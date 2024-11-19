Мы погрузимся в историю Кавказской войны и пройдёмся по «Тропе Императора», где произошла историческая встреча имама Шамиля и Александра II.
Описание экскурсии
Присоединяйтесь к нашей экскурсии
Приглашаем вас стать частью нашей авторской экскурсии, которая проходит в теплой и дружеской атмосфере. Это уникальная возможность подняться на высоту 2000 метров к Пику Гагарина на Большом Гимринском хребте.
Следы великого писателя
Мы посетим места, где побывал сам Александр Дюма, восхищенный этими красотами. Он писал: «Охватившая меня дрожь, будто сливалась с сердцебиением земли. Земля словно жила, двигалась, билась подо мною — на самом же деле так билось мое сердце.» Эти слова отражают всю красоту и величие природы, которую вы сможете увидеть своими глазами.
Исторические тропы
Вы прогуляетесь по историческим тропам имама Шамиля, которые сохранились с XVIII века до наших дней. Это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к истории и ощутить дух времени.
Сердце Большого Сулакского каньона
Наконец, мы откроем для вас самое сердце Большого Сулакского каньона. Мы пройдем путь от Аварского и Андийского Койсу до Чиркейского водохранилища, наслаждаясь великолепными видами.
Незабываемые впечатления
Окунитесь в прохладу горных вершин, насладитесь шумом бурных рек и вдохните чистейший горный воздух. Это будет незабываемое путешествие, каждое мгновение которого наполнено историей и красотой природы!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Махачкалинский перевал - смотровая с видом на дорожный серпантин Махачкалинского перевала
- 2.Г. Буйнакск - проедем по самой красивой центральной улице Ленина. Смотровая площадка г. Буйнакска
- 3.П. Ишкарты - пересадка на джипы
- 4. Подъем на самую высокую точку Гимринского хребта - Пик Гагарина, с прекрасными видами на Салатавский хребет и Чиркейское водохранилище
- 5. Спуск по Бузнас дороге (Народная дорога) с видами на водопады и извилистый маршрут реки Сулак
- 6. Пройдем «Императорскую тропу» XVIII века, где судьба свела имама Шамиля и Александра II, познакомимся с историей Кавказской войны
- 7. Часовая прогулка на катере от слияния Аварского и Андийского Койсу, образующие реку Сулак, к пристани на Чиркейском водохранилище. Впечатляющие водопады, необыкновенная природа и парящие орлы
- 8. Посещение комплекса пещер Нохъо, где вы сможете пройтись по 70 метровому подвесному мосту над рекой Сулак - стать исследователем пещерных лабиринтов
- 9. Удивительное чудо природы Бархан Сары-Кум, знаменит своей кинематографической историей в съемках Советского фильма Белое солнце пустыни, где закопали несчастного Саида
Что включено
- Трансфер
- Гид-экскурсовод
- Джиппинг-подъем
- Катание на катере
- Обед
- Входные билеты на Бархан
Что не входит в цену
- Входные билеты в пещеры «Нохъо»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дорогие путешественники и гости нашего региона
- Просим уважать традиции и религию нашего народа
- Соблюдать элементарные правила приличий в общественных местах
- Дресс-код (прикрыть плечи, шорты до колен)
- Не распивать спиртные напитки во время путешествия
- Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность