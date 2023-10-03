1 день

Город Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источники

08:40-09:40 сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Махачкала.

13:00 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Дербент.

В г. Махачкала можно остановиться в гостинице “Марказ”, которая находится в 400 м от железнодорожного вокзала.

Переезд в с. Ахты.

Экраноплан-ракетоносец «Лунь» (проект №903) – один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах.

За границей этими механизмами не переставали восхищаться за их необычный вид, и бояться их из-за впечатляющих возможностей.

Термальные источники или Ахтынские бани – одно из самых популярных мест южного Дагестана!

Их воды богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном.

После разместимся в уютной гостинице и попробуем национальную кухню!

Продолжительность переезда и экскурсии: 8 часов, пешком 2,5 км.