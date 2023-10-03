На заезды, которые начинаются с 01.09.2024 г., действует скидка раннего бронирования — 7% (при внесении предоплаты до 30.04.2024 г.).Насыщенный треккинговый тур по самым красивым локациям Дагестана.
За неделю Вы посетите экраноплан «Лунь», термальные источники и селения со старинными домами, совершите треккинг к Зрыхскому водопаду, подниметесь на гору Шалбуздаг, а в завершении тура прогуляетесь по Дербенту и отдохнете на берегу Каспийского моря.
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источники
08:40-09:40 сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Махачкала.
13:00 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Дербент.
В г. Махачкала можно остановиться в гостинице “Марказ”, которая находится в 400 м от железнодорожного вокзала.
Переезд в с. Ахты.
Экраноплан-ракетоносец «Лунь» (проект №903) – один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах.
За границей этими механизмами не переставали восхищаться за их необычный вид, и бояться их из-за впечатляющих возможностей.
Термальные источники или Ахтынские бани – одно из самых популярных мест южного Дагестана!
Их воды богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном.
После разместимся в уютной гостинице и попробуем национальную кухню!
Продолжительность переезда и экскурсии: 8 часов, пешком 2,5 км.
Селение Зрых, Зрыхский водопад
Утром едем в селение Зрых, это аул в горах Дагестана с населением в 1500 человек.
Начало нашей тропы — мост через реку Самур, а далее двигаемся вверх вдоль ручья.
Для любителей горного чая по пути можем собирать облепиху и барбарис!
Сегодня у нас сочетание живописной дикой природы и треккинга!
Туристов здесь не так много, ущелье не тронуто цивилизацией, но среди водопадов Дагестана, Зрыхский водопад, высотой 25 метров, занимает достойное место!
Водопад срывается со скального уступа, вода с грохотом падает в каменную чашу, распыляя вокруг миллионы водных брызг!
Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1150-1520 м, продолжительность 6-7 часов.
Село-призрак Старый Филя
Наш день пройдёт с мыслью «Увидеть аул, которому 3000 лет!»
Аул Филя образовался в 12 веке на склоне горы Чучейсын выше реки Самур и был населён до 1966 года, после был покинут жителями после мощного землетрясения.
Отсюда наши с вами глаза увидят самую высокую вершину Дагестана — Базардюзю (4466 м) и священную гору Шалбуздаг (4142 м).
Из Старого Филя открывается действительно захватывающий вид!
Мы пройдёмся по склону горы Гестинкиль (2788 м) и пообедаем с шикарным пейзажем!
Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1380 м, продолжительность 6-7 часов.
Село Куруш
Аул Куруш — одновременно самое южное селение и самое высокогорное: оно расположено на высоте 2560 м над уровнем моря.
Нас ждёт долгий серпантин вверх, по которому мы будем наблюдать потрясающие пейзажи, возможно даже будем въезжать в облака и выезжать из них, попадать то в тучи, то в яркое солнце.
Осмотревшись и познакомившись с селом, где местные жители лезгины занимаются скотоводством, земледелием, изготавливают сукно, ковры, сыр и масло, отправимся далее — в сторону самой Южной точки России — горы Базардюзю (4466 м).
Если нам повезёт, то издалека мы увидим самый высокий водопад Дагестана — Чараур!
Водопад сезонный, поэтому появляется не всегда.
Если погода и сезон не позволят увидеть водопад Чараур, то мы не расстроимся, ведь перед нами будут потрясающие пейзажи на долину реки Усухчай и стену Ерыдага (3925 м).
Активная часть: 10 км, перепад высот 1065-2560-2750 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Селение Гдым
Снова едем в горы по весьма колоритной дороге, пейзажи за окном один краше другого!
Под северными склонами Главного Кавказского хребта расположились живописные луга, дающие силу животным, а среди лугов – высокогорное селение Гдым с тесными улочками, напоминающее орлиное гнездо.
С арабского языка «гдым» переводится как «тупик». И это правда, за ним уже нет сел — вокруг только горы, за которыми находится Азербайджан.
Погуляем по селу, посмотрим, как в наше время живут люди в таких отдаленных районах.
Также в ауле Гдым посетим отличную смотровую площадку и небольшой водопад.
Активная часть: 8 км, перепад высот до 150-200 м, продолжительность 6-7 часов.
Треккинг на гору Шалбуздаг
К этому дню наш организм прошел акклиматизацию, ноги привыкли к ходьбе и вот мы готовы взойти на самую знаменитую вершину Дагестана — гору Шалбуздаг.
Наш автомобиль по горным серпантинам снова везёт нам всё ближе к облакам, пейзажами из окон — невозможно налюбоваться!
И вот мы на высоте примерно 2800 м.
Дальше и выше растительность сменяется скалами, а когда скалы расступаются, нашему взгляду предстают изумительные горные пейзажи и долина реки Самур
Среди безжизненных скал взору открывается озеро чистейшей воды, называющееся Зам-Зам.
Нам обязательно нужно набрать и попить этой священной воды, она действительно очень вкусная и весьма холодная.
А дальше наш ждёт проверка: узкая расщелина в скале, через которую, согласно поверью, могут пройти только безгрешные люди!
Выше выходим на плато, где целью многих паломников является могила особо чтимого в этих краях Мира Сулеймана.
Мы же взберёмся на скальное возвышение, которое является крайней точкой восхождения для желающих испытать священной горой Шалбуздаг свои силы!
Активная часть: 9,5 км, перепад высот 2800-3760, продолжительность 9-10 часов.
Дербент, крепость Нарын-кала, восточный рынок
Утром нас ждёт Дербент — «Каспийские ворота», как называл этот город древнегреческий историк и географ Гекатей Милетский.
И для подтверждения его слов мы обязательно осмотрим главную достопримечательность Дербента — крепость Нарын-кала.
Самые быстрые ещё успеют сходить на восточный рынок Дербента, ведь вас однозначно посещала мысль — что привезти в качестве сувениров?
Обязательно урбеч, рахат-лукум, халва, пахлава, пастила, орехи, сухофрукты, чай, специи, из которых настоящий тренд Дагестана — ореховая трава!
А ещё обязательно обратите внимание на изделия из серебра от кубачинских мастеров, известные далеко за пределами нашей страны!
Активная часть: 4 км.
16:00-17:00 прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал г. Махачкала, отъезд домой.
Проживание
Тур предполагает проживание в селении Курукал в гостевом доме "Ахтынские бани".
Доплата за одноместное размещение – 13 000 руб. с номера за весь период отдыха
Варианты проживания
Ахтынские бани
Двух-, трёхместные номера, удобства в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Автотранспортные переезды по маршруту на транспорте повышенной проходимости
- Проживание в гостевом доме «Ахтынские бани». Двух-, трёхместные номера, удобства в номере
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в крепость Нарын-Кала
- Входные билеты на термальные источники
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание: обеды (день 1, 5, 7), ужины. Стоимость обедов/ужинов в кафе: 400-600 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 000 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка (температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С);
- флиска, рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом, рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф, защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговые ботинки по щиколотку и выше;
- кроссовки с толстой подошвой;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- треккинговые палки (палки значительно снижают нагрузку на колени, физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки; туристам у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка, обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка (в горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку; тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- термос объёмом 0,5-1,0 л для чая на обеды и в течение дня;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров), в рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- хоба (туристическая пенка);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка (обязательно: эластичный бинт, пластырь).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Лучше всего связь у оператора МТС. Во время похода в ущельях мобильная связь зачастую отсутствует.
Какая инфраструктура на маршруте?
По маршруту есть небольшие продуктовые магазины, кафе, местные жители продают домашний сыр, лепёшки чуду с начинкой. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.
Где начало и конец маршрута?
Старт маршрута: 08:40-09:40 сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Махачкала. 13:00 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Дербент.
Финиш маршрута: г. Дербент в 14:00 (ж/д вокзал), г. Махачкала в 16:00-17:00 МСК (аэропорт, ж/д вокзал).
Нужно ли оформлять пропуск в пограничную зону?
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону. После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.