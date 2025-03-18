Водопад Хучни и экраноплан «Лунь»

Водопад Хучни и экраноплан «Лунь»
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь»
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Описание экскурсии

Путешествие в мир истории и культуры

Ваше приключение начнется с посещения удивительной крепости Семи братьев и одной сестры. Это древнее оборонительное сооружение, построенное в 7-8 веках, наполнено легендами и тайнами. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу далекого прошлого и узнать о жизни людей, которые защищали свои земли.

Музей народных промыслов

Следующим пунктом вашего маршрута станет музей народных промыслов. Здесь вы сможете увидеть интересные старинные экспонаты, которые расскажут о традициях и ремеслах местных жителей. Это отличная возможность узнать больше о культуре региона и вдохновиться мастерством народных умельцев.

Мастер-класс по изготовлению ковров

После музея вас ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению ковров. Это занятие позволит вам прикоснуться к культуре табасаранцев и попробовать свои силы в создании уникального произведения искусства. Не упустите шанс узнать секреты этого древнего ремесла!

Водопад Хучни

Далее вы отправитесь к великолепному двухкаскадному водопаду Хучни, известному также как Ханагский водопад. Его живописные виды и шум воды создадут незабываемую атмосферу, а свежий воздух подарит вам заряд бодрости и энергии.

Экраноплан Лунь

Завершит ваше путешествие посещение экраноплана Лунь. Это уникальное судно станет вишенкой на торте вашей экскурсии. Вы сможете узнать о его конструкции и предназначении, а также сделать множество ярких фотографий на память.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории региона. Присоединяйтесь к этому увлекательному приключению!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • /nТрансфер, /nУслуги гида-экскурсовода, /nОбед, /nМастер-класс по коврам, /nВходные билеты в музей.
Что не входит в цену
  • Личные расходы, /nСувениры
Место начала и завершения?
Р. Дагестан с. Магарамкент ул. Ленина 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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