Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Путешествие в Самурский лиановый лес - это уникальная возможность увидеть субтропический лес, единственный в России. Здесь растут дуб, ольха, тополь, клён и другие деревья, вокруг которых вьются причудливые лианы. В читать дальше
лесу живёт 800-летний платан, который можно обнять только большой компанией.
Прогулка по лесу подарит вам встречу с редкими животными, такими как выдры, камышовые коты и дикобразы. Завершите экскурсию на пляже "Чёрный песок" и полюбуйтесь экранопланом "Лунь"
4.73
11 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🌳 Уникальный субтропический лес
🌺 Плантация орхидей и пруды с кувшинками
🐢 Наблюдение за редкими животными
🏖 Пляж с чёрным песком
🚀 Экраноплан «Лунь»
🍽 Включён обед и трансфер
Что можно увидеть
Самурский лиановый лес
Платан
Плантация орхидей
Пруды с кувшинками
Пляж «Чёрный песок»
Экраноплан «Лунь»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вдруг как в сказке
В Самурском лесу действительно царит необычная фантастическая атмосфера. На 7000 га растут дуб, ольха, тополь, клён, грецкий орех и другие деревья. Вокруг растений вьются причудливые лианы. Здесь же живёт 800-летний старик — величественный платан. Чтобы обхватить его полностью, нужна компания из 15–19 человек. В лесу есть и плантация орхидей, и загадочные пруды с розовыми кувшинками.
Кого прячет лес
Реликтовый лиановый лес приютил под своей сенью много животных, птиц и рыб, в том числе краснокнижных. Здесь водятся выдры, камышовые коты и даже дикобразы. Не все животные показываются гостям леса, но чаще других путешественникам удаётся понаблюдать за черепахами и енотами.
Морские пейзажи и знаменитый «Лунь»
Дальше мы отправимся на пляж «Чёрный песок», где можно искупаться. Вход в море очень приятный, нет камней и острых ракушек. А затем вы полюбуетесь золотыми песками у экраноплана «Лунь» и сделаете фото возле гигантского чуда техники.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед
Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Hyundai Starex, автомобиле Skoda Octavia или автомобилях аналогичных марок (в зависимости от размера группы)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 5643 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
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Елизавета
7 июня 2024
Все очень понравилось. Гид Надим общительный интересный, увлечённый своим делом человек. Спасибо, за интересно проведенное время.
Ринат
6 июня 2024
Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
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Людмила
23 мая 2024
Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.
Наталья
19 мая 2024
Очень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсем не утомляет. Лес просто роскошен, настоящие джунгли, пляж огромный. В лесу пили ароматный чай, потом обедали в кафе, где всё приготовлено по домашнему. Спасибо организаторам и гиду Роману за приятное общение и интересные рассказы.
Татьяна
11 мая 2024
Просто невероятно отличная экскурсия. Замечательный и харизматичный гид Казим очень много рассказывал о быте, культуре Дагестана, о том, как сохраняют лиановый лес. Так как группа собралась маленькая, получилась почти индивидуальная поездка. Время пролетело в дороге незаметно….
И маковое поле было маленьким бонусом) Спасибо большое, Казим!!!
М
Максим
29 апр 2024
Отличная экскурсия! Мне, как человеку с севера, очень интересно было увидеть южный Лиановый лес, к тому же и на самих лианах покататься. Платан невероятен, от него исходит какая-то бешеная энергетика. Гид Казим - отличный гид, общительный, владеет информацией обо всех видах флоры и фауны в лесу. Обед вкусный. Рекомендую!
Любовь
26 апр 2024
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Роман. Представляю как будет зелено, когда ВСЕ зазеленеет и зацветёт, если сейчас уже так красиво. Хотелось бы еще сделать остановку на берегу, побродить по чёрному песку… читать дальше
Мне немного не хватило программы. Плюс не продуман обед, было бы шикарно, если бы в лесу был не только чай с конфетами, а полноценный обед из национальной кухни: чуду, хинкал. А не по приезду в столовой Дербента, после чего все разошлись. Как результат - впечатление смазалось. А вообще было здорово, рекомендую с середины мая, думаю, что там будет еще лучше - растительность станет "пожирнее". И подход к Луню станет удобнее, сейчас из-за стройки немного затруднено.
А
Анна
24 апр 2024
Среди всех экскурсий в Дагестане обязательной к посещению выбрали в том числе и экскурсию в Самурский лес. Организатор (он же гид) прибыл во время, поездка состоялась на комфортабельном минивене. Гид читать дальше
Роман оказался очень компанейским и доброжелательным. Но экскурсии, в обычным еë понимании, не было. Для тех, кто ни разу не видел лес вообще, возможно, будет интересно посмотреть… Но не послушать. Все-таки залог успешной экскурсии в 90% зависит от умения экскурсовода интересно и грамотно приподнести информацию. Структурированного рассказа не было. Было несколько остановок в лесу и всё. Роман старался поддерживать диалог, но удовольствия от поездки не получили, в виду отсутствия наполненного, содержательного рассказа. Локации были подобраны непродуманно. Запланированный обед состоялся уже по приезду в Дербент, что оказалось странным. Здесь мы могли и сами в своём режиме пообедать в выбранном нами, а не гидом, заведении. Все сказанное выше считать не критикой, а рекомендациями к улучшению экскурсии.
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте Анна. это наше новое экскурсионное направление. Мы прочли, то что вы написали, и ваше замечание будут приняты и постараемся устранить недостатки и лучшать качество работы ещё лучше. Спасибо вам! С уважением, Михаил!
Наталья
24 апр 2024
Лес волшебный🤩
Екатерина
18 апр 2024
В последний день мы поменяли экскурсию на древнюю крепость, Хучнинский водопад и экраноплан Лунь, все прошло как нельзя лучше и все благодаря нашему гиду Рустаму, который интересно рассказывал, а вишенка читать дальше
на торте был обед в его доме, это очеловечило нашу экскурсию, его мама испекла самые вкусные чуду в Дагестане, продемонстрировала плетение ковра, сын во всех подробностях рассказал о табасаранском языке, милая супруга - накормила обедом, это сблизило нашу группу и в пути мы уже пели песни, любуясь пейзажами. Спасибо!!!!!
Е
Екатерина
22 мар 2024
Была на Экскурсии одна с гидом Казимом, безупречно владеет информацией, очень толковый гид. Езжу третий раз от Михаила очень великолепный организатор! не отменил мне поездку и выполнили всю программу как прописано. Погода была не очень, но все же, экскурсия прошла на легке. Спасибо вам))
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