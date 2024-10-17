9 часов
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
3 000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самурский лиановый лес и Черные пески
Начало: Проспект Агасиева, 22 (ТЦ Россия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
8.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в Хучни, Лиановый (Самурский) лес
Начало: Улица Буйнакского, 4, офис компании Mount Way
Расписание: Вторник, четверг в 10:00
Завтра в 10:00
7 ноя в 10:00
3 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССмирнова17 октября 2024Очень понравилась экскурсия в лиановый лес, уникальный по своей природе для России. Мы покачались на лианах, погуляли босиком по ручьм, зарядились энергетикой 800-летнего Платана и с ветерком прокатились по Черным пескам у самой кромки моря!
- ЕЕретина11 октября 2024В нашем туре было идеально все, начиная от встречи) Ждали именно нас, причем это был прекрасный просторный автомобиль, с прекрасным
- ШШакирова30 сентября 2024Экскурсия интересная, дорога под рассказы гида Надима показалась быстрой. Менялись пейзажи за окном. На чёрных песках Каспий восхитителен! Искупались почти
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Самурский лес»
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