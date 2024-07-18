Наша поездка наполнена удивительными местами.
Мы поднимемся на джипах на высоту 2000 метров и промчимся на аэрокатере в самом сердце Сулакского каньона. Посетим места, где бывал Александр Дюма, и пройдём тропами имама Шамиля.
На этом маршруте мы своими силами оборудовали смотровые площадки и пристань, чтобы вам было безопасно и комфортно. Обед накроем на нашей базе отдыха, где будет немноголюдно и красиво.
Мы поднимемся на джипах на высоту 2000 метров и промчимся на аэрокатере в самом сердце Сулакского каньона. Посетим места, где бывал Александр Дюма, и пройдём тропами имама Шамиля.
На этом маршруте мы своими силами оборудовали смотровые площадки и пристань, чтобы вам было безопасно и комфортно. Обед накроем на нашей базе отдыха, где будет немноголюдно и красиво.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Махачкалинский перевал. Вы окажетесь на смотровой площадке с видом на дорожный серпантин перевала.
- Буйнакск. Проедете по красивой центральной улице Ленина и посетите обзорную площадку города. Узнаете историю Буйнакска, в прошлом Темир-Хан-Шура.
- Ишкарты. В этом посёлке пересядете на джипы.
- Пик Гагарина. Подниметесь на одну из вершин Гимринского хребта, взглянете на Салатавский хребет и Чиркейское водохранилище.
- Бузнаса нух. Спуститесь по одной из старейших автодорог республики с видами на водопады и извилистую реку Сулак.
- Императорская тропа 18 века. Пройдёте по местам, где судьба свела имама Шамиля и Александра II. Познакомитесь с историей Кавказской войны.
- Водная прогулка на аэрокатере. Прокатитесь от места слияния Аварского и Андийского Койсу, образующих реку Сулак, до пристани на Чиркейском водохранилище. Увидите впечатляющие водопады и парящих орлов.
- Комплекс пещер Нохъо. Пройдёте по 70-метровому подвесному мосту над рекой Сулак и исследуете пещерные лабиринты.
- Бархан Сарыкум. Посмотрите на чудо природы, знаменитое своей кинематографической историей. Именно здесь закопали в пески несчастного Саида — героя фильма «Белое солнце пустыни».
Наша экскурсия уникальна, и вот почему:
- Мы используем в путешествии новый транспорт — джипы и аэрокатера.
- Собственноручно создали по маршруту безопасные смотровые площадки.
- Проложили удобные подъездные пути ко всем локациям.
- Оборудовали лодочной пристанью место отправления туристов по водному маршруту.
- Кроме наших путешественников, никто не посещает смотровые, так как они облагорожены нашими силами. Никто не сможет пользоваться пристанью, так как она принадлежит нам.
- Обед проходит на нашей собственной базе отдыха в Сулакском каньоне. Вы отдохнёте там в тишине и спокойствии без толп туристов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes, услуги гида, обед, подъём в горы на джипах, катание на аэрокатерах.
- Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в комплекс пещер Нохъо: будние дни — 500 ₽ за взрослого, 250 ₽ за ребёнка, выходные — 700 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка.
- Если вы не хотите посещать пещеры, на входе в комплекс есть уютная обзорная площадка с кофейней, где можно скоротать время ожидания.
- Программа включает пешие прогулки без особых физических нагрузок. Не имеет возрастных ограничений, так как проходит в спокойном прогулочном режиме.
- Можем забрать также из Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Каякента.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в пятницу и субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дербенте, в районе ул. Юрия Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Дербенте
Мы специализируемся на организации уникальных и захватывающих туров по Дагестану — одному из самых удивительных и красивых регионов России. Наша команда состоит из опытных гидов и организаторов, которые знают Дагестан как свои пять пальцев и готовы поделиться знаниями и страстью к этому региону. Мы стремимся создавать незабываемые впечатления, комфортное пребывание, безопасность и возможность погрузиться в уникальную атмосферу Дагестана.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
18 июл 2024
Был на туре 16 июля. Прилетел всего на 4 дня, хотел перезагрузиться, увидеть что то особенное. Не хотел ехать в места, где толпы туристов и нужно ждать очередь, чтобы сделать
Н
Неля
18 июл 2024
16 июля была на групповой экскурсию по Большому Сулакскому каньону)
Эта экскурсия начала удивлять с самого своего начала. Организаторы в лице гида Умара создали на столько дружественную атмосферу, что на протяжении
Эта экскурсия начала удивлять с самого своего начала. Организаторы в лице гида Умара создали на столько дружественную атмосферу, что на протяжении
У
Ума
18 июл 2024
Хочу сказать большое спасибо организаторам этой экскурсии! Приезжаю в Дагестан уже не первый раз и была искренне удивлена, что Сулакских каньонов оказывается- 2! До этого была только в малом. Ооочень
О
Олеся
18 июл 2024
Здравствуйте, очень понравился данный организатор, отдельное спасибо хотелось бы сказать Ольге, за радушный прием и любовь к своему делу. После экскурсии остались самые тёплые воспоминания,действительно погрузились в историю и атмосферу
В
Владимир
18 июл 2024
Все прошло на высшем уровне! Показали самые живописные места Дагестана, сервис просто замечательный! Вежливые гиды и водители)) Обязательно еще обращусь к Вам! Спасибо за потрясающие эмоции и великолепный отдых!!! Всем рекомендую
Т
Татьяна
17 июл 2024
Посетили групповую экскурсию по Большому Сулакскому каньону 16 июля. Были очень удивлены тому, что каньонов оказывается 2!Гид Умар замечательный парень, который очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие
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