С ветерком прокатимся на катере под сказочными водопадами
Программа тура по дням
Прибытие. Заселение в отель и свободный пляжный день
Встреча в аэропорту и трансфер в отель Дербента на берегу Каспийского моря.
Проживание в новом отеле со своим выходом на пляж (первая береговая линия).
Вы можете прилететь в первый день тура удобным для вас рейсом.
Трансфер из аэропорта в отель включен в стоимость.
Для вашего удобства, мы 3 раза в разное время будем забирать гостей, прилетевших в первый день тура до 20:00.
Экскурсия на Сулакский каньон, бархан Сарыкум
Место и время сбора: 6:00 выезд с отеля.
Бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе
Девушки, берите свои лучшие наряды для эффектных кадров.
Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.
Прогулка по ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.
Обед в ресторане Кавказ.
В Дагестане принято сначала накормить гостя, именно в этом ресторане мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).
Катера по каньону — любимая часть всех наших туристов.
Чтобы покататься на катере по каньону, нужно от Глав рыбы спуститься на джипах (уазиках) по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.
Пещера «Нохъо» — прогуляемся над каньоном по подвесному мосту, расположенным на высоте 60 метров от реки Сулак.
Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м, протяженность более 53 км.
Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.
Смотровая «Язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую плотину – которая является самой большой арочной плотиной в России.
Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак, глубина 220 м. и площадью 42 т. кв. м.
По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями.
Трансфер в отель.
Cвободное время.
Свободный пляжный день
Завтрак в отеле.
В свободный день у вас будет возможность:
- искупаться и позагорать на берегу Каспийского моря;
- пойти на самый большой мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
- прогуляться по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены) или пер. Казем Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева;
- посетить аквапарк.
Так же вы можете посетить однодневные экскурсии за дополнительную плату на выбор:
- Дербент и крепость Нарын-Кала;
- Гамсутль и подземный водопад;
- Хучнинский водопад;
- Кахиб, Гоор, язык тролля;
- Кубачи;
- Грозный;
- Самурский лес;
- прогулка на баггах.
Свободный пляжный день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Так же вы можете посетить однодневные экскурсии за дополнительную плату на выбор:
- Дербент и крепость Нарын-Кала;
- Гамсутль и подземный водопад;
- Хучнинский водопад;
- Кахиб, Гоор, язык тролля;
- Кубачи;
- Грозный;
- Самурский лес;
- прогулка на баггах.
Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
У вас будет возможность:
- пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
- прогуляться по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены) или пер. Казем Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева;
- посетить аквапарк;
- искупаться в Каспийском море.
Экскурсия на Хунзах и Карадахскую теснину
Место и время сбора: в 7:00 завтрак и выезд с отеля.
Отправляемся в топовые места где можно сделать много интересных инста-фото.
Хунзахское плато – с его обрывов стекают серебряные водопады и располагаются древние аулы.
Гуляя на этом плато виды кажутся картинками, мы пройдемся с вами до водопадов Тобот и Итлятляр.
Водопад Итлятляр – один из самых высоких водопадов в России, высота которого достигает до 100 метров.
Водопад Тобот – является самым красивым водопадом Дагестана, образованный от разных мелких рек впадающий в плато длиной до 70 метров.
На обед мы с вами попробуем 5 разных национальных блюд аварского народа, и обязательно попробуем всеми известную абрикосовую кашу на десерт.
Экстрим парк Матлас – это место популярно своими видами на горы и водопадами.
Мы с вами прогуляемся под ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями.
Каменная чаша – это галерея внутри скал, огромные природные залы, где вместо потолков над вами синее небо Дагестана.
Чтобы попасть во внутрь, мы с вами пройдем по крайне узкому коридорчику и зайдем в саму Каменную чашу.
Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России, его ширина от 2 до 4 метров, высота 170 метров и длина более 500 метров.
Мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам, очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине.
Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами, которые постоянно меняют форму.
Трансфер в отель.
Свободное время.
Свободный пляжный день
Завтрак в отеле.
В свободный день у вас будет возможность:
- искупаться и позагорать на берегу Каспийского моря;
- пойти на самый большой мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
- прогуляться по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены) или пер. Казем Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева;
- посетить аквапарк.
Так же вы можете посетить однодневные экскурсии за дополнительную плату на выбор:
- Дербент и крепость Нарын-Кала;
- Гамсутль и подземный водопад;
- Хучнинский водопад;
- Кахиб, Гоор, язык тролля;
- Кубачи;
- Грозный;
- Самурский лес;
- прогулка на баггах.
Свободный пляжный день
Завтрак в отеле.
В свободный день у вас будет возможность:
- искупаться и позагорать на берегу Каспийского моря;
- пойти на самый большой мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
- прогуляться по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены) или пер. Казем Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева;
- посетить аквапарк.
Так же вы можете посетить однодневные экскурсии за дополнительную плату на выбор:
- Дербент и крепость Нарын-Кала;
- Гамсутль и подземный водопад;
- Хучнинский водопад;
- Кахиб, Гоор, язык тролля;
- Кубачи;
- Грозный;
- Самурский лес;
- прогулка на баггах.
Отъезд
Трансфер в аэропорт в 12:00.
Рекомендуем приобретать билеты для вылета после 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на одного человека при 2-, 3-местном размещении — 46 200 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение — 28 000 руб.
По запросу есть возможность снять 2-этажный номер (коттедж), если будет большая группа. При проживании в 2-этажном номере стоимость определяется по запросу в зависимости от количества человек.
- 19-26 июль (2 группа отель Бриз). Отель находится на первой береговой линии, перед самой красивой набережной республики. Рядом с отелем большое количество ресторанов и развлекательных объектов для отдыха;
- 09-16 августа (2 группа отель Модерленд);
- 16-23 августа (2 группа отель Модерленд). Отель Модерленд находится так же у набережной города.
Варианты проживания
Sunrise Beach
Новый отель по адресу: Дербент, улица Шеболдаева, 12 (на картах его еще нет), проживание в одноэтажных домиках.
Одноэтажные домики рассчитаны до 4х человек (с большой кроватью и диваном). В номерах помещается до 4 человек, в каждом номере одна большая кровать и большой раскладной диван.
- По запросу за доп. плату: 2-этажный номер (коттедж) в отеле Sunrise Beach (фото 6-11): по запросу есть возможность снять 2-этажный номер (коттедж), если будет большая группа. При проживании в 2-этажном номере стоимость определяется по запросу в зависимости от количества человек.
- Новые, большие, современные и комфортные номера;
- Аквапарк в шаговой доступности (рядом с отелем);
- Одни из лучших ресторанов города;
- Первая береговая линия;
- Собственный выход к пляжу с отеля;
- Остановка общественного транспорта прямо у отеля;
- 10 минут езды до центра города, и основных туристических объектов.
Бриз
Отель Бриз в старинном городе Дербент располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом. Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, Wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.
Для хорошего отдыха и времяпрепровождения в них есть все: кондиционер и спутниковое ТВ, стильный интерьер и хорошая обстановка.
В непосредственной близости от отеля располагается пляж, смотровая площадка и музей-заповедник.
Модерленд
Отель «Motherland» находится в городе Дербент Республика Дагестан. Остановка общественного транспорта находится в 250 м.
В номерах располагаются Wi-Fi, кондиционер, телевизор, кровать, вместительный шкаф, кроме этого, в ванной комнате есть фен и набор полотенец.
В номерах имеется холодильник, электрический чайник и посуда. В шаговой доступности находятся кафе, ресторан, суши-бар, кофейня и продуктовые магазины.
Неподалеку расположена Дербентская набережная, на которой установлены смотровая площадка с красивым видом и фонтан, а также неподалеку находится пляж. Расстояние до Международного аэропорта Махачкала составляет 110 км, а до железнодорожного вокзала 70 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 7 ночей
- Питание: завтраки, обед во 2 и 5 день тура (экскурсионные дни)
- Экскурсия на "Сулакский каньон премиум":катание на катере по каньонуджипинг вдоль каньона до причала катеров и обратнотрансфер и сопровождение гида на протяжении всей экскурсииобед форелью (замена на куриный шашлык при желании) смотровые площадки по программевходные билеты на бархан Сарыкумвходные билеты в пещеру "Нохъо"
- Катание на катере по каньону
- Джипинг вдоль каньона до причала катеров и обратно
- Трансфер и сопровождение гида на протяжении всей экскурсии
- Обед форелью (замена на куриный шашлык при желании)
- Смотровые площадки по программе
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Входные билеты в пещеру «Нохъо»
- Экскурсия к Хунзахским водопадам и Карадахскую теснину: трансфер и сопровождение гида на протяжении всей экскурсииобед из местных национальных блюдсмотровые площадки по программевходные билеты в Карадахскую теснину
- Обед из местных национальных блюд
- Входные билеты в Карадахскую теснину
- Трансфер до отеля в первый день
- Трансфер до аэропорта в последний день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание: обеды в свободные дни и все ужины
- Дополнительные экскурсии в свободный день
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- купальник;
- легкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой.
Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Где и как начинается тур и где нас заберут?
Вы можете прилететь в первый день тура удобным для вас рейсом. Трансфер из аэропорта в отель включен в стоимость.
Для вашего удобства, мы 3 раза в разное время будем забирать гостей, прилетевших в первый день тура до 20:00.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли поехать в тур одной / одному?
Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как интересно провести свободное время в Дербенте?
Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).
Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.