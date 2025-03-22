Старый Куруш

Село Куруш известно как самое южное и самое высокогорное село в России и вообще на европейском континенте. Мы отправимся с вами знакомиться с его историей и культурой.
Старый Куруш
Старый Куруш
Старый Куруш
Ближайшие даты:
22
мар23
мар29
мар30
мар5
апр6
апр12
апр
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Село Куруш: Уникальное Высокогорное Поселение

Село Куруш, расположенное в Южном Дагестане, славится тем, что является самым южным и высокогорным селом в России, а также на европейском континенте. Однако его история намного глубже, чем просто географические характеристики.

Историческая Значимость

Куруш, находящийся на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг в живописной долине реки Усухчай, к началу 20 века мог похвастаться более 5000 жителями. Это высокогорное поселение, расположенное на высоте 2560 метров над уровнем моря, на протяжении многих лет было центром скотоводства и земледелия.

Культурное Наследие

В Курушe развивались традиционные ткацкие промыслы, которые стали важной частью культурного наследия региона. Местные жители гордятся своими ремеслами и умениями, передаваемыми из поколения в поколение.

Природа и Уникальные Ландшафты

Природа вокруг Куруша впечатляет своей красотой и разнообразием. Высокие горы, чистые реки и живописные долины создают уникальную атмосферу, которая привлекает путешественников и исследователей.

Экстремальные Условия Жизни

Жизнь в таком высокогорном селе требует от его жителей силы духа и выносливости. Экстремальные климатические условия и сложный рельеф формируют уникальный образ жизни, который не оставляет равнодушными ни местных жителей, ни гостей.

Заключение

Село Куруш — это не просто географическая точка на карте, а место с богатой историей и культурой. Его жители продолжают сохранять традиции и обычаи, что делает это место особенным и неповторимым.

По субботам и воскресеньям в 10:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Село Магарамкент, улица Ленина, 22
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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