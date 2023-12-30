Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Индивидуальная экскурсия в Дербенте

Поездка к жемчужине Дагестана через поэтические места и прогулка на катере

Дербент — один из самых древних городов России, который на протяжении многих лет манит путешественников богатой историей и многогранной культурой.

В нашей поездке вы поймёте, как вдохновляла поэта Лермонтова местная природа, зачем посёлки забираются высоко в горы и почему Сулакский каньон — уникальное место Дагестана.
Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Из Дербента - в Сулакский каньон: увидеть, восхититься, прокатиться
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
6
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Дорога до каньона пройдёт в непринуждённой беседе: вы узнаете множество интересных фактов о местах, которые мы проедем, и получите развёрнутые ответы на любые вопросы.

Мы посетим:

  • Лермонтовскую смотровую площадку — место, которое отлично вдохновляет на создание шедевров. Вы узнаете, какое стихотворение написал русский поэт на этом месте.
  • Пик горы Хадум и посёлок Дубки. Мы расскажем, зачем на такой высоте решили построить уютный посёлок и чем он прославился.
  • Сулакский каньон — величественный и грандиозный. Мы полюбуемся каньоном с разных ракурсов, в том числе со смотровых точек, где не будет никого кроме нас.

По желанию вы можете украсить этот день катанием на катере по Чиркейскому водохранилищу или реке Сулак.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы заберём вас из отеля, в котором вы остановились.
  • При себе необходимо иметь паспорт — без него не проехать КПП на Миатлинской ГЭС
  • Мы выезжаем в горную часть Дагестана, поэтому просим всех соблюдать дресс-код: не надевайте короткие юбки, шорты и слишком открытую одежду
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Прогулка на катере по водохранилищу — от 4000 руб.
  • Катание на катере по реке Сулак — 5000 руб. и джипинг до причала реки Сулак в село Старое Зубутли — 5000 руб.
  • Обед — от 500 руб. за человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеГорыПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньСамое главноеПопулярные местаВодные развлеченияКаньоныНа катереСулакский каньон

Похожие туры из Дербента

Легендарный Сулакский каньон
🚌 На автобусе
скидка
7%
Групповая
12 часов
12 отзывов
Легендарный Сулакский каньон
г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Завтра
1 янв
2 янв
3 янв
40003 700 за человека
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
288 отзывов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Г. Дербент ул. Ленина 41
Завтра
1 янв
2 янв
3 янв
3 500 за человека
Сказочный Сулакский каньон и кинобархан Сарыкум из Дербента
Индивидуальная
13 часов
Сказочный Сулакский каньон и кинобархан Сарыкум из Дербента
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4А (2ГИС ул. Приморская1...
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
20 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ