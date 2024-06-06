Бархан Сарыкум – экскурсии в Дербенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Бархан Сарыкум» в Дербенте, цены от 3 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
116 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
116 отзывов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500 за всё до 5 чел.
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600 за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Путешествие по Дербенту: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, пещеры Нохъо
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Начало: У ТЦ «Россия»
Расписание: в воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!
    Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!Спасибо за отличную экскурсию! Замечательный и интересный гид Зиядхан и аккуратный водитель Эльбрус сделали сегодня наш день)) Всё очень понравилось!
  • К
    Кондратьева
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
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    - благодаря гиду Умару и водителю Чемрану (надеюсь, правильно пишу имя😅) кайфанули по полной программе! Информация была подробной и интересной, Умар охотно отвечал на любые вопросы, помогал на локациях с фото и ориентированием. Вниманием не обделили никого из группы, вкусно накормили, водитель вёл аккуратно, но быстро. Локации топовые. В общем было весело, прощались уже как с родными. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЭТОТ ТУР! Ребятам огромное спасибо!

    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
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    горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показалПосетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
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    фактами, легендами, историями, через которые все больше и больше погружаешься в жизнь этого края. В дороге решили немного поменять маршрут с бархана на пещеру, о чем ни на секунду не пожалели! Ведь там исполнилась еще одна экстремальная мечта - полет на зиплайне)) с Ахмедом можно ехать хоть куда, с ним спокойно, безопасно, интересно и хочется попробовать еще много разных туров и локаций! Спасибо огромное за организацию!

  • E
    Elena
    11 мая 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительно. Большое спасибо гиду Алиму. Рекомендую экскурсии "А-Я-Тур" для посещения всеми туристами Дагестана: опытные водители, приятные коммуникабельные гиды.
    Были на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительноБыли на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительноБыли на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительно
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Все было просто замечательно! Рекомендую брать эту экскурсию, чтобы проехаться по самым интересным местам и потратить минимум времени. Обеды очень сытные, экскурсия огонь!
    Все было просто замечательно! Рекомендую брать эту экскурсию, чтобы проехаться по самым интересным местам и потратитьВсе было просто замечательно! Рекомендую брать эту экскурсию, чтобы проехаться по самым интересным местам и потратить
  • В
    Виктор
    3 мая 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Отличная экскурсия. Прекрасные виды на каньон и извивающуюся внизу бирюзовую Сулак. Виды завораживают. Гид Евгения прекрасно изучила историю республики, ее народов. На
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    протяжении поездки рассказывала о местных традициях, обычаях. С готовностью отвечала на все вопросы. Водитель Джабраил вел прекрасно, даже на серпантинах не укачивало. Спасибо за организацию поездки! Рекомендую. (P.S. При планировании поездки стоит учитывать, что при выезде из Дербента продолжительность составит не 10-12 часов, а 14-15.)

    Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено в программе. Рекомендую, выбирайте гида Ахмада и ваш день пройдёт в прекрасной компании с потрясающими видами!
    Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявленоЭкскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено
  • А
    Артём
    14 сентября 2023
    Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Всё было замечательно, отличный гид, прекрасно преподносящий материал, опытный водитель, рекомендуем всем
  • Ю
    Юлия
    3 октября 2022
    Новогодние каникулы в Дербенте
    Хотелось отметить высокий профессионализм водителя Магомеда,"улетный" экскурсовод Алик по цитадели в Дербенте, изумительный экскурсовод в этно-доме Кубачи, интересные и душевные
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    люди в дом-музее Р. Гамзатова и мастерской в Унцугуле. По организации вылетов были разночтения времени в разных точках покупок туров, не понравился гостевой дом(много неприятных нюансов). Не отказались бы от большего общения с природными красотами. Порекомендую ли тур и оператора? -да. Благодарим за замечательный отпуск. Юлия и Леонид

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Бархан Сарыкум»

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  2. Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  3. Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  4. Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
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