1 отзыв оставили туристы

Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
Погулять по извилистым старинным улочкам, посетить сторожевую башню и заглянуть в гости к ювелирам
Расположенный на высоте 1750 метров, аул Кубачи впечатлит вас горными видами и ощущением застывшего времени.
Здесь ничего не напоминает о движении веков: местные занимаются древними ремеслами и живут в «налепленных» друг на друга домиках на крутых склонах. Я расскажу богатую историю этого колоритного села и познакомлю вас со златокузнецами!
Гуляя по старой части Кубачи, вы поймете, как устроен традиционный дагестанский аул. Рассмотрите живописные террасы и внутренние дворики домов и заплутаете в беспорядочном лабиринте улиц с узкими проходами, лестницами и галереями. Кроме того, подниметесь на сторожевую башню XII-XIV веков и посетите музей народного писателя Ахмедхана Абу-Бакара.
Мир древних ремесел
Кубачи — не просто высокогорный дагестанский аул. Это место, где издревле живут творческие люди: великолепные резчики по камню и дереву, мастера ювелирного и оружейного производства. Кубачинские мастера веками ковали великолепные мечи, шашки, кинжалы, кольчуги и другие доспехи, которые пользовались популярностью далеко за пределами Кавказа и России. Вы узнаете, как называлась первая местная кузница и где заготавливали уголь для плавки металла. А также посетите домашний музей мастера-златокузнеца!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле. Это включено в стоимость.
Билеты в музеи не включены в стоимость — 300 ₽ на человека
По желанию можно устроить обед с национальными блюдами — 700 ₽ на человека
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
7999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 5313 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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1
–
Е
Елена
Это была незабываемая и очень увлекательная экскурсия с великолепным гидом Андреем! Мы восхитились аулом Кубачи, его сторожевой башней с музеем, и прекрасным видом с вершины башни! Посетили Кубачинский художественный комбинат, читать дальшеуменьшить
которому исполнилось 100 лет! Музей на комбинате впечатлил и экспонатами и рассказом Никаева Гаджиибрагима. Поднялись пешком в Историко-архитектуреый комплекс «Кала-корейш» на высоту 1200 м. Нелегкий подъем того стоил. Посетили мавзолей Кайтагских уцмиев 12-го века, отдохнули и послушали рассказ Андрея в Джума-Мечети 11-12в. Андрей, обладая глубокими знаниями, превосходной подачей исторического материала, не перегружая датами, но увлекая интереснейшими фактами, рассказывал нам о местах посещений, событиях, традициях и особенностях этих мест. Обедали в семье местных жителей, отведав блюда даргинской кухни. Все было вкусно и сытно. Спасибо Вам огромное, Андрей и Людмила за незабываемо проведенный день! Успехов Вам!
+1
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Л
Лариса
Добрый день! Спасибо за чудесную экскурсию в Кубачи. Во-первых, спасибо Людмиле, что удалось организовать поездку в необходимый для нас день. Это было важно! Во-вторых, пунктуальность, подача трансфера, аккуратно вождение. Всё было чётко и читать дальшеуменьшить
клиентоориентированно. В-третьих, маршрут чудесный. Красота вокруг, интересный рассказ Андрея. В целом, такое впечатление, что нас возили по ооочень гостеприимным хозяевам. Мы были очень жданными гостями. Спасибо огромное. Большой привет всем, кто так радушно открывал нам свои двери и делился частичной себя и своего Дагестана.
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О
Ольга
Посетили экскурсию в горный аул Кубачи. Нашим гидом был Андрей. Прекрасно провел экскурсию. Информативно, при этом не перегружено датами, с юмором, внимание каждому туристу. Посетили музей при Кубачинском художественном заводе, прогулялись по древнему городу, в гостевом доме нас накормили домашней национальной едой (было очень вкусно). Экскурсию однозначно рекомендую, если вам интересна история этого края и вы хотите к ней прикоснуться.
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А
Андрей
Гид Андрей отлично владеет информацией и хорошо ее подает. Внимательный и аккуратный. Вся программа выполнена от и до на 5+. Очень приятно общаться и в чисто человеческом плане.
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Наталья
Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф! Кто любит побродить по руина и отзвукам прошлого экскурсия зайдет! Гид Андрей-фантастически энциклопедический человек. С удовольствием с ним бы отправилась ещё. Но… Такие экскурсии должны проходить индивидуально, в очередной раз убедилась. А в целом, Дагестан удивил и порадовал)
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия! Гид Андрей просто потрясающий. Отдельное спасибо турагентству, что не стали отменять экскурсию, хотя я на ней была одна. Так что у меня получилась индивидуальная экскурсия! Андрей был читать дальшеуменьшить
и за гида, и за водителя. Как водитель он очень аккуратный, поездка прошла очень комфортно для меня. Сама экскурсия интересная и познавательная. Село Кубачи с древней историей. Поднимались на башню, при башне небольшой музей народного быта кубачинцев. Виды с башни на село и горы потрясающие. Посетили неработающий ныне Кубачинский ювелирный комбинат, при нём очень интересный музей с продукцией, которую комбинат в своё время выпускал. Обедали вкусно и сытно национальными блюдами в местном гостевом доме. Очень насыщенная программа посещения села, я в восторге. На пути следования Андрей останавливал в любом интересном мне месте, получились очень красивые фотографии, которые долго будут напоминать мне о великолепно проведенном с Турдагестан дне. Спасибо огромное организаторам и гиду! Буду рекомендовать вас всем, кто соберется в славный город Дербент!
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