Среди многовековых деревьев вы попробуете чистейшую родниковую воду, познакомитесь с богатой флорой и фауной заповедника и, если повезёт, встретите черепах, енотов и других животных.
Описание экскурсии
Джунгли зовут
Самурский лес похож на место из детских сказок. Вы прогуляетесь в тени многовековых деревьев, обильно увитых лианами, насладитесь красотой диких орхидей (они цветут в мае), увидите, как спешат по своим делам краснокнижные жуки и порхают бабочки. Здесь обитают средиземноморские черепахи и редкие виды выдр, шакалы и еноты, редкие представители семейства кошачьих и даже дикобразы. Чаще всего нашим гостям удаётся встретиться с енотами, черепахами, шакалами. Но весной некоторым гостям удаётся понаблюдать и за грациозными фламинго. А совсем легко и просто полюбоваться форелями в резервуарах научно-исследовательского хозяйства на территории Самурского заповедника.
Для взрослых и детей
Во время посещения заповедника вы сможете отдохнуть в прохладе деревьев, искупаться в чистом лесном озере и понежиться на морском пляже. Кстати, песок на нём почти чёрный — узнаете, почему это так. Проводит экскурсию опытный дипломированный гид и педагог с многолетним стажем. Если вдруг до этой прогулки вы и ваш ребёнок не жаловали уроки биологии, то теперь она станет любимым предметом.
В конце вы по желанию насладитесь вкусным обедом в доме на берегу моря.
Программа прогулки
- Лесные родники
- Посещение озёр нерестилищ
- Обзор непроходимых джунглей
- Платан возрастом 800 лет
- Посещение необычных локаций заповедника
- Рассказ о биотопах заповедника
- Черный песчаный берег Каспийского моря
- Обед в гостевом доме около леса и моря
- Знакомство с живыми форелями
- Купание в море
- посещение экраноплана «Лунь» — включено в программу, если вы заказываете трансфер (для путешественников не на своём автомобиле)
Организационные детали
- Если вы путешествуете без автомобиля, трансфер на время экскурсии оплачивается отдельно. Мы можем организовать трансфер с выездом из Дербента, а также других городов Дагестана и Северного Кавказа — от 6500 ₽
- Дополнительные расходы: билет в заповедник — 150–250 ₽ за чел.; экосбор за посещение древнего платана с чаепитием на лесной поляне — 150 ₽ за чел.; комплексный обед в гостевом доме — 800 ₽ за чел.
- Стоимость экскурсии для группы от 6 до 40 человек договорная, можем провести экскурсию как на вашем минивэне или микроавтобусе, так и предоставить наш. Уточняйте подробности в переписке
- По желанию программу можно дополнить посещением Южного ущелья, напоминающего Карадахскую теснину в миниатюре. Доплата — 4000 ₽
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|2375 ₽
|Пенсионеры
|2375 ₽
|Стандартный
|2603 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Дети в восторге, купались в каждой горной речушке, пытались залезть на каждое дерево 😅 Мы взрослые тоже почувствовали себя детьми
Могу посоветовать путешественникам,