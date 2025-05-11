Самурский лиановый лес и Черные пески

Экскурсия в единственный лиановый лес в России с остановкой на побережье Черных песков и чаепитием.
Самурский лиановый лес и Черные пески
Самурский лиановый лес и Черные пески
Самурский лиановый лес и Черные пески
Ближайшие даты:
11
мая12
мая13
мая14
мая15
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мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Экскурсия в Самурский лес

Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Самурский лес, где вы сможете увидеть величественное дерево платан, которому уже 800 лет. Это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории и насладиться красотой природы.

Уникальный лиановый лес

Самурский лес — это единственный лиановый лес в России, который продолжает жить и радовать нас своей красотой. Здесь вы сможете насладиться удивительными пейзажами и узнать больше о редких растениях и животных, обитающих в этом уникальном месте.

Побережье черных песков

По дороге к лесу мы сделаем остановку на побережье черных песков. Это живописное место подарит вам возможность насладиться свежим воздухом и сделать красивые фотографии. Природа здесь удивительна, и каждый момент будет незабываемым.

Чай на дровах под деревьями

В завершение нашей экскурсии вас ждет вкусный чай, приготовленный на дровах, под сенью величественных деревьев. Это будет отличная возможность отдохнуть, пообщаться и поделиться впечатлениями о проведенном времени.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту Самурского леса!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самурский лиановый лес
  • Черные пески
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Обед.
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева, 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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