1 отзыв оставили туристы

Путешествие сквозь столетия Гуляя по старой части Кубачи, вы поймете, как устроен традиционный дагестанский аул. Рассмотрите живописные террасы и внутренние дворики домов и заплутаете в беспорядочном лабиринте улиц с узкими проходами, лестницами и галереями. Кроме того, подниметесь на сторожевую башню XII-XIV веков и посетите музей 🖼 народного писателя Ахмедхана Абу-Бакара.
Мир древних ремесел Кубачи — не просто высокогорный дагестанский аул. Это место, где издревле живут творческие люди: великолепные резчики по камню и дереву, мастера ювелирного и оружейного производства. Кубачинские мастера веками ковали великолепные мечи, шашки, кинжалы, кольчуги и другие доспехи, которые пользовались популярностью далеко за пределами Кавказа и России. Вы узнаете, как называлась первая местная кузница и где заготавливали уголь для плавки металла. А также посетите домашний музей мастера-златокузнеца!
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. Также я могу предоставить машину (оплачивается дополнительно).
Билеты в музеи не включены в стоимость — 200 рублей на человека
По желанию можно устроить обед с национальными блюдами — 600 рублей на человека
Начало и место завершения
🚩 в Дербенте
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я c рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Мои экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Буду рада поделиться с вами знаниями и накопленным опытом.
Доброго времени суток! Так началось наше знакомство с Людмилой. Поездка в село Кубачи открыла для меня еще одну частичку Дагестана. Поездка была живой, динамичной. По пути нам открывались потрясающие пейзажи гор и поселений. Гидом была Аида, интересно было посмотреть постройки старого Кубачи, прикоснуться к истории, послушать о культуре и традициях этого поселения. Посетили башню в которой проводятся выставки современных художников (в даннай момент была выставка посвященная графике), а также экспозиция с предметами быта. Познакомилась с искусстным местным ювелиром. Обед с национальными блюдами был организован в туристическом центре Уркарах, все очень по домашнему. Пока ехали обратно в гостинницу, во время остановок на фотосессию, проезжающие местные жители все время останавливались и спрашивали не нужна ли помощь? Вот такой гостеприимный край! Спасибо большое Людмиле и Аиде за такие положительные впечатления! И конечно же процветания туристическому центру Уркарах! Передайте всем большой привет из Питера!