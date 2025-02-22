Азиатские пустыни, самый глубокий каньон Европы и прогулка на катере по бирюзовой глади — всё это ждёт вас на нашей экскурсии! Мы с вами поднимемся на смотровые площадки с самыми живописными видами, полюбуемся Сулакским каньоном и прокатимся по Чиркейскому водохранилищу, а после обеда на форелевом хозяйстве посетим необыкновенный бархан Сары-Кум.

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по азиатским пустыням

Приглашаем вас в незабываемое приключение, полное удивительных открытий и живописных пейзажей! На нашей экскурсии вы сможете насладиться красотой азиатских пустынь, которые очаровывают своей уникальной атмосферой.

Сулакский каньон — природное чудо

Мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды на Сулакский каньон, который считается самым глубоким в Европе. Здесь вы сможете сделать великолепные фотографии и насладиться величием природы.

Прогулка по Чиркейскому водохранилищу

После этого нас ждет увлекательная прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Это уникальная возможность насладиться свежим воздухом и красотой окружающих ландшафтов.

Обед на форелевом хозяйстве

Во время экскурсии мы сделаем остановку на форелевом хозяйстве, где вас ждет вкусный обед. Это отличная возможность попробовать свежую рыбу и насладиться атмосферой природы.

Посещение бархана Сарыкум

Завершим наше путешествие посещением необыкновенного бархана Сарыкум. Это место не только прекрасно, но и интересно с точки зрения геологии и экологии.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир природы, который ждет вас на каждом шагу!