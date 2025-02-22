Сулакский каньон и бархан Сары-Кум (всё включено)

Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Азиатские пустыни, самый глубокий каньон Европы и прогулка на катере по бирюзовой глади — всё это ждёт вас на нашей экскурсии! Мы с вами поднимемся на смотровые площадки с самыми живописными видами, полюбуемся Сулакским каньоном и прокатимся по Чиркейскому водохранилищу, а после обеда на форелевом хозяйстве посетим необыкновенный бархан Сары-Кум.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум (всё включено)
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум (всё включено)
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум (всё включено)
Ближайшие даты:
22
фев23
фев1
мар2
мар7
мар8
мар9
мар
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по азиатским пустыням

Приглашаем вас в незабываемое приключение, полное удивительных открытий и живописных пейзажей! На нашей экскурсии вы сможете насладиться красотой азиатских пустынь, которые очаровывают своей уникальной атмосферой.

Сулакский каньон — природное чудо

Мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды на Сулакский каньон, который считается самым глубоким в Европе. Здесь вы сможете сделать великолепные фотографии и насладиться величием природы.

Прогулка по Чиркейскому водохранилищу

После этого нас ждет увлекательная прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Это уникальная возможность насладиться свежим воздухом и красотой окружающих ландшафтов.

Обед на форелевом хозяйстве

Во время экскурсии мы сделаем остановку на форелевом хозяйстве, где вас ждет вкусный обед. Это отличная возможность попробовать свежую рыбу и насладиться атмосферой природы.

Посещение бархана Сарыкум

Завершим наше путешествие посещением необыкновенного бархана Сарыкум. Это место не только прекрасно, но и интересно с точки зрения геологии и экологии.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир природы, который ждет вас на каждом шагу!

По выходным в 7:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровые площадки на каньон
  • Сулакский каскад ГЭС
  • Дубки
  • Бархан Сары-Кум
Что включено
  • Услуги гида-проводника
  • Транспорт
  • Прогулка на катере (период апрель-октябрь)
  • Входные билеты на бархан Сары-Кум
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы, 500-700 руб. /чел.)
  • Прогулка на квадроциклах (по желанию, 15 минут - 1200 руб. /1-2 человек)
  • Катание на лошадях (по желанию, 10 минут - 200 руб.)
  • Cпуск на зип-лайне (по желанию)
  • Личные расходы на сувениры.
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Дербент, улица Гагарина, 27
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 7:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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