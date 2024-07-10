Гуниб – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Гуниб» в Дербенте, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гуниб и Салта
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
31 июл в 07:00
7 авг в 07:00
3 500 за человека
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
На автобусе
5 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
1 авг в 06:30
5 авг в 06:30
3 400 за человека
Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
На автобусе
15 часов
Групповая
до 20 чел.
Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
На этой экскурсии вы познакомитесь с горным Дагестаном во всём его разнообразии
Начало: г. Дербент, Администрация Дербента
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 6:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    10 июля 2024
    Гуниб и Салта
    Спасибо организаторам тура за незабываемый опыт! Их профессионализм, внимание к деталям и забота о каждом участнике поездки помогли мне полностью
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    расслабиться и насладиться отдыхом. Благодаря им я познакомился с таким удивительным местом как Гуниб и создал воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь. Большое спасибо за отлично организованный тур!

  • М
    Марат
    20 июня 2024
    Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
    хочу побладорить фирму Лето Тур за прекрасную экскурсию! честно говоря,сомневался,идти или нет в поселок Гамсутль. лезть 1,5 км вверх,что бы
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    посмотреть на камни-удовольствие так себе… но превозмог себя и поднялся… то,что увидел,потрясло!!! такие виды с вершины,воздух,атмосфера!!!! одним словом-шок! еще большей остроты добавили рассказы и комментарии гида Чингиза. все конкретно,по делу,обстоятельно,подробно. парень знает свое дело! дополнили эффекта посещения ГЭС Гергебельская и вершина всего этого-водопад в сатлах. просто чудо!!! собственно,ради этого водопада я и поехал на эту экскурсию. жалко только,что по своей невнимательности потерял видео с этого водопада. но впечатления от увиденного превысили все мои ожидания! особенно хочется еще отметить работу водителя микроавтобуса Радима. профессионал!аккуратно,без резких ускорений и торможений,тактично свозил нас по маршруту. в отличии от др водителей,никуда не гнался,не лихачил,очень аккуратно возил группу. молодец!благодарность водителю Радиму и гиду Чингизу!!! благодоря таким мастерам туристический бизнес в России будет процветать и развиватся!!! рекомендую всем именно этих ребят. спасибо вам,ребята!!!

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
    К сожалению, данную экскурсию отменили из-за недобора группы, но предложили альтернативный вариант - посетить Гоор и Кахиб. В целом, экскурсия
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    неплохая, виды изумительные и ошеломляющие. Остались вопросы к частоту салона, а также почему в стоимость не включен рассказ гида на самой вершине. Предложили оплатить отдельно в сумме 300 руб. Рассказ гида, на мой взгляд, был каким-то обывательским что ли, дорогу не знал, приходилось все время у кого-то спрашивать маршрут, постоянно задавал вопросы водителю. Смешанные чувства. Но это лично наше субъективное мнение.

  • Е
    Евгения
    18 августа 2023
    Горный Дагестан - аул Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента
    Данную экскурсию посетила 17.08.23. Все локации красивые! Спасибо гиду Саиду и водителю Марату за работу, вы суперрр!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гуниб»

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  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Девичьи бани
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июле 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Гуниб" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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