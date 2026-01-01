Яркое погружение в Дагестан: лезгинка, кухня, горы - пятидневный тур
Почему всем нравится Дагестан?
«Потрясающая природа, гостеприимство, вкусная национальная кухня»
7 окт в 10:00
23 сен в 10:00
от 43 000 ₽ за человека
-
10%
Дагестан: вся классика за 5 дней! Эмоции гарантированы
Классный маршрут, комфорт, безопасность, грамотные гиды, разнообразная еда
«- вкусная и разнообразная еда,»
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 36 900 ₽
41 000 ₽ за человека
Выходные в высокогорном селе Кубачи: мастер-классы, вкусная кухня и погружение в историю
Побывать в таинственном заброшенном ауле, научиться готовить местное блюдо и влюбиться в горы
Начало: Дербент, 8:30
«Вместе с гидом вы побываете в музеях и познакомитесь с историей региона, освоите блюдо местной кухни, а ещё сможете почувствовать себя настоящим ювелиром или кузнецом-оружейником на мастер-классе»
6 мар в 08:00
19 мар в 08:00
38 000 ₽ за всё до 2 чел.
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Мастер-класс по национальной кухне»
23 апр в 10:00
7 окт в 10:00
65 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Дербенте в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 тура от 36 900 до 65 900 со скидкой до 10%.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дербента, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026