Мелодия Дагестана за 5 дней
И всё это среди заповедной природы Северного Кавказа, где местные жители всегда окажут гостеприимный приём.
На основе большого опыта мы разработали новую программу, наполненную локациями, эмоциями, впечатлениями.
А в построении маршрута постарались учесть пожелания туристов, чтобы путешествие было максимально комфортным.
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Программа тура по дням
Пустыня России и Сулакский каньон
Локации в этот день: Бархан Сарыкум (пустыня России), Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бирюзовые горные реки.
08:30 Встреча группы в Махачкале. Вы можете прилететь в день старта тура либо прилететь за день до начала тура, чтобы выспаться.
Отправляемся на крупнейший песчаный массив Евразии — бархан Сарыкум. Его высота достигает 250 м, а температура поверхности летом нагревается до 55-60°С.
Уникальные климатические условия обеспечили богатство и оригинальность местной флоры и фауны, большинство представителей которых — редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги России и Дагестана.
Ученые до сих пор не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, откуда в горном краю мог взяться островок настоящей среднеазиатской пустыни.
Гуляем, фотографируемся и просто наслаждаемся мелодией Дагестана! Девушки могут взять с собой лучшие наряды для создания красивых фото/видео.
Далее нас ждет удивительная прогулка на катерах с ветерком и музыкой по изгибам голубой реки, вдоль Сулакского каньона. По желанию можно будет искупаться.
Важно: прогулка на катере осуществляется в зависимости от погодных условий (когда нет снега, дождя и сильного ветра) и по согласованию с гидом. Сезон открывается с конца апреля по середину ноября (но другое время года, также рассматривается, по договоренности с гидом).
Чтобы закрепить полученные эмоции, отправляемся на обедв самое лучшее место Дагестана!
После плотного обеда выезжаем на смотровую площадку Сулакского каньона. Это самый большой каньон в России и один из глубочайших в мире. Его протяжённость — 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Гранд-каньона в США.
Можно будет запечатлеть панорамы живописного Сулакского каньона с обзорной площадки на вершине ущелья. Но это ещё не всё! Ведь нас ждёт вторая малая смотровая площадка Сулакского каньона.
Затем выдвигаемся в горы, в село Гуниб. По дороге мы обязательно остановимся, чтобы увидеть невероятной красоты Ирганайское водохранилище и насладиться видами Чиркейского водохранилища.
Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. На берегах расположено село Чиркей, по которому оно и получило название, и посёлок Дубки. Высота над уровнем моря — 335 м.
Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС. Именно на этой локации можно сделать потрясающие фото и видео!
Приезжаем в Гуниб. Заселяемся.
Отдыхаем и продолжаем наше знакомство за вкусным ужином.
Развлекательная программа — настольные игры, танцы, музыка, свободное время.
Основные моменты в этот день:
- Завтрак самостоятельно до начала тура.
- Встреча группы в 08:30 утра в Махачкале.
- Обед на маршруте в самом лучшем месте Дагестана.
- Ужин в гостевом доме в горах.
- Ночёвка в гостевом доме в горах.
ТОП-места Дагестана
Локации в этот день: Аул Чох, кавказский Мачу-Пикчу — Гамсутль, Салтинская теснина, Салтинский подземный водопад, Салтинское ущелье, Кегерское плато, горный Кегер, поляна Айвазовского.
08:00 – 09:00 Завтрак.
09:00 Выезд группы на локации.
Наш путь начнётся с поездки через село Чох. Это одно из древнейших поселений Северного Кавказа. Село расположено в живописной Андалалской долине и со всех сторон окружено горами.
Это важнейший культурный центр Дагестана. Через это поселение проходили 6 дорог Великого шелкового пути. Во время экскурсии по аулу вы увидите знаменитый дом Закари Нахибашева, построенный в 1872 году — яркий образец народного зодчества XIX века в Чохе.
Узнаете про известных уроженцев этого места – аварском живописце Халил-Беке Мусаясулове, а также первопечатнике и просветителе Дагестана Магомед-Мирзе Мавраеве.
Познакомившись с селом, мы направляемся в не менее поразительное место: в старинный заброшенный аул Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Материалом для строительства здешних домов служили отвесные скалы, и подняться к аулу можно только пешком по узкой тропе. Местное население покинуло его несколько десятилетий назад, а вплоть до 2015 года здесь оставался один единственный житель.
Сегодня этот «аул-призрак» является одной из самых колоритных достопримечательностей горного Дагестана.
Важно: что подъём к Гамсутлю будет самой сложной физической частью программы (но оно того стоит!). Мы можем предложить три варианта подъёма:
- Преодоление половины пути на УАЗиках/буханках (прогулка к селению занимает около 0,40-1,5 часа);
- Преодоление всего пути на лошадях (в зависимости от погодных условий). По секрету — пешком получится гораздо быстрее;
- Преодоление всего пути пешком (прогулка к селению занимает около 1,5-2 часов).
Получив миллион красивых фото/видео, оправляемся на обедв шикарное кафе.
В этот же день мы приятно прогуляемся по узкой Салтинской теснине. Если повезёт, увидим уникальный гротовый водопад — Салтинский, который спадает ярусами со скал.
На этом наше путешествие ещё не оканчивается: проследуем через Кегерское плато, затронем Айвазовскую поляну и поднимемсяна вышку, чтобы встретить вид закатных гор!
Здесь мы можем уютно расположиться, развести костер и заварить кофе/чай, укутавшись в тёплые пледы.
Далее отправляемся в наш гостевой дом.
Ужинаем.
Развлекательная программа (настольные игры, танцы, музыка, свободное время).
Основные моменты этого дня:
- Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00 по 09:00.
- Выезд группы на локации в 09:00.
- Обед на маршруте в шикарном кафе.
- Ужин в гостевом доме в горах.
- Ночёвка в гостевом доме в горах.
Горный Дагестан
Локации в этот день: Датунский храм, высокогорный аул Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина (посещение зависит от погодных условий), село Дарада-Мурада.
08:00 – 09:00 Завтрак.
09:00 Выезд на локации.
Наш путь пролегает в старый высокогорный аул Гоор — один из самых живописных аулов в стране синих гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Край башен, русский «Язык тролля» — негласное название этого места. Горные хребты, соседние высокогорные села, внизу течет Аварской койсу — смотришь на эти пейзажи и сердце замирает от красоты!
По дороге к аулу устроим остановку на свежесваренный гидом на природе чай/кофе.
Заодно мы заедем к Датунскому храму. Пожалуй, самое необычное сакральное строение Дагестана. Здесь, в ущелье Кавказских гор, в самом сердце исламской республики, нас ждет тысячелетняя христианская святыня.
Познакомившись поближе с памятником средневекового зодчества, продолжаем путь в село Гоор, проезжая мимо древнего села Кахиб. Будьте готовы к видам, от которых замирает сердце!
Насладившись мелодией Дагестана, идём на обед в гости к местным жителям.
После обеда выезжаем в сторону Карадахской теснины — это красивое узкое ущелье с невероятным цветом скал, ради которого приезжают многие фотографы.
Важно: посещение локации зависит от погодных условий. Если будет снег/дождь или даже если он был вчера/позавчера, мы не будем заезжать на эту локацию — возможна грязь/слякоть. Но мы можем посетить эту локацию по желанию туристов!
И завершающей локацией этого дня станет поездка в село Дарада-Мурада, чтобы встретить еще один закат!
Отправляемся в наш гостевой дом.
С собираем чемоданы. Ужинаем.
Развлекательная программа (настольные игры, танцы, музыка, свободное время).
Основные моменты этого дня:
- Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00 по 09:00.
- Выезд группы на локации в 09:00.
- Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов.
- Ужин в гостевом доме в горах.
- Ночёвка в гостевом доме в горах и сбор чемоданов.
День водопадов
Локации в этот день: Гунибский тоннель, Царская поляна, беседка Шамиля, крепость Имама Шамиля (Гунибская крепость), Музей, село Хунзах, каньон Цолотль, водопад Тобот, водопад Итлятляр, село Гонох, Каменная чаша, село Матлас, село Мочох.
По желанию гостейдо завтрака идём встречать рассвет на территории Гунибского тоннеля.
По пути заедем на Царскую поляну и беседку Шамиля, узнаем их историю.
Важно: возможность проведения этого выезда уточняйте при бронировании.
08:00 – 09:00 Завтрак.
09:00 Выезд с чемоданами на локации.
Сегодня мы будем останавливаться на горных реках и у высокогорных бирюзовых водохранилищ, чтобы полюбоваться видами, выпить вкуснейший кофе/горный чай и сделать невероятные фотографии на фоне Кавказских гор.
После плотного завтрака нас ждёт восхождение к свидетельнице Кавказской войны Крепости Имама Шамиля. Она являлась последним оплотом Имама Шамиля, была взята русскими войсками 25 августа 1859 года.
Посетим историко-краеведческий музей.
И отправимся покорять село Хунзах. Оно считается столицей Аварского ханства. Это селение расположено на высокогорном плато на высоте около 2000 метров над уровнем моря.
Хунзахский район — один из древнейших политических центров Дагестана. О древности существования Хунзаха говорят и археологические раскопки: Хунзаху — более 2400 лет. Хунзах был свидетелем нашествий древних греков и хазар, монголов и арабов. Несколько раз разрушался и восстанавливался.
Здесь при желании можно совершить прыжок с верёвкой. Подробнее о возможности уточняйте при бронировании.
Затем, мы поразимся удивительному каньону Цолотль, горным водопадам Тобот и Итлятляр.
Проголодавшись, поедем в село Гонох на обед. Предупреждаю, придётся очень много и вкусно кушать!
Здесь же можно приобрести сувениры и отправить открытки своим родным и близким.
Отдохнув, отправимся в путь, посмотрим водопады Матласа. Где при благоприятной погоде каждый желающий сможет испытать себя на прочность: езда на квадроциклах, прогулка на лошадях, полёт на зип-лайне.
* Село Мочох мы посещаем только зимой, тогда же катаемся на коньках.
Далее выезд в Дербент либо Избербаш.
Заселение в Дербенте или Избербаше в гостевом доме на берегу моря (возможно, дом будет заменён — если не будет мест/воды и т. д.
Ужин.
Прогулка по красивому ночному городу.
На завтра планируем выезд группы с чемоданами на завтрак в 09:45.
До 09:45 можно будет сходить к морю — прогуляться, либо искупаться.
Основные моменты этого дня:
- Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00 по 09:00.
- Выезд с чемоданами на локации в 09:00.
- Обед на маршруте в большом деревенском доме в горах, кофе и чай от гидов.
- Ужин в Дербенте либо Избербаше (зависит от проживания).
- Вечерняя прогулка по ночному городу.
- Ночёвка в Дербенте либо Избербаше, сбор чемоданов.
Дербент и экраноплан Лунь
Локации в этот день: Каспийское море, древний Дербент, Нарын-Кала, дербентская Джума-мечеть, экраноплан Лунь.
Завтрак с 10:00.
По многочисленным просьбам я решил добавить свободное время в нашем увлекательном туре.
До 09:45 вы сможете сходить и насладиться видами Каспийского моря. Кто захочет, сможет искупаться (сезон с конца мая по октябрь).
09:45 Выезд группы на завтрак (с чемоданами).
Важно: время завтрака и свободное время могут быть изменены из-за частых переносов рейсов у туристов. Поэтому будем отталкиваться от этого, чтобы успеть посетить все запланированные локации!
Завершающий день нашего тура начнётся со знакомства с древнейшим городом мира — Дербентом.
Вы осмотрите главную достопримечательность города, включенную в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это древняя крепость Нарын-Кала, возраст которой насчитывает более 5000 лет.
С крепостных стен открывается великолепная панорама старинного города и побережья Каспийского моря. Под защитой мощных стен цитадели сохранились древние храмы и мечети, средневековые бани и руины шахского дворца. Прогуляетесь по узким улочкам древнего города и посетите старейшую дербентскую Джума-мечеть.
После продолжительной экскурсии, вдоволь нагулявшись и сделав красивые фотографии памятника истории, мы отправимся на обед в ресторан, где отведаем национальные блюда.
И завершающей нашей локацией станет поездка к «Каспийскому монстру» — экраноплану Лунь. Это чудо советской инженерной мысли, уникальный монстр, невидимый для радаров противника. Гигант впечатляет своими размерами и странным, внушительным внешним видом.
Подышим бризом Каспийского моря, с удовольствием попьем чай-кофе и отправимся в сторону аэропорта Махачкалы, по пути будем проезжать Избербаш, Каспийск.
По желанию гостей заедем на рынок, чтобы приобрести фрукты, овощи, специи, мясо либо сувениры.
Всех наших гостей после завершения тура мы развозим: кого до отеля, кого в аэропорт. Если кто-то хочет продолжить отпуск у моря, то рекомендуем рассмотреть отели в Дербенте, Избербаше или Каспийске. Вышлем варианты отелей. По дороге завезем!
Рейсы домой, можно будет рассматривать с 20:30 (включительно!).
Как бы ни было грустно, но пришло время расставаться. Однако мы не прощаемся, так как каждого из вас ждём снова в наших краях. Поэтому говорим: «До встречи!»
Основные моменты этого дня:
- Свободное время до 09:45.
- Выезд с чемоданами на завтрак в 09:45.
- Обед на маршруте в ресторане, где будет для вас организован шведский стол.
- Трансфер до аэропорта и отеля. Подходящие рейсы – с 20:30!
Проживание
Тур предусматривает 2-3-местное размещение:
- в уютных домиках в горах — 3 ночи;
- в отеле на берегу моря в Дербенте или Избербаше — 1 ночь.
Есть вариант проживания для больших семей/компаний от 4 человек.
В домах есть: постельное белье, полотенца, посуда, чайник, стиральная машина, холодильник, микроволновка, утюг, обогреватель, ванная комната, wi-fi.
Проживание в Дербенте или Избербаше зависит от наличия свободных мест в отелях, расположенных на берегу моря.
В новогодние даты: с 28.12.2023 по 01.01.2024 первые три ночи: проживание в горах в селе Гуниб + последняя ночь в отеле в Дербенте. Новогодняя ночь (встреча Нового года, праздничный ужин в ресторане, развлечения).
В зимние даты: 02.01.2024-06.01.2024, 06.01.2024-10.01.2024, 29.01.2024-02.02.2024 и 22.02.2024-26.02.2024 все дни тура проживание в горах в селе Гуниб в уютных домах.
Варианты проживания
Домики в горах
Отель на берегу моря
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (джипы) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
- Работа сертифицированного гида, работа старшего координатора группы
- Конкурсы, подарки и развлечения
- Все экскурсии, все входные билеты
- Чудесные фотографии, видео на память
- Сопровождение на всех локациях
- Уроки лезгинки от гидов
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более) либо задержаться после тура
- Если летите в Дагестан с остановкой в Чечне, посоветуем хорошего гида, проживание
- Самая лучшая компания
- Любовь и забота гида. ♡
- В уютных домиках в горах (размещение по 2-3 человека) — 3 ночи, в отеле на берегу моря в Дербенте или Избербаше — 1 ночь
- В зимние даты с 02.01.2024 по 26.02.2024 — все дни проживание в горах.
- Завтраки в гостевых домах
- Обеды в домах местных жителей или кафе (зависит от маршрута)
- Ужины в гостевых домах
- Пикники в горах
- Кофе-тайм на природе (кофе в турке, горный чай со сладостями).
- Встреча Нового года, праздничный ужин в ресторане, развлечения — в туре с 28.12.2023 по 01.01.2024. Советуем взять красивые платья!
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры
- Спиртное (по желанию, возможно заехать в магазин)
- Катание на катере, по изгибам голубой реки, вдоль Сулакского каньона — до 1000 руб. с человека.
- Зип-лайн — примерно 1000 руб.
- Прыжок с веревкой — около 5000 руб.
- Sup-board — 500 руб.
- Прогулка на лошадях — ориентировочно 500 руб.
- Катание на катере (в зависимости от погодных условий и согласованию с гидом)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Какие условия для участия в туре?
- Размещаемся в джипах по 4 человека.
- Ждем самых классных гостей, которые желают покорить горы.
- По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Дагестан — мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде (даже несмотря на летний зной). Девушек просим не одевать глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, непрозрачные футболки.
- Не иметь большого пристрастия к алкоголю.
- Проявлять уважение к каждому человеку.
- Какой лучше выбрать сезон?
Тут рекомендуем ориентироваться на ваши потребности, желания. К примеру:
- в апреле цветут абрикосовые сады;
- в мае нет летнего зноя, погода держится около +20 (идеальная);
- в июне наконец-то можно купаться и плескаться, кушать клубничку/черешню;
- в августе можно кушать абрикосы, арбузы, дыни, виноград, персики;
- в октябре золотая осень, необычайные виды, наслаждаемся красками природы;
- ближе к концу ноября на ветках красуется аппетитная хурма.
- Есть ли рекомендации, какие сувениры стоит привезти домой?
- Серебряные украшения (хочу заметить, что они недорогие, хорошее кольцо стоит до 1500 руб.);
- алкоголь (коньяк, вино);
- папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
- магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
- куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
- урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.
- Безопасно ли в Дагестане?
Однозначно, да!
- Почему вы решили изменить порядок локаций в программе?
Ранее мы проводили тур с посещением Дербента сразу же в первый день. Но на основе большого опыта я решил первый день тура всё же посвятить лёгкому душевному знакомству — как с Дагестаном, так и со всеми участниками группы.
Ведь осилить Дербент в первый день тура довольно тяжело, так как ехать до него из Махачкалы, около 3-х часов + экскурсия на 3 часа.
- Какие будут рекомендации по времени прибытия и отбытия?
Мы рекомендуем прилететь в день старта тура до 06:00 — так как бывают задержки рейсов. Либо прилететь за день до начала тура, чтобы выспаться. По запросу я могу вам выслать проверенные недорогие варианты отелей.
В связи со сложившейся ситуацией в мире стали часто переносить внутренние рейсы. Поэтому если последний рейс вылета в 19:30 — берите смело, подойдёт, будем подстраиваться. Но лучше смотреть рейсы с 20:30.
- Возможно ли изменение меню в туре?
Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание, пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты. Мы обсудим, как вас накормить.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
- Вы можете приехать в тур, как с ручной кладью, так и с чемоданом (размер S идеален).
- На протяжении всего тура вы можете перемещаться с маленькими рюкзаками, сумками (чтобы положить документы и телефон). Не берите рюкзаки больших габаритов — они вам ни к чему!
- Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
- Адрес места встречи высылаю до брони — по запросу.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Тур забронировали еще в январе на майские праздники. Выбирали по отзывам и не ошиблись. Отзывы только отличные и замечательные.
По прилету остановились в отеле в г Махачкале. Из аэропорта нас подбросил приятный таксист по цене "Яндекс такси" - совсем недорого, Сам г. Махачкала для туриста не представляет большого интереса (может это нам так только показалось)
На следующее утро проходила встреча с организаторами тура. Группа была 16 человек - возраст от 18 до 70 лет. Путешествие проходила на четырех комфортных автомобилях -джипах «Лексус» с опытными водителями. Машины всегда чистые. Вождение очень аккуратное и профессиональное. Удивили дороги. Очень хорошие. Как по автобану ехали.
Три дня жили в горах в с. Гуниб в гостевых домах, которые и назвать так язык не поворачивается. Скорее всего это коттеджи с шикарным ремонтом и полностью оборудованными бытовой техникой и мебелью. Очень чисто и красиво! Кормили отлично. Завтрак и ужин-свежеприготовленная домашняя еда, национальные блюда, всего вдоволь и разнообразно. . А обедали в местных кафешках и ресторанчиках. Тоже все прилично и в достатке.
Был организован досуг: по нашей просьбе нам показали мастер класс по приготовлению местного национального блюда - чуду. Был выезд на пикник в горы на проводы заката с самоваром и чаепитием, кофе в турке. А также мастер класс по обучению лезгинки, которое провел приглашенный профессионал.
Достопримечательности -все, которые заявлены в программе тура.
Все же тур требует определенной физической подготовки. Хоть и путешествовали на джипах, но иногда чтобы увидеть все завораживающие красоты Дагестана, приходилось достаточно большое расстояние подниматься пешком в гору по крутой и каменистой дороге. Это нужно учесть при посещении данного тура и иметь удобную обувь, да и палки скандинавские лишними не будут.
В целом все очень понравилось и мы не пожалели и остались очень довольны данным туром!., Организаторы тура делали все возможное для нашего комфорта. Были очень внимательны, предупредительны и терпеливы. Старались учесть все наши пожелания-за это им огромная благодарность!
Ребята молодцы однозначно, рекомендуем к посещению именно этот авторский тур!
Отдельная благодарность Магомеду и Арсену за помощь, оказанную в аэропорту при вылете в связи с непредвиденными обстоятельствами. ВЫ ЛУЧШИЕ!!!
… И по ночам мне снится
Вся красота, что в Дагестане…