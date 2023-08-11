1 день

Пустыня России и Сулакский каньон

Локации в этот день: Бархан Сарыкум (пустыня России), Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бирюзовые горные реки.

08:30 Встреча группы в Махачкале. Вы можете прилететь в день старта тура либо прилететь за день до начала тура, чтобы выспаться.

Отправляемся на крупнейший песчаный массив Евразии — бархан Сарыкум. Его высота достигает 250 м, а температура поверхности летом нагревается до 55-60°С.

Уникальные климатические условия обеспечили богатство и оригинальность местной флоры и фауны, большинство представителей которых — редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги России и Дагестана.

Ученые до сих пор не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, откуда в горном краю мог взяться островок настоящей среднеазиатской пустыни.

Гуляем, фотографируемся и просто наслаждаемся мелодией Дагестана! Девушки могут взять с собой лучшие наряды для создания красивых фото/видео.

Далее нас ждет удивительная прогулка на катерах с ветерком и музыкой по изгибам голубой реки, вдоль Сулакского каньона. По желанию можно будет искупаться.

Важно: прогулка на катере осуществляется в зависимости от погодных условий (когда нет снега, дождя и сильного ветра) и по согласованию с гидом. Сезон открывается с конца апреля по середину ноября (но другое время года, также рассматривается, по договоренности с гидом).

Чтобы закрепить полученные эмоции, отправляемся на обедв самое лучшее место Дагестана!

После плотного обеда выезжаем на смотровую площадку Сулакского каньона. Это самый большой каньон в России и один из глубочайших в мире. Его протяжённость — 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Гранд-каньона в США.

Можно будет запечатлеть панорамы живописного Сулакского каньона с обзорной площадки на вершине ущелья. Но это ещё не всё! Ведь нас ждёт вторая малая смотровая площадка Сулакского каньона.

Затем выдвигаемся в горы, в село Гуниб. По дороге мы обязательно остановимся, чтобы увидеть невероятной красоты Ирганайское водохранилище и насладиться видами Чиркейского водохранилища.

Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. На берегах расположено село Чиркей, по которому оно и получило название, и посёлок Дубки. Высота над уровнем моря — 335 м.

Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС. Именно на этой локации можно сделать потрясающие фото и видео!

Приезжаем в Гуниб. Заселяемся.

Отдыхаем и продолжаем наше знакомство за вкусным ужином.

Развлекательная программа — настольные игры, танцы, музыка, свободное время.

Основные моменты в этот день: