1 день

Приибытие. Обед в этноресторане-музее. Переезд в Дербент, прогулка, ужин в ресторане

Вас ждет теплый прием в аэропорту или на железнодорожном вокзале Махачкалы (прибытие к 13:00). Наше путешествие начинается под гастрономический аккомпанемент!

Отправляемся на роскошный обед в этноресторане-музее"На Лермонтова" премиум-класса. Нас ждет экскурсия, высочайший сервис и гастрономический экстаз!

В прекрасном расположении духа мы отправляемся в Дербент, самый южный и древний город России и один из древнейших городов мира, которому более 5000 лет!

По прибытии, размещаемся в комфортабельном отеле"История" и отправляемся на вечернюю прогулку по Улице счастливых людей.

На ужин заглянем в ресторан, который местные называют лучшим рестораном в Дербенте, о котором не особо не рассказывают туристам. Впрочем, сами оцените!

Возвращаемся в отель и отдыхаем перед очень насыщенным днем!

