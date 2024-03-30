На экскурсии по Дербенту вас ждёт погружение в историю древнего города. Посетите крепость Нарын-Кала, одну из крупнейших цитаделей мира, построенную в 6 веке. Прогуляйтесь по магалам - историческим кварталам с
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение одной из крупнейших цитаделей мира - крепости Нарын-Кала
- 🏡 Прогулка по историческим кварталам магалов
- 🕌 Визит к самой старой мечети в России - Джума-мечети
- 🍽 Обед в этнодоме с дегустацией блюд Южного Дагестана
- 📸 Фотосессия в национальных костюмах
- ✈️ Увидеть уникальный экраноплан «Лунь»
Что можно увидеть
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы
- Джума-мечеть
- Экраноплан «Лунь»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Крепость Нарын-Кала. Вы посетите главную достопримечательность Дербента — одну из крупнейших цитаделей в мире. Она была построена в 6 веке по приказу персидского правителя.
Магалы. Прогуляетесь по историческим кварталам в старой части Дербента, где сохранились многовековые дома, древние мечети и восточные бани.
Джума-мечеть. Полюбуетесь самой старой мечетью в России, возведённой в 733–734 годах.
Обед в этнодоме. Сидя на удобных подушках за столом высотой 30 см, попробуете блюда Южного Дагестана — долму, плов, чуду и другие. А ещё примерите национальную одежду горянки и джигита.
Каспийский монстр, или экраноплан «Лунь». Увидите гибрид корабля и самолёта, гордость Советского Союза и любимую фотолокацию гостей Дербента.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед в этнодоме, билеты в крепость Нарын-Кала, аренда костюмов джигита и горянки для фотосессии
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1. Есть детское кресло.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 81 туриста
Уважаемые гости, меня зовут Курбан. Я на протяжении многих лет знакомлю весь мир с красотами Дагестана! Я искренне рад, тому что наша республика стала очень популярна в туристическом направлении. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Айрат
30 мар 2024
Вернулись сегодня с экскурсии и не могу заснуть пока не напишу отзыв,потому что это было потрясающе! Маршрут продуман для мелочей и он был индивидуальный для нашей семьи из трёх человек,где
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