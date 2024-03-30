На экскурсии по Дербенту вас ждёт погружение в историю древнего города. Посетите крепость Нарын-Кала, одну из крупнейших цитаделей мира, построенную в 6 веке. Прогуляйтесь по магалам - историческим кварталам с

многовековыми домами, мечетями и банями. Полюбуйтесь Джума-мечетью, самой старой мечетью в России, возведённой в 733-734 годах. Обед в этнодоме станет настоящим праздником для гурманов: долма, плов, чуду и другие блюда Южного Дагестана. Также вы сможете примерить национальную одежду горянки и джигита. В завершение экскурсии увидите экраноплан «Лунь» - гибрид корабля и самолёта, гордость Советского Союза и любимую фотолокацию гостей Дербента. В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед, билеты в крепость и аренда костюмов для фотосессии. Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с детским креслом

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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость Нарын-Кала. Вы посетите главную достопримечательность Дербента — одну из крупнейших цитаделей в мире. Она была построена в 6 веке по приказу персидского правителя.

Магалы. Прогуляетесь по историческим кварталам в старой части Дербента, где сохранились многовековые дома, древние мечети и восточные бани.

Джума-мечеть. Полюбуетесь самой старой мечетью в России, возведённой в 733–734 годах.

Обед в этнодоме. Сидя на удобных подушках за столом высотой 30 см, попробуете блюда Южного Дагестана — долму, плов, чуду и другие. А ещё примерите национальную одежду горянки и джигита.

Каспийский монстр, или экраноплан «Лунь». Увидите гибрид корабля и самолёта, гордость Советского Союза и любимую фотолокацию гостей Дербента.

Организационные детали