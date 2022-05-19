Самурский лес: изумрудная сказка России

Отыскать дикобразов, фламинго и орхидеи и искупаться в лесном озере

Отправляйтесь в однодневную поездку по сказочному Самурскому лесу — уникальным лиановым джунглям Южного Дагестана.

В сопровождении опытного гида-биолога вы познакомитесь с многовековыми деревьями, освежитесь чистейшей родниковой водой, понаблюдаете за жизнью краснокнижных насекомых и отправитесь на поиски фламинго.
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
Самурский лес: изумрудная сказка России
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Что вас ожидает

Джунгли зовут

Самурский лес похож на волшебное место из детских сказок. Вы прогуляетесь в тени многовековых деревьев, обильно увитых лианами, насладитесь изящной красотой диких орхидей, увидите, как суетливо спешат по своим делам краснокнижные жуки и порхают красавицы-бабочки. Здесь обитают удивительные дикобразы, редкие виды выдр и средиземноморские черепахи, вдруг они захотят познакомиться с вами? А если очень повезет, вы сможете понаблюдать за стаей грациозных фламинго и полюбоваться молчаливыми осетрами — визитной карточкой Каспийского моря.

Для взрослых и детей

Во время прогулки вы сможете отдохнуть в прохладе деревьев, искупаться в чистом лесном озёре и понежиться на морском пляже. Кстати, песок на нем почти черный — почему это так, объяснит наш гид. Проводит экскурсию опытный биолог и педагог с 35-летним стажем. Если вдруг до этой прогулки вы и ваш ребенок не жаловали уроки биологии, то теперь она станет любимым предметом.

Программа прогулки

  • Трансфер до леса из Дербента (1-1,5 часа)
  • Лесные родники
  • Нерест рыб в озёрах
  • Обзор непроходимых джунглей, прогулка по интересному участку леса
  • Платан возрастом 800 лет
  • Черный песчаный берег Каспийского моря
  • Знакомство с живыми осетрами
  • Дегустация вкусного домашнего вина разных сортов
  • Обед
  • Трансфер из леса в Дербент (1-1,5 часа)

Организационные детали

  • Обед в гостевом доме или пикник оплачивается отдельно
  • Стоимость трансфера составляет 6000 руб. (из Дербента и обратно, и по территории леса)
  • По дополнительной договорённости возможен трансфер из других городов Дагестана

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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