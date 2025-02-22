Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по азиатским пустыням
Приглашаем вас в незабываемое приключение, полное удивительных открытий и живописных пейзажей! На нашей экскурсии вы сможете насладиться красотой азиатских пустынь, которые очаровывают своей уникальной атмосферой.
Сулакский каньон — природное чудо
Мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды на Сулакский каньон, который считается самым глубоким в Европе. Здесь вы сможете сделать великолепные фотографии и насладиться величием природы.
Прогулка по Чиркейскому водохранилищу
После этого нас ждет увлекательная прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Это уникальная возможность насладиться свежим воздухом и красотой окружающих ландшафтов.
Обед на форелевом хозяйстве
Во время экскурсии мы сделаем остановку на форелевом хозяйстве, где вас ждет вкусный обед. Это отличная возможность попробовать свежую рыбу и насладиться атмосферой природы.
Посещение бархана Сарыкум
Завершим наше путешествие посещением необыкновенного бархана Сарыкум. Это место не только прекрасно, но и интересно с точки зрения геологии и экологии.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир природы, который ждет вас на каждом шагу!
По выходным в 7:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Смотровые площадки на каньон
- Сулакский каскад ГЭС
- Дубки
- Бархан Сары-Кум
Что включено
- Услуги гида-проводника
- Транспорт
- Прогулка на катере (период апрель-октябрь)
- Входные билеты на бархан Сары-Кум
- Обед.
Что не входит в цену
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы, 500-700 руб. /чел.)
- Прогулка на квадроциклах (по желанию, 15 минут - 1200 руб. /1-2 человек)
- Катание на лошадях (по желанию, 10 минут - 200 руб.)
- Cпуск на зип-лайне (по желанию)
- Личные расходы на сувениры.