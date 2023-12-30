Поездка к жемчужине Дагестана через поэтические места и прогулка на катере
Дербент — один из самых древних городов России, который на протяжении многих лет манит путешественников богатой историей и многогранной культурой.
В нашей поездке вы поймёте, как вдохновляла поэта Лермонтова местная природа, зачем посёлки забираются высоко в горы и почему Сулакский каньон — уникальное место Дагестана.
В нашей поездке вы поймёте, как вдохновляла поэта Лермонтова местная природа, зачем посёлки забираются высоко в горы и почему Сулакский каньон — уникальное место Дагестана.
Ближайшие даты:
30
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Описание
Что вас ожидает
Дорога до каньона пройдёт в непринуждённой беседе: вы узнаете множество интересных фактов о местах, которые мы проедем, и получите развёрнутые ответы на любые вопросы.
Мы посетим:
- Лермонтовскую смотровую площадку — место, которое отлично вдохновляет на создание шедевров. Вы узнаете, какое стихотворение написал русский поэт на этом месте.
- Пик горы Хадум и посёлок Дубки. Мы расскажем, зачем на такой высоте решили построить уютный посёлок и чем он прославился.
- Сулакский каньон — величественный и грандиозный. Мы полюбуемся каньоном с разных ракурсов, в том числе со смотровых точек, где не будет никого кроме нас.
По желанию вы можете украсить этот день катанием на катере по Чиркейскому водохранилищу или реке Сулак.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы заберём вас из отеля, в котором вы остановились.
- При себе необходимо иметь паспорт — без него не проехать КПП на Миатлинской ГЭС
- Мы выезжаем в горную часть Дагестана, поэтому просим всех соблюдать дресс-код: не надевайте короткие юбки, шорты и слишком открытую одежду
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на катере по водохранилищу — от 4000 руб.
- Катание на катере по реке Сулак — 5000 руб. и джипинг до причала реки Сулак в село Старое Зубутли — 5000 руб.
- Обед — от 500 руб. за человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдула — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 77 туристов
Всех приветствую, друзья. Меня зовут Абдула, я живу в посёлке Дубки на краю знаменитого Сулакского каньона. С детства мне было интересно встречать редких тогда ещё туристов на Сулакском каньоне и рассказывать им разные истории и факты об этом удивительном месте… Два года назад я прошёл переподготовку по направлению гид-экскурсовод и теперь с интересом и любовью готов познакомить вас с моей Родиной! Провожу экскурсии на комфортном минивэне Honda Elysion. Со мной в команде работают ещё два гида. Оба — коренные жители, прекрасно знающие местность.
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