Авторская групповая экскурсия по тропам имама Шамиля

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Пик Гагарина - на специально оборудованном маршруте
Наша поездка наполнена удивительными местами.

Мы поднимемся на джипах на высоту 2000 метров и промчимся на аэрокатере в самом сердце Сулакского каньона. Посетим места, где бывал Александр Дюма, и пройдём тропами имама Шамиля.

На этом маршруте мы своими силами оборудовали смотровые площадки и пристань, чтобы вам было безопасно и комфортно. Обед накроем на нашей базе отдыха, где будет немноголюдно и красиво.
5
6 отзывов
Авторская групповая экскурсия по тропам имама Шамиля
Авторская групповая экскурсия по тропам имама Шамиля
Авторская групповая экскурсия по тропам имама Шамиля
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Махачкалинский перевал. Вы окажетесь на смотровой площадке с видом на дорожный серпантин перевала.
  • Буйнакск. Проедете по красивой центральной улице Ленина и посетите обзорную площадку города. Узнаете историю Буйнакска, в прошлом Темир-Хан-Шура.
  • Ишкарты. В этом посёлке пересядете на джипы.
  • Пик Гагарина. Подниметесь на одну из вершин Гимринского хребта, взглянете на Салатавский хребет и Чиркейское водохранилище.
  • Бузнаса нух. Спуститесь по одной из старейших автодорог республики с видами на водопады и извилистую реку Сулак.
  • Императорская тропа 18 века. Пройдёте по местам, где судьба свела имама Шамиля и Александра II. Познакомитесь с историей Кавказской войны.
  • Водная прогулка на аэрокатере. Прокатитесь от места слияния Аварского и Андийского Койсу, образующих реку Сулак, до пристани на Чиркейском водохранилище. Увидите впечатляющие водопады и парящих орлов.
  • Комплекс пещер Нохъо. Пройдёте по 70-метровому подвесному мосту над рекой Сулак и исследуете пещерные лабиринты.
  • Бархан Сарыкум. Посмотрите на чудо природы, знаменитое своей кинематографической историей. Именно здесь закопали в пески несчастного Саида — героя фильма «Белое солнце пустыни».

Наша экскурсия уникальна, и вот почему:

  • Мы используем в путешествии новый транспорт — джипы и аэрокатера.
  • Собственноручно создали по маршруту безопасные смотровые площадки.
  • Проложили удобные подъездные пути ко всем локациям.
  • Оборудовали лодочной пристанью место отправления туристов по водному маршруту.
  • Кроме наших путешественников, никто не посещает смотровые, так как они облагорожены нашими силами. Никто не сможет пользоваться пристанью, так как она принадлежит нам.
  • Обед проходит на нашей собственной базе отдыха в Сулакском каньоне. Вы отдохнёте там в тишине и спокойствии без толп туристов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes, услуги гида, обед, подъём в горы на джипах, катание на аэрокатерах.
  • Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в комплекс пещер Нохъо: будние дни — 500 ₽ за взрослого, 250 ₽ за ребёнка, выходные — 700 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка.
  • Если вы не хотите посещать пещеры, на входе в комплекс есть уютная обзорная площадка с кофейней, где можно скоротать время ожидания.
  • Программа включает пешие прогулки без особых физических нагрузок. Не имеет возрастных ограничений, так как проходит в спокойном прогулочном режиме.
  • Можем забрать также из Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Каякента.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в пятницу и субботу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дербенте, в районе ул. Юрия Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Алексей
18 июл 2024
Был на туре 16 июля. Прилетел всего на 4 дня, хотел перезагрузиться, увидеть что то особенное. Не хотел ехать в места, где толпы туристов и нужно ждать очередь, чтобы сделать
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фото🙈 Ни секунды не пожалел о своем выборе. Виды просто🔥, нет слов. Высота зашкаливает. Как на ладони виден весь каньон, бархан, чиркейское водохранилище. Был удивлен. Подъем на Пик Гагарина в гору, достоин отдельной похвалы. Ребята нереально крутые. Организовали все на высшем уровне. Нигде ничего не ждали. Еда очень вкусная 👌 Машины все комфортные. Гид красавчик! Настроение задал что надо👍🏻 видно, что любит свои места. При это вел себя очень тактично, с уважением. Много рассказывал о традициях. Хорошо знает историю, просветил) Очень впечатлился прогулкой на катере. Даже искупался в каньоне) Катера хорошие, быстроходные. В общем все прошло отлично! Цель - перезагрузиться, была достигнула. 😎 На высоте 2000 м, когда орлы парят под ногами… Это нечто народ. Всем советую, не бойтесь!

Н
18 июл 2024
16 июля была на групповой экскурсию по Большому Сулакскому каньону)
Эта экскурсия начала удивлять с самого своего начала. Организаторы в лице гида Умара создали на столько дружественную атмосферу, что на протяжении
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всей экскурсии мы все общались,смеялись и очень сдружились
Каньон оказался действительно неописуемо красивым 😍
А катание по нему раскрыло истинные масштабы этого чудесного места. За время катания мы сделали остановку, где каждый желающий смог окунуться в эти воды 🙈
Благодаря организаторам каждый из нас был спокоен за свою безопасность, всем и каждому по отдельности было уделено внимание на протяжении всей экскурсии
Также хочу отметить заезд в пещеры - это было что-то незабываемое!
Прогулялись вдоль скал по тропам Имама Шамиля, под интересные исторические рассказы об этих местах от нашего гида)) С этих троп нам открылись панорамные виды на каньон, водохранилище, мы увидели даже Бархан😌
Мы передвигались по всем локациям на очень комфортабельном транспорте
В салоне было очень чисто и свежо, а водитель был настолько профессионален, что мы даже не ощутили всего пути, который преодолели 🙈
Отдельно хочу отметить, то на сколько вкусно мы пообедали, порции были огромные, а сама кухня настолько вкусная,что ещё долго буду вспоминать эти национальные блюда!
Абсолютно всем знакомым, друзьям, родным и близким буду рекомендовать эту организацию
Вы профессионалы своего дела!

16 июля была на групповой экскурсию по Большому Сулакскому каньону)16 июля была на групповой экскурсию по Большому Сулакскому каньону)16 июля была на групповой экскурсию по Большому Сулакскому каньону)
У
18 июл 2024
Хочу сказать большое спасибо организаторам этой экскурсии! Приезжаю в Дагестан уже не первый раз и была искренне удивлена, что Сулакских каньонов оказывается- 2! До этого была только в малом. Ооочень
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понравилось катание в Большом каньоне. Он совсем другой! Он просто огромный! Прогулка длилась 1,5 часа на воде. Делали остановку для купания, вода очень освежает) заезжали в пещеры -просто восторг 🤩 Прогулка по тропе Шамиля, вдоль скалы очень красива! Как будто по тоннелю идешь, но при этом виден весь каньон, водохранилище - все видно как на ладони. Виден даже Бархан 😎 Еда - супер! Порции огромные! Очень вкусно 🤤 Всем советую чуду с мясом и зеленью 🤤
Всю дорогу были окружены заботой и вниманием! Отдельная благодарность Гиду Умару!
Он был очень внимателен к каждому, и очень организован в целом. Всю дорогу рассказывал о истории Дагестана. Узнали много о традициях и кухне. Послушали историю о тропах Имам Шамиля.
Водители все профи своего дела! Все очень понравилось от начала и до конца! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем своим друзьям!

Хочу сказать большое спасибо организаторам этой экскурсии! Приезжаю в Дагестан уже не первый раз и былаХочу сказать большое спасибо организаторам этой экскурсии! Приезжаю в Дагестан уже не первый раз и былаХочу сказать большое спасибо организаторам этой экскурсии! Приезжаю в Дагестан уже не первый раз и была
О
18 июл 2024
Здравствуйте, очень понравился данный организатор, отдельное спасибо хотелось бы сказать Ольге, за радушный прием и любовь к своему делу. После экскурсии остались самые тёплые воспоминания,действительно погрузились в историю и атмосферу
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Дагестана. Также огромное спасибо Умару, нашему гиду, который горит любовью к родному краю. В первый раз не хотелось уснуть во время экскурсии. Незабываемые виды и непередаваемая красота, атмосфера Дагестана. Нас никто не торопил и мы смогли в полной мере насладиться видами на смотровых ТЮЗ ТАУ. Водитель Тагир вел очень аккуратно и притормаживал на разных локациях, чтобы мы могли пофотографироваться. Данная экскурсия полностью оправдала ожидания и даже больше. Обязательно ещё вернемся и воспользуемся услугами данного турагенства🤍🤍🤍

Здравствуйте, очень понравился данный организатор, отдельное спасибо хотелось бы сказать Ольге, за радушный прием и любовьЗдравствуйте, очень понравился данный организатор, отдельное спасибо хотелось бы сказать Ольге, за радушный прием и любовьЗдравствуйте, очень понравился данный организатор, отдельное спасибо хотелось бы сказать Ольге, за радушный прием и любовь
В
18 июл 2024
Все прошло на высшем уровне! Показали самые живописные места Дагестана, сервис просто замечательный! Вежливые гиды и водители)) Обязательно еще обращусь к Вам! Спасибо за потрясающие эмоции и великолепный отдых!!! Всем рекомендую
Все прошло на высшем уровне! Показали самые живописные места Дагестана, сервис просто замечательный! Вежливые гиды и
Т
17 июл 2024
Посетили групповую экскурсию по Большому Сулакскому каньону 16 июля. Были очень удивлены тому, что каньонов оказывается 2!Гид Умар замечательный парень, который очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие
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виды на горы и каньон. По дороге с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказал много интересных фактов о Дербенте, Буйнакске, каньоне и горах.
Очень ощущалось, что Умар очень любит свое дело и выкладывался на все 100%. Всю дорогу мы были окружены заботой и вниманием. Отдельное спасибо за чувство юмора, которое создало дружескую атмосферу и отличное настроение. Мы увидели великолепные виды на горы и каньон, покатались на катере внутри каньона, посетили пещеры Нохьо и даже покатались на экстремальных качелях.
Так же хотим отметить водителя Эльбруса) отличный микроавтобус! Чистый, кондиционер работает отлично! Поездка проходила плавно и мягко. Были наслышаны о кавказском задоре) и были немного на стороже, что будут гонки. Но нет, поездка прошла отлично! Без резких движений 🙂
У подножья горы нас ждал другой транспорт для подьема на Пик. Так же хотим выразить благодарность Тагиру и его команде. Подьем был шикарным! виды просто потрясающие!
Умар помог сделать очень красивые фотографии. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и рыбка на гриле выше всех похвал!
Огромное спасибо Умару и Тагиру за отдачу и огромное количество эмоций и впечатлений!
И ещё хочу отметить, в такую жару Умар купил всей группе короб мороженного, и каждому раздал по бутылочке холодной воды. Это было очень приятно ☺️
В целом хочу подвести итог!
С большим удовольствием советуем эту команду ребят, работают на совесть! Обязательно будем советовать их своим друзьям и коллегам! И обязательно вернёмся вновь! Спасибо 🙏

Посетили групповую экскурсию по Большому Сулакскому каньону 16 июля. Были очень удивлены тому, что каньонов оказываетсяПосетили групповую экскурсию по Большому Сулакскому каньону 16 июля. Были очень удивлены тому, что каньонов оказываетсяПосетили групповую экскурсию по Большому Сулакскому каньону 16 июля. Были очень удивлены тому, что каньонов оказываетсяПосетили групповую экскурсию по Большому Сулакскому каньону 16 июля. Были очень удивлены тому, что каньонов оказывается

Входит в следующие категории Дербента

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