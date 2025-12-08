Попробуем все виды национальных блюд: все виды чуду, шашлыка, шах-плова, пахлаву, исито, долму, довгу, речную форель,
Программа тура по дням
Сулакский каньон - Бархан сарыкум - Глав Рыба - Чиркейское водохранилище - Джипинг - Катание на катерах - Смотровые площадки
- Встреча в аэропорту: в 7:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 6:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
- Встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Программа дня:
- Бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.
- Обед в Главрыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак. В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).
- Катера по каньону – мое самое любимое, мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака. Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.
- Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км.
- Смотровая «Хадум» – самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря. Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.
- Смотровая «язык тещи» – скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России. Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений.
- Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованное на реке Сулак, глубиной 220 м и площадью 42 т. кв. км. Мы окажемся на этой смотровой площадке, где успеем провести закат со своими близкими и новыми друзьями. Местные называют его чиркейским морем.
После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в легендарный барн-хаус – это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.
На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.
Ужин – после размещения мы поужинаем в самом комплексе, ужин из местных национальных блюд.
После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.
Аул призрак Гамсутль - Подземный водопад - Салтинская теснина - Чохские террасы - Гуниб - Кофе-брейк в горах
Утром в 8:00 завтрак по-дагестански, и сразу в горы.
В этот день нас ждет много интересного и необычного. Свои чемоданы можете оставить в номерах, а с собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.
Аул-призрак Гамсутль – он же дагестанский Мачу Пикчу, одно из самых древних населений России, находится на высоте 1500 м и поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.
Первым делом, пока еще не жарко, направимся к Гамсутлю, у подножья горы мы пересядем на УАЗики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшуюся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут).
Обед – после того как спустимся, внизу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай, нарезка и компот).
Чохские террасы – это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.
Это место прекрасно подходит для кофе, который гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.
Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.
По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине. В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.
Подземный водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-метровый водопад под землей. С 1983 г. Является памятником природы.
Ужин – нас ждут новые национальные блюда в ресторане
Послеужинасвободное время, желающие могут собраться так же у костра и продолжить теплый вечер играя в разные застольные игры во главе с гидом.
Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм
Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.
Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России, его ширина от 2 до 4 метров, высота 170 метров и длина более 500 метров.
Мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам, очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине.
Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами которые постоянно меняют форму.
Гоор – он известен своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующий аул в Шамильском районе Дагестана.
В сопровождении местного гида – Аксакала, мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов дойдем до башен и услышим легенды и истории их создания.
Язык тролля – пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу, одно из популярных мест притягивающая туристов в Дагестане.
На этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах.
Есть несколько таких выступов, каждый красив по-своему.
Обед в Гооре – мы с вами отправимся в один из этно-домов где попробуем местные блюда, а также желающие могут научиться готовить по старому рецепту горцев.
Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, балы построена грузинскими миссионерами в начале 11 века.
Храм находится в живописном и красивом ущелье.
Стены храма очень хорошо сохранились на сегодняшний день.
После всех приключений мы поужинаем по дороге в ресторане «Лагуна Голхинг» который находится над красивым гунибским водохранилищем, и отправимся в барн хаус.
Уединение с природой и комфортный отдых – лучшее что произойдет с вами.
Водопады - Каменная чаша - Экстрим парк Матлас - Хунзахское плато
Завтракаем в 8:00 и съезжаем с вещами и чемоданами. Отправляемся в топовые места где можно сделать много интересных фото.
Хунзахское плато – с его обрывов стекают серебряные водопады и располагаются древние аулы. Высота – 1700 м, а длина – 29 километров.
Во время прогулки на этом плато виды кажутся картинками, мы пройдемся с вами до водопадов Тобот и Итлятляр.
Водопад Итлятляр – один из самых высоких водопадов в России, высота которого достигает до 100 метров.
Водопад Тобот – является самым красивым водопадом Дагестана, образованный от разных мелких рек впадающий в плато длиной до 70 метров.
На обед мы с вами попробуем 5 разных национальных блюд аварского народа, и обязательно попробуем всеми известную абрикосовую кашу на десерт.
Экстрим парк Матлас – это место популярно своими видами на горы и водопадами.
Мы с вами прогуляемся под ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями, а желающие могут прокатиться на зиплайне длиной 700 метров (по желанию, за доп. плату 1000 руб.).
Каменная чаша – это галерея внутри скал, огромные природные залы, где вместо потолков над вами синее небо Дагестана.
Чтобы попасть во внутрь мы с вами пройдем по крайне узкому коридорчику и зайдем в саму каменную чащу.
После чего мы прощаемся с аварскими землями.
Далее нас ждет самый древний город, музей под открытым небом город Дербент и заселение в Отель 3\4*.
После заселения нас ждет ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».
Свободное время в Дербенте.
Вечером у вас будет возможность: пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).
Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.
Крепость Нарын-Кала - Магалы - Джума Мечеть - экраноплан Лунь - Базар
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомиться с каспийским монстром и историческим городом.
Каспийский монстр или экраноплан Лунь являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета. Советский ударный ракетоносец проект 903.
Еще одна супер-локация для запоминающихся кадров. Огромный гибрид на песку каспийского моря уверенно удивит вас и оставит массу впечатлений.
Крепость Нарын-Кала – главная достопримечательность Дербента. Была построена по приказу персидского правителя в 6 веке. Одна из крупнейших в мире и самая старая крепость в России.
Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума Мечеть — расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента.
Магалы – это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, Мечети и восточные бани.
Джума-мечеть – самая старая мечеть в России и на территории СНГ. Дата постройки 733-734 года.
Базар и сувениры – пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!
Обед в этнодоме. Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках. Где мы попробуем блюда Южного Дагестана. Примерим национальную одежду горянки и джигита.
Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- В аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00);
- В Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Проживание
Проживание в барн-хаусах/турбазе и в отеле г. Дербента
Стоимость тура на одного человека — 42 600 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение — 16 000 руб. /чел.
Скидок для детей нет.
Варианты проживания
Барн-хаус
Проживание в барн-хаусах – это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 3 ночи.
Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах; место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе!
Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.
Турбаза «Адамант» (тау-хаусы)
Турбаза «Адамант» расположена в тихом и спокойном месте, окруженном фруктовыми садами.
Размещение возможно до 4 чел. максимум, все номера с удобствами.
Гостиница «Этнодом»
Расположился в селе Чох, Республика Дагестан. Это очень колоритное место с большой историей, постройка служит жильцам уже почти два века. Международный аэропорт Махачкалы располагается в 75 км, гости могут воспользоваться трансфером, за дополнительную плату.
Дом располагает уютными трехместными и двухместными номерами, практически из каждой комнаты открывается шикарный вид. Ванная комната оборудована душевой, постояльцам предоставляется чистое постельное белье, полотенца и тапочки.
На кухне есть все, что может понадобиться во время приготовления обедов и ужинов, также здесь установлена стиральная машина. За символическую сумму гости могут угоститься вкуснейшим завтраком, а также воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Этнодом находится в очень красивом месте, окруженный горами, хозяева дома проводят пешие экскурсии и рассказывают жильцам о местной культуре, организовывают прогулки на лошадях и рыбалку.
Турбаза «Адамант» (фреймы)
Турбаза «Адамант» расположена в тихом и спокойном месте, окруженном фруктовыми садами. Гостям предлагаются комфортабельные номера с кондиционерами, собственными ванными комнатами с фенами и огромными кроватями.
Проживание в заездах 17-21 июня и 15-19 июля.
Сафари Чалда
База «Сафари Чалда» – отличное место для размеренного отдыха в экологически чистой горной местности. Из окон номеров открываются потрясающие живописные пейзажи. Поблизости находится много красивых мест для прогулок на свежем воздухе. Отдых на базе позволит вам ощутить весь колорит
и неповторимость горного Дагестана!
Турбаза «Сорода»
Турбаза «Скала»
Гостиница в Дербенте 3/4
Ночь в отеле.
"У Камала" (новое название - "Шейх")
Один из лучших отелей города Дербент, который находится в спокойной части города, недалеко от городской набережной (5 минут езды на такси) и 15 минут пешком для ближайшего пляжа.
Бриз
Отель Бриз в старинном городе Дербент располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом. Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, Wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (завтраки, обеды и ужины)
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура или более, либо же задержаться после тура
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Кофе, сваренный на смотровых площадках + вкусности к нему
- Проживание в барн-хаусе и в отеле Дербента (размещение 2-, 3-местное)
- Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
- Трансфер из/в аэропорт
- Тех. поддержка 24/7. В любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Новогодний банкет - ориентировочно 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- легкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Где и как начинается тур и где нас заберут?
Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.
Встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 6:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
Встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- В аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00);
- В Махачкалу на южную автостанцию.
Если вы планируете приехать за сутки (или более) до начала тура, либо остаться после его завершения, мы порекомендуем вам варианты размещения.
Что важно знать о питании в рамках тура?
Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли поехать в тур одной/одному?
Да можно приехать в тур одной/одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
До какого возраста можно участвовать в туре?
Рекомендуемый возраст до 55 лет, но в туре могут участвовать любой участник любого возраста без серьезных травм.
На каких условиях может участвовать несовершеннолетний ребенок?
Доверенность не нужна, дети любого возраста могут ездить с родственниками или близкими людьми.
На чем мы будем передвигаться в туре?
Мерседес спринтер
Какая мобильная связь работает в Дагестане?
Некоторые особенности мобильной связи в Дагестане:
- Теле2 чаще всего не работает в Дагестане.
- Стабильнее всего в горной части республики работает МТС.
- У «Мегафона» и «Билайна» связь может быть менее стабильной.
- В сельских районах качество связи у мелких операторов может быть низким.
Нужно ли брать с собой наличные?
Да, рекомендуется брать с собой наличные. В горах чаще всего просят оплату наличкой.
Что будет на новогоднем банкете?
Новогодняя ночь пройдет 31 декабря с 22:00 до 04:00 в ресторане «Лагуна-Голхин» в Гунибском районе. Стоимость с человека 5 000 руб., оплачивается отдельно в первый день тура.
- Живая музыка.
- Певица, тамада.
- Конкурсы и призы.
- Свободные национальные и современные танцы.
- Праздничный стол с национальными блюдами: виды шашлыков, несколько видов чуду, плов, долма, нарезки, салаты и сладости к чаю.
- Шампанское.
Детям до 6 лет бесплатно.
После ужина (обычного), который включен в стоимость в 19:00, гости поедут в отель по программе, и все те кто купят новогодний корпоративный ужин в 22:00 направятся в ресторан.