Дагестан: вся классика за 5 дней! Эмоции гарантированы

Классный маршрут, комфорт, безопасность, грамотные гиды, разнообразная еда
Описание тура

За пять лет поездок с туристами по Дагестану мы создали тур, который сочетает интересные места, комфорт и атмосферу, в которую хочется погружаться.

В этом туре вы будете чувствовать себя как дома в кругу близких друзей!

  • комфорт и проживание в уютных номерах,

  • безопасность на дорогах,

  • четкая организация и грамотная речь гида,

  • кавказское гостеприимство,

  • вкусная и разнообразная еда,

  • наличие достаточного времени на локациях.

Мы посетим только те места, которые действительно вызывают эмоции и остаются в памяти:

- Бархан Сарыкум и Сулакский каньон;

- Карадахскую теснину и Салтинский водопад;

- Царский тоннель и село Гуниб;

- село-призрак Кахиб, башни Гоор и язык Тролля;

- Хунзахское плато и водопад Тобот;

- Каменную чашу и Матлас;

- Дербент, крепость Нарын-кала и экраноплан Лунь.

P.S. Почему без Гамсутля? Он слишком переоценен и небезопасен. Подъем занимает более часа в гору, а стены и крыши домов начали постоянно осыпаться. Мы выбрали Кахиб - атмосферный, доступный и без риска.

Почему выбирают нас: на этот вопрос ответят наши гости в своих отзывах!

В поездке вас сопровождает один из членов нашей постоянной команды - не случайный гид, а человек, который знает маршрут и отвечает за ваш комфорт.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум - Сулакский каньон - пещеры Нохъо

Мы встречаем гостей в 11:00 в г. Махачкала и в 11:30 в аэропорту г. Махачкалы и отправляемся в наше путешествие.

Начнется оно с двух необычных и красочных природных локаций.

  • Крупнейший песчаный бархан Европы Сарыкум

И один из самых высоких и протяжённых изолированных барханов в мире. Он не связан с ни одной из крупных пустынь, но выглядит как фрагмент пустыни Сахары, случайно оказавшийся среди кавказских предгорий. Вы сможете пройтись по тёплому золотому песку босиком, поймать юрких ушастых ящериц, сделать красивые фото и просто насладиться моментом.

  • Обед в знаменитых Персиковых садах Салмановых

В очень живописном месте нас ждут наивкуснейшая форель, шашлык и чай с папахом. Беседки здесь стоят среди персиковых, айвовых и сливовых деревьев и виноградников.

  • Сулакский каньон

Вас ждут впечатляющие виды: изумрудная река, мощные скалы, снежные вершины гор и парящие в небе орлы - на это можно смотреть вечно! Когда подходишь к краю, захватывает дух от глубины каньона.

  • Активности по желанию на каньоне

Для тех, кто любит динамику, будет возможность прокатиться на катере на фоне невероятно красивых горных пейзажей.

А также прогуляться по пещерам Нохъо, пройти по подвесному мосту над каньоном и прокатиться на зиплайне, тарзанке или качелях над пропастью. Все активности расположены недалеко друг от друга, и с каждой точки открывается свой ракурс на каньон.

  • Смотровая площадка Тёщин язык

Отсюда открывается вид на Чиркейское водохранилище и Чиркейскую Гэс — самую высокую арочную плотину в России. Место, где можно сделать эффектные фотографии и просто насладиться пейзажем.

  • Вечер знакомств

После насыщенного дня — уютный ужин с ароматным горным чаем, бокалом вина или рюмочкой коньяка. В непринуждённой обстановке познакомимся и проведём вечер в тёплой атмосфере.

Завтрак в этот день в стоимость тура не включен, обед и ужин в кафе, размещение на ночь в п. Дубки или п. Чиркей.

2 день

Карадахская теснина - Кахиб - Гоор - язык Тролля

В этот день мы отправимся к самым запоминающимся и узнаваемым локациям горного Дагестана.

  • Карадахская теснина

Это место впечатляет с первых шагов. Узкий и длинный проход через высокие стены теснины, словно декорации к приключенческому фильму. Здесь хочется идти медленно, наслаждаясь прохладой и тишиной.

  • Старый Гоор и язык Тролля

Боевые башни, старые жилища и величественные руины создают ощущение древнего горного государства. А изюминка маршрута — знаменитый язык Тролля, тонкий скальный выступ, откуда открывается потрясающий вид на Большой Кавказский хребет и знаменитые дагестанские террасы. Это место для тех самых фото, которые хочется пересматривать снова и снова.

  • Обед с национальными блюдами в очень атмосферном месте

  • Старый Кахиб

Потом заглянем в село-призрак — одно из самых атмосферных мест Дагестана. Узкие тропы, каменные постройки, расположенные на самом краю отвесной пропасти, и ощущение былой мощи неприступного села делают прогулку по Кахибу особенно запоминающейся.

  • Датунский храм

Если позволит время, увидим одно из самых необычных мест в регионе. Древний христианский храм в грузинском стиле, прекрасно сохранившийся на мусульманской земле, впечатляет. Здесь удивительным образом переплелись две религии, а внимательный взгляд даже различит следы монашеского быта.

  • Вечерняя программа

Вечером нас ждёт настоящая маленькая пятница — шашлыки, вино, музыка, танцы и много смеха. Это время, когда группа становится особенно сплочённой, а день завершается в тёплой и лёгкой атмосфере.

Завтрак в гостинице, обед в кафе либо в гостях у местного жителя, ужин в кафе, размещение на ночь в горах.

3 день

Хунзах - Тобот - Каменная чаша - Матлас

Сегодня наслаждаемся горными пейзажами Хунзахского и Матласского плато на высоте почти 1800 метров над уровнем моря.

  • Хунзахские водопады

Одни из самых красивых водопадов Северного Кавказа — Тобот и Итлятар мощными потоками падают вниз в глубокий каньон, создавая впечатляющее зрелище. Мы подойдем к самому краю каньона, чтобы увидеть эти водопады сверху.

Если повезёт, мы увидим смельчаков, которые решаются на прыжок с тарзанки вглубь каньона. Может и среди нас найдутся желающие?

  • Каменная чаша

Скалистые залы, переходящие один в другой, соединенные пещерами и очень узкими проходами. Неспроста это место, создающее атмосферу тихого уединения и природной гармонии, обросло легендами и преданиями.

  • Матлас и Матласские водопады

Продолжим путь по Матласскому плато. Пейзажи здесь особенно мягкие и живописные, а воздух наполнен ароматами горных трав. Обязательно попробуйте местную чурчхелу — её здесь готовят особенно вкусно.

Под одним из Матласских водопадов можно будет освежиться - очень бодрит после дороги.

Желающие могут пощекотать нервы на зиплайне, пролетев над горным ущельем.

  • Обед с мастер-классом

На обеде мы попробуем себя в роли кулинаров и приготовим традиционное дагестанское чуду. Занятие, которое объединяет и вызывает много улыбок. То, что приготовим, и станет частью нашего обеда.

  • Дом-музей Гамзата Цадасы

По пути в Дербент мы остановимся в доме-музее Гамзата Цадасы, отца Расула Гамзатова. Экскурсоводы Патимат и Айшат рассказывают о поэте с такой душевностью, что их стихи и истории трогают до глубины сердца. Это место, которое многие запоминают надолго.

  • Переезд в Дербент

Дорога займёт около 3,5 часов — время для отдыха, разговоров и созерцания горных пейзажей из окна.

Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе, размещение на ночь в г. Дербент.

4 день

Дербент - крепость Нарын-Кала - экраноплан Лунь

Сегодняшний день проведём в древнем Дербенте.

  • Экраноплан-ракетоносец Лунь

Гигант, который впечатляет уже одним своим видом. Это уникальный летательный аппарат, единственный в мире, и рядом с ним чувствуешь себя частью большой истории. Услышим его историю, рассмотрим детали, сделаем красивые фотографии, а также подышим свежим морским воздухом.

  • Дербент

Один из самых древних городов мира, гармонично совмещающий историю с уютом современного курортного уголка. Здесь легко почувствовать атмосферу Востока, спокойствие старинных кварталов и особое тепло местных жителей. Многие гости мечтают вернуться сюда вновь.

  • Крепость Нарын-кала

Мы поднимемся на территорию цитадели — сердце древнего города. Отсюда открываются удивительные виды, а сама крепость хранит историю тысячелетий, о которой узнаем на обзорной экскурсии.

  • Старинные магалы и девичьи бани

Увидим узкие улочки, старинные каменные дома, уютные дворики, древние мечети и самую известную из них, Джума-мечеть, — здесь кажется, что время течёт медленнее. Прогулка по магалам дарит особое настроение.

  • Обед в колоритном месте с блюдами национальной азербайджанской кухни

  • Местный рынок

Ароматы специй, яркие фрукты, дагестанские сладости, ореховые пасты, сушёное мясо — это отличная возможность привезти домой природные, вкусные, а главное — аутентичные продукты.

  • Завершение путешествия

После обеда придет время прощаться. Мы завершаем основную программу тура в 15:00 и сопровождаем гостей, отправляющихся домой, до аэропорта Махачкалы.

Завтрак в гостинице, обед в кафе, ужин в стоимость тура не включен. Прибытие в аэропорт Уйташ в 18:00.

5 день

Ирганай-Гуниб и Царский тоннель-Салтинский водопад

Сегодня отправляемся в горный Дагестан!

  • Гимринский перевал

На перевале особенно чувствуется масштаб и характер Дагестана: глубокие ущелья, древние аулы, могучие скалы, облака, цепляющиеся за вершины гор.

  • Ирганайское водохранилище

Идеальное место для атмосферных фото на фоне изумрудной глади воды и разноцветных скал.

По желанию — купание, сапборды, катамараны. Ароматный кофе с урбечом и фирменный горный чай станут приятной паузой перед продолжением маршрута.

  • Обед с национальными блюдами горных народов Дагестана

  • Гуниб

Прогуляемся по горному селу, которое известно далеко за пределами Дагестана. Оно связано с именами выдающихся людей как прошлого, так и современности. А еще оно известно своим памятником, посвящённым песне. В мире более 160 Белых журавлей, но гунибский - самый известный.

  • Царский тоннель

Поднимемся на джипах высоко над Гунибом — здесь кажется, что небо можно достать руками. Виды потрясают глубиной и масштабом. Гид расскажет историю загадочного тоннеля. Это место вдохновляет и дарит удивительное ощущение свободы. Устроим небольшой привал и выпьем ароматный кофе, сваренный в турке.

  • Салтинский водопад.

После горных вершин спустимся под землю. Вам выдадут удобные болотные сапоги, и мы пройдём по руслу реки к одному из самых необычных природных объектов Дагестана - подземному водопаду. В период засухи это место превращается в не менее завораживающий подземный грот.

Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе, размещение на ночь в гостинице/мини-отеле в горах.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на всем протяжении маршрута
  • Проживание в номерах в гостиницах/мини-отелях с собственным санузлом с 2-x (по запросу 3-х или 4-х) местным размещением
  • Питание: завтрак, обед, ужин в соответствии с маршрутом тура
  • Сопровождение членом команды на маршруте
  • Алкогольные напитки
  • Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
  • Мастер-класс по национальной кухне
  • Кофе-паузы
Что не входит в цену
  • Авиа и жд билеты в Махачкалу и обратно
  • Доплата за одноместное размещение (8000 рублей)
  • Активности в туре: катание на катерах, сапах, лодках, катамаранах, зиплайне и лошадях, пещеры Нохъо
О чём нужно знать до поездки

1. Так как наш приоритет - это комфорт гостей, мы предлагаем проживание в гостиницах/мини-отелях в номерах, где душ и туалет у каждого свой!

2. При заселении мы стараемся учитывать Ваши пожелания по наличию двуспальной кровати, но к сожалению в горной местности большая часть номеров с раздельными кроватями.

3. Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных обстоятельств.

  1. Встреча гостей: 1) В г. Махачкала и в г Каспийск в 11:00 утра. 2) В аэропорту г. Махачкала с рейсов, прилетающих до 11:20 утра включительно. 3) На железнодорожном вокзале г. Махачкала с поездов, прибывающих до 11:30 включительно. 4) При необходимости организуем трансфер из г. Грозный (за доп. плату).

Пожелания к путешественнику

  • Возраст от 10 до 65 лет. Без ограничений в двигательной активности. Участие в туре с животными запрещено.

  • Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.

  • Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.

  • Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам. Желательно одеть кроссовки или треккинговые ботинки. Не рекомендую одевать сандали (если они не туристические).

  • Если Вы планируете купаться в водохранилище, то возьмите с собой леггинсы или штаны ниже колена и футболки для купания. В горах купание в купальниках/плавках запрещено.

  • Дагестан - это мусульманский регионы. Поэтому нельзя ни мужчинам, ни женщинам оголять плечи, колени, спину и торс, а также надевать просвечивающую одежду. Кофты и футболки должны быть без глубокого декольте. Необходимо и мужчинам и женщинам избегать сильно облегающих джинс и штанов. Все должно быть в рамках приличия безо всякого намека на вульгарность. Это продемонстрирует ваше уважение к местным жителям.

  • При посещении мечетей необходимо надеть длинную одежду с рукавом по ладонь, а женщинам надеть платок на голову (в мечетях для этого предоставляют длинные закрытые платья для женщин).

  • Багажник абсолютно любого авто ограничен в размерах, поэтому просим брать с собой чемодан/сумку не более размера М.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я пришла в туризм осознанно — в тот момент, когда поняла, что хочу заниматься делом, которое действительно вдохновляет. Сначала были маршруты по Северному Кавказу — региону, который покорил меня сочетанием


гостеприимства, невероятной природы, богатой культуры и людей, которые всегда готовы помочь. Там я получила первый серьёзный опыт организации многодневных маршрутов и поняла, что хочу развиваться дальше. Со временем география моих туров расширилась. Появились программы по Азербайджану, Грузии, Узбекистану, Беларуси и другим направлениям. Мне важно вам показать не только самые красивые места, но и познакомить с культурой региона и с людьми, которые там живут. А еще я хочу, чтобы каждый, кто едет с нами, чувствовал себя не туристом, а гостем. Чтобы поездка давала не только новые впечатления, но и отдых от ритма повседневности, позволяя по‑настоящему выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому с особой тщательностью подбираю в команду гидов, которую создают соответствующую атмосферу в турах. Каждый из нас - с огромной энергией, ярким характером и с неиссякаемым оптимизмом.

