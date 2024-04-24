Дагестан на максимум. Вcе включено
Групповой тур в Дербенте

Дагестан на максимум

5
3 отзыва
За 5 дней мы посетим все самые красивые локации и топовые смотровые площадки Дагестана, а также тайные места, в которых мало кто побывал.

Проживание в барн-хаусах – современных, удобных и уютных домиках с панорамными окнами на горы, трехразовое питание, комфортный транспорт и сопровождение гида, все входные билеты и активности, катание на катерах и джипинги, экскурсии и мастер-классы.

Мы выработали такой тайминг, который позволит посещать многие локации с минимальным количеством посторонних людей.
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Ближайшие даты:
13
мая
18
мая
27
мая
31
мая
17
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даты

Что вас ожидает:

Катание на катере
Катание на катере
Получим заряд мощной энергии, катаясь на катере по Сулакскому каньону под самыми красивыми водопадами
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Он же дагестанский Мачу-Пикчу, один из древнейших аулов, известный своими уникальными постройками в скалах и домом последнего жителя
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Побегаем по мини-пустыне, помечтаем и получим заряд песчаной релаксации
Язык Тролля
Язык Тролля
Она же Девичья скала, имеет длину 5 метров, высота над уровнем моря составляет около 1700 метров. С этой точки открывается великолепный вид
Ветряные качели
Ветряные качели
У вас будет возможность покататься на 4-метровых качелях с безумными видами на горы и водохранилища, сделать редкие фото на память
Древний край горных башен
Древний край горных башен
В Дагестане есть настоящая страна башен, мы с вами обязательно их посетим и расскажем истории и легенды

Программа тура по дням

1 день

С ветерком на катере

Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура (рекомендую выбрать прилет до 7:00, чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура).

Встреча в Махачкале и начало тура: в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Сулакский каньон – бархан Сарыкум – Главрыба – Чиркейское водохранилище – джипинг – катание на катерах – смотровые площадки.

Группа собрана, и мы готовы к сказочному путешествию по Дагестану!

Бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе.

Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.

Обед в Главрыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону – мое самое любимое, мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.

Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км.

Смотровая «Хадум» – самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.

Смотровая «язык тещи» – скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России.

Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений.

Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованное на реке Сулак, глубиной 220 м и площадью 42 т. кв. км.

Мы окажемся на этой смотровой площадке, где успеем провести закат со своими близкими и новыми друзьями. Местные называют его чиркейским морем.

Ирганайское водохранилище (самое красивое водохранилище северного Кавказа).

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в легендарный барн-хаус – это современные и уютные домики среди высоких гор и скал. Это место очень завораживает своей великолепной природой и чистейшим горным воздухом. Гарантировано перевернет ваше представление об активном отдыхе.

На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.

Ужин – после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский Хинкал».

После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.

С ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катере
2 день

Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах

Утром в 8:00 завтрак по-дагестански, и сразу в горы.

В этот день нас ждет много интересного и необычного. Свои чемоданы можете оставить в номерах, а с собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.

Аул-призрак Гамсутль – он же дагестанский Мачу Пикчу, одно из самый древних населений России, находится на высоте 1500 м и поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.

Первым делом, пока еще не жарко, направимся к Гамсутлю, у подножья горы мы пересядем на УАЗики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшуюся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут), (можно и на лошадях, 1000 руб.).

Обед – после того как спустимся, внизу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай, нарезка и компот).

Чохские террасы – это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.

Это место прекрасно подходит для кофе, который гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.

Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.

По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине. В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.

Подземный водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-метровый водопад под землей. С 1983 г. Является памятником природы.

Ужин в Гунибе – нас ждут новые национальные блюда в ресторане который находится в Гунибе – это аул о красоте которого писали многие известные поэты и писатели. Он имеет значение для всего Дагестана, именно здесь в 1859 г. закончилась Кавказская война.

После ужина свободное время, желающие могут собраться так же у костра и продолжить теплый вечер играя в разные застольные игры во главе с гидом.

Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах
3 день

Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм

Язык Тролля – Карадахская теснина – Кахиб и Гоор – Датунский храм

Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.

Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.

Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России, его ширина от 2 до 4 метров, высота 170 метров и длина более 500 метров.

Мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам, очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине. Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами которые постоянно меняют форму.

Кахиб и Гоор – они известны своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующие аулы в Шамильском районе Дагестана, расположенные очень близко друг к другу.

В сопровождении местного гида – Аксакала, мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов дойдем до башен и услышим легенды и истории их создания.

Язык тролля – пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу, одно из популярных мест притягивающая туристов в Дагестане.

На этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах. Есть несколько таких выступов, каждый красив по своему.

Обед в Кахибе – мы с вами отправимся в один из этно-домов где попробуем местные блюда, а так же желающие могут научиться готовить по старому рецепту горцев.

Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, была построена грузинскими миссионерами в начале 11 века.

Храм находится в живописном и красивом ущелье. Стены храма очень хорошо сохранились на сегодняшний день.

После всех приключений мы поужинаем по дороге в ресторане «Лагуна Голхинг» который находится над красивым гунибским водохранилищем, и отправимся в барн хаус.

Уединение с природой и комфортный отдых – лучшее что произойдет с вами.

Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм
4 день

Водопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское плато

Завтракаем в 8:00 и съезжаем с вещами и чемоданами. Отправляемся в топовые места где можно сделать много интересных фото.

Хунзахское плато – с его обрывов стекают серебряные водопады и располагаются древние аулы. Высота – 1700 м, а длина – 29 километров.

Во время прогулки на этом плато виды кажутся картинками, мы пройдемся с вами до водопадов Тобот и Итлятляр.

Водопад Итлятляр – один из самых высоких водопадов в России, высота которого достигает до 100 метров.

Водопад Тобот – является самым красивым водопадом Дагестана, образованный от разных мелких рек впадающий в плато длиной до 70 метров.

На обед мы с вами попробуем 5 разных национальных блюд аварского народа, и обязательно попробуем всеми известную абрикосовую кашу на десерт.

Экстрим-парк Матлас – это место популярно своими видами на горы и водопадами.

Мы с вами прогуляемся под Ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями, а желающие могут прокатиться на зиплайне длиной 700 метров (1000 руб.).

Каменная чаша – это галерея внутри скал, огромные природные залы, где вместо потолков над вами синее небо Дагестана.

Чтобы попасть внутрь, мы с вами пройдем по крайне узкому коридорчику и зайдем в саму каменную чашу. После чего мы прощаемся с аварскими землями.

Далее нас ждет древний город, музей под открытым небом – город Дербент – и заселение в отель на берегу Каспийского моря.

После заселения нас ждет ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».

Свободное время в Дербенте.

Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).

Либо совершить прогулку по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.

Водопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское плато
5 день

Древний Дербент

Крепость Нарын-Кала – Магалы – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – базар.

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомится с каспийским монстром и историческим городом.

Каспийский монстр или экраноплан Лунь являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета. Советский ударный ракетоносец проект 903.

Еще одна супер-локация для запоминающихся кадров. Огромный гибрид на песку каспийского моря уверенно удивит вас и оставит массу впечатлений.

Крепость Нарын-Кала – главная достопримечательность Дербента. Была построена по приказу персидского правителя в 6 веке. Одна из крупнейших в мире и самая старая крепость в России.

Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума Мечеть расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента.

Магалы – это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, Мечети и восточные бани.

Джума-мечеть – самая старая мечеть в России и на территории СНГ. Дата постройки 733-734 года.

Базар и сувениры – пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!

Что привезти домой?

  • Серебряные украшения (серьги, браслет, кольцо);
  • Папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
  • Магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
  • Куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
  • Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.

Обед в этнодоме. Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках. Где мы попробуем блюда Южного Дагестана. Примерим национальную одежду горянки и джигита.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие но приятные призы.

Окончание тура и вылет.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • В аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00)
  • В Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Древний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний Дербент

Проживание

Проживание в барн-хаусах и в отеле г. Дербента.

На заезды до 22.04 — 38 000 руб. /чел., на заезды с 29.04 стоимость тура на одного человека — 39 500 руб. /чел.

Одноместное размещение — 50 000 руб. /чел. на заезды до 22.04 и 55 500 руб. /чел. на заезды с 29.04.2024.

В заездах 17-21 июня и 15-19 июля проживание будет в Афрейм на турбазе (первые 3 ночи).

Открываем новые места (16 мест) в датах 20-24 июля. Проживание будет в Афрейм.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Барн-хаус (глэмпинг)

3 ночи

Проживание в барн-хаусах – это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 3 ночи.

Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах; место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе!

Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.

Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)

Турбаза «Адамант»

3 ночи

Турбаза «Адамант» расположена в тихом и спокойном месте, окруженном фруктовыми садами. Гостям предлагаются комфортабельные номера с кондиционерами, собственными ванными комнатами с фенами и огромными кроватями.

Проживание в заездах 17-21 июня и 15-19 июля.

Турбаза «Адамант»Турбаза «Адамант»Турбаза «Адамант»Турбаза «Адамант»

Отель в Дербенте

1 ночь

Ночь в отеле на берегу Каспийского моря.

Рядом с отелем находится большая и красивая набережная, где также можно провести спокойно свой вечер перед сном.

Отель в ДербентеОтель в ДербентеОтель в ДербентеОтель в ДербентеОтель в ДербентеОтель в Дербенте

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (завтраки, обеды и ужины)
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Джипинг
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер-класс
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
  • Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • Кофе, сваренный на смотровых площадках + вкусняшки к нему
  • Проживание в Барн-Хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря. (размещение двух - и трехместное)
  • Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Тех. поддержка 24/7. В любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Где и как начинается тур и где нас заберут?

Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.

Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:

  1. Встреча в аэропорту: в 8:00, аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура(рекомендую выбрать прилет до 7:00, чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура).
  2. Встреча в Махачкале, и начало тура в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Мы поможем в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться после тура.

Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • В аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00)
  • В Махачкалу на южную автостанцию. (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты.
Что важно знать о питании в рамках тура?

Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

До какого возраста можно участвовать в туре?

Рекомендуемый возраст до 55 лет, но в туре могут участвовать любой участник любого возраста без серьезных травм.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
24 апр 2024
Поездка прошла отлично! Впечатления только положительные, горы это ❤️ с первого взгляда! Все гостеприимные, еда вкусная… гид Инга 👍🏻. Бархан хаус замечательное место, очень красивое!
Д
12 апр 2024
Были в туре с 8 по 12 апреля, нам очень понравилось! Дружелюбная, приветливая атмосфера! Прекрасный гид Руслан и водитель Омар! Безумно вкусная, разнообразная национальная еда в больших количествах, уютные барнхаусы с прекрасными видами. Очень насыщенные экскурсионные дни с красивыми и интересными локациями! Чистый микроавтобус, комфортное вождение.
Все было от души и на высоком уровне, нет ни одного минуса, очень рады, что побывали с данными организаторами в туре.
Л
11 апр 2024
Невероятный тур в Дагестане на 5 дней. Потрясающие локации, вкусная еда, отличное размещение в гостиницах. Домики в горах- отдельная любовь. Просыпаться с таким видом на горы- мечта. Гид Инга и дядя Омар- вы такие чудесные. Хотелось слушать вас целый день. Увлекательные легенды, истории народов - все запомнили. Не верится, что это приключение случилось с нами. Последний день- город Дербент. Очень красивый и уютный город. Хранит многовековую историю. Очень интересно было окунуться в его историю. Тур прекрасен. В телефоне километры фото и видео. В памяти на всю жизнь. Потрясающий каньон, бархан, горы, храмы, рассвет на море, местные жители- все было прекрасно.
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Тур входит в следующие категории Дербента

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