Аул-призрак Гамсутль (всё включено)

Аул-призрак Гамсутль
Приглашаем вас исследовать природные и исторические достопримечательности в самом сердце республики.

Вы узнаете о знаковых событиях прошлых веков, осмотрите старинную фортификацию и ощутите дух времени в ауле-призраке Гамсутль. А также оцените фэнтези-пейзажи Салтинского водопада.
Аул-призрак Гамсутль (всё включено)
Аул-призрак Гамсутль (всё включено)
Аул-призрак Гамсутль (всё включено)
Ближайшие даты:
22
фев23
фев8
мар9
мар15
мар16
мар22
мар
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Исследование природных и исторических достопримечательностей

В группе до 19 человек у вас будет уникальная возможность отправиться в увлекательное путешествие по живописным местам республики. Это не просто экскурсия, а настоящая исследовательская экспедиция, которая позволит вам узнать больше о культуре и истории региона.

Знаковые события прошлого

Во время путешествия вы познакомитесь с важными событиями, которые происходили в этом крае на протяжении веков. Каждый шаг по старинным улицам будет напоминать о том, что здесь когда-то кипела жизнь, и вы сможете ощутить атмосферу исторических событий.

Старинная фортификация

Вы сможете осмотреть старинные укрепления, которые сохранились до наших дней. Эти сооружения являются свидетелями многих исторических изменений и расскажут вам о защите и обороне в прошлом.

Аул-призрак Гамсутль

Не упустите шанс посетить аул-призрак Гамсутль. Это место наполнено духом времени и таинственностью. Прогулка по его улицам позволит вам задуматься о жизни и судьбах людей, которые когда-то жили здесь.

Фэнтези-пейзажи Салтинского водопада

Кроме исторических объектов, вы сможете насладиться потрясающими природными пейзажами. Салтинский водопад удивит вас своей красотой и величием. Это место станет отличной возможностью для фотографий и вдохновения.

Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и откройте для себя новые горизонты!

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гунибская ГЭС
  • Комплекс «Андалал»
  • Салтинский водопад
  • Чохские рукотворные террасы
  • Призрачное село Гамсутль
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • Обед (национальная кухня).
Что не входит в цену
  • Подъем на лошади до Гамсутля (по желанию, 1000 руб. /чел.)
  • Джиппинг до Гамсутля (по желанию, 200 руб. /чел.)
  • Cувениры.
Место начала и завершения?
Дербент, улица Гагарина, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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