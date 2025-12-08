2 день

Аул призрак Гамсутль - Подземный водопад - Салтинская теснина - Чохские террасы - Гуниб - Кофе-брейк в горах

Утром в 8:00 завтрак по-дагестански, и сразу в горы.

В этот день нас ждет много интересного и необычного. Свои чемоданы можете оставить в номерах, а с собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.

Аул-призрак Гамсутль – он же дагестанский Мачу Пикчу, одно из самых древних населений России, находится на высоте 1500 м и поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.

Первым делом, пока еще не жарко, направимся к Гамсутлю, у подножья горы мы пересядем на УАЗики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшуюся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут).

Обед – после того как спустимся, внизу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай, нарезка и компот).

Чохские террасы – это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.

Это место прекрасно подходит для кофе, который гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.

Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.

По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине. В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.

Подземный водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-метровый водопад под землей. С 1983 г. Является памятником природы.

Ужин – нас ждут новые национальные блюда в ресторане

Послеужинасвободное время, желающие могут собраться так же у костра и продолжить теплый вечер играя в разные застольные игры во главе с гидом.

