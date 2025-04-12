Экскурсия к Сулакскому каньону (катание на катерах по каньону включены)

Экскурсия к Сулакскому каньону
Присоединяйтесь к премиум-экскурсии (всё включено) по Сулакскому каньону, чтобы увидеть величественный Бархан Сарыкум, покататься на катере среди водопадов и насладиться потрясающими видами с самых популярных смотровых площадок. Открывайте для себя уникальную природу Дагестана и попробуйте свежайшую форель на берегу реки Сулак. Завершите день на Чиркейском водохранилище, любуясь закатом в компании новых друзей.
Экскурсия к Сулакскому каньону (катание на катерах по каньону включены)
Экскурсия к Сулакскому каньону (катание на катерах по каньону включены)
Экскурсия к Сулакскому каньону (катание на катерах по каньону включены)
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 07:00, 08:00

Описание водной прогулки

Удивительные приключения в Сулакском каньоне

Сулакский каньон — это уникальное место, которое привлекает туристов своей природной красотой и возможностями для активного отдыха. Здесь вы сможете насладиться захватывающими пейзажами и провести время на свежем воздухе.

Пещера Нохъо

Одной из главных достопримечательностей является Пещера Нохъо. Это место не только впечатляет своими размерами, но и погружает в атмосферу древности. Исследуя пещеру, вы сможете узнать много интересного о ее истории и природе.

Джипинг по каньону

Для любителей адреналина джипинг по Сулакскому каньону станет настоящим открытием. Вы сможете прокатиться по живописным маршрутам, наслаждаясь великолепными видами и ощущая всю мощь природы.

Катание на катерах

Не упустите возможность покататься на катерах по водам каньона. Это захватывающее приключение подарит вам незабываемые эмоции и позволит увидеть каньон с совершенно другой стороны.

Бархан Сарыкум

Бархан Сарыкум — это уникальная природная формация, которая станет отличным местом для фотосессий и активного отдыха. Здесь вы сможете насладиться тишиной и красотой природы.

Глав Рыба

Для рыбаков и любителей спокойного времяпрепровождения Глав Рыба предлагает отличные условия для рыбалки. Это место идеально подходит для тех, кто хочет провести время на природе, наслаждаясь процессом ловли рыбы.

Чиркейское водохранилище

Чиркейское водохранилище — это еще одно замечательное место для отдыха. Здесь вы сможете насладиться водными видами спорта или просто расслабиться на берегу, наслаждаясь окружающей природой.

Смотровые площадки

Не забудьте посетить смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды на каньон и его окрестности. Это отличная возможность сделать памятные фотографии и насладиться великолепием природы.

Сулакский каньон предлагает множество возможностей для активного отдыха и знакомства с природой. Каждое из этих мест подарит вам незабываемые впечатления и позволит отвлечься от повседневной суеты.

каждый день в определенное время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сулакский каньон
  • Водопады на каньоне
  • Дорога на джипе вдоль самого каньона
  • Село Зубутли
  • Пещера Нохъо
  • Чиркейское водохранилище
  • Бархан Сарыкум
  • Смотровая Площадка в Дубках
  • Форелевое хозяйство ГЛАВРЫБА
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Катание на катерах по каньону
  • Джипинг (трансфер на джипах до причала катеров)
  • Обед форелью
Что не входит в цену
  • Билеты на бархан сарыкум
  • Билеты в пещеру Нохъо
Место начала и завершения?
Ул. Агасиева 22б
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в определенное время
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРА ДО 21:00 С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР И УКАЖИТ КАКОЙ ВАС БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ НА ТОЧКЕ СБОРА И КТО ВАШ ГИД
  • ➤ Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
  • ➤ Данная программа может подойти как для ребенка так и для людей золотого возраста. Вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсия
  • НОМЕР ТЕЛЕФОНА МЕНЕДЖЕРА 89898707971 (ПОДДЕРЖКА)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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