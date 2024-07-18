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виды на горы и каньон. По дороге с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказал много интересных фактов о Дербенте, Буйнакске, каньоне и горах.

Очень ощущалось, что Умар очень любит свое дело и выкладывался на все 100%. Всю дорогу мы были окружены заботой и вниманием. Отдельное спасибо за чувство юмора, которое создало дружескую атмосферу и отличное настроение. Мы увидели великолепные виды на горы и каньон, покатались на катере внутри каньона, посетили пещеры Нохьо и даже покатались на экстремальных качелях.

Так же хотим отметить водителя Эльбруса) отличный микроавтобус! Чистый, кондиционер работает отлично! Поездка проходила плавно и мягко. Были наслышаны о кавказском задоре) и были немного на стороже, что будут гонки. Но нет, поездка прошла отлично! Без резких движений 🙂

У подножья горы нас ждал другой транспорт для подьема на Пик. Так же хотим выразить благодарность Тагиру и его команде. Подьем был шикарным! виды просто потрясающие!

Умар помог сделать очень красивые фотографии. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и рыбка на гриле выше всех похвал!

Огромное спасибо Умару и Тагиру за отдачу и огромное количество эмоций и впечатлений!

И ещё хочу отметить, в такую жару Умар купил всей группе короб мороженного, и каждому раздал по бутылочке холодной воды. Это было очень приятно ☺️

В целом хочу подвести итог!

С большим удовольствием советуем эту команду ребят, работают на совесть! Обязательно будем советовать их своим друзьям и коллегам! И обязательно вернёмся вновь! Спасибо 🙏