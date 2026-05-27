Мои заказы

Эксклюзивный гранд-тур в Дагестан

Это тот самый тур, о котором говорят: «он был невероятным». Насыщенный, не «как у всех», а с вниманием к деталям и атмосфере. Мы не просто увидим Дагестан — мы проживем
читать дальшеуменьшить

его через вкусы и места.

Все начнется в древнем Дербенте, где у каждого здания своя история, где веками хранит дух города крепость Нарын-Кала.

Мы исследуем побережье Каспийского моря, а затем отправимся к высокогорным селениям, водопадам, плато и легендарному Сулакскому каньону. Посетим секретное место с профессиональным фотографом. Национальная кухня станет отдельной составляющей.

Нас ждут вкуснейшие блюда в лучших заведениях, а еще — яркое этно-шоу, победившее в международном фестивале-конкурсе среди ресторанов. Поездки на джипах, прогулки на катере, лошадях. Этот тур вы запомните надолго!

Эксклюзивный гранд-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Эксклюзивный гранд-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Эксклюзивный гранд-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Приибытие. Обед в этноресторане-музее. Переезд в Дербент, прогулка, ужин в ресторане

Вас ждет теплый прием в аэропорту или на железнодорожном вокзале Махачкалы (прибытие к 13:00). Наше путешествие начинается под гастрономический аккомпанемент!

Отправляемся на роскошный обед в этноресторане-музее"На Лермонтова" премиум-класса. Нас ждет экскурсия, высочайший сервис и гастрономический экстаз!

В прекрасном расположении духа мы отправляемся в Дербент, самый южный и древний город России и один из древнейших городов мира, которому более 5000 лет!

По прибытии, размещаемся в комфортабельном отеле"История" и отправляемся на вечернюю прогулку по Улице счастливых людей.

На ужин заглянем в ресторан, который местные называют лучшим рестораном в Дербенте, о котором не особо не рассказывают туристам. Впрочем, сами оцените!

Возвращаемся в отель и отдыхаем перед очень насыщенным днем!

Приибытие. Обед в этноресторане-музее. Переезд в Дербент, прогулка, ужин в ресторанеПриибытие. Обед в этноресторане-музее. Переезд в Дербент, прогулка, ужин в ресторане
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Побережье Каспийского моря, экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, Джума-мечеть, переезд в Махачкалу

Вкусный завтрак.

Отправляемся на побережье Каспийского моря, где нашел свое пристанище экраноплан «Лунь» — громадный самолёт‑амфибия, ставший символом достижений инженерной мысли и мощи советской техники.

Возвращаемся в Дербент на экскурсию в цитадель Нарын-Кала — крепость 6 века, оборонительная точка и резиденция правителей, а сейчас это музей под открытым небом, включенный в список всемирного наследия Юнеско.

Вы ознакомитесь с уникальной системой водоснабжения крепости и города, с развалинами Ханского дворца, с подземными тюрьмами, ханской баней.

Обедаем еще в одном знаковом ресторане и отправляемся в Старый город. Кто смотрел "Великолепный век", включив воображение во время прогулки по магалам, смогут почувствовать атмосферу того времени.

Мы увидим Джума-мечеть — самую древнюю мечеть России, ворота Орта-капы, Дербентский маяк. Посетим Девичьи бани, где узнаем древние обычаи омовения незамужних девушек, как в турецких сериалах.

Прощаемся с Дербентом и отправляемся в Махачкалу.

Ужин и размещение в бутик-отеле «Лофт197» 3*. Отдых.

Побережье Каспийского моря, экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, Джума-мечеть, переезд в МахачкалуПобережье Каспийского моря, экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, Джума-мечеть, переезд в МахачкалуПобережье Каспийского моря, экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, Джума-мечеть, переезд в МахачкалуПобережье Каспийского моря, экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, Джума-мечеть, переезд в МахачкалуПобережье Каспийского моря, экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, Джума-мечеть, переезд в МахачкалуПобережье Каспийского моря, экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, Джума-мечеть, переезд в Махачкалу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Хунзах. Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопады, село Цада, Матлас, каменная чаша

Ранний завтрак и отправляемся в фантастический мир!

Сегодня наш путь лежит в Хунзах — сердце Горного Дагестана, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

Поедем по живописной дороге через Гимринский тоннель — самый длинный в России, по горному серпантину, от которого захватывает дух.

Мы посетим:

  • Гимринскую башню, на которую можно подняться: виды с нее великолепные;
  • Ирганайское водохранилище — изумрудная гладь, отражающая величественные скалы — безмятежный уголок природы;
  • водопады Тобот и Итлятляр — 70 и 100 метров ниспадающей воды: самые высокие водопады Дагестана и одни из крупнейших на Кавказе;
  • село Цада — родное село поэта Расула Гамзатова, автора «Журавлей». Здесь же — первый в СССР памятник жертвам Великой Отечественной войны в виде журавлиного клина;
  • плато Матлас с панорамными видами и экстремальными развлечениями (зиплайн, тарзанка), и путь к ущелью с природными ваннами, где когда-то купались жёны аварских ханов;
  • Каменная чаша — скальные залы, соединённые узкими проходами. Стены покрыты мхом и цветами, создавая сказочный пейзаж.

Обед у нас сегодня национальный и домашний. А вот ужин в ресторане Махачкалы.

Хунзах. Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопады, село Цада, Матлас, каменная чашаХунзах. Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопады, село Цада, Матлас, каменная чашаХунзах. Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопады, село Цада, Матлас, каменная чашаХунзах. Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопады, село Цада, Матлас, каменная чашаХунзах. Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопады, село Цада, Матлас, каменная чаша
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Сулакский каньон. Поездка на джипах, прогулка на катере. Переезд в Кизляр

Завтрак и выезд из отеля с вещами — нас ждет насыщенная и просто сумасшедшая программа.

Мы отправляемся к легендарному Сулакскому каньону — визитной карточки Республики. Это самый глубокий каньон Европы и даже превосходит по глубине знаменитый Гранд-каньон.

Сначала пообедаем в райском саду — место о котором вспоминают с любовью долгие годы. Переезд на базу, где мы пересаживаемся на джипы, и с музыкой и ветерком несемся по альпийским лугам к каньону.

Мы будем останавливаться на смотровых площадках и в любых местах, где захотим — всё для нас.

Потом мы пересаживаемся в катер и тут нужно самообладание, чтобы не сойти с ума от такой красоты! Сулакский каньон — место, в котором хочется фотографировать каждый сантиметр!

Нас ждёт прогулка на катере. Мы увидим невероятные красоты, которые не передать камерой. И уже другие люди будут смотреть ваши потрясающие ролики и фотографии, и мечтать увидеть всё это своими глазами.

Далее мы возвращаемся на базу, где нас будет ждать потрясающий ужин у гостеприимных хозяев.

Отдыхаем, общаемся, любуемся видами, и отправляемся в Кизляр.

Размещение в бутик-отеле «Европа» 4*. Отдых.

Сулакский каньон. Поездка на джипах, прогулка на катере. Переезд в КизлярСулакский каньон. Поездка на джипах, прогулка на катере. Переезд в КизлярСулакский каньон. Поездка на джипах, прогулка на катере. Переезд в КизлярСулакский каньон. Поездка на джипах, прогулка на катере. Переезд в КизлярСулакский каньон. Поездка на джипах, прогулка на катере. Переезд в Кизляр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Посещение секретного места с фотографом. Этноаул «Ногай-юрт», поездки на лошадях

После завтрака наряжаемся (продумайте образ заранее) и отправляемся на фото и видеосъёмку в секретное место с создателем контента и профессиональным фотографом. Вас ждут восхитительные кадры.

Для заезда в мае: только 10 дней в году цветут маки, создавая огненно-красные поля, поймать эту красоту – настоящая удача.

Дальше нас ждёт пикник на природе и общение с верблюдом Милкой, осликами и другими животными.

Переезжаем в этноаул «Ногай–юрт», место, где оживает история, а эмоции становятся ярче. Там мы познакомимся с семьей основателя и из первых уст узнаем истории и традиции ногайского народа, покатаемся на лошадях.

Ужин у гостеприимных хозяев и возвращаемся в Кизляр.

Отдых в отеле.

Посещение секретного места с фотографом. Этноаул «Ногай-юрт», поездки на лошадяхПосещение секретного места с фотографом. Этноаул «Ногай-юрт», поездки на лошадяхПосещение секретного места с фотографом. Этноаул «Ногай-юрт», поездки на лошадяхПосещение секретного места с фотографом. Этноаул «Ногай-юрт», поездки на лошадях
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Экскурсия на завод «Кизляр», дегустация коньяка, посещение рынка, этно-шоу с ужином, мастер-класс и дискотека

Завтракаем и сегодня мы можем приобрести все, что хочется увезти с собой.

Экскурсия на завод «Кизляр» — производство гражданского холодного клинкового оружия, ножей бытового назначения и сувенирного оружия.

Все модели ножей, кинжалов и шашек изготавливаются вручную, с применением традиций кавказских оружейников прошлых веков. А также посетим фирменный магазин, где можно приобрести продукцию (для приобретения оружия требуется охотничий билет).

Дегустация знаменитого кизлярского коньяка в фирменном магазине, где вы сможете и приобрести все, что понравится.

Кизлярский коньячный завод — это 1-й коньячный завод в Российской империи! Компания с мировым именем, столетней историей, традициями и ценностями, являющаяся флагманом коньячного производства России.

Потом мы отправимся на колоритный местный восточный рынок. Там мы сможем купить подарки близким и сувениры, которые будут напоминать об этом сказочном путешествии.

Обедаем в кафе и возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть и подготовиться к вечернему мероприятию.

Далее нас ждет 100% эксклюзив! Специально под нас для гостей состоится этно-шоу «Колорит Ногайской души» с ужином. Именно это шоу стало победителем международного фестиваля-конкурса среди ресторанов "Кухня без границ" в Дагестане — 2025.

В программе: обрядовые номера, чарующая музыка традиционных инструментов, красочные танцевальные узоры, берущие за душу хрустальные голоса и настоящий Хан! И все это в исполнении заслуженных и народных коллективов и артистов!

И, конечно же, широкое ногайское застолье со знаменитым и невероятно вкусным курлеме! На мастер-классе нас научат готовить традиционный чай ногайских кочевников.

А потом — зажигательная дискотека! Это будет красивая и яркая точка нашего целительного путешествия.

Экскурсия на завод «Кизляр», дегустация коньяка, посещение рынка, этно-шоу с ужином, мастер-класс и дискотекаЭкскурсия на завод «Кизляр», дегустация коньяка, посещение рынка, этно-шоу с ужином, мастер-класс и дискотекаЭкскурсия на завод «Кизляр», дегустация коньяка, посещение рынка, этно-шоу с ужином, мастер-класс и дискотекаЭкскурсия на завод «Кизляр», дегустация коньяка, посещение рынка, этно-шоу с ужином, мастер-класс и дискотека
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

Прощальный завтрак и выезжаем из отеля с вещами.

Трансфер в Махачкалу в аэропорт и на железнодорожный вокзал. Рекомендуем брать билеты с отправлением после 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

2-местный номер

«Стандарт»99800
«Комфорт»105800

1-местный номер

«Стандарт»115800
«Комфорт»123400

Стоимость с другим вариантом проживания — по запросу.

Варианты проживания

Гостиница «История»

1 ночь

Отель «История» располагается в городе Дербенте, рядом с колледжем экономики и права.

Внутреннее убранство выполнено в восточном стиле. Для размещения гостей подготовлено 18 номеров, в которых установлена качественная мебель и необходимая техника, а также есть персональная ванная. По периметру работает бесплатный Wi-Fi.

Питание организовано в кафе на территории отеля, где подают вкусные блюда.

В пешей доступности остановки общественного транспорта, стадион «Юность», театр Стальского, парковые зоны. Расстояние до аэропорта Махачкалы — 100,6 км, до железнодорожного вокзала — 0,9 км.

Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Лофт197»

2 ночи

Бутик-отель с видовыми номерами на гору Тарки-Тау и мечеть имени Фатима Аз-Захра, расположенный в центральной части Махачкалы.

Отель предлагает просторные номера различных категорий со всем необходимым, стильные интерьеры, а также персональное внимание к каждому гостю.

Бесплатный скоростной интернет доступен на территории всего отеля.

Отель «Лофт197»Отель «Лофт197»Отель «Лофт197»Отель «Лофт197»Отель «Лофт197»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «Европа»

3 ночи

«Европа» расположилась в городе Кизляр республики Дагестан. В 0,7 км от нее протекает река Старый Терек.

Независимо от категории, каждый номер оснащен кондиционером для самостоятельного регулирования температуры воздуха, шкафом, прикроватными тумбочками для мелких вещей, средствами личной гигиены. Есть собственная ванная комната с душевой кабиной и феном. Кабельное телевидение и скоростной Wi-Fi скрасят досуг.

В номерах представлены электрочайник и холодильник. В шаговой доступности кофейни и кафе на любой вкус, где можно быстро и вкусно перекусить.

Рядом находится парк имени Петра I, где установлены различные памятники и колесо обозрения. Мечеть 200-летия Имама Шамиля и Георгиевская церковь также поблизости. Расстояние до аэропорта — 138,1 км, до железнодорожного вокзала — 0,8 км.

Гостевой дом «Европа»Гостевой дом «Европа»Гостевой дом «Европа»Гостевой дом «Европа»Гостевой дом «Европа»Гостевой дом «Европа»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах, в номерах выбранной комфортности
  • Питание: 6 завтраков 5 обедов, 1 пикник5 ужинов, 1 праздничный ужин
  • 6 завтраков
  • 5 обедов, 1 пикник
  • 5 ужинов, 1 праздничный ужин
  • Программа: интерактивная и экскурсионная программы, включая входные билеты в музеи, услуги гида-экскурсовода, катание на лошадях и верблюде, этно-шоу «Колорит ногайской души», дискотека. А также много приятных сюрпризов
  • Фото - и видеосъёмка: репортажная во все дни, видео и фотосессия в 5-й день
  • Транспортное обслуживание: по программе на микроавтобусе туристического класса, внедорожниках и катере
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Дербента

Похожие туры на «Эксклюзивный гранд-тур в Дагестан»

Молодёжный тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Джип-туры
Конные туры
5 дней
10 отзывов
Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
46 900 ₽ за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Г. Махачкала
Сегодня в 10:00
3 июн в 10:00
26 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
5 дней
3 отзыва
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
61 200 ₽ за человека
Пляжный тур в Дагестан
Джиппинг
Джип-туры
8 дней
3 отзыва
Пляжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
48 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дербенте
Все туры из Дербента
от 99 800 ₽ за человека