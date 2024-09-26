🌊 Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу 🏜️ Посещение пустыни Бархан Сарыкум 🕳️ Исследование пещеры Нохъо 🌉 Прогулка по подвесному мосту 🍽️ Вкусный обед в ресторане «Рахат» 🚌 Комфортабельный транспорт 👨‍🏫 Опытные гиды

Путешествие по Сулакскому каньону и пещере Нохъо из Дербента - это уникальная возможность увидеть величие природы. Глубокие ущелья, бирюзовые воды реки Сулак и таинственные пещеры создают неповторимую атмосферу.Программа включает прогулку

на катере по Чиркейскому водохранилищу, посещение пустыни Бархан Сарыкум и захватывающий дух подвесной мост. В завершение - обед в ресторане «Рахат» с видом на реку. Опытные гиды обеспечат безопасность и расскажут интересные факты о каждом месте. Экскурсия подходит для детей от 2 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Время начала: 06:00

Описание водной прогулки

Чиркейское водохранилище

Насладитесь прогулкой на катерах по величественному Чиркейскому водохранилищу в окружении скал, покрытых удивительными свисающими мхами.

Пустыня Бархан Сарыкум

Вы исследуете одну из самых больших песчаных дюн в Евразии, погрузитесь в атмосферу пустынных пейзажей.

Пещера Нохъо

Затем мы отправимся в загадочную пещеру Нохъо, скрытую между скал и пронизанную мистическими тайнами. Она впечатляет своими масштабами и внутренними залами.

Подвесной мост

Далее вас ждёт прогулка по захватывающему дух подвесному мосту, который пересекает реку Сулак.

Обед в ресторане «Рахат»

После насыщенного утра стоит подкрепиться. В ресторане «Рахат» вы попробуете блюда из местной рыбы. Вид на реку и уютная атмосфера располагают к отдыху.

Организационные детали

Мы стартуем из Дербента, проезжаем через Махачкалу, Каспийск и Избербаш, откуда тоже забираем участников

Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов, который не только обеспечит безопасность, но и расскажет много интересных фактов и историй о каждом месте

При плохой погоде, в целях вашей безопасности, мы оставляем за собой право изменить экскурсионную программу

Поездка проходит на комфортабельном транспорте (зависит от кол-ва человек)

Программа рекомендуется для детей от 2 лет

Отдельно оплачивается:

Катание на катере — от 500 рублей с человека

Вход в пустыню — 200 рублей с человека

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