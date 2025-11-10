1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

отель Кэпитал;

ж/д вокзал, г. Махачкала.

Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.

Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу за дополнительную плату (от 800 руб.) зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.

На обед (доп. плата) будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Заселение в гостиницу.

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160