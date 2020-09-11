1 отзыв оставили туристы

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Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана

Погулять по извилистым старинным улочкам, посетить сторожевую башню и заглянуть в гости к ювелирам

5
1 отзыв
Людмила
Людмила – Гид из Дербента
Расположенный на высоте 1750 метров, аул Кубачи впечатлит вас горными ⛰️ видами и ощущением застывшего времени.

Здесь ничего не напоминает о движении веков: местные занимаются древними ремеслами и живут в «налепленных» друг на друга домиках на крутых склонах.

Я расскажу богатую историю 📖 этого колоритного села и познакомлю вас со златокузнецами!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 17 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана

Что вас ожидает

Путешествие сквозь столетия
Гуляя по старой части Кубачи, вы поймете, как устроен традиционный дагестанский аул. Рассмотрите живописные террасы и внутренние дворики домов и заплутаете в беспорядочном лабиринте улиц с узкими проходами, лестницами и галереями. Кроме того, подниметесь на сторожевую башню XII-XIV веков и посетите музей 🖼 народного писателя Ахмедхана Абу-Бакара.

Мир древних ремесел
Кубачи — не просто высокогорный дагестанский аул. Это место, где издревле живут творческие люди: великолепные резчики по камню и дереву, мастера ювелирного и оружейного производства. Кубачинские мастера веками ковали великолепные мечи, шашки, кинжалы, кольчуги и другие доспехи, которые пользовались популярностью далеко за пределами Кавказа и России. Вы узнаете, как называлась первая местная кузница и где заготавливали уголь для плавки металла. А также посетите домашний музей мастера-златокузнеца!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. Также я могу предоставить машину (оплачивается дополнительно).
  • Билеты в музеи не включены в стоимость — 200 рублей на человека
  • По желанию можно устроить обед с национальными блюдами — 600 рублей на человека
Начало и место завершения
🚩 в Дербенте
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана
Горный аул Кубачи — погружение в мир настоящего Дагестана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я c рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Мои экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Буду рада поделиться с вами знаниями и накопленным опытом.
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1 отзыв оставили туристы

11 сентября 2020
Доброго времени суток! Так началось наше знакомство с Людмилой. Поездка в село Кубачи открыла для меня еще одну частичку Дагестана. Поездка была живой, динамичной. По пути нам открывались потрясающие пейзажи гор и поселений. Гидом была Аида, интересно было посмотреть постройки старого Кубачи, прикоснуться к истории, послушать о культуре и традициях этого поселения. Посетили башню в которой проводятся выставки современных художников (в даннай момент была выставка посвященная графике), а также экспозиция с предметами быта. Познакомилась с искусстным местным ювелиром. Обед с национальными блюдами был организован в туристическом центре Уркарах, все очень по домашнему. Пока ехали обратно в гостинницу, во время остановок на фотосессию, проезжающие местные жители все время останавливались и спрашивали не нужна ли помощь? Вот такой гостеприимный край! Спасибо большое Людмиле и Аиде за такие положительные впечатления! И конечно же процветания туристическому центру Уркарах! Передайте всем большой привет из Питера!

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