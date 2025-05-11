Экскурсия в единственный лиановый лес в России с остановкой на побережье Черных песков и чаепитием.

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Описание экскурсии

Экскурсия в Самурский лес

Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Самурский лес, где вы сможете увидеть величественное дерево платан, которому уже 800 лет. Это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории и насладиться красотой природы.

Уникальный лиановый лес

Самурский лес — это единственный лиановый лес в России, который продолжает жить и радовать нас своей красотой. Здесь вы сможете насладиться удивительными пейзажами и узнать больше о редких растениях и животных, обитающих в этом уникальном месте.

Побережье черных песков

По дороге к лесу мы сделаем остановку на побережье черных песков. Это живописное место подарит вам возможность насладиться свежим воздухом и сделать красивые фотографии. Природа здесь удивительна, и каждый момент будет незабываемым.

Чай на дровах под деревьями

В завершение нашей экскурсии вас ждет вкусный чай, приготовленный на дровах, под сенью величественных деревьев. Это будет отличная возможность отдохнуть, пообщаться и поделиться впечатлениями о проведенном времени.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту Самурского леса!