2 день

Экскурсия на Сулакский каньон, бархан Сарыкум

Место и время сбора: 6:00 выезд с отеля.

Бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе

Девушки, берите свои лучшие наряды для эффектных кадров.

Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.

Прогулка по ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

Обед в ресторане Кавказ.

В Дагестане принято сначала накормить гостя, именно в этом ресторане мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону — любимая часть всех наших туристов.

Чтобы покататься на катере по каньону, нужно от Глав рыбы спуститься на джипах (уазиках) по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Пещера «Нохъо» — прогуляемся над каньоном по подвесному мосту, расположенным на высоте 60 метров от реки Сулак.

Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м, протяженность более 53 км.

Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Смотровая «Язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую плотину – которая является самой большой арочной плотиной в России.

Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак, глубина 220 м. и площадью 42 т. кв. м.

По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями.

Трансфер в отель.

Cвободное время.

