Пляжный тур в Дагестан

За 8 дней в туре мы насладимся свободным отдыхом на берегу Каспийского моря, посетим самые красивые локации и топовые смотровые площадки на экскурсиях.

С ветерком прокатимся на катере под сказочными водопадами
и побегаем по бархану ради той самой, одной, но очень красивой фотки.

Мы увидим такие водохранилища как: Чиркейское и Гоцатлинское и посетим Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире, сказочный вид и бирюзовая вода оставит много приятных воспоминаний.

В свободные дни у каждого будет возможность посетить однодневные экскурсии или остаться отдохнуть на солнечном побережье.

Ближайшие даты:
23
мая30
мая6
июн13
июн20
июн27
июн4
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Заселение в отель и свободный пляжный день

Встреча в аэропорту и трансфер в отель Дербента на берегу Каспийского моря.

Проживание в новом отеле со своим выходом на пляж (первая береговая линия).

Вы можете прилететь в первый день тура удобным для вас рейсом.

Трансфер из аэропорта в отель включен в стоимость.

Для вашего удобства, мы 3 раза в разное время будем забирать гостей, прилетевших в первый день тура до 20:00.

Прибытие. Заселение в отель и свободный пляжный деньПрибытие. Заселение в отель и свободный пляжный деньПрибытие. Заселение в отель и свободный пляжный деньПрибытие. Заселение в отель и свободный пляжный день
2 день

Экскурсия на Сулакский каньон, бархан Сарыкум

Место и время сбора: 6:00 выезд с отеля.

Бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе

Девушки, берите свои лучшие наряды для эффектных кадров.

Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.

Прогулка по ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

Обед в ресторане Кавказ.

В Дагестане принято сначала накормить гостя, именно в этом ресторане мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону — любимая часть всех наших туристов.

Чтобы покататься на катере по каньону, нужно от Глав рыбы спуститься на джипах (уазиках) по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Пещера «Нохъо» — прогуляемся над каньоном по подвесному мосту, расположенным на высоте 60 метров от реки Сулак.

Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м, протяженность более 53 км.

Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Смотровая «Язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую плотину – которая является самой большой арочной плотиной в России.

Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак, глубина 220 м. и площадью 42 т. кв. м.

По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями.

Трансфер в отель.

Cвободное время.

Экскурсия на Сулакский каньон, бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон, бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон, бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон, бархан Сарыкум
3 день

Свободный пляжный день

Завтрак в отеле.

В свободный день у вас будет возможность:

  • искупаться и позагорать на берегу Каспийского моря;
  • пойти на самый большой мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
  • прогуляться по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены) или пер. Казем Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева;
  • посетить аквапарк.

Так же вы можете посетить однодневные экскурсии за дополнительную плату на выбор:

  • Дербент и крепость Нарын-Кала;
  • Гамсутль и подземный водопад;
  • Хучнинский водопад;
  • Кахиб, Гоор, язык тролля;
  • Кубачи;
  • Грозный;
  • Самурский лес;
  • прогулка на баггах.
Свободный пляжный деньСвободный пляжный деньСвободный пляжный деньСвободный пляжный день
4 день

Свободный пляжный день

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Так же вы можете посетить однодневные экскурсии за дополнительную плату на выбор:

  • Дербент и крепость Нарын-Кала;
  • Гамсутль и подземный водопад;
  • Хучнинский водопад;
  • Кахиб, Гоор, язык тролля;
  • Кубачи;
  • Грозный;
  • Самурский лес;
  • прогулка на баггах.

Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.

У вас будет возможность:

  • пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
  • прогуляться по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены) или пер. Казем Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева;
  • посетить аквапарк;
  • искупаться в Каспийском море.
Свободный пляжный деньСвободный пляжный деньСвободный пляжный деньСвободный пляжный день
5 день

Экскурсия на Хунзах и Карадахскую теснину

Место и время сбора: в 7:00 завтрак и выезд с отеля.

Отправляемся в топовые места где можно сделать много интересных инста-фото.

Хунзахское плато – с его обрывов стекают серебряные водопады и располагаются древние аулы.

Гуляя на этом плато виды кажутся картинками, мы пройдемся с вами до водопадов Тобот и Итлятляр.

Водопад Итлятляр – один из самых высоких водопадов в России, высота которого достигает до 100 метров.

Водопад Тобот – является самым красивым водопадом Дагестана, образованный от разных мелких рек впадающий в плато длиной до 70 метров.

На обед мы с вами попробуем 5 разных национальных блюд аварского народа, и обязательно попробуем всеми известную абрикосовую кашу на десерт.

Экстрим парк Матлас – это место популярно своими видами на горы и водопадами.

Мы с вами прогуляемся под ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями.

Каменная чаша – это галерея внутри скал, огромные природные залы, где вместо потолков над вами синее небо Дагестана.

Чтобы попасть во внутрь, мы с вами пройдем по крайне узкому коридорчику и зайдем в саму Каменную чашу.

Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России, его ширина от 2 до 4 метров, высота 170 метров и длина более 500 метров.

Мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам, очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине.

Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами, которые постоянно меняют форму.

Трансфер в отель.

Свободное время.

Экскурсия на Хунзах и Карадахскую теснинуЭкскурсия на Хунзах и Карадахскую теснинуЭкскурсия на Хунзах и Карадахскую теснинуЭкскурсия на Хунзах и Карадахскую теснину
6 день

Свободный пляжный день

Завтрак в отеле.

В свободный день у вас будет возможность:

  • искупаться и позагорать на берегу Каспийского моря;
  • пойти на самый большой мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
  • прогуляться по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены) или пер. Казем Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева;
  • посетить аквапарк.

Так же вы можете посетить однодневные экскурсии за дополнительную плату на выбор:

  • Дербент и крепость Нарын-Кала;
  • Гамсутль и подземный водопад;
  • Хучнинский водопад;
  • Кахиб, Гоор, язык тролля;
  • Кубачи;
  • Грозный;
  • Самурский лес;
  • прогулка на баггах.
Свободный пляжный деньСвободный пляжный деньСвободный пляжный деньСвободный пляжный день
7 день

Свободный пляжный день

Завтрак в отеле.

В свободный день у вас будет возможность:

  • искупаться и позагорать на берегу Каспийского моря;
  • пойти на самый большой мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
  • прогуляться по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены) или пер. Казем Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева;
  • посетить аквапарк.

Так же вы можете посетить однодневные экскурсии за дополнительную плату на выбор:

  • Дербент и крепость Нарын-Кала;
  • Гамсутль и подземный водопад;
  • Хучнинский водопад;
  • Кахиб, Гоор, язык тролля;
  • Кубачи;
  • Грозный;
  • Самурский лес;
  • прогулка на баггах.
Свободный пляжный деньСвободный пляжный деньСвободный пляжный деньСвободный пляжный день
8 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт в 12:00.

Рекомендуем приобретать билеты для вылета после 16:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на одного человека при 2-, 3-местном размещении — 46 200 руб. /чел.

Доплата за 1-местное размещение — 28 000 руб.

По запросу есть возможность снять 2-этажный номер (коттедж), если будет большая группа. При проживании в 2-этажном номере стоимость определяется по запросу в зависимости от количества человек.

  • 19-26 июль (2 группа отель Бриз). Отель находится на первой береговой линии, перед самой красивой набережной республики. Рядом с отелем большое количество ресторанов и развлекательных объектов для отдыха;
  • 09-16 августа (2 группа отель Модерленд);
  • 16-23 августа (2 группа отель Модерленд). Отель Модерленд находится так же у набережной города.

Варианты проживания

Sunrise Beach

7 ночей

Новый отель по адресу: Дербент, улица Шеболдаева, 12 (на картах его еще нет), проживание в одноэтажных домиках.

Одноэтажные домики рассчитаны до 4х человек (с большой кроватью и диваном). В номерах помещается до 4 человек, в каждом номере одна большая кровать и большой раскладной диван.

  • По запросу за доп. плату: 2-этажный номер (коттедж) в отеле Sunrise Beach (фото 6-11): по запросу есть возможность снять 2-этажный номер (коттедж), если будет большая группа. При проживании в 2-этажном номере стоимость определяется по запросу в зависимости от количества человек.
Плюсы отеля:
  • Новые, большие, современные и комфортные номера;
  • Аквапарк в шаговой доступности (рядом с отелем);
  • Одни из лучших ресторанов города;
  • Первая береговая линия;
  • Собственный выход к пляжу с отеля;
  • Остановка общественного транспорта прямо у отеля;
  • 10 минут езды до центра города, и основных туристических объектов.
Sunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise Beach
Бриз

7 ночей

Отель Бриз в старинном городе Дербент располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом. Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, Wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.

Для хорошего отдыха и времяпрепровождения в них есть все: кондиционер и спутниковое ТВ, стильный интерьер и хорошая обстановка.

В непосредственной близости от отеля располагается пляж, смотровая площадка и музей-заповедник.

БризБризБризБризБризБриз
Модерленд

7 ночей

Отель «Motherland» находится в городе Дербент Республика Дагестан. Остановка общественного транспорта находится в 250 м.

В номерах располагаются Wi-Fi, кондиционер, телевизор, кровать, вместительный шкаф, кроме этого, в ванной комнате есть фен и набор полотенец.

В номерах имеется холодильник, электрический чайник и посуда. В шаговой доступности находятся кафе, ресторан, суши-бар, кофейня и продуктовые магазины.

Неподалеку расположена Дербентская набережная, на которой установлены смотровая площадка с красивым видом и фонтан, а также неподалеку находится пляж. Расстояние до Международного аэропорта Махачкала составляет 110 км, а до железнодорожного вокзала 70 км.

МодерлендМодерлендМодерлендМодерлендМодерлендМодерлендМодерленд
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 7 ночей
  • Питание: завтраки, обед во 2 и 5 день тура (экскурсионные дни)
  • Экскурсия на "Сулакский каньон премиум":катание на катере по каньонуджипинг вдоль каньона до причала катеров и обратнотрансфер и сопровождение гида на протяжении всей экскурсииобед форелью (замена на куриный шашлык при желании) смотровые площадки по программевходные билеты на бархан Сарыкумвходные билеты в пещеру "Нохъо"
  • Катание на катере по каньону
  • Джипинг вдоль каньона до причала катеров и обратно
  • Трансфер и сопровождение гида на протяжении всей экскурсии
  • Обед форелью (замена на куриный шашлык при желании)
  • Смотровые площадки по программе
  • Входные билеты на бархан Сарыкум
  • Входные билеты в пещеру «Нохъо»
  • Экскурсия к Хунзахским водопадам и Карадахскую теснину: трансфер и сопровождение гида на протяжении всей экскурсииобед из местных национальных блюдсмотровые площадки по программевходные билеты в Карадахскую теснину
  • Обед из местных национальных блюд
  • Входные билеты в Карадахскую теснину
  • Трансфер до отеля в первый день
  • Трансфер до аэропорта в последний день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание: обеды в свободные дни и все ужины
  • Дополнительные экскурсии в свободный день
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • купальник;
  • легкая куртка, кофта:
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой.

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Где и как начинается тур и где нас заберут?

Вы можете прилететь в первый день тура удобным для вас рейсом. Трансфер из аэропорта в отель включен в стоимость.

Для вашего удобства, мы 3 раза в разное время будем забирать гостей, прилетевших в первый день тура до 20:00.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как интересно провести свободное время в Дербенте?

Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).

Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лиана
21 сен 2025
Начну с того, что прилетели мы ночью. Специально для нас был организован трансфер из Махачкалы в Дербент, в номер нас заселили около 9 утра, как только появилась администратор отеля, и
даже завтраком бесплатно накормили. Обратный трансфер также был включен в стоимость тура.
Отличный большой чистый номер, удобные кровати, регулярно обновляли полотенца, меняли белье. В номере есть чайник, холодильник, фен. Завтраки в неэкскурсионные дни включены в стоимость тура, с 8 до 10, возможности заказа/ выбора блюд нет, но каждый день завтраки разные и очень вкусные. Проблем с водой/ электричеством не было. Недалеко от отеля есть супермаркет, в нем недорогая столовая, также рядом - местное кафе, на территории отеля - свой ресторан. До центральных улиц города можно добраться на маршрутке или такси за 10-15 минут.
Отель расположен на первой береговой линии. Каспийское море (начало сентября) - теплое, но волны и каменистое дно сперва расстраивали, потом видимо привыкли, и купались, не обращая на это внимание. Советую брать с собой обувь для плавания.
В стоимость тура входит 2 дня экскурсий: на Сулакский каньон и Хунзах.
Экскурсии хорошо организованы: маршрут, питание, сопровождение гида и красота Дагестана никого не оставят равнодушным.
Пляжный тур позволяет совместить отдых на море и выезды на экскурсии, что с одной стороны, не приводит к переутомлению, с другой - делает отдых более интересным и ярким, а так как экскурсии хорошо продуманы, остается только наслаждаться поездкой, получать новые впечатления и знания об истории и культуре этого края.
Отдельно хочу добавить, что очень рады, что выбрали этот отель и остановились именно в Дербенте: хотя из Махачкалы удобнее отправляться в поездки по северной части Дагестана и в горы, но Дербент - настоящий «живой» восточный город, пропитанный своеобразным колоритом, сохранивший до наших дней крепость Нарын-Кала и старинные кварталы. А еще здесь более чистые пляжи и море.
Вспоминая красоту этого края, теплое море, вкусную еду, людей - добродушных, открытых, гостеприимных, - возникает желание вернуться!

Начну с того, что прилетели мы ночью. Специально для нас был организован трансфер из Махачкалы в
В
Вануи
16 сен 2025
Благодарю за прекрасное путешествие в Дагестан! Красивый гостеприимный город встретил нас на все 100%. Благодарю тур агента, Анна помогла с билетами, отвечала на все вопросы, подсказывала, её направление очень помогло в дальнейших действиях. Рекомендую!!!
О
Ольга
5 сен 2025
Ехали с большим опасением. Но!!! Отдых оказался просто фейеричным! Обалденная живописная природа, море без медуз, красивые рассветы, интересные и увлекательные экскурсии, вкусные фрукты и местные деликатесы, гостеприимные организаторы.))) По возвращению всем своим родным и знакомым рекомендовала Дагестан к путешествию.)))
Ехали с большим опасением. Но!!! Отдых оказался просто фейеричным! Обалденная живописная природа, море без медуз, красивые

