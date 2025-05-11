Описание экскурсии
Экскурсия в Самурский лес
Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Самурский лес, где вы сможете увидеть величественное дерево платан, которому уже 800 лет. Это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории и насладиться красотой природы.
Уникальный лиановый лес
Самурский лес — это единственный лиановый лес в России, который продолжает жить и радовать нас своей красотой. Здесь вы сможете насладиться удивительными пейзажами и узнать больше о редких растениях и животных, обитающих в этом уникальном месте.
Побережье черных песков
По дороге к лесу мы сделаем остановку на побережье черных песков. Это живописное место подарит вам возможность насладиться свежим воздухом и сделать красивые фотографии. Природа здесь удивительна, и каждый момент будет незабываемым.
Чай на дровах под деревьями
В завершение нашей экскурсии вас ждет вкусный чай, приготовленный на дровах, под сенью величественных деревьев. Это будет отличная возможность отдохнуть, пообщаться и поделиться впечатлениями о проведенном времени.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту Самурского леса!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самурский лиановый лес
- Черные пески
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед.