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Самурский лес: изумрудная сказка России на вашем автомобиле

Познакомиться с удивительной флорой и фауной, искупаться в море на чёрных самурских пляжах и в озере
Отправляйтесь в однодневное путешествие в Самурский лес — уникальные лиановые джунгли Южного Дагестана.

Среди многовековых деревьев вы попробуете чистейшую родниковую воду, познакомитесь с богатой флорой и фауной заповедника и, если повезёт, встретите черепах, енотов и других животных.
5
92 отзыва
Самурский лес: изумрудная сказка России на вашем автомобиле
Самурский лес: изумрудная сказка России на вашем автомобиле
Самурский лес: изумрудная сказка России на вашем автомобиле

Описание экскурсии

Джунгли зовут

Самурский лес похож на место из детских сказок. Вы прогуляетесь в тени многовековых деревьев, обильно увитых лианами, насладитесь красотой диких орхидей (они цветут в мае), увидите, как спешат по своим делам краснокнижные жуки и порхают бабочки. Здесь обитают средиземноморские черепахи и редкие виды выдр, шакалы и еноты, редкие представители семейства кошачьих и даже дикобразы. Чаще всего нашим гостям удаётся встретиться с енотами, черепахами, шакалами. Но весной некоторым гостям удаётся понаблюдать и за грациозными фламинго. А совсем легко и просто полюбоваться форелями в резервуарах научно-исследовательского хозяйства на территории Самурского заповедника.

Для взрослых и детей

Во время посещения заповедника вы сможете отдохнуть в прохладе деревьев, искупаться в чистом лесном озере и понежиться на морском пляже. Кстати, песок на нём почти чёрный — узнаете, почему это так. Проводит экскурсию опытный дипломированный гид и педагог с многолетним стажем. Если вдруг до этой прогулки вы и ваш ребёнок не жаловали уроки биологии, то теперь она станет любимым предметом.

В конце вы по желанию насладитесь вкусным обедом в доме на берегу моря.

Программа прогулки

  • Лесные родники
  • Посещение озёр нерестилищ
  • Обзор непроходимых джунглей
  • Платан возрастом 800 лет
  • Посещение необычных локаций заповедника
  • Рассказ о биотопах заповедника
  • Черный песчаный берег Каспийского моря
  • Обед в гостевом доме около леса и моря
  • Знакомство с живыми форелями
  • Купание в море
  • посещение экраноплана «Лунь» — включено в программу, если вы заказываете трансфер (для путешественников не на своём автомобиле)

Организационные детали

  • Если вы путешествуете без автомобиля, трансфер на время экскурсии оплачивается отдельно. Мы можем организовать трансфер с выездом из Дербента, а также других городов Дагестана и Северного Кавказа — от 6500 ₽
  • Дополнительные расходы: билет в заповедник — 150–250 ₽ за чел.; экосбор за посещение древнего платана с чаепитием на лесной поляне — 150 ₽ за чел.; комплексный обед в гостевом доме — 800 ₽ за чел.
  • Стоимость экскурсии для группы от 6 до 40 человек договорная, можем провести экскурсию как на вашем минивэне или микроавтобусе, так и предоставить наш. Уточняйте подробности в переписке
  • По желанию программу можно дополнить посещением Южного ущелья, напоминающего Карадахскую теснину в миниатюре. Доплата — 4000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет2375 ₽
Пенсионеры2375 ₽
Стандартный2603 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1581 туриста
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и многодневные путешествия профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
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Роман
Жили в Дербенте с детьми, заскучали и решили посмотреть Самурский лес.
Дети в восторге, купались в каждой горной речушке, пытались залезть на каждое дерево 😅 Мы взрослые тоже почувствовали себя детьми
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которые приехали в деревню к Бабушке ❤️ Не скажу что увидел что то необыкновенное для себя с точки зрения природы, но было приятно погулять по прохладному лесу, попить травяной чай в беседке, пройти босыми ногами по небольшой речушке, посмотреть как живут обычные Дагестанцы в небольшом поселке на берегу моря.
нас пригласили в гости, накормили после прогулки очень вкусной домашней едой. Мы искупались и прогулялись в доль Каспийского моря по дикому пляжу.
От себя могу сказать так, если у вас в Дагестане два три дня, то лучше конечно потратить их на Дербент и Сулакский каньон, но если у вас как у нас полноценный отпуск да еще и с детьми то конечно советую брать эту экскурсию, считаю что проведете отлично время.
Еще обязательно возьмите с собой сменную одежду, так как есть большая вероятность того что к концу прогулки ваша одежда будет мокрой, возьмите полотенце, обувь лучше что то типо кроксов. Если будите купаться в море, будьте осторожны, много острых камней у берега.

Вашим гидом будет очень интересная женщина по имени Марта, от общения с ней только приятные впечатления и воспоминания.

Водителем у нас был Эдик, спокойный, воспитанный человек, приятный собеседник.
Скажу честно, сохранил его телефон и буду его передавать всем знакомы кто соберется в Дагестан, он может организовать любой тур на 1, 3,5 дней в любую точку Дагестана, а найти такого приятного гида/водителя я вам скажу не так то просто в Дагестане.

Жили в Дербенте с детьми, заскучали и решили посмотреть Самурский лес.
Жили в Дербенте с детьми, заскучали и решили посмотреть Самурский лес.
Жили в Дербенте с детьми, заскучали и решили посмотреть Самурский лес.
Жили в Дербенте с детьми, заскучали и решили посмотреть Самурский лес.
Жили в Дербенте с детьми, заскучали и решили посмотреть Самурский лес.
Жили в Дербенте с детьми, заскучали и решили посмотреть Самурский лес.
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Д
Всё прошло великолепно! Александра заранее связалась всё рассказала и была на связи. Темирлан отличный водитель, ответил на все наши вопросы по пути. Марта замечательная рассказчица и гостеприимная хозяйка.
Могу посоветовать путешественникам,
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которые выберут данную экскурсию, сразу надеть сланцы и плавки, потому что можно будет походить по речкам и искупаться. Потом можно будет переодеться в простую одежду.
Прогулка несложная, в кроксах без труда проходится.
Выключайте мобильную связь и интернет, потому что рядом Азербайджан, цепляет их вышки, роуминг.

Всё прошло великолепно! Александра заранее связалась всё рассказала и была на связи. Темирлан отличный водитель, ответил
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Е
Экскурсия в Самурский лес очень понравилась. Нас в поездке сопровождали Марта и Тамерлан, они не только раскрыли красоту заповедника, но и познакомили с укладом жизни местных жителей. В лесу было
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свежо, что в жару очень приятно, в нем дети покатались на тарзанке, переходили реки вброд, забирались на платан. Марта очень душевно и с большой любовью рассказала про свой край и потом очень вкусно накормила, позаботилась о всех детях) нас никто не торопил, мы искупались в Каспийском море и поехали к экраноплану Лунь. Отличная экскурсия, если хочется вырваться из города и ощутить атмосферу прибрежного села!

Экскурсия в Самурский лес очень понравилась. Нас в поездке сопровождали Марта и Тамерлан, они не только
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А
Экскурсия прошла очень душевно и оставила приятные впечатления. Мы были с нашей 7-летним дочкой и остались очень довольны. Марта, наш экскурсовод, — человек с широкой душой, она делилась знаниями и
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создавала теплую атмосферу.
Тимирлан, водитель, — замечательный человек и профессионал. Он спокойный, уравновешенный и очень аккуратно водил машину, что для нас было важно.
Кроме того, мне очень понравилась концепция организатора — объединить нас в небольшую компанию. Думаю, вдвоем было бы не так интересно, а так мы почувствовали себя частью дружной и теплой команды.
Александра — отличный организатор. Благодаря ей, нам не пришлось задумываться о мелочах: всё было продумано и организовано отлично. Она также отвечала на множество вопросов и помогла найти ответы, что очень ценится.
В целом, это была замечательная экскурсия, оставившая теплые воспоминания.
мы побывали в самой южной точке Дагестана,в самой душевной компании,отведали самую вкусную и домашнюю пищу!
и конечно посетили «лунь»
я очень хотела! и рада что две эти точки были в одной экскурсии!
Рекомендуем всем!

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Владимир
Путешествие в лиановый лес, удивительный экспириенс, а в совокупности с поездкой в Дагестан - еще интереснее. Для всех кто желает напитаться энергией жизни через взаимодействие с реликтовым лесом - мои
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рекомендации. Ездили вдвоем с дочкой из Дербента, получили огромное удовольствие, увидели множество растений, птиц и конечно же лианы. Лес укутал зеленью и свежестью, а организаторы заботой и вниманием к нашему комфорту. Бережно, без суеты, идеально для юных и любознательных туристов😉

Александра
Александра
Ответ организатора:
Владимир, приветствую Вас) Я, Марта и Эфлетдин очень рады, что наша сегодняшняя экскурсия вызвала так много положительных эмоций у Вас
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и Вашей дочери. Весенний лес и правда - особенный.
И очень здорово, что, несмотря на нестабильную погоду в апреле, Вы не передумали приезжать в Дагестан. Общение с такими открытыми впечатлениям и оптимистично глядячщими на мир гостями, как Вы, вдохновляет на радостную работу в новом сезоне 2026-года)
Спасибо Вам - приезжайте ещё)

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Наталья
Поездка комфортная во всех отношениях. мы не стали посещать экраноплан, зато в спокойном темпе погуляли по лесу и побережью. очень довольны гидом Мартой, ее спокойным рассказом, гостеприимством и угощением.
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