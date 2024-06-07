Путешествие в Самурский лиановый лес - это уникальная возможность увидеть субтропический лес, единственный в России. Здесь растут дуб, ольха, тополь, клён и другие деревья, вокруг которых вьются причудливые лианы. В

лесу живёт 800-летний платан, который можно обнять только большой компанией. Прогулка по лесу подарит вам встречу с редкими животными, такими как выдры, камышовые коты и дикобразы. Завершите экскурсию на пляже "Чёрный песок" и полюбуйтесь экранопланом "Лунь"

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вдруг как в сказке

В Самурском лесу действительно царит необычная фантастическая атмосфера. На 7000 га растут дуб, ольха, тополь, клён, грецкий орех и другие деревья. Вокруг растений вьются причудливые лианы. Здесь же живёт 800-летний старик — величественный платан. Чтобы обхватить его полностью, нужна компания из 15–19 человек. В лесу есть и плантация орхидей, и загадочные пруды с розовыми кувшинками.

Кого прячет лес

Реликтовый лиановый лес приютил под своей сенью много животных, птиц и рыб, в том числе краснокнижных. Здесь водятся выдры, камышовые коты и даже дикобразы. Не все животные показываются гостям леса, но чаще других путешественникам удаётся понаблюдать за черепахами и енотами.

Морские пейзажи и знаменитый «Лунь»

Дальше мы отправимся на пляж «Чёрный песок», где можно искупаться. Вход в море очень приятный, нет камней и острых ракушек. А затем вы полюбуетесь золотыми песками у экраноплана «Лунь» и сделаете фото возле гигантского чуда техники.

Организационные детали