Вы узнаете о знаковых событиях прошлых веков, осмотрите старинную фортификацию и ощутите дух времени в ауле-призраке Гамсутль. А также оцените фэнтези-пейзажи Салтинского водопада.
Описание экскурсии
Исследование природных и исторических достопримечательностей
В группе до 19 человек у вас будет уникальная возможность отправиться в увлекательное путешествие по живописным местам республики. Это не просто экскурсия, а настоящая исследовательская экспедиция, которая позволит вам узнать больше о культуре и истории региона.
Знаковые события прошлого
Во время путешествия вы познакомитесь с важными событиями, которые происходили в этом крае на протяжении веков. Каждый шаг по старинным улицам будет напоминать о том, что здесь когда-то кипела жизнь, и вы сможете ощутить атмосферу исторических событий.
Старинная фортификация
Вы сможете осмотреть старинные укрепления, которые сохранились до наших дней. Эти сооружения являются свидетелями многих исторических изменений и расскажут вам о защите и обороне в прошлом.
Аул-призрак Гамсутль
Не упустите шанс посетить аул-призрак Гамсутль. Это место наполнено духом времени и таинственностью. Прогулка по его улицам позволит вам задуматься о жизни и судьбах людей, которые когда-то жили здесь.
Фэнтези-пейзажи Салтинского водопада
Кроме исторических объектов, вы сможете насладиться потрясающими природными пейзажами. Салтинский водопад удивит вас своей красотой и величием. Это место станет отличной возможностью для фотографий и вдохновения.
Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и откройте для себя новые горизонты!
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибская ГЭС
- Комплекс «Андалал»
- Салтинский водопад
- Чохские рукотворные террасы
- Призрачное село Гамсутль
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
- Обед (национальная кухня).
Что не входит в цену
- Подъем на лошади до Гамсутля (по желанию, 1000 руб. /чел.)
- Джиппинг до Гамсутля (по желанию, 200 руб. /чел.)
- Cувениры.