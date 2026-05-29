Приглашаем вас на экскурсию, где вы познакомитесь с уникальными уголками Дагестана. Гунибская ГЭС поразит вас своим величием и сходством с мифическим Ривенделлом.
Комплекс «Андалал» возвышается как напоминание о героическом прошлом, где
Комплекс «Андалал» возвышается как напоминание о героическом прошлом, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Исторические памятники
- 📸 Возможность сделать сказочные фотографии
- 🚶♂️ Прогулка по заброшенному селу
- 🌊 Посещение подземного водопада
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения аула-призрака Гамсутль - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее стабильная и тёплая, что делает подъём более комфортным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой местности, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гунибская ГЭС
- Комплекс «Андалал»
- Салтинский водопад
- Село Чох
- Аул-призрак Гамсутль
Описание экскурсии
- Гунибская ГЭС — одна из самых молодых станций в России. Но главная её особенность — место расположения. Стоит слегка дофантазировать — и вы поймёте, что перед вами настоящий толкиновский Ривенделл. Снимки здесь получаются сказочные.
- Комплекс «Андалал» — памятник победе бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала вы познакомитесь с непростыми страницами истории 18 века и поймёте роль произошедшего здесь события.
- Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Его высота — 20 м.
- Село Чох и его рукотворные террасы. Вы увидите места, где возделывали землю наши предки. Раньше здесь выращивали пшеницу, кукурузу и другие культуры. Сегодня часть террас не используется, и на них нередко пасутся овцы и коровы.
- Призрачное село Гамсутль. Вы побываете в ауле, который часто сравнивают с перуанской визитной карточкой — Мачу-Пикчу. Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, где последний житель умер в 2015 году.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — в среднем 250–600 ₽ за чел., подъём к аулу Гамсутль на джипе (подробности ниже) — 100–500 ₽
- Программу можно скорректировать по вашему желанию
- Поездка проходит на комфортабельных иномарках
- Мы заберём вас от места вашего размещения в Дербенте и после экскурсии привезём обратно
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников — до 7 человек. Цены уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Подъём к аулу Гамсутль
Подъём в Гамсутль займёт примерно 30–120 минут. Пожилым людям со слабой опорно-двигательной системой стоит рассчитать свои силы перед экскурсией. Дети, как правило, справляются с подъёмом легко. Треть пути от подножия горы можно проехать на джипах за дополнительную плату — 100 руб. /чел. или 500 руб. /машина.
Прочитайте до бронирования
- В Дагестане туристкам рекомендуется не надевать шорты и одежду с декольте. Шорты у мужчин должны закрывать колено.
- Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор, очки, солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной, в идеале — треккинговой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 818 туристов
Я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись с огромной душой, мы
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично подготовил и провёл наше путешествие, в итоге получился один из счастливейший день нашей жизни.
+3
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Экскурсия понравилась, правда в Гамсутль попасть не удалось в связи с погодными условиями, но нам оперативно предложили поехать на "Язык троля" и мы не пожалели, интересная локация и большое спасибо гиду Гаджи
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Е
В очередной раз нам поставили гида Гаджи. Как и ранее говорил, очень добрый душой, доброжелательный и эрудированный! Очень классно помог, так как планировал делать предложение своей девушке. Отдельное спасибо тур-агентству, что по моей просьбе поставили нам Гаджи во второй раз! Очень грустно было расставаться с Гаджи. В Дагестане во второй раз, но хочется приезжать снова и снова!
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замечательная поездка! Красоту не передать словами! Подъем в Гамсутль долгий, но виды того стоят! 🥰😍🥰
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Е
Нашим гидом был Махмуд. Забирал нас на экскурсию из Дербента. Приехал даже чуть раньше. Поездка прошла великолепно! Много общались, рассказывал нам о Дагестане, традициях и быте. На всех локациях сопровождал.
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Мурад довольно быстро подтвердил экскурсию, учитывая, что мы забронировали ее буквально за день. С нами поехал гид Мамед. Это неверочтный человек, благодаря которому вся экскурсия была краше и комфортнее. Очень
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