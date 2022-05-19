Самурский лес похож на волшебное место из детских сказок. Вы прогуляетесь в тени многовековых деревьев, обильно увитых лианами, насладитесь изящной красотой диких орхидей, увидите, как суетливо спешат по своим делам краснокнижные жуки и порхают красавицы-бабочки. Здесь обитают удивительные дикобразы, редкие виды выдр и средиземноморские черепахи, вдруг они захотят познакомиться с вами? А если очень повезет, вы сможете понаблюдать за стаей грациозных фламинго и полюбоваться молчаливыми осетрами — визитной карточкой Каспийского моря.
Во время прогулки вы сможете отдохнуть в прохладе деревьев, искупаться в чистом лесном озёре и понежиться на морском пляже. Кстати, песок на нем почти черный — почему это так, объяснит наш гид. Проводит экскурсию опытный биолог и педагог с 35-летним стажем. Если вдруг до этой прогулки вы и ваш ребенок не жаловали уроки биологии, то теперь она станет любимым предметом.