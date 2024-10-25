🏰 Посещение крепости Нарын-кала 🕌 Увидеть Джума-мечеть 🏛 Прогулка по старинным магалам 📚 Визит в музей Бестужева-Марлинского 🛁 Интересные факты о Девичьих банях

Колоритный Дербент привлекает туристов своим уникальным сочетанием культур Востока и Запада. На экскурсии гости увидят крепость Нарын-кала, где откроется вид на город, прогуляются по старинным магалам и посетят Джума-мечеть. В мемориальном доме Бестужева-Марлинского можно узнать о жизни писателя в ссылке. Девичьи бани расскажут о традициях Востока. Это путешествие позволит окунуться в историю и быт местных жителей, открывая для себя новые грани Дербента

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Описание экскурсии

Цитадель Нарын-Кала

На территории главного символа Дербента вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани. Полюбуетесь архитектурой резиденции персидских шахов и прекрасным видом на город с крепостной стены.

Старинные кварталы

Вы пройдёте через древние ворота города, изучите старинные узкие улочки дербентских магалов и знаменитую площадь — некогда торговый центр средневекового Дербента. И конечно, погрузитесь в жизнь местных.

Музей Бестужева-Марлинского

В мемориальном доме оцените внутренний дворик и двухэтажный дом, рассмотрите экспонаты и поймёте, каким писатель видел мир вокруг и Дагестан в частности — и как ему жилось в ссылке.

Джума-мечеть

Вы узнаете о периоде арабских завоеваний и начале распространения ислама в регионе. А ещё полюбуетесь старыми платанами и лаконичной архитектурой самой древней в России действующей мечети.

Девичьи бани

Вы посмотрите на традиционное для Востока сооружение, построенное по типу старинных бань. И выясните, почему оно предназначалось только для незамужних девушек.

Организационные детали