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Описание экскурсии

Путешествие в мир истории и культуры

Ваше приключение начнется с посещения удивительной крепости Семи братьев и одной сестры. Это древнее оборонительное сооружение, построенное в 7-8 веках, наполнено легендами и тайнами. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу далекого прошлого и узнать о жизни людей, которые защищали свои земли.

Музей народных промыслов

Следующим пунктом вашего маршрута станет музей народных промыслов. Здесь вы сможете увидеть интересные старинные экспонаты, которые расскажут о традициях и ремеслах местных жителей. Это отличная возможность узнать больше о культуре региона и вдохновиться мастерством народных умельцев.

Мастер-класс по изготовлению ковров

После музея вас ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению ковров. Это занятие позволит вам прикоснуться к культуре табасаранцев и попробовать свои силы в создании уникального произведения искусства. Не упустите шанс узнать секреты этого древнего ремесла!

Водопад Хучни

Далее вы отправитесь к великолепному двухкаскадному водопаду Хучни, известному также как Ханагский водопад. Его живописные виды и шум воды создадут незабываемую атмосферу, а свежий воздух подарит вам заряд бодрости и энергии.

Экраноплан Лунь

Завершит ваше путешествие посещение экраноплана Лунь. Это уникальное судно станет вишенкой на торте вашей экскурсии. Вы сможете узнать о его конструкции и предназначении, а также сделать множество ярких фотографий на память.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории региона. Присоединяйтесь к этому увлекательному приключению!