Описание экскурсии
Путешествие в мир истории и культуры
Ваше приключение начнется с посещения удивительной крепости Семи братьев и одной сестры. Это древнее оборонительное сооружение, построенное в 7-8 веках, наполнено легендами и тайнами. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу далекого прошлого и узнать о жизни людей, которые защищали свои земли.
Музей народных промыслов
Следующим пунктом вашего маршрута станет музей народных промыслов. Здесь вы сможете увидеть интересные старинные экспонаты, которые расскажут о традициях и ремеслах местных жителей. Это отличная возможность узнать больше о культуре региона и вдохновиться мастерством народных умельцев.
Мастер-класс по изготовлению ковров
После музея вас ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению ковров. Это занятие позволит вам прикоснуться к культуре табасаранцев и попробовать свои силы в создании уникального произведения искусства. Не упустите шанс узнать секреты этого древнего ремесла!
Водопад Хучни
Далее вы отправитесь к великолепному двухкаскадному водопаду Хучни, известному также как Ханагский водопад. Его живописные виды и шум воды создадут незабываемую атмосферу, а свежий воздух подарит вам заряд бодрости и энергии.
Экраноплан Лунь
Завершит ваше путешествие посещение экраноплана Лунь. Это уникальное судно станет вишенкой на торте вашей экскурсии. Вы сможете узнать о его конструкции и предназначении, а также сделать множество ярких фотографий на память.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории региона. Присоединяйтесь к этому увлекательному приключению!
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Ответы на вопросы
Что включено
- /nТрансфер, /nУслуги гида-экскурсовода, /nОбед, /nМастер-класс по коврам, /nВходные билеты в музей.
Что не входит в цену
- Личные расходы, /nСувениры