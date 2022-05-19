Отправляйтесь в однодневную поездку по сказочному Самурскому лесу — уникальным лиановым джунглям Южного Дагестана. В сопровождении опытного гида-биолога вы познакомитесь с многовековыми деревьями, освежитесь чистейшей родниковой водой, понаблюдаете за жизнью краснокнижных насекомых и отправитесь на поиски фламинго.

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Что вас ожидает

Джунгли зовут

Самурский лес похож на волшебное место из детских сказок. Вы прогуляетесь в тени многовековых деревьев, обильно увитых лианами, насладитесь изящной красотой диких орхидей, увидите, как суетливо спешат по своим делам краснокнижные жуки и порхают красавицы-бабочки. Здесь обитают удивительные дикобразы, редкие виды выдр и средиземноморские черепахи, вдруг они захотят познакомиться с вами? А если очень повезет, вы сможете понаблюдать за стаей грациозных фламинго и полюбоваться молчаливыми осетрами — визитной карточкой Каспийского моря.

Для взрослых и детей

Во время прогулки вы сможете отдохнуть в прохладе деревьев, искупаться в чистом лесном озёре и понежиться на морском пляже. Кстати, песок на нем почти черный — почему это так, объяснит наш гид. Проводит экскурсию опытный биолог и педагог с 35-летним стажем. Если вдруг до этой прогулки вы и ваш ребенок не жаловали уроки биологии, то теперь она станет любимым предметом.

Программа прогулки

Трансфер до леса из Дербента (1-1,5 часа)

Лесные родники

Нерест рыб в озёрах

Обзор непроходимых джунглей, прогулка по интересному участку леса

Платан возрастом 800 лет

Черный песчаный берег Каспийского моря

Знакомство с живыми осетрами

Дегустация вкусного домашнего вина разных сортов

Обед

Трансфер из леса в Дербент (1-1,5 часа)

Организационные детали