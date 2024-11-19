Великий Сулакский каньон - Пик Гагарина - Тропы имама Шамиля

На нашей экскурсии вы с познакомитесь с богатой историей Буйнакска, когда-то известного как Темир-Хан-Шура — уникальный город, где находится единственный в мире мемориал в честь Александра Дюма.

Мы погрузимся в историю Кавказской войны и пройдёмся по «Тропе Императора», где произошла историческая встреча имама Шамиля и Александра II.
Великий Сулакский каньон - Пик Гагарина - Тропы имама Шамиля
Великий Сулакский каньон - Пик Гагарина - Тропы имама Шамиля
Великий Сулакский каньон - Пик Гагарина - Тропы имама Шамиля
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Присоединяйтесь к нашей экскурсии

Приглашаем вас стать частью нашей авторской экскурсии, которая проходит в теплой и дружеской атмосфере. Это уникальная возможность подняться на высоту 2000 метров к Пику Гагарина на Большом Гимринском хребте.

Следы великого писателя

Мы посетим места, где побывал сам Александр Дюма, восхищенный этими красотами. Он писал: «Охватившая меня дрожь, будто сливалась с сердцебиением земли. Земля словно жила, двигалась, билась подо мною — на самом же деле так билось мое сердце.» Эти слова отражают всю красоту и величие природы, которую вы сможете увидеть своими глазами.

Исторические тропы

Вы прогуляетесь по историческим тропам имама Шамиля, которые сохранились с XVIII века до наших дней. Это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к истории и ощутить дух времени.

Сердце Большого Сулакского каньона

Наконец, мы откроем для вас самое сердце Большого Сулакского каньона. Мы пройдем путь от Аварского и Андийского Койсу до Чиркейского водохранилища, наслаждаясь великолепными видами.

Незабываемые впечатления

Окунитесь в прохладу горных вершин, насладитесь шумом бурных рек и вдохните чистейший горный воздух. Это будет незабываемое путешествие, каждое мгновение которого наполнено историей и красотой природы!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Махачкалинский перевал - смотровая с видом на дорожный серпантин Махачкалинского перевала
  • 2.Г. Буйнакск - проедем по самой красивой центральной улице Ленина. Смотровая площадка г. Буйнакска
  • 3.П. Ишкарты - пересадка на джипы
  • 4. Подъем на самую высокую точку Гимринского хребта - Пик Гагарина, с прекрасными видами на Салатавский хребет и Чиркейское водохранилище
  • 5. Спуск по Бузнас дороге (Народная дорога) с видами на водопады и извилистый маршрут реки Сулак
  • 6. Пройдем «Императорскую тропу» XVIII века, где судьба свела имама Шамиля и Александра II, познакомимся с историей Кавказской войны
  • 7. Часовая прогулка на катере от слияния Аварского и Андийского Койсу, образующие реку Сулак, к пристани на Чиркейском водохранилище. Впечатляющие водопады, необыкновенная природа и парящие орлы
  • 8. Посещение комплекса пещер Нохъо, где вы сможете пройтись по 70 метровому подвесному мосту над рекой Сулак - стать исследователем пещерных лабиринтов
  • 9. Удивительное чудо природы Бархан Сары-Кум, знаменит своей кинематографической историей в съемках Советского фильма Белое солнце пустыни, где закопали несчастного Саида
Что включено
  • Трансфер
  • Гид-экскурсовод
  • Джиппинг-подъем
  • Катание на катере
  • Обед
  • Входные билеты на Бархан
Что не входит в цену
  • Входные билеты в пещеры «Нохъо»
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 346
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники и гости нашего региона
  • Просим уважать традиции и религию нашего народа
  • Соблюдать элементарные правила приличий в общественных местах
  • Дресс-код (прикрыть плечи, шорты до колен)
  • Не распивать спиртные напитки во время путешествия
  • Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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