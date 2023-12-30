Дербент — один из самых древних городов России, который на протяжении многих лет манит путешественников богатой историей и многогранной культурой. В нашей поездке вы поймёте, как вдохновляла поэта Лермонтова местная природа, зачем посёлки забираются высоко в горы и почему Сулакский каньон — уникальное место Дагестана.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога до каньона пройдёт в непринуждённой беседе: вы узнаете множество интересных фактов о местах, которые мы проедем, и получите развёрнутые ответы на любые вопросы.

Мы посетим:

Лермонтовскую смотровую площадку — место, которое отлично вдохновляет на создание шедевров. Вы узнаете, какое стихотворение написал русский поэт на этом месте.

— место, которое отлично вдохновляет на создание шедевров. Вы узнаете, какое стихотворение написал русский поэт на этом месте. Пик горы Хадум и посёлок Дубки . Мы расскажем, зачем на такой высоте решили построить уютный посёлок и чем он прославился.

. Мы расскажем, зачем на такой высоте решили построить уютный посёлок и чем он прославился. Сулакский каньон — величественный и грандиозный. Мы полюбуемся каньоном с разных ракурсов, в том числе со смотровых точек, где не будет никого кроме нас.

По желанию вы можете украсить этот день катанием на катере по Чиркейскому водохранилищу или реке Сулак.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы заберём вас из отеля, в котором вы остановились.

При себе необходимо иметь паспорт — без него не проехать КПП на Миатлинской ГЭС

Мы выезжаем в горную часть Дагестана, поэтому просим всех соблюдать дресс-код: не надевайте короткие юбки, шорты и слишком открытую одежду

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)