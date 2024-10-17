Самурский лес – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Самурский лес» в Дербенте, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
На автобусе
104 отзыва
9 часов
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
3 000 за человека
Самурский лиановый лес и Черные пески
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самурский лиановый лес и Черные пески
Начало: Проспект Агасиева, 22 (ТЦ Россия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Поездка в Хучни, Лиановый (Самурский) лес
На автобусе
8.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в Хучни, Лиановый (Самурский) лес
Начало: Улица Буйнакского, 4, офис компании Mount Way
Расписание: Вторник, четверг в 10:00
Завтра в 10:00
7 ноя в 10:00
3 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Смирнова
    17 октября 2024
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
    Очень понравилась экскурсия в лиановый лес, уникальный по своей природе для России. Мы покачались на лианах, погуляли босиком по ручьм, зарядились энергетикой 800-летнего Платана и с ветерком прокатились по Черным пескам у самой кромки моря!
  • Е
    Еретина
    11 октября 2024
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
    В нашем туре было идеально все, начиная от встречи) Ждали именно нас, причем это был прекрасный просторный автомобиль, с прекрасным
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    обзором. Нас было всего четверо!) да об этом можно только мечтать! Практически индивидуальная экскурсия. Наш гид, Надим, даже если Вы уже читали, что он крутой, не верьте! Собирайтесь срочно, его нужно увидеть и услышать, потому что он мегакруиой!! Это человек, который реально Вам расскажет всё, покажет, проведет, он будет постоянно заботиться о Вас и Вашем состоянии. Купание было идеальным - пустынный пляж, черный песок, ласковая вода. Вмещ залито солнцем! Нам ещё и с погодой повезло, на следующий день она испортилась. Лес классный, меня поразили лианы, на которых можно качаться, не знаю, мне кажется, это классные природные качели. Еда на обратном пути просто изумительная. Это был финал нашего путешествия по Дагестану. И финал получился бомбическим

  • Ш
    Шакирова
    30 сентября 2024
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
    Экскурсия интересная, дорога под рассказы гида Надима показалась быстрой. Менялись пейзажи за окном. На чёрных песках Каспий восхитителен! Искупались почти
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    все. Самурский лес чудесный, реки стремительные, растительность удивительная! А чашечка чая в уютном приюте-кафе вблизи дерева-великана позволила ещё больше насладиться прелестью природы. Сюда даже еноты приходят, к нам не вышли. И большой плюс, что дорога не утомительная, но интересная. Нам очень экскурсия понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Самурский лес»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
  2. Самурский лиановый лес и Черные пески
  3. Поездка в Хучни, Лиановый (Самурский) лес
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон
  4. Джума-Мечеть
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Старый город
  8. Самое главное
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в ноябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Самурский лес" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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