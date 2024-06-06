1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дербенту: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, пещеры Нохъо
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Начало: У ТЦ «Россия»
Расписание: в воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!
- ККондратьева5 июня 2024Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
- ААнастасия20 мая 2024Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
- EElena11 мая 2024Были на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительно. Большое спасибо гиду Алиму. Рекомендую экскурсии "А-Я-Тур" для посещения всеми туристами Дагестана: опытные водители, приятные коммуникабельные гиды.
- ССергей3 мая 2024Все было просто замечательно! Рекомендую брать эту экскурсию, чтобы проехаться по самым интересным местам и потратить минимум времени. Обеды очень сытные, экскурсия огонь!
- ВВиктор3 мая 2024Отличная экскурсия. Прекрасные виды на каньон и извивающуюся внизу бирюзовую Сулак. Виды завораживают. Гид Евгения прекрасно изучила историю республики, ее народов. На
- ЮЮлия27 апреля 2024Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено в программе. Рекомендую, выбирайте гида Ахмада и ваш день пройдёт в прекрасной компании с потрясающими видами!
- ААртём14 сентября 2023Всё было замечательно, отличный гид, прекрасно преподносящий материал, опытный водитель, рекомендуем всем
- ЮЮлия3 октября 2022Новогодние каникулы в ДербентеХотелось отметить высокий профессионализм водителя Магомеда,"улетный" экскурсовод Алик по цитадели в Дербенте, изумительный экскурсовод в этно-доме Кубачи, интересные и душевные
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Бархан Сарыкум»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Бархан Сарыкум" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 300 до 19 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Дербенте на 2024 год по теме «Бархан Сарыкум», 252 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август