Приглашаем вас на экскурсию, где вы познакомитесь с уникальными уголками Дагестана. Гунибская ГЭС поразит вас своим величием и сходством с мифическим Ривенделлом.Комплекс «Андалал» возвышается как напоминание о героическом прошлом, где

бесстрашное ополчение одержало победу над иранским шахом. Салтинский водопад, скрытый в недрах земли, предстанет перед вами во всей своей красе. Село Чох раскроет тайны древнего земледелия, а призрачное село Гамсутль позволит ощутить величие времени, когда природа и человек были едины. Экскурсия адаптируется под ваши предпочтения, обеспечивая комфортное путешествие от начала и до конца. Возможность дополнительных остановок и корректировки маршрута позволит вам насладиться поездкой в полной мере. Подъем к аулу Гамсутль на джипе станет приключением, которое оставит неизгладимые впечатления. Присоединяйтесь к нам и переживите незабываемые моменты в одном из самых живописных мест России

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения аула-призрака Гамсутль - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее стабильная и тёплая, что делает подъём более комфортным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой местности, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.

Сейчас август — это идеальное время.