Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по городу
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 13:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала;
Начинается наш тур с самой приятной его части — традиционного кавказского гостеприимства.
Обед пройдет в заведении г. Махачкала, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.
Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.
Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.
Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.
После завершения программы вы отправитесь в отель в г. Махачкала.
Сулакский каньон и катание на катере
Завтрак в отеле.
Выселение.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 500 рублей).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещера «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Переезд в отель в г. Дербент.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Завтрак в отеле.
Свободный день.
На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:
- Хунзах;
- Гамсутль, Чох;
- Гуниб, Салта;
- Кахиб. Гоор;
- Кубачи;
- Ахты.
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
Завтрак в отеле.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Переезд в отель, свободное время
Хучни. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Вам предстоит недолгий переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но очень живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого заглянем на обед в этнокомплекс, где примите участие в мастер классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|При 2-, 3-местном размещении
|30 000
|Детям до 12 лет
|27 000
|При 1-местном размещении
|42 000
Размещение в отеле Капитал, Махачкала (1 ночь) и в отеле Апельсин (3 ночи).
Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
- Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб..
Варианты проживания
Адмирал
Отель Адмирал располагается в Махачкале, в одном из живописных районов города. До моря можно дойти за несколько минут пешком.
Для проживания предоставлены номера различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая и качественная мебель. Из окон некоторых апартаментов открывается красивый вид.
Питание осуществляется в ресторане отеля. Здесь представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Также рядом имеется кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 13 км, а до железнодорожного вокзала 8 км езды.
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Апельсин
Отель «Апельсин» расположен в городе Дербент.
К услугам гостей номера с собственным балконом.
На территории отеля обустроена детская игровая площадка.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Организуется трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.
Номера с рабочим столом и шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, микроволновой печью и чайником.
В собственной ванной комнате с душем можно воспользоваться феном.
В отеле «Апельсин» предлагают завтрак по меню.
Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Волна
Отель «Волна» расположен в городе Дербент.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф.
Расстояние до города Набрань составляет 47 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 1 ночь в Махачкале, 3 в Дербенте
- 2-разовое питание: завтраки и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обед в 3 день, ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Катание на катере - от 700 руб
- Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
Возможны изменения порядка посещения или замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.