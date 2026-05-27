Программа тура по дням
Приибытие. Обед в этноресторане-музее. Переезд в Дербент, прогулка, ужин в ресторане
Вас ждет теплый прием в аэропорту или на железнодорожном вокзале Махачкалы (прибытие к 13:00). Наше путешествие начинается под гастрономический аккомпанемент!
Отправляемся на роскошный обед в этноресторане-музее"На Лермонтова" премиум-класса. Нас ждет экскурсия, высочайший сервис и гастрономический экстаз!
В прекрасном расположении духа мы отправляемся в Дербент, самый южный и древний город России и один из древнейших городов мира, которому более 5000 лет!
По прибытии, размещаемся в комфортабельном отеле"История" и отправляемся на вечернюю прогулку по Улице счастливых людей.
На ужин заглянем в ресторан, который местные называют лучшим рестораном в Дербенте, о котором не особо не рассказывают туристам. Впрочем, сами оцените!
Возвращаемся в отель и отдыхаем перед очень насыщенным днем!
Побережье Каспийского моря, экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, Джума-мечеть, переезд в Махачкалу
Вкусный завтрак.
Отправляемся на побережье Каспийского моря, где нашел свое пристанище экраноплан «Лунь» — громадный самолёт‑амфибия, ставший символом достижений инженерной мысли и мощи советской техники.
Возвращаемся в Дербент на экскурсию в цитадель Нарын-Кала — крепость 6 века, оборонительная точка и резиденция правителей, а сейчас это музей под открытым небом, включенный в список всемирного наследия Юнеско.
Вы ознакомитесь с уникальной системой водоснабжения крепости и города, с развалинами Ханского дворца, с подземными тюрьмами, ханской баней.
Обедаем еще в одном знаковом ресторане и отправляемся в Старый город. Кто смотрел "Великолепный век", включив воображение во время прогулки по магалам, смогут почувствовать атмосферу того времени.
Мы увидим Джума-мечеть — самую древнюю мечеть России, ворота Орта-капы, Дербентский маяк. Посетим Девичьи бани, где узнаем древние обычаи омовения незамужних девушек, как в турецких сериалах.
Прощаемся с Дербентом и отправляемся в Махачкалу.
Ужин и размещение в бутик-отеле «Лофт197» 3*. Отдых.
Хунзах. Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопады, село Цада, Матлас, каменная чаша
Ранний завтрак и отправляемся в фантастический мир!
Сегодня наш путь лежит в Хунзах — сердце Горного Дагестана, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря.
Поедем по живописной дороге через Гимринский тоннель — самый длинный в России, по горному серпантину, от которого захватывает дух.
Мы посетим:
- Гимринскую башню, на которую можно подняться: виды с нее великолепные;
- Ирганайское водохранилище — изумрудная гладь, отражающая величественные скалы — безмятежный уголок природы;
- водопады Тобот и Итлятляр — 70 и 100 метров ниспадающей воды: самые высокие водопады Дагестана и одни из крупнейших на Кавказе;
- село Цада — родное село поэта Расула Гамзатова, автора «Журавлей». Здесь же — первый в СССР памятник жертвам Великой Отечественной войны в виде журавлиного клина;
- плато Матлас с панорамными видами и экстремальными развлечениями (зиплайн, тарзанка), и путь к ущелью с природными ваннами, где когда-то купались жёны аварских ханов;
- Каменная чаша — скальные залы, соединённые узкими проходами. Стены покрыты мхом и цветами, создавая сказочный пейзаж.
Обед у нас сегодня национальный и домашний. А вот ужин в ресторане Махачкалы.
Сулакский каньон. Поездка на джипах, прогулка на катере. Переезд в Кизляр
Завтрак и выезд из отеля с вещами — нас ждет насыщенная и просто сумасшедшая программа.
Мы отправляемся к легендарному Сулакскому каньону — визитной карточки Республики. Это самый глубокий каньон Европы и даже превосходит по глубине знаменитый Гранд-каньон.
Сначала пообедаем в райском саду — место о котором вспоминают с любовью долгие годы. Переезд на базу, где мы пересаживаемся на джипы, и с музыкой и ветерком несемся по альпийским лугам к каньону.
Мы будем останавливаться на смотровых площадках и в любых местах, где захотим — всё для нас.
Потом мы пересаживаемся в катер и тут нужно самообладание, чтобы не сойти с ума от такой красоты! Сулакский каньон — место, в котором хочется фотографировать каждый сантиметр!
Нас ждёт прогулка на катере. Мы увидим невероятные красоты, которые не передать камерой. И уже другие люди будут смотреть ваши потрясающие ролики и фотографии, и мечтать увидеть всё это своими глазами.
Далее мы возвращаемся на базу, где нас будет ждать потрясающий ужин у гостеприимных хозяев.
Отдыхаем, общаемся, любуемся видами, и отправляемся в Кизляр.
Размещение в бутик-отеле «Европа» 4*. Отдых.
Посещение секретного места с фотографом. Этноаул «Ногай-юрт», поездки на лошадях
После завтрака наряжаемся (продумайте образ заранее) и отправляемся на фото и видеосъёмку в секретное место с создателем контента и профессиональным фотографом. Вас ждут восхитительные кадры.
Для заезда в мае: только 10 дней в году цветут маки, создавая огненно-красные поля, поймать эту красоту – настоящая удача.
Дальше нас ждёт пикник на природе и общение с верблюдом Милкой, осликами и другими животными.
Переезжаем в этноаул «Ногай–юрт», место, где оживает история, а эмоции становятся ярче. Там мы познакомимся с семьей основателя и из первых уст узнаем истории и традиции ногайского народа, покатаемся на лошадях.
Ужин у гостеприимных хозяев и возвращаемся в Кизляр.
Отдых в отеле.
Экскурсия на завод «Кизляр», дегустация коньяка, посещение рынка, этно-шоу с ужином, мастер-класс и дискотека
Завтракаем и сегодня мы можем приобрести все, что хочется увезти с собой.
Экскурсия на завод «Кизляр» — производство гражданского холодного клинкового оружия, ножей бытового назначения и сувенирного оружия.
Все модели ножей, кинжалов и шашек изготавливаются вручную, с применением традиций кавказских оружейников прошлых веков. А также посетим фирменный магазин, где можно приобрести продукцию (для приобретения оружия требуется охотничий билет).
Дегустация знаменитого кизлярского коньяка в фирменном магазине, где вы сможете и приобрести все, что понравится.
Кизлярский коньячный завод — это 1-й коньячный завод в Российской империи! Компания с мировым именем, столетней историей, традициями и ценностями, являющаяся флагманом коньячного производства России.
Потом мы отправимся на колоритный местный восточный рынок. Там мы сможем купить подарки близким и сувениры, которые будут напоминать об этом сказочном путешествии.
Обедаем в кафе и возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть и подготовиться к вечернему мероприятию.
Далее нас ждет 100% эксклюзив! Специально под нас для гостей состоится этно-шоу «Колорит Ногайской души» с ужином. Именно это шоу стало победителем международного фестиваля-конкурса среди ресторанов "Кухня без границ" в Дагестане — 2025.
В программе: обрядовые номера, чарующая музыка традиционных инструментов, красочные танцевальные узоры, берущие за душу хрустальные голоса и настоящий Хан! И все это в исполнении заслуженных и народных коллективов и артистов!
И, конечно же, широкое ногайское застолье со знаменитым и невероятно вкусным курлеме! На мастер-классе нас научат готовить традиционный чай ногайских кочевников.
А потом — зажигательная дискотека! Это будет красивая и яркая точка нашего целительного путешествия.
Отъезд
Прощальный завтрак и выезжаем из отеля с вещами.
Трансфер в Махачкалу в аэропорт и на железнодорожный вокзал. Рекомендуем брать билеты с отправлением после 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
2-местный номер
|«Стандарт»
|99800
|«Комфорт»
|105800
1-местный номер
|«Стандарт»
|115800
|«Комфорт»
|123400
Стоимость с другим вариантом проживания — по запросу.
Варианты проживания
Гостиница «История»
Отель «История» располагается в городе Дербенте, рядом с колледжем экономики и права.
Внутреннее убранство выполнено в восточном стиле. Для размещения гостей подготовлено 18 номеров, в которых установлена качественная мебель и необходимая техника, а также есть персональная ванная. По периметру работает бесплатный Wi-Fi.
Питание организовано в кафе на территории отеля, где подают вкусные блюда.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, стадион «Юность», театр Стальского, парковые зоны. Расстояние до аэропорта Махачкалы — 100,6 км, до железнодорожного вокзала — 0,9 км.
Отель «Лофт197»
Бутик-отель с видовыми номерами на гору Тарки-Тау и мечеть имени Фатима Аз-Захра, расположенный в центральной части Махачкалы.
Отель предлагает просторные номера различных категорий со всем необходимым, стильные интерьеры, а также персональное внимание к каждому гостю.
Бесплатный скоростной интернет доступен на территории всего отеля.
Гостевой дом «Европа»
«Европа» расположилась в городе Кизляр республики Дагестан. В 0,7 км от нее протекает река Старый Терек.
Независимо от категории, каждый номер оснащен кондиционером для самостоятельного регулирования температуры воздуха, шкафом, прикроватными тумбочками для мелких вещей, средствами личной гигиены. Есть собственная ванная комната с душевой кабиной и феном. Кабельное телевидение и скоростной Wi-Fi скрасят досуг.
В номерах представлены электрочайник и холодильник. В шаговой доступности кофейни и кафе на любой вкус, где можно быстро и вкусно перекусить.
Рядом находится парк имени Петра I, где установлены различные памятники и колесо обозрения. Мечеть 200-летия Имама Шамиля и Георгиевская церковь также поблизости. Расстояние до аэропорта — 138,1 км, до железнодорожного вокзала — 0,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах, в номерах выбранной комфортности
- Питание: 6 завтраков 5 обедов, 1 пикник5 ужинов, 1 праздничный ужин
- Программа: интерактивная и экскурсионная программы, включая входные билеты в музеи, услуги гида-экскурсовода, катание на лошадях и верблюде, этно-шоу «Колорит ногайской души», дискотека. А также много приятных сюрпризов
- Фото - и видеосъёмка: репортажная во все дни, видео и фотосессия в 5-й день
- Транспортное обслуживание: по программе на микроавтобусе туристического класса, внедорожниках и катере
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны комиссии напрямую у страховых компаний.