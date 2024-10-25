Старый Дербент: обзорная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждая улица хранит свои тайны. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные традиции города
Колоритный Дербент привлекает туристов своим уникальным сочетанием культур Востока и Запада.

На экскурсии гости увидят крепость Нарын-кала, где откроется вид на город, прогуляются по старинным магалам и посетят Джума-мечеть. В мемориальном доме Бестужева-Марлинского можно узнать о жизни писателя в ссылке. Девичьи бани расскажут о традициях Востока.

Это путешествие позволит окунуться в историю и быт местных жителей, открывая для себя новые грани Дербента
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение крепости Нарын-кала
  • 🕌 Увидеть Джума-мечеть
  • 🏛 Прогулка по старинным магалам
  • 📚 Визит в музей Бестужева-Марлинского
  • 🛁 Интересные факты о Девичьих банях
    • Старый Дербент: обзорная экскурсия
    Старый Дербент: обзорная экскурсия
    Старый Дербент: обзорная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 13:00

    Что можно увидеть

  • Нарын-кала
  • Джума-мечеть
  • Музей Бестужева-Марлинского
  • Девичьи бани

    • Описание экскурсии

    Цитадель Нарын-Кала

    На территории главного символа Дербента вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани. Полюбуетесь архитектурой резиденции персидских шахов и прекрасным видом на город с крепостной стены.

    Старинные кварталы

    Вы пройдёте через древние ворота города, изучите старинные узкие улочки дербентских магалов и знаменитую площадь — некогда торговый центр средневекового Дербента. И конечно, погрузитесь в жизнь местных.

    Музей Бестужева-Марлинского

    В мемориальном доме оцените внутренний дворик и двухэтажный дом, рассмотрите экспонаты и поймёте, каким писатель видел мир вокруг и Дагестан в частности — и как ему жилось в ссылке.

    Джума-мечеть

    Вы узнаете о периоде арабских завоеваний и начале распространения ислама в регионе. А ещё полюбуетесь старыми платанами и лаконичной архитектурой самой древней в России действующей мечети.

    Девичьи бани

    Вы посмотрите на традиционное для Востока сооружение, построенное по типу старинных бань. И выясните, почему оно предназначалось только для незамужних девушек.

    Организационные детали

    • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нарын-Кала — 200 ₽ за чел. и музей Бестужева-Марлинского — 150 ₽ за чел., Девичьи бани — 150 ₽ за чел. Посещение музеев по желанию
    • Обед не предусмотрен
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

    ежедневно в 09:00 и 13:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У крепости Нарын-Кала
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Г
    25 окт 2024
    Брали полную экскурсию с посещением старого города. Было очень интересно, много и подробно экскурсовод нам рассказала из истории города, подробно провела по всем точкам крепости. А в старом городе бонусом нам было устроено чаепитие в уютном дворике местных жителей с дегустацией домашней выпечки и домашних конфет.

    Входит в следующие категории Дербента

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