Побывать в заброшенном селе и увидеть подземный водопад в индивидуальной поездке
Вы отправитесь исследовать природные и исторические достопримечательности в самом сердце республики.
Узнаете о победе ополчения в битве с иранским шахом, осмотрите старинную фортификацию и почувствуете дух времени в ауле-призраке Гамсутль. А ещё оцените пейзажи Салтинского водопада и увидите Ривенделл вживую.
Узнаете о победе ополчения в битве с иранским шахом, осмотрите старинную фортификацию и почувствуете дух времени в ауле-призраке Гамсутль. А ещё оцените пейзажи Салтинского водопада и увидите Ривенделл вживую.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Гунибская ГЭС — одна из самых молодых станций в России. Но главная её особенность — место расположения. Стоит слегка дофантазировать — и вы поймёте, что перед вами настоящий толкиновский Ривенделл. Снимки здесь получаются сказочные.
- Комплекс «Андалал» — памятник победе бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала вы познакомитесь с непростыми страницами истории 18 века и поймёте роль произошедшего здесь события.
- Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Его высота — 20 м.
- Село Чох и его рукотворные террасы. Вы увидите места, где возделывали землю наши предки. Раньше здесь выращивали пшеницу, кукурузу и другие культуры. Сегодня часть террас не используется, и на них нередко пасутся овцы и коровы.
- Призрачное село Гамсутль. Вы побываете в ауле, который часто сравнивают с перуанской визитной карточкой — Мачу-Пикчу. Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, где последний житель умер в 2015 году.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — в среднем 250–600 руб. /чел., подъём к аулу Гамсутль на джипе (подробности ниже) — 100–500 руб.
- Программу можно скорректировать по вашему желанию
- Поездка проходит на комфортабельных иномарках
- Мы заберём вас от места вашего размещения в Дербенте и после экскурсии привезём обратно
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников — до 7 человек. Цены уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Подъём к аулу Гамсутль
Подъём в Гамсутль займёт примерно 30–120 минут. Пожилым людям со слабой опорно-двигательной системой стоит рассчитать свои силы перед экскурсией. Дети, как правило, справляются с подъёмом легко. Треть пути от подножия горы можно проехать на джипах за дополнительную плату — 100 руб. /чел. или 500 руб. /машина.
Прочитайте до бронирования
- В Дагестане туристкам рекомендуется не надевать шорты и одежду с декольте. Шорты у мужчин должны закрывать колено.
- Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор, очки, солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной, в идеале — треккинговой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 51 туриста
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись с огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
28 сен 2023
Путешествие было душевным и комфортным, Мурад прекрасный организатор и интересный человек.
Что понравилось:
- интересная беседа
- комфортный автомобиль для дальних поездок
- индивидуальный подход организатора, возможность остановится там где хочется без спешки и ограничений по времени
- завтрак в горах со свежесваренным кофе в турке, местных сыром и свежеиспеченным местным хлебом, купленным по дороге
- плюсом будут красивые видео, снятые в лучших локациях самим организатором
Минусы:
-нет
Что понравилось:
- интересная беседа
- комфортный автомобиль для дальних поездок
- индивидуальный подход организатора, возможность остановится там где хочется без спешки и ограничений по времени
- завтрак в горах со свежесваренным кофе в турке, местных сыром и свежеиспеченным местным хлебом, купленным по дороге
- плюсом будут красивые видео, снятые в лучших локациях самим организатором
Минусы:
-нет
Елена
18 сен 2023
Замечательная экскурсия, которая познакомила с уникальными местами. Отдельная благодарность Мураду за организацию и составление экскурсионного маршрута. Комфортно было во время всего путешествия (13 часов пролетели не заметно). Благодарим Исмаила за проведённую экскурсию
Валерия
13 сен 2023
Путь в тысячу Ли начинается с одного шага. (с) Побывать в заброшенном ауле, увидеть, подземный водопад, узнать как котики вызывают дождь и не только. Хочу выразить огромную благодарность гиду Исмаилу за незабываемый опыт! Эта поездка стала для нас особенной благодаря Вашему профессионализму и страсти к своей работе. Мы обязательно вернемся, и, без сомнения, будем рекомендовать данную поездку всем нашим друзьям и знакомым, ищущим увлекательные приключения и профессиональное сопровождение.
О
Ольга
29 авг 2023
Очень понравилась экскурсия и наш Гид Исмаил. Невероятные места и пейзажи. Однозначно рекомендую!
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