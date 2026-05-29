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Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль

Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Приглашаем вас на экскурсию, где вы познакомитесь с уникальными уголками Дагестана. Гунибская ГЭС поразит вас своим величием и сходством с мифическим Ривенделлом.

Комплекс «Андалал» возвышается как напоминание о героическом прошлом, где
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бесстрашное ополчение одержало победу над иранским шахом. Салтинский водопад, скрытый в недрах земли, предстанет перед вами во всей своей красе.

Село Чох раскроет тайны древнего земледелия, а призрачное село Гамсутль позволит ощутить величие времени, когда природа и человек были едины.

Экскурсия адаптируется под ваши предпочтения, обеспечивая комфортное путешествие от начала и до конца.

Возможность дополнительных остановок и корректировки маршрута позволит вам насладиться поездкой в полной мере. Подъем к аулу Гамсутль на джипе станет приключением, которое оставит неизгладимые впечатления. Присоединяйтесь к нам и переживите незабываемые моменты в одном из самых живописных мест России

4.8
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏰 Исторические памятники
  • 📸 Возможность сделать сказочные фотографии
  • 🚶‍♂️ Прогулка по заброшенному селу
  • 🌊 Посещение подземного водопада

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения аула-призрака Гамсутль - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее стабильная и тёплая, что делает подъём более комфортным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой местности, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль

Что можно увидеть

  • Гунибская ГЭС
  • Комплекс «Андалал»
  • Салтинский водопад
  • Село Чох
  • Аул-призрак Гамсутль

Описание экскурсии

  • Гунибская ГЭС — одна из самых молодых станций в России. Но главная её особенность — место расположения. Стоит слегка дофантазировать — и вы поймёте, что перед вами настоящий толкиновский Ривенделл. Снимки здесь получаются сказочные.
  • Комплекс «Андалал» — памятник победе бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала вы познакомитесь с непростыми страницами истории 18 века и поймёте роль произошедшего здесь события.
  • Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Его высота — 20 м.
  • Село Чох и его рукотворные террасы. Вы увидите места, где возделывали землю наши предки. Раньше здесь выращивали пшеницу, кукурузу и другие культуры. Сегодня часть террас не используется, и на них нередко пасутся овцы и коровы.
  • Призрачное село Гамсутль. Вы побываете в ауле, который часто сравнивают с перуанской визитной карточкой — Мачу-Пикчу. Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, где последний житель умер в 2015 году.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — в среднем 250–600 ₽ за чел., подъём к аулу Гамсутль на джипе (подробности ниже) — 100–500 ₽
  • Программу можно скорректировать по вашему желанию
  • Поездка проходит на комфортабельных иномарках
  • Мы заберём вас от места вашего размещения в Дербенте и после экскурсии привезём обратно
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников — до 7 человек. Цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Подъём к аулу Гамсутль

Подъём в Гамсутль займёт примерно 30–120 минут. Пожилым людям со слабой опорно-двигательной системой стоит рассчитать свои силы перед экскурсией. Дети, как правило, справляются с подъёмом легко. Треть пути от подножия горы можно проехать на джипах за дополнительную плату — 100 руб. /чел. или 500 руб. /машина.

Прочитайте до бронирования

  • В Дагестане туристкам рекомендуется не надевать шорты и одежду с декольте. Шорты у мужчин должны закрывать колено.
  • Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор, очки, солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной, в идеале — треккинговой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 818 туристов
Я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись с огромной душой, мы
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с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично подготовил и провёл наше путешествие, в итоге получился один из счастливейший день нашей жизни.
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Мы много узнали о народах, культуре и обычаях Северного Кавказа. Рассказы Гаджи были интересны и всегда с хорошим юмором! В поездке мы всегда чувствовали безопасность, не смотря на погодные условия. От души желаем Гаджи крепкого здоровья и постоянного духовного развития! Рекомендуем работать с Гаджи! Всем добра и мира!
Ваши туристы Сергей и Лариса!

доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично+3
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
доброго здоровья путешественники! от души благодарим Мурада за организацию экскурсии. С нами работал гид Гаджи. Отлично
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Анна
Экскурсия понравилась, правда в Гамсутль попасть не удалось в связи с погодными условиями, но нам оперативно предложили поехать на "Язык троля" и мы не пожалели, интересная локация и большое спасибо гиду Гаджи
Экскурсия понравилась, правда в Гамсутль попасть не удалось в связи с погодными условиями, но нам оперативно
Экскурсия понравилась, правда в Гамсутль попасть не удалось в связи с погодными условиями, но нам оперативно
Экскурсия понравилась, правда в Гамсутль попасть не удалось в связи с погодными условиями, но нам оперативно
Экскурсия понравилась, правда в Гамсутль попасть не удалось в связи с погодными условиями, но нам оперативно
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Е
В очередной раз нам поставили гида Гаджи. Как и ранее говорил, очень добрый душой, доброжелательный и эрудированный! Очень классно помог, так как планировал делать предложение своей девушке. Отдельное спасибо тур-агентству, что по моей просьбе поставили нам Гаджи во второй раз! Очень грустно было расставаться с Гаджи. В Дагестане во второй раз, но хочется приезжать снова и снова!
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Анна
замечательная поездка! Красоту не передать словами! Подъем в Гамсутль долгий, но виды того стоят! 🥰😍🥰
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Е
Нашим гидом был Махмуд. Забирал нас на экскурсию из Дербента. Приехал даже чуть раньше. Поездка прошла великолепно! Много общались, рассказывал нам о Дагестане, традициях и быте. На всех локациях сопровождал.
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Не было никакой спешки. Для нас это было важно, так как были с мамой. Очень важно, что везде договаривался за нас: подъём на Гамсутль, кафе. Заранее заказали еду, и к указаному времени нам накрыли стол. Очень комфортная езда, водитель отличный. Дополнительно по нашей просьбе + к программе тура завезли нас на точку Айвазовского.
Очень рекомендую.

Нашим гидом был Махмуд. Забирал нас на экскурсию из Дербента. Приехал даже чуть раньше. Поездка прошла
Нашим гидом был Махмуд. Забирал нас на экскурсию из Дербента. Приехал даже чуть раньше. Поездка прошла
Нашим гидом был Махмуд. Забирал нас на экскурсию из Дербента. Приехал даже чуть раньше. Поездка прошла
Нашим гидом был Махмуд. Забирал нас на экскурсию из Дербента. Приехал даже чуть раньше. Поездка прошла
Нашим гидом был Махмуд. Забирал нас на экскурсию из Дербента. Приехал даже чуть раньше. Поездка прошла
Нашим гидом был Махмуд. Забирал нас на экскурсию из Дербента. Приехал даже чуть раньше. Поездка прошла
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Анна
Мурад довольно быстро подтвердил экскурсию, учитывая, что мы забронировали ее буквально за день. С нами поехал гид Мамед. Это неверочтный человек, благодаря которому вся экскурсия была краше и комфортнее. Очень
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чуткий, помогал пройти опасный разбитый подъем до гамсутля за руку моей маме, которой далась дорога тяжело. Гид отличный рассказчик и имеет отменное чувство юмора! С таким человеком было очень приятно провести день в таких невероятных местах!

Мурад довольно быстро подтвердил экскурсию, учитывая, что мы забронировали ее буквально за день. С нами поехал
Мурад довольно быстро подтвердил экскурсию, учитывая, что мы забронировали ее буквально за день. С нами поехал
Мурад довольно быстро подтвердил экскурсию, учитывая, что мы забронировали ее буквально за день. С нами поехал
Мурад довольно быстро подтвердил экскурсию, учитывая, что мы забронировали ее буквально за день. С нами поехал
Мурад довольно быстро подтвердил экскурсию, учитывая, что мы забронировали ее буквально за день. С нами поехал
Мурад довольно быстро подтвердил экскурсию, учитывая, что мы забронировали ее буквально за день. С нами поехал
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