотровая площадка на Гуниб
- Ворота имама Шамиля
- Ротонда Барятинского (Беседка Шамиля)
- Царская поляна
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед (в среднем 250-600 руб. /чел.)
- Так как село имеет богатую историю, рекомендуется нанять на месте опытного экскурсовода (2000-3000 руб.)
- За небольшую плату можно посетить дополнительную локацию «Поляна Айвазовского».
Место начала и завершения?
Дербент, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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