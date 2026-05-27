Описание тура
Дагестан самый многонациональный регион России, республика богата не только пейзажами Кавказских гор и другими по своему уникальными природными объектами, здесь также застыла древняя история, к которой у вас будет возможность прикоснуться.
Приглашаем полностью погрузиться в Чарующий Дагестан в нашей уютной гостеприимной компании, не нужно ни о чем думать, все продумано за вас, просто наслаждайтесь вашим ярким путешествием в стране гор. Для вашего комфорта мы не собираем большие группы, перевозим на комфортном микроавтобусе (минивене), будет небольшая группа до 6-10 человек. В отличной компании вы познакомитесь со всеми яркими и интересными достопримечательностями Дагестана, продуманный маршрут, чтобы захватить как можно больше интересных мест республики и, чтобы у вас было достаточно времени насладится страной гор! Вас ждут местные интересные колоритные гиды, которые, как никто другой, смогут показать вам всю глубину чарующей республики, рассказать историю и погрузить в местные традиции и атмосферу.
Вас ждет не только невероятной красоты Сулакский каньон, но и много живописных водохранилищ, водопадов, ущелий, горных сел и аулов, крепость в самом древнейшем городе России рядом с берегом Каспийского моря.
Программа тура по дням
Встречай Дагестан
Групповой трансфер из аэропорта Махачкалы или точка сбора в городе, если прилет ранее начала тура, время старта около 9:30
Сегодня вас ждет знакомство с одними из главных природных достопримечательностей Дагестана: Сулакский каньон с незабываемым катанием на катере по реке Сулак - в самом сердце республики, бархан Сарыкум, где снимали фильм Белое солнце пустыни и крупнейшее водохранилище Северного Кавказа - Чиркейское.
По всему маршруту смотровые площадки с фантастическими видами, также посетите Главрыба с форелевым хозяйством и пообедаете в дагестанских традициях. По вашему желанию можете посетить навесной мост через каньон и пещеру Нохъо, а также попробовать более экстремальные виды развлечений.
Вечером заселение в отель в горном селе, ужин.
Увидеть самый древний город России
Завтрак в отеле и выезжаем знакомится с самым древним городом России - Дербентом.
Посещение Каспийского монстра - экраноплана Лунь, если по-простому - гибрид корабля и самолета.
После вкусного обеда мы знакомится с символом города - крепость Нарын-Кала. Профессиональный гид-историк проведет нам экскурсию по крепости, покажет и расскажет об истории крепости и города, после идем гулять по магалам - старым кварталам города, при возможности посетим самую древнюю мечеть России - Джума-Мечеть.
Едем прогуляться по современному Дербенту - набережной вдоль Каспийского моря и после возвращаемся в Махачкалу, прибудем в аэропорта около 19:30
При желании можно остаться в Махачкале или Дербенте и продлить себе отпуск на несколько дней, наслаждаясь далее морским воздухом на берегу Каспийского моря.
Край башен и ветров
После завтрака едем в Карадахскую теснину - памятник природы, общая длина теснины составляет приблизительно 400 метров при ширине не больше 4-х метров, этот узкий проем в скалах в народе называют Ворота чудес или темное или слепое ущелье, атмосферное и необычное место.
Далее отправляемся в край башен и ветров - село Гоор, вкусно обедаем с видами на горы, набираемся сил и едем дальше. Посещаем башенный комплекс Гоор, знаменитую скалу-выступ, которую также называют дагестанским языком Тролля, здесь можно сделать 100% фантастические фото!
Также увидим сегодня Датунский храм и живописное Гоцатлинское водохранилище.
Наполненные очередными яркими впечатлениями вечером возвращаемся в гостиницу.
Горы и водопады
После завтрака отправимся знакомимся с еще одним горным районом Дагестана - Хунзахским.
Вас ждет самый высокий водопад горного Дагестана - Тобот, а также водопад Итлятляр, Матласское ущелье с экстрим парком, Матласский водопад и Каменная чаша с пещерами, при желании сегодня вы сможете покататься на лошадях и попробовать зиплайн.
Вечером переезжаем в Дербент или продолжим до завтра наслаждаться горными.
Необычный Гуниб
После завтрака дальше едем по горным достопримечательностям республики.
Сегодня увидим:Атмосферный аул-призрак Гамсутль - одно из древнейших поселений в Республике Дагестан, располагается на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу. Здесь нас ждет неспешная пешая прогулка-восхождение, при желании за дополнительную плату можно подняться на лошадях.
Знаменитое село Гуниб. Посетим Гунибский музей, где гид-историк расскажет и покажет историю села и вехи Кавказкой войны, по желанию сможете переодеться в национальные костюмы. Салтинская теснина с пещерным водопадом. На маршруте будет комплексный обед, к вечеру возвращение в гостиницу и ужин.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи (5 дней) в гостиницах в комфортных номерах с удобствами (су в номере) / двухместное размещение в номере (для семьи возможно 3 или 4х местный)
- Питание комплексное: завтраки (4), обеды (5), ужины (3) в том числе с национальными блюдами
- Полное транспортное сопровождение по всей программе тура на комфортном минивене с кондиционером (или микроавтобусе), трансфер от аэропорта (или вокзала) Махачкалы до отеля и обратно
- Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, в том числе спуск и подъем к реке Сулак на внедорожниках
- Прогулка на катере по реке Сулак
- Посещение Бархана Сарыкум уникальная настоящая пустыня среди гор (с входным билетом)
- Достопримечательности Гуниба
- Гунибский музей с гидом
- Карадахская теснина
- Салтинская теснина и салтинский пещерный водопад
- Посещение Гамсутль атмосферного горного аула призрака
- Башенный комплекс Гоор и дагестанский язык Тролля
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Матласское ущелье и водопад
- Фото-остановки на гэс и водохранилищах: Гунибское, Гергебильское, Ирганайское, Миатлинское и др
- Древнейший город Дербент
- Экскурсия по крепости Нарын-кала (Дербент) с гидом
- Сопровождение гида-водителя на всем маршруте программы и колоритных гидов на отдельных локациях для более полного погружения
- Все входные билеты
- Горный чай с шикарным видом на горы
Что не входит в цену
- Проезд до Махачкалы - жд, авиа билеты (помощь с подбором билетов)
- Ужины (1)
О чём нужно знать до поездки
За 3 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и подробная информация. По запросу, отправим ранее.
По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей в программе тура по дням может быть изменена: по погодным условиям (камнепады, сели и др) и форс мажорным обстоятельствам (реконструкция, ремонт дороги и пр), что не повлияет на качество тура, в нашей программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено!
Несмотря на посещение большого количества горных достопримечательностей тур не требует какой то физической подготовки, вполне под силу человеку со средним здоровьем, но нужно быть готовыми, что не ко всем достопримечательностям можно подъехать, где то только пешеходный маршрут и нужно дойти от 500 метров до 2 км пешком в одну сторону. Самый долгий и сложный на маршруте это подъем к аулу Гамсутль, время зависит от темпа группы.
Если вы путешествуете в одиночку и у нас не получается найти вам соседа или соседку по номеру, будем вынуждены добавить доплату за одноместное размещение в номере, т. к. тур рассчитан на двухместное размещение в номере.
Пожелания к путешественнику
Дагестан мусульманская республика, просим Вас с пониманием отнестись к особенностям поведения в регионе. Рекомендации высылаем в общем чате по туру.