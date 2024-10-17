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обзором. Нас было всего четверо!) да об этом можно только мечтать! Практически индивидуальная экскурсия. Наш гид, Надим, даже если Вы уже читали, что он крутой, не верьте! Собирайтесь срочно, его нужно увидеть и услышать, потому что он мегакруиой!! Это человек, который реально Вам расскажет всё, покажет, проведет, он будет постоянно заботиться о Вас и Вашем состоянии. Купание было идеальным - пустынный пляж, черный песок, ласковая вода. Вмещ залито солнцем! Нам ещё и с погодой повезло, на следующий день она испортилась. Лес классный, меня поразили лианы, на которых можно качаться, не знаю, мне кажется, это классные природные качели. Еда на обратном пути просто изумительная. Это был финал нашего путешествия по Дагестану. И финал получился бомбическим