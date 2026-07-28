Отправляйтесь в однодневное путешествие в Самурский лес — уникальные лиановые джунгли Южного Дагестана. Среди многовековых деревьев вы попробуете чистейшую родниковую воду, познакомитесь с богатой флорой и фауной заповедника и, если повезёт, встретите черепах, енотов и других животных.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Джунгли зовут

Самурский лес похож на место из детских сказок. Вы прогуляетесь в тени многовековых деревьев, обильно увитых лианами, насладитесь красотой диких орхидей (они цветут в мае), увидите, как спешат по своим делам краснокнижные жуки и порхают бабочки. Здесь обитают средиземноморские черепахи и редкие виды выдр, шакалы и еноты, редкие представители семейства кошачьих и даже дикобразы. Чаще всего нашим гостям удаётся встретиться с енотами, черепахами, шакалами. Но весной некоторым гостям удаётся понаблюдать и за грациозными фламинго. А совсем легко и просто полюбоваться форелями в резервуарах научно-исследовательского хозяйства на территории Самурского заповедника.

Для взрослых и детей

Во время посещения заповедника вы сможете отдохнуть в прохладе деревьев, искупаться в чистом лесном озере и понежиться на морском пляже. Кстати, песок на нём почти чёрный — узнаете, почему это так. Проводит экскурсию опытный дипломированный гид и педагог с многолетним стажем. Если вдруг до этой прогулки вы и ваш ребёнок не жаловали уроки биологии, то теперь она станет любимым предметом.

В конце вы по желанию насладитесь вкусным обедом в доме на берегу моря.

Программа прогулки

Лесные родники

Посещение озёр нерестилищ

Обзор непроходимых джунглей

Платан возрастом 800 лет

Посещение необычных локаций заповедника

Рассказ о биотопах заповедника

Черный песчаный берег Каспийского моря

Обед в гостевом доме около леса и моря

Знакомство с живыми форелями

Купание в море

посещение экраноплана «Лунь» — включено в программу, если вы заказываете трансфер (для путешественников не на своём автомобиле)

Организационные детали