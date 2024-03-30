Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)

Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
На экскурсии по Дербенту вас ждёт погружение в историю древнего города. Посетите крепость Нарын-Кала, одну из крупнейших цитаделей мира, построенную в 6 веке. Прогуляйтесь по магалам - историческим кварталам с
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многовековыми домами, мечетями и банями. Полюбуйтесь Джума-мечетью, самой старой мечетью в России, возведённой в 733-734 годах.

Обед в этнодоме станет настоящим праздником для гурманов: долма, плов, чуду и другие блюда Южного Дагестана. Также вы сможете примерить национальную одежду горянки и джигита.

В завершение экскурсии увидите экраноплан «Лунь» - гибрид корабля и самолёта, гордость Советского Союза и любимую фотолокацию гостей Дербента.

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед, билеты в крепость и аренда костюмов для фотосессии. Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с детским креслом

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение одной из крупнейших цитаделей мира - крепости Нарын-Кала
  2. 🏡 Прогулка по историческим кварталам магалов
  3. 🕌 Визит к самой старой мечети в России - Джума-мечети
  4. 🍽 Обед в этнодоме с дегустацией блюд Южного Дагестана
  5. 📸 Фотосессия в национальных костюмах
  6. ✈️ Увидеть уникальный экраноплан «Лунь»

Что можно увидеть

  • Крепость Нарын-Кала
  • Магалы
  • Джума-мечеть
  • Экраноплан «Лунь»
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость Нарын-Кала. Вы посетите главную достопримечательность Дербента — одну из крупнейших цитаделей в мире. Она была построена в 6 веке по приказу персидского правителя.

Магалы. Прогуляетесь по историческим кварталам в старой части Дербента, где сохранились многовековые дома, древние мечети и восточные бани.

Джума-мечеть. Полюбуетесь самой старой мечетью в России, возведённой в 733–734 годах.

Обед в этнодоме. Сидя на удобных подушках за столом высотой 30 см, попробуете блюда Южного Дагестана — долму, плов, чуду и другие. А ещё примерите национальную одежду горянки и джигита.

Каспийский монстр, или экраноплан «Лунь». Увидите гибрид корабля и самолёта, гордость Советского Союза и любимую фотолокацию гостей Дербента.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед в этнодоме, билеты в крепость Нарын-Кала, аренда костюмов джигита и горянки для фотосессии
  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1. Есть детское кресло.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Айрат
30 мар 2024
Вернулись сегодня с экскурсии и не могу заснуть пока не напишу отзыв,потому что это было потрясающе! Маршрут продуман для мелочей и он был индивидуальный для нашей семьи из трёх человек,где
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растет очень любознательная дочка,ей 9 лет . Благодарю водителя Тимура и прекрасных гидов на маршруте: потрясающий гид Зарема в крепости Нарын Кала и восхитительный гид Гюльшан.. Гюльшан провела нам экскурсию по магалам (древним районам Дербента) - и это была теплая дружеская прогулка как будто с давно знакомым человеком, насколько располагает к себе гид,что ее засыпал вопросами наш ребенок и она смогла блестяще ответить,что ребенок остался доволен,но а мы тем более… Потом был вкуснейший обед в гостеприимном этно доме с национальными блюдами и деликатесами и это было настолько колоритно и незабываемо,что нет слов описать этот кулинарный экстаз!!! а затем был экраноплан Лунь и далее поехали бонусом ещё на незапланированную поездку в крепость Семь братьев и сестра и Хучнинский водопад … Этот день останется надолго в нашей памяти на гостеприимной земле Дагестана… особая благодарность Тимуру за прекрасные рассказы и фотографии!!!! Мы ещё вернёмся!

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