Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждая улица хранит свои тайны. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные традиции города
Колоритный Дербент привлекает туристов своим уникальным сочетанием культур Востока и Запада.
На экскурсии гости увидят крепость Нарын-кала, где откроется вид на город, прогуляются по старинным магалам и посетят Джума-мечеть. В мемориальном доме Бестужева-Марлинского можно узнать о жизни писателя в ссылке. Девичьи бани расскажут о традициях Востока.
Это путешествие позволит окунуться в историю и быт местных жителей, открывая для себя новые грани Дербента
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1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение крепости Нарын-кала
🕌 Увидеть Джума-мечеть
🏛 Прогулка по старинным магалам
📚 Визит в музей Бестужева-Марлинского
🛁 Интересные факты о Девичьих банях
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 13:00
Что можно увидеть
Нарын-кала
Джума-мечеть
Музей Бестужева-Марлинского
Девичьи бани
Описание экскурсии
Цитадель Нарын-Кала
На территории главного символа Дербента вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани. Полюбуетесь архитектурой резиденции персидских шахов и прекрасным видом на город с крепостной стены.
Старинные кварталы
Вы пройдёте через древние ворота города, изучите старинные узкие улочки дербентских магалов и знаменитую площадь — некогда торговый центр средневекового Дербента. И конечно, погрузитесь в жизнь местных.
Музей Бестужева-Марлинского
В мемориальном доме оцените внутренний дворик и двухэтажный дом, рассмотрите экспонаты и поймёте, каким писатель видел мир вокруг и Дагестан в частности — и как ему жилось в ссылке.
Джума-мечеть
Вы узнаете о периоде арабских завоеваний и начале распространения ислама в регионе. А ещё полюбуетесь старыми платанами и лаконичной архитектурой самой древней в России действующей мечети.
Девичьи бани
Вы посмотрите на традиционное для Востока сооружение, построенное по типу старинных бань. И выясните, почему оно предназначалось только для незамужних девушек.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нарын-Кала — 200 ₽ за чел. и музей Бестужева-Марлинского — 150 ₽ за чел., Девичьи бани — 150 ₽ за чел. Посещение музеев по желанию
Обед не предусмотрен
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 2750 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Наша команда опытных гидов и менеджеров берут на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
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Галина
25 окт 2024
Брали полную экскурсию с посещением старого города. Было очень интересно, много и подробно экскурсовод нам рассказала из истории города, подробно провела по всем точкам крепости. А в старом городе бонусом нам было устроено чаепитие в уютном дворике местных жителей с дегустацией домашней выпечки и домашних конфет.