Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента

Погрузитесь в мир приключений с водной прогулкой по Сулакскому каньону и посещением пещеры Нохъо. В программе также вкусный обед и прогулка по подвесному мосту
Путешествие по Сулакскому каньону и пещере Нохъо из Дербента - это уникальная возможность увидеть величие природы. Глубокие ущелья, бирюзовые воды реки Сулак и таинственные пещеры создают неповторимую атмосферу.

Программа включает прогулку
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на катере по Чиркейскому водохранилищу, посещение пустыни Бархан Сарыкум и захватывающий дух подвесной мост. В завершение - обед в ресторане «Рахат» с видом на реку. Опытные гиды обеспечат безопасность и расскажут интересные факты о каждом месте. Экскурсия подходит для детей от 2 лет

4.73
11 отзывов

7 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • 🏜️ Посещение пустыни Бархан Сарыкум
  • 🕳️ Исследование пещеры Нохъо
  • 🌉 Прогулка по подвесному мосту
  • 🍽️ Вкусный обед в ресторане «Рахат»
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍🏫 Опытные гиды
    • Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
    Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
    Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента
    Ближайшие даты:
    Время начала: 06:00

    Что можно увидеть

  • Чиркейское водохранилище
  • Пустыня Бархан Сарыкум
  • Пещера Нохъо
  • Подвесной мост

    • Описание водной прогулки

    Чиркейское водохранилище

    Насладитесь прогулкой на катерах по величественному Чиркейскому водохранилищу в окружении скал, покрытых удивительными свисающими мхами.

    Пустыня Бархан Сарыкум

    Вы исследуете одну из самых больших песчаных дюн в Евразии, погрузитесь в атмосферу пустынных пейзажей.

    Пещера Нохъо

    Затем мы отправимся в загадочную пещеру Нохъо, скрытую между скал и пронизанную мистическими тайнами. Она впечатляет своими масштабами и внутренними залами.

    Подвесной мост

    Далее вас ждёт прогулка по захватывающему дух подвесному мосту, который пересекает реку Сулак.

    Обед в ресторане «Рахат»

    После насыщенного утра стоит подкрепиться. В ресторане «Рахат» вы попробуете блюда из местной рыбы. Вид на реку и уютная атмосфера располагают к отдыху.

    Организационные детали

    • Мы стартуем из Дербента, проезжаем через Махачкалу, Каспийск и Избербаш, откуда тоже забираем участников
    • Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов, который не только обеспечит безопасность, но и расскажет много интересных фактов и историй о каждом месте
    • При плохой погоде, в целях вашей безопасности, мы оставляем за собой право изменить экскурсионную программу
    • Поездка проходит на комфортабельном транспорте (зависит от кол-ва человек)
    • Программа рекомендуется для детей от 2 лет

    Отдельно оплачивается:

    • Катание на катере — от 500 рублей с человека
    • Вход в пустыню — 200 рублей с человека

    Дополнительные опции:

    • Прыжок с тарзанки — 5000 ₽
    • Зиплайн — 1500 ₽

    ежедневно в 06:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У ТЦ «Россия» ул Агасиева 22Б
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 06:00
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.8
    Основано на 11 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Ю
    26 сен 2024
    Очень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал нам местные анекдоты, легенды и истории каждого посещаемого места.
    Очень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал намОчень понравилась экскурсия. Посетили много невероятно красивых мест. Гид Эльмар просто замечательный. Всю дорогу рассказывал нам
    Карина
    7 сен 2024
    Изначально было заявлено одна оплата,потом выяснилось, что ещё дополнительно нужно, благодарю, Евгения гид это все урегулировала, проявила заботу о своих "гостях"
    М
    3 авг 2024
    Недоразумения начались с автобуса: гид начала собирать деньги по 850р на катание на катере. Нас оказалось 4 человека, кот забронировали тур через трипстер, заплатили по 4 тыс."Всё включено"- это за
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    что ещё? Разборки по телефону с организатором, Сулейманом, отняли мин 20. Вначале нам было сказано, что доп сбор- это оплата за то, что заказ через трипстер.
    Мы возмутились. Платить не стали, Сулейман, в итоге, дал гиду Евгении определённые указания, поехали. Время было потеряно. Группу с 3х мест с 6.00 собирали 2 часа. Экскурсия обозначенная 12ти часовой, растянулась на 16ть часов- еще простояли в пробке на обратном пути, в номере были в 22.00

    Сулейман
    Сулейман
    Ответ организатора:
    Уважаемая Марина,

    Благодарю Вас за обратную связь. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Я очень сожалею, что так получилось,
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    и что я не донес информацию своевременно.

    Мы ценим каждого нашего клиента и всегда стремимся к тому, чтобы предоставлять услуги на высоком уровне. Ваши замечания обязательно будут учтены для улучшения нашей работы в будущем.

    Еще раз приношу извинения и надеюсь, что у нас будет возможность исправить впечатление в будущем.

    С уважением,
    Сулейман

    Станислав
    31 июл 2024
    Продуманный маршрут, высокласный гид. Было время сделать фото на красивых локациях и попить кофе любуюсь видами. Обед очень вкусный в видовой рксторации. Автобус удобный и время отъезда и место доступно изложены.
    Сулейман
    Сулейман
    Ответ организатора:
    Станислав, благодарим вас за то что выбрали нас в качестве путеводителя, и желаем вам скорейшего возвращение в наш теплый регион
    Дятчина
    31 июл 2024
    Очень всё понравилось. Поездка оказалась и познавательной и развлекательной. Всё супер, но… Объясните мне, уважаемые организаторы, если в билете написано «все включено», то почему нам пришлось платить за катание на катерах???
    Сулейман
    Сулейман
    Ответ организатора:
    Здравствуйте Елена!
    В описании в экскурсии было указана, о том что "Катание на катере" в программе "Стандарт" не входит в стоимость. Данная доп услуга входит в стоимость в программе "Премиум"
    М
    16 июл 2024
    Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍
    Локации 👍бомбезные фотки)
    Обед вкусный!
    Хотелось бы добавить в тур локацию для купания так как погода дает жару)))
    Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍
    Н
    16 июл 2024
    Организатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дороге нас развлекала наш гид Карина -рассказала о нескольких городах по пути следования и традициях.
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    Сначала нас покатали на катере, затем мы поехали на смотровую площадку в поселке Дубки и на вкусный и сытный обед в ресторане с видом на реку Сулак. После обеда поехали смотреть пещеры, подвесной мост и бархан.

    Организатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дороге
    В
    14 июл 2024
    Плюсы:
    Отличный экскурсовод Тимур,очень подкованный по истории,ни минутки не молчал во время экскурсии,рассказал много интересного
    Хороший обед (овощи,зелень,сыр,чуду,безумно вкусный хлеб,2 вида компота,рыба с картошкой,чай)
    Про эмоции находясь в каньене писать не буду,хотелось бы
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    туда попасть не в составе экскурсии,а провести там день,вдоволь покататься,красота невероятная
    Минусы:
    После экскурсии позвонил организатор,спросил про все пожелания,так что обещали все исправить,из минусов было сломано 1 сиденье,благо 2 места было свободно,и очень большой минус практически не обдувались задние сидения кондиционером,а жара была жуткая,пришлось пересесть к водителю

    Плюсы:Плюсы:Плюсы:Плюсы:
    Фатима
    12 июл 2024
    Если вы приехали в Дагестан, первое, что нужно сделать — это поехать на Сулакский каньон, как это сделали мы и многие другие путешественники. Лучше всего это сделать в экскурсии, а
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    именно организованной этой прекрасной командой, отзыв на экскурсию от которой я и пишу. Наше приключение на каньон не было бы таким запоминающимся, если бы не ваша отличная компания. Отдельное спасибо хотим сказать экскурсоводу Индире, очень приветливая, общительная и умная девушка🙏 Именно под ее руководством и благодаря водителю Тарлану мы совершили незабываемую поездку по самым культовым местам Дагестана - Сулакский каньон, пещера Нохъо, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум. Очень рады, что наткнулись именно на эту туристическую компанию под руководством Сулеймана, ведь наша поездка прошла максимально комфортно, интересно и временами даже экстремально (это про поездку на катере:). Отдельно хочу отметить шикарный обед с видом на реку Сулак: была и рыба с гарниром и салатом, и нарезки из овощей и сыра, и чуду, и чай.

    В общем и целом, огромное спасибо всем, кто причастен к организации и проведению этой экскурсии, ради такого хочется снова и снова возвращаться в Дагестан и ездить на экскурсии именно с вами!

    О
    10 июл 2024
    Экскурсия прошла замечательно! Гид Индира доброжелательная и внимательная к каждому члену экскурсии. Рассказывала интересные истории. Маршрут просто чудесный! Какие виды!!! Это одна из лучших экскурсий😊
    Д
    10 июл 2024
    Экскурсия оставила исключительно положительные эмоции, точнее море положительных эмоций! Огромное спасибо хотелось бы сказать гиду Карине, она не только хорошо организовывала группу, но и рассказывала очень много интересного из истории Дагестана! Много интересных локаций включены в экскурсию и о каждом месте есть интересные легенды. Спасибо большое за безумно увлекательную экскурсию!

    Входит в следующие категории Дербента

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