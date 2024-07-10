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посмотреть на камни-удовольствие так себе… но превозмог себя и поднялся… то,что увидел,потрясло!!! такие виды с вершины,воздух,атмосфера!!!! одним словом-шок! еще большей остроты добавили рассказы и комментарии гида Чингиза. все конкретно,по делу,обстоятельно,подробно. парень знает свое дело! дополнили эффекта посещения ГЭС Гергебельская и вершина всего этого-водопад в сатлах. просто чудо!!! собственно,ради этого водопада я и поехал на эту экскурсию. жалко только,что по своей невнимательности потерял видео с этого водопада. но впечатления от увиденного превысили все мои ожидания! особенно хочется еще отметить работу водителя микроавтобуса Радима. профессионал!аккуратно,без резких ускорений и торможений,тактично свозил нас по маршруту. в отличии от др водителей,никуда не гнался,не лихачил,очень аккуратно возил группу. молодец!благодарность водителю Радиму и гиду Чингизу!!! благодоря таким мастерам туристический бизнес в России будет процветать и развиватся!!! рекомендую всем именно этих ребят. спасибо вам,ребята!!!