На нашей экскурсии вы с познакомитесь с богатой историей Буйнакска, когда-то известного как Темир-Хан-Шура — уникальный город, где находится единственный в мире мемориал в честь Александра Дюма. Мы погрузимся в историю Кавказской войны и пройдёмся по «Тропе Императора», где произошла историческая встреча имама Шамиля и Александра II.

Описание экскурсии

Присоединяйтесь к нашей экскурсии

Приглашаем вас стать частью нашей авторской экскурсии, которая проходит в теплой и дружеской атмосфере. Это уникальная возможность подняться на высоту 2000 метров к Пику Гагарина на Большом Гимринском хребте.

Следы великого писателя

Мы посетим места, где побывал сам Александр Дюма, восхищенный этими красотами. Он писал: «Охватившая меня дрожь, будто сливалась с сердцебиением земли. Земля словно жила, двигалась, билась подо мною — на самом же деле так билось мое сердце.» Эти слова отражают всю красоту и величие природы, которую вы сможете увидеть своими глазами.

Исторические тропы

Вы прогуляетесь по историческим тропам имама Шамиля, которые сохранились с XVIII века до наших дней. Это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к истории и ощутить дух времени.

Сердце Большого Сулакского каньона

Наконец, мы откроем для вас самое сердце Большого Сулакского каньона. Мы пройдем путь от Аварского и Андийского Койсу до Чиркейского водохранилища, наслаждаясь великолепными видами.

Незабываемые впечатления

Окунитесь в прохладу горных вершин, насладитесь шумом бурных рек и вдохните чистейший горный воздух. Это будет незабываемое путешествие, каждое мгновение которого наполнено историей и красотой природы!