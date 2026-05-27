Описание тура
За пять лет поездок с туристами по Дагестану мы создали тур, который сочетает интересные места, комфорт и атмосферу, в которую хочется погружаться.
В этом туре вы будете чувствовать себя как дома в кругу близких друзей!
комфорт и проживание в уютных номерах,
безопасность на дорогах,
четкая организация и грамотная речь гида,
кавказское гостеприимство,
вкусная и разнообразная еда,
наличие достаточного времени на локациях.
Мы посетим только те места, которые действительно вызывают эмоции и остаются в памяти:
- Бархан Сарыкум и Сулакский каньон;
- Карадахскую теснину и Салтинский водопад;
- Царский тоннель и село Гуниб;
- село-призрак Кахиб, башни Гоор и язык Тролля;
- Хунзахское плато и водопад Тобот;
- Каменную чашу и Матлас;
- Дербент, крепость Нарын-кала и экраноплан Лунь.
P.S. Почему без Гамсутля? Он слишком переоценен и небезопасен. Подъем занимает более часа в гору, а стены и крыши домов начали постоянно осыпаться. Мы выбрали Кахиб - атмосферный, доступный и без риска.
Почему выбирают нас: на этот вопрос ответят наши гости в своих отзывах!
В поездке вас сопровождает один из членов нашей постоянной команды - не случайный гид, а человек, который знает маршрут и отвечает за ваш комфорт.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум - Сулакский каньон - пещеры Нохъо
Мы встречаем гостей в 11:00 в г. Махачкала и в 11:30 в аэропорту г. Махачкалы и отправляемся в наше путешествие.
Начнется оно с двух необычных и красочных природных локаций.
Крупнейший песчаный бархан Европы Сарыкум
И один из самых высоких и протяжённых изолированных барханов в мире. Он не связан с ни одной из крупных пустынь, но выглядит как фрагмент пустыни Сахары, случайно оказавшийся среди кавказских предгорий. Вы сможете пройтись по тёплому золотому песку босиком, поймать юрких ушастых ящериц, сделать красивые фото и просто насладиться моментом.
Обед в знаменитых Персиковых садах Салмановых
В очень живописном месте нас ждут наивкуснейшая форель, шашлык и чай с папахом. Беседки здесь стоят среди персиковых, айвовых и сливовых деревьев и виноградников.
Сулакский каньон
Вас ждут впечатляющие виды: изумрудная река, мощные скалы, снежные вершины гор и парящие в небе орлы - на это можно смотреть вечно! Когда подходишь к краю, захватывает дух от глубины каньона.
Активности по желанию на каньоне
Для тех, кто любит динамику, будет возможность прокатиться на катере на фоне невероятно красивых горных пейзажей.
А также прогуляться по пещерам Нохъо, пройти по подвесному мосту над каньоном и прокатиться на зиплайне, тарзанке или качелях над пропастью. Все активности расположены недалеко друг от друга, и с каждой точки открывается свой ракурс на каньон.
Смотровая площадка Тёщин язык
Отсюда открывается вид на Чиркейское водохранилище и Чиркейскую Гэс — самую высокую арочную плотину в России. Место, где можно сделать эффектные фотографии и просто насладиться пейзажем.
Вечер знакомств
После насыщенного дня — уютный ужин с ароматным горным чаем, бокалом вина или рюмочкой коньяка. В непринуждённой обстановке познакомимся и проведём вечер в тёплой атмосфере.
Завтрак в этот день в стоимость тура не включен, обед и ужин в кафе, размещение на ночь в п. Дубки или п. Чиркей.
Карадахская теснина - Кахиб - Гоор - язык Тролля
В этот день мы отправимся к самым запоминающимся и узнаваемым локациям горного Дагестана.
Карадахская теснина
Это место впечатляет с первых шагов. Узкий и длинный проход через высокие стены теснины, словно декорации к приключенческому фильму. Здесь хочется идти медленно, наслаждаясь прохладой и тишиной.
Старый Гоор и язык Тролля
Боевые башни, старые жилища и величественные руины создают ощущение древнего горного государства. А изюминка маршрута — знаменитый язык Тролля, тонкий скальный выступ, откуда открывается потрясающий вид на Большой Кавказский хребет и знаменитые дагестанские террасы. Это место для тех самых фото, которые хочется пересматривать снова и снова.
Обед с национальными блюдами в очень атмосферном месте
Старый Кахиб
Потом заглянем в село-призрак — одно из самых атмосферных мест Дагестана. Узкие тропы, каменные постройки, расположенные на самом краю отвесной пропасти, и ощущение былой мощи неприступного села делают прогулку по Кахибу особенно запоминающейся.
Датунский храм
Если позволит время, увидим одно из самых необычных мест в регионе. Древний христианский храм в грузинском стиле, прекрасно сохранившийся на мусульманской земле, впечатляет. Здесь удивительным образом переплелись две религии, а внимательный взгляд даже различит следы монашеского быта.
Вечерняя программа
Вечером нас ждёт настоящая маленькая пятница — шашлыки, вино, музыка, танцы и много смеха. Это время, когда группа становится особенно сплочённой, а день завершается в тёплой и лёгкой атмосфере.
Завтрак в гостинице, обед в кафе либо в гостях у местного жителя, ужин в кафе, размещение на ночь в горах.
Хунзах - Тобот - Каменная чаша - Матлас
Сегодня наслаждаемся горными пейзажами Хунзахского и Матласского плато на высоте почти 1800 метров над уровнем моря.
Хунзахские водопады
Одни из самых красивых водопадов Северного Кавказа — Тобот и Итлятар мощными потоками падают вниз в глубокий каньон, создавая впечатляющее зрелище. Мы подойдем к самому краю каньона, чтобы увидеть эти водопады сверху.
Если повезёт, мы увидим смельчаков, которые решаются на прыжок с тарзанки вглубь каньона. Может и среди нас найдутся желающие?
Каменная чаша
Скалистые залы, переходящие один в другой, соединенные пещерами и очень узкими проходами. Неспроста это место, создающее атмосферу тихого уединения и природной гармонии, обросло легендами и преданиями.
Матлас и Матласские водопады
Продолжим путь по Матласскому плато. Пейзажи здесь особенно мягкие и живописные, а воздух наполнен ароматами горных трав. Обязательно попробуйте местную чурчхелу — её здесь готовят особенно вкусно.
Под одним из Матласских водопадов можно будет освежиться - очень бодрит после дороги.
Желающие могут пощекотать нервы на зиплайне, пролетев над горным ущельем.
Обед с мастер-классом
На обеде мы попробуем себя в роли кулинаров и приготовим традиционное дагестанское чуду. Занятие, которое объединяет и вызывает много улыбок. То, что приготовим, и станет частью нашего обеда.
Дом-музей Гамзата Цадасы
По пути в Дербент мы остановимся в доме-музее Гамзата Цадасы, отца Расула Гамзатова. Экскурсоводы Патимат и Айшат рассказывают о поэте с такой душевностью, что их стихи и истории трогают до глубины сердца. Это место, которое многие запоминают надолго.
Переезд в Дербент
Дорога займёт около 3,5 часов — время для отдыха, разговоров и созерцания горных пейзажей из окна.
Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе, размещение на ночь в г. Дербент.
Дербент - крепость Нарын-Кала - экраноплан Лунь
Сегодняшний день проведём в древнем Дербенте.
Экраноплан-ракетоносец Лунь
Гигант, который впечатляет уже одним своим видом. Это уникальный летательный аппарат, единственный в мире, и рядом с ним чувствуешь себя частью большой истории. Услышим его историю, рассмотрим детали, сделаем красивые фотографии, а также подышим свежим морским воздухом.
Дербент
Один из самых древних городов мира, гармонично совмещающий историю с уютом современного курортного уголка. Здесь легко почувствовать атмосферу Востока, спокойствие старинных кварталов и особое тепло местных жителей. Многие гости мечтают вернуться сюда вновь.
Крепость Нарын-кала
Мы поднимемся на территорию цитадели — сердце древнего города. Отсюда открываются удивительные виды, а сама крепость хранит историю тысячелетий, о которой узнаем на обзорной экскурсии.
Старинные магалы и девичьи бани
Увидим узкие улочки, старинные каменные дома, уютные дворики, древние мечети и самую известную из них, Джума-мечеть, — здесь кажется, что время течёт медленнее. Прогулка по магалам дарит особое настроение.
Обед в колоритном месте с блюдами национальной азербайджанской кухни
Местный рынок
Ароматы специй, яркие фрукты, дагестанские сладости, ореховые пасты, сушёное мясо — это отличная возможность привезти домой природные, вкусные, а главное — аутентичные продукты.
Завершение путешествия
После обеда придет время прощаться. Мы завершаем основную программу тура в 15:00 и сопровождаем гостей, отправляющихся домой, до аэропорта Махачкалы.
Завтрак в гостинице, обед в кафе, ужин в стоимость тура не включен. Прибытие в аэропорт Уйташ в 18:00.
Ирганай-Гуниб и Царский тоннель-Салтинский водопад
Сегодня отправляемся в горный Дагестан!
Гимринский перевал
На перевале особенно чувствуется масштаб и характер Дагестана: глубокие ущелья, древние аулы, могучие скалы, облака, цепляющиеся за вершины гор.
Ирганайское водохранилище
Идеальное место для атмосферных фото на фоне изумрудной глади воды и разноцветных скал.
По желанию — купание, сапборды, катамараны. Ароматный кофе с урбечом и фирменный горный чай станут приятной паузой перед продолжением маршрута.
Обед с национальными блюдами горных народов Дагестана
Гуниб
Прогуляемся по горному селу, которое известно далеко за пределами Дагестана. Оно связано с именами выдающихся людей как прошлого, так и современности. А еще оно известно своим памятником, посвящённым песне. В мире более 160 Белых журавлей, но гунибский - самый известный.
Царский тоннель
Поднимемся на джипах высоко над Гунибом — здесь кажется, что небо можно достать руками. Виды потрясают глубиной и масштабом. Гид расскажет историю загадочного тоннеля. Это место вдохновляет и дарит удивительное ощущение свободы. Устроим небольшой привал и выпьем ароматный кофе, сваренный в турке.
Салтинский водопад.
После горных вершин спустимся под землю. Вам выдадут удобные болотные сапоги, и мы пройдём по руслу реки к одному из самых необычных природных объектов Дагестана - подземному водопаду. В период засухи это место превращается в не менее завораживающий подземный грот.
Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе, размещение на ночь в гостинице/мини-отеле в горах.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Проживание в номерах в гостиницах/мини-отелях с собственным санузлом с 2-x (по запросу 3-х или 4-х) местным размещением
- Питание: завтрак, обед, ужин в соответствии с маршрутом тура
- Сопровождение членом команды на маршруте
- Алкогольные напитки
- Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
- Мастер-класс по национальной кухне
- Кофе-паузы
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты в Махачкалу и обратно
- Доплата за одноместное размещение (8000 рублей)
- Активности в туре: катание на катерах, сапах, лодках, катамаранах, зиплайне и лошадях, пещеры Нохъо
О чём нужно знать до поездки
1. Так как наш приоритет - это комфорт гостей, мы предлагаем проживание в гостиницах/мини-отелях в номерах, где душ и туалет у каждого свой!
2. При заселении мы стараемся учитывать Ваши пожелания по наличию двуспальной кровати, но к сожалению в горной местности большая часть номеров с раздельными кроватями.
3. Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных обстоятельств.
Встреча гостей: 1) В г. Махачкала и в г Каспийск в 11:00 утра. 2) В аэропорту г. Махачкала с рейсов, прилетающих до 11:20 утра включительно. 3) На железнодорожном вокзале г. Махачкала с поездов, прибывающих до 11:30 включительно. 4) При необходимости организуем трансфер из г. Грозный (за доп. плату).
Пожелания к путешественнику
Возраст от 10 до 65 лет. Без ограничений в двигательной активности. Участие в туре с животными запрещено.
Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.
Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.
Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам. Желательно одеть кроссовки или треккинговые ботинки. Не рекомендую одевать сандали (если они не туристические).
Если Вы планируете купаться в водохранилище, то возьмите с собой леггинсы или штаны ниже колена и футболки для купания. В горах купание в купальниках/плавках запрещено.
Дагестан - это мусульманский регионы. Поэтому нельзя ни мужчинам, ни женщинам оголять плечи, колени, спину и торс, а также надевать просвечивающую одежду. Кофты и футболки должны быть без глубокого декольте. Необходимо и мужчинам и женщинам избегать сильно облегающих джинс и штанов. Все должно быть в рамках приличия безо всякого намека на вульгарность. Это продемонстрирует ваше уважение к местным жителям.
При посещении мечетей необходимо надеть длинную одежду с рукавом по ладонь, а женщинам надеть платок на голову (в мечетях для этого предоставляют длинные закрытые платья для женщин).
Багажник абсолютно любого авто ограничен в размерах, поэтому просим брать с собой чемодан/сумку не более размера М.