10 часов
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
31 июл в 07:00
7 авг в 07:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
1 авг в 06:30
5 авг в 06:30
3 400₽ за человека
15 часов
Групповая
до 20 чел.
Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
На этой экскурсии вы познакомитесь с горным Дагестаном во всём его разнообразии
Начало: г. Дербент, Администрация Дербента
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 6:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон10 июля 2024Спасибо организаторам тура за незабываемый опыт! Их профессионализм, внимание к деталям и забота о каждом участнике поездки помогли мне полностью
- ММарат20 июня 2024хочу побладорить фирму Лето Тур за прекрасную экскурсию! честно говоря,сомневался,идти или нет в поселок Гамсутль. лезть 1,5 км вверх,что бы
- ДДарья12 мая 2024К сожалению, данную экскурсию отменили из-за недобора группы, но предложили альтернативный вариант - посетить Гоор и Кахиб. В целом, экскурсия
- ЕЕвгения18 августа 2023Горный Дагестан - аул Гуниб и Салтинское ущелье из ДербентаДанную экскурсию посетила 17.08.23. Все локации красивые! Спасибо гиду Саиду и водителю Марату за работу, вы суперрр!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гуниб»
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