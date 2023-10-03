Треккинг в южный Дагестан

Групповой тур в Дербенте
4.7
3 отзыва
Акция! При внесении предоплаты в размере 20-25% до 30.04 действует скидка 10% (тур 26 мая - 01 июня).

На заезды, которые начинаются с 01.09.2024 г., действует скидка раннего бронирования — 7% (при внесении предоплаты до 30.04.2024 г.).Насыщенный треккинговый тур по самым красивым локациям Дагестана.

За неделю Вы посетите экраноплан «Лунь», термальные источники и селения со старинными домами, совершите треккинг к Зрыхскому водопаду, подниметесь на гору Шалбуздаг, а в завершении тура прогуляетесь по Дербенту и отдохнете на берегу Каспийского моря.

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Ближайшие даты:
26
мая
2
июн
8
сен
15
сен

Что вас ожидает:

Релакс в источниках
Релакс в источниках
Расслабимся и получим удовольствие от горячей термальной воды
Проверка на прочность
Проверка на прочность
Попробуем пройти через узкую расщелину в скале, через которую, по поверью, могут пройти только безгрешные люди. Рискнете?
Душевное равновесие и вдохновение
Душевное равновесие и вдохновение
Будем преодолевать горы, гулять над пропастью и просто наслаждаться природой
Вкусное путешествие
Вкусное путешествие
Попробуем самые восхитительные блюда национальной кухни Дагестана
Треккинг с комфортом
Треккинг с комфортом
После насыщенного дня будем отдыхать на мягких кроватях в уютном доме

Программа тура по дням

1 день

Город Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источники

08:40-09:40 сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Махачкала.

13:00 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Дербент.

В г. Махачкала можно остановиться в гостинице “Марказ”, которая находится в 400 м от железнодорожного вокзала.

Переезд в с. Ахты.

Экраноплан-ракетоносец «Лунь» (проект №903) – один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах.

За границей этими механизмами не переставали восхищаться за их необычный вид, и бояться их из-за впечатляющих возможностей.

Термальные источники или Ахтынские бани – одно из самых популярных мест южного Дагестана!

Их воды богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном.

После разместимся в уютной гостинице и попробуем национальную кухню!

Продолжительность переезда и экскурсии: 8 часов, пешком 2,5 км.

Город Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источникиГород Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источникиГород Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источникиГород Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источники
2 день

Селение Зрых, Зрыхский водопад

Утром едем в селение Зрых, это аул в горах Дагестана с населением в 1500 человек.

Начало нашей тропы — мост через реку Самур, а далее двигаемся вверх вдоль ручья.

Для любителей горного чая по пути можем собирать облепиху и барбарис!

Сегодня у нас сочетание живописной дикой природы и треккинга!

Туристов здесь не так много, ущелье не тронуто цивилизацией, но среди водопадов Дагестана, Зрыхский водопад, высотой 25 метров, занимает достойное место!

Водопад срывается со скального уступа, вода с грохотом падает в каменную чашу, распыляя вокруг миллионы водных брызг!

Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1150-1520 м, продолжительность 6-7 часов.

Селение Зрых, Зрыхский водопадСеление Зрых, Зрыхский водопадСеление Зрых, Зрыхский водопадСеление Зрых, Зрыхский водопад
3 день

Село-призрак Старый Филя

Наш день пройдёт с мыслью «Увидеть аул, которому 3000 лет!»

Аул Филя образовался в 12 веке на склоне горы Чучейсын выше реки Самур и был населён до 1966 года, после был покинут жителями после мощного землетрясения.

Отсюда наши с вами глаза увидят самую высокую вершину Дагестана — Базардюзю (4466 м) и священную гору Шалбуздаг (4142 м).

Из Старого Филя открывается действительно захватывающий вид!

Мы пройдёмся по склону горы Гестинкиль (2788 м) и пообедаем с шикарным пейзажем!

Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1380 м, продолжительность 6-7 часов.

Село-призрак Старый ФиляСело-призрак Старый ФиляСело-призрак Старый ФиляСело-призрак Старый Филя
4 день

Село Куруш

Аул Куруш — одновременно самое южное селение и самое высокогорное: оно расположено на высоте 2560 м над уровнем моря.

Нас ждёт долгий серпантин вверх, по которому мы будем наблюдать потрясающие пейзажи, возможно даже будем въезжать в облака и выезжать из них, попадать то в тучи, то в яркое солнце.

Осмотревшись и познакомившись с селом, где местные жители лезгины занимаются скотоводством, земледелием, изготавливают сукно, ковры, сыр и масло, отправимся далее — в сторону самой Южной точки России — горы Базардюзю (4466 м).

Если нам повезёт, то издалека мы увидим самый высокий водопад Дагестана — Чараур!

Водопад сезонный, поэтому появляется не всегда.

Если погода и сезон не позволят увидеть водопад Чараур, то мы не расстроимся, ведь перед нами будут потрясающие пейзажи на долину реки Усухчай и стену Ерыдага (3925 м).

Активная часть: 10 км, перепад высот 1065-2560-2750 м, продолжительность похода 7-8 часов.

Село КурушСело КурушСело КурушСело Куруш
5 день

Селение Гдым

Снова едем в горы по весьма колоритной дороге, пейзажи за окном один краше другого!

Под северными склонами Главного Кавказского хребта расположились живописные луга, дающие силу животным, а среди лугов – высокогорное селение Гдым с тесными улочками, напоминающее орлиное гнездо.

С арабского языка «гдым» переводится как «тупик». И это правда, за ним уже нет сел — вокруг только горы, за которыми находится Азербайджан.

Погуляем по селу, посмотрим, как в наше время живут люди в таких отдаленных районах.

Также в ауле Гдым посетим отличную смотровую площадку и небольшой водопад.

Активная часть: 8 км, перепад высот до 150-200 м, продолжительность 6-7 часов.

6 день

Треккинг на гору Шалбуздаг

К этому дню наш организм прошел акклиматизацию, ноги привыкли к ходьбе и вот мы готовы взойти на самую знаменитую вершину Дагестана — гору Шалбуздаг.

Наш автомобиль по горным серпантинам снова везёт нам всё ближе к облакам, пейзажами из окон — невозможно налюбоваться!

И вот мы на высоте примерно 2800 м.

Дальше и выше растительность сменяется скалами, а когда скалы расступаются, нашему взгляду предстают изумительные горные пейзажи и долина реки Самур

Среди безжизненных скал взору открывается озеро чистейшей воды, называющееся Зам-Зам.

Нам обязательно нужно набрать и попить этой священной воды, она действительно очень вкусная и весьма холодная.

А дальше наш ждёт проверка: узкая расщелина в скале, через которую, согласно поверью, могут пройти только безгрешные люди!

Выше выходим на плато, где целью многих паломников является могила особо чтимого в этих краях Мира Сулеймана.

Мы же взберёмся на скальное возвышение, которое является крайней точкой восхождения для желающих испытать священной горой Шалбуздаг свои силы!

Активная часть: 9,5 км, перепад высот 2800-3760, продолжительность 9-10 часов.

Треккинг на гору ШалбуздагТреккинг на гору ШалбуздагТреккинг на гору ШалбуздагТреккинг на гору Шалбуздаг
7 день

Дербент, крепость Нарын-кала, восточный рынок

Утром нас ждёт Дербент — «Каспийские ворота», как называл этот город древнегреческий историк и географ Гекатей Милетский.

И для подтверждения его слов мы обязательно осмотрим главную достопримечательность Дербента — крепость Нарын-кала.

Самые быстрые ещё успеют сходить на восточный рынок Дербента, ведь вас однозначно посещала мысль — что привезти в качестве сувениров?

Обязательно урбеч, рахат-лукум, халва, пахлава, пастила, орехи, сухофрукты, чай, специи, из которых настоящий тренд Дагестана — ореховая трава!

А ещё обязательно обратите внимание на изделия из серебра от кубачинских мастеров, известные далеко за пределами нашей страны!

Активная часть: 4 км.

16:00-17:00 прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал г. Махачкала, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Дербент, крепость Нарын-кала, восточный рынокДербент, крепость Нарын-кала, восточный рынокДербент, крепость Нарын-кала, восточный рынокДербент, крепость Нарын-кала, восточный рынок

Проживание

Тур предполагает проживание в селении Курукал в гостевом доме "Ахтынские бани".

Доплата за одноместное размещение – 13 000 руб. с номера за весь период отдыха

Варианты проживания

Ахтынские бани

6 ночей

Двух-, трёхместные номера, удобства в номере.

Ахтынские баниАхтынские баниАхтынские баниАхтынские бани

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Автотранспортные переезды по маршруту на транспорте повышенной проходимости
  • Проживание в гостевом доме «Ахтынские бани». Двух-, трёхместные номера, удобства в номере
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в крепость Нарын-Кала
  • Входные билеты на термальные источники
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание: обеды (день 1, 5, 7), ужины. Стоимость обедов/ужинов в кафе: 400-600 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кепка / панамка;
  • куртка (температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С);
  • флиска, рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом, рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф, защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговые ботинки по щиколотку и выше;
  • кроссовки с толстой подошвой;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • треккинговые палки (палки значительно снижают нагрузку на колени, физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки; туристам у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка, обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка (в горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку; тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • термос объёмом 0,5-1,0 л для чая на обеды и в течение дня;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров), в рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • хоба (туристическая пенка);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка (обязательно: эластичный бинт, пластырь).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Лучше всего связь у оператора МТС. Во время похода в ущельях мобильная связь зачастую отсутствует.

Какая инфраструктура на маршруте?

По маршруту есть небольшие продуктовые магазины, кафе, местные жители продают домашний сыр, лепёшки чуду с начинкой. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.

Где начало и конец маршрута?

Старт маршрута: 08:40-09:40 сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Махачкала. 13:00 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Дербент.

Финиш маршрута: г. Дербент в 14:00 (ж/д вокзал), г. Махачкала в 16:00-17:00 МСК (аэропорт, ж/д вокзал).

Нужно ли оформлять пропуск в пограничную зону?

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону. После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
3 окт 2023
Дагестан прекрасен. Мало что могло омрачить краски природы, замечательных людей, живущих в горах и великолепные виды. Каждый день приносил новые впечатления и с каждым днём они были ярче предыдущих. Спасибо большое местным жителям за интересные рассказы, гостеприимство и тепло. Тур рекомендую, но организаторам надо побольше усилий приложить к организационным моментам.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добромир, здравствуйте!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
И
19 мар 2024
Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

Тур входит в следующие категории Дербента

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