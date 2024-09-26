Путешествие по Сулакскому каньону и пещере Нохъо из Дербента - это уникальная возможность увидеть величие природы. Глубокие ущелья, бирюзовые воды реки Сулак и таинственные пещеры создают неповторимую атмосферу.
Программа включает прогулку
Программа включает прогулку
7 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Чиркейское водохранилище
Насладитесь прогулкой на катерах по величественному Чиркейскому водохранилищу в окружении скал, покрытых удивительными свисающими мхами.
Пустыня Бархан Сарыкум
Вы исследуете одну из самых больших песчаных дюн в Евразии, погрузитесь в атмосферу пустынных пейзажей.
Пещера Нохъо
Затем мы отправимся в загадочную пещеру Нохъо, скрытую между скал и пронизанную мистическими тайнами. Она впечатляет своими масштабами и внутренними залами.
Подвесной мост
Далее вас ждёт прогулка по захватывающему дух подвесному мосту, который пересекает реку Сулак.
Обед в ресторане «Рахат»
После насыщенного утра стоит подкрепиться. В ресторане «Рахат» вы попробуете блюда из местной рыбы. Вид на реку и уютная атмосфера располагают к отдыху.
Организационные детали
- Мы стартуем из Дербента, проезжаем через Махачкалу, Каспийск и Избербаш, откуда тоже забираем участников
- Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов, который не только обеспечит безопасность, но и расскажет много интересных фактов и историй о каждом месте
- При плохой погоде, в целях вашей безопасности, мы оставляем за собой право изменить экскурсионную программу
- Поездка проходит на комфортабельном транспорте (зависит от кол-ва человек)
- Программа рекомендуется для детей от 2 лет
Отдельно оплачивается:
- Катание на катере — от 500 рублей с человека
- Вход в пустыню — 200 рублей с человека
Дополнительные опции:
- Прыжок с тарзанки — 5000 ₽
- Зиплайн — 1500 ₽
ежедневно в 06:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Россия» ул Агасиева 22Б
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Сулейман, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
26 сен 2024
Очень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал нам местные анекдоты, легенды и истории каждого посещаемого места.
Карина
7 сен 2024
Изначально было заявлено одна оплата,потом выяснилось, что ещё дополнительно нужно, благодарю, Евгения гид это все урегулировала, проявила заботу о своих "гостях"
М
Марина
3 авг 2024
Недоразумения начались с автобуса: гид начала собирать деньги по 850р на катание на катере. Нас оказалось 4 человека, кот забронировали тур через трипстер, заплатили по 4 тыс."Всё включено"- это за
Сулейман
Ответ организатора:
Уважаемая Марина,
Благодарю Вас за обратную связь. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Я очень сожалею, что так получилось,
Благодарю Вас за обратную связь. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Я очень сожалею, что так получилось,
Станислав
31 июл 2024
Продуманный маршрут, высокласный гид. Было время сделать фото на красивых локациях и попить кофе любуюсь видами. Обед очень вкусный в видовой рксторации. Автобус удобный и время отъезда и место доступно изложены.
Сулейман
Ответ организатора:
Станислав, благодарим вас за то что выбрали нас в качестве путеводителя, и желаем вам скорейшего возвращение в наш теплый регион
Дятчина
31 июл 2024
Очень всё понравилось. Поездка оказалась и познавательной и развлекательной. Всё супер, но… Объясните мне, уважаемые организаторы, если в билете написано «все включено», то почему нам пришлось платить за катание на катерах???
Сулейман
Ответ организатора:
Здравствуйте Елена!
В описании в экскурсии было указана, о том что "Катание на катере" в программе "Стандарт" не входит в стоимость. Данная доп услуга входит в стоимость в программе "Премиум"
В описании в экскурсии было указана, о том что "Катание на катере" в программе "Стандарт" не входит в стоимость. Данная доп услуга входит в стоимость в программе "Премиум"
М
Максим
16 июл 2024
Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍
Локации 👍бомбезные фотки)
Обед вкусный!
Хотелось бы добавить в тур локацию для купания так как погода дает жару)))
Локации 👍бомбезные фотки)
Обед вкусный!
Хотелось бы добавить в тур локацию для купания так как погода дает жару)))
Н
Наталия
16 июл 2024
Организатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дороге нас развлекала наш гид Карина -рассказала о нескольких городах по пути следования и традициях.
В
Вероника
14 июл 2024
Плюсы:
Отличный экскурсовод Тимур,очень подкованный по истории,ни минутки не молчал во время экскурсии,рассказал много интересного
Хороший обед (овощи,зелень,сыр,чуду,безумно вкусный хлеб,2 вида компота,рыба с картошкой,чай)
Про эмоции находясь в каньене писать не буду,хотелось бы
Отличный экскурсовод Тимур,очень подкованный по истории,ни минутки не молчал во время экскурсии,рассказал много интересного
Хороший обед (овощи,зелень,сыр,чуду,безумно вкусный хлеб,2 вида компота,рыба с картошкой,чай)
Про эмоции находясь в каньене писать не буду,хотелось бы
Фатима
12 июл 2024
Если вы приехали в Дагестан, первое, что нужно сделать — это поехать на Сулакский каньон, как это сделали мы и многие другие путешественники. Лучше всего это сделать в экскурсии, а
О
Ольга
10 июл 2024
Экскурсия прошла замечательно! Гид Индира доброжелательная и внимательная к каждому члену экскурсии. Рассказывала интересные истории. Маршрут просто чудесный! Какие виды!!! Это одна из лучших экскурсий😊
Д
Дарья
10 июл 2024
Экскурсия оставила исключительно положительные эмоции, точнее море положительных эмоций! Огромное спасибо хотелось бы сказать гиду Карине, она не только хорошо организовывала группу, но и рассказывала очень много интересного из истории Дагестана! Много интересных локаций включены в экскурсию и о каждом месте есть интересные легенды. Спасибо большое за безумно увлекательную экскурсию!
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