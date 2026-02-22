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Южные просторы Дагестана: среда, 4 дня

Не просто тур, а настоящее приключение, которое вы заслужили
Южные просторы Дагестана: среда, 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Южные просторы Дагестана: среда, 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Южные просторы Дагестана: среда, 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Не просто тур, а настоящее приключение, которое вы заслужили!

Устали от обыденности? Мечтаете о впечатлениях, которые останутся с вами навсегда? Представьте: вы стоите на краю самого глубокого каньона Европы, ощущая дикую мощь природы. Вы гуляете по улицам Дербента города, который старше Рима, вдыхая воздух тысячелетней истории. Вы прикасаетесь к наследию великой инженерной мысли и погружаетесь в теплю гостеприимства, которое встречается лишь на Земле предков.

Это не просто 4 дня. Это концентрат лучшего, что может предложить Южный Дагестан:

  • Ваши глаза увидят то, что видел лишь малый процент путешественников: От головокружительной глубины Сулакского каньона до завораживающих лабиринтов древнего Дербента.

  • Ваше сердце забьется в ритме легенд: Многовековые крепости, тайны горных аулов, истории, переданные из поколения в поколение.

  • Ваш разум поразит сила человеческого гения: Уникальные инженерные сооружения, которые до сих пор вызывают восхищение.

  • Ваша душа найдет тепло в искреннем гостеприимстве: Откроете для себя настоящий Дагестан глазами его жителей, поймете их традиции и почувствуете себя частью великого народа

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон

Привет! Я ваш личный гид по Дагестану, и сегодня я проведу вас через наши незабываемые дни, показывая и рассказывая, что именно Вы будете видеть, чувствовать и переживать. Приготовьтесь к путешествию, которое оживет прямо перед вашими глазами!

Вы прилетаете в Махачкалу (рекомендуемое время прилета до 12:00,Групповые трансферы: аэропорт Уйташ и ж/д вокзал, г. Махачкала), и уже в аэропорту чувствуете атмосферу начала большого приключения и вы увидите, как за окном промелькнут первые, завораживающие виды Дагестана.

  • И вот вы стоите на краю Сулакского каньона. Перед вами откроется такое зрелище, которое невозможно забыть самый глубокий каньон Европы, величественный и могущественный. Вы увидите, как зеленая ленточка реки Сулак извивается между отвесными скалами, сверкая на солнце. Вы почувствуете свежий горный воздух и, возможно, легкий ветерок, подчеркивающий масштаб увиденного.

  • Хотите ощутить выброс адреналина? Вы будете кататься на скоростном катере по бескрайнему водохранилищу! Почувствуйте брызги воды на лице, скорость и мощь, когда катер рассекает волны, а вас окружают потрясающие виды.

  • А потом долгожданный обед! Вы сядете за стол и почувствуете невероятный аромат. Перед вами появится свежевыловленная форель, зажаренная до хрустящей корочки. Вы почувствуете ее нежный вкус и сочность это настоящее гастрономическое наслаждение.

  • Дальше ваше приключение продолжится в пещерах Нохъо. Вы прогуляетесь по подвесному мосту над бурлящей рекой Сулак, и перед вами откроются поистине невообразимые виды с оборудованных смотровых площадок. Для смелых вы почувствуете, как сердце колотится перед захватывающим дух прыжком с тарзанки!

  • Вы заселяетесь в уютный отель. Вы почувствуете приятную усталость после насыщенного дня, наполненного красотой природы и яркими эмоциями.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дербент и творение советской инженерии

08:00 После вкусного завтрака,вы почувствуете силы для новых открытий.

  • Ваша первая встреча с экранопланом Лунь. Вы увидите это гениальное творение советской инженерии гигантскую машину, застывшую у берега, и почувствуете мощь и масштаб истории.

  • Далее цитадель Нарын-Кала, почувствуете дыхание многовековой истории и сильный дух народов Кавказа. Этот символ мужества подарит вам ощущение причастности к великому прошлому.

  • Отправляемся на обед в этнодом. Перед вами предстанут колоритные блюда южно-дагестанской кухни вы почувствуете вкус долмы, ароматы плова и нежность чуду. И, конечно, вас ждет душевное чаепитие.

  • После обеда мы прогуляемся по улочкам Старого города, ощущая его неповторимый восточный колорит.

  • Посетим Джума-мечеть, построенную в 733 году, и почувствуете атмосферу древности. Вы сможете выбрать для себя уникальные подарки в сувенирном магазине выберите то, что будет напоминать вам о красоте и культуре Дагестана.

  • Возвращаемся в отель, ощущая удовлетворение от дня, полного исторических открытий и знакомства с южным колоритом.

Дербент и творение советской инженерииДербент и творение советской инженерииДербент и творение советской инженерии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ваш персональный выбор приключений

Завтракаем и полный карт-бланш! свободный день в вашем распоряжении, чтобы исследовать Дербент или Дагестан так, как хочется именно вам:

Солнце и море: Насладитесь безмятежным отдыхом на берегу Каспийского моря, вдыхая свежий морской бриз.

Водная феерия: Вечером отправляйтесь к самому большому мультимедийному фонтану России (вход свободный с 18:00 до 22:00) зрелище, которое никого не оставит равнодушным!

Прогулка по Дербенту: Погрузитесь в атмосферу древнего города, прогуливаясь по живописным улочкам: ул. Мамедбекова (вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека (улица счастливых людей), набережная Х. Тагиева.

Водные развлечения: Посетите аквапарк и получите массу позитивных эмоций!

А если вам захочется новых впечатлений, предлагаем увлекательные однодневные экскурсии (за дополнительную плату):

— Хунзах

— Гамсутль, Чох

— Гуниб, Салта

— Кахиб. Гоор

— Кубачи

— Ахты

Сделайте этот день по-настоящему своим!

Ваш персональный выбор приключенийВаш персональный выбор приключенийВаш персональный выбор приключений
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Табасаран-маленькая Швейцария

Приготовьтесь к захватывающему завершению вашего путешествия по Дагестану.

В 8:00 завтракаем и выезжаем из отеля, загружаем чемоданы в машину и отправляемся навстречу новым открытиям и историческим памятникам.

Сегодня вы исследуете Южный Дагестан и познакомитесь с традициями табасаранского народа.

  • По приезде в Хучни, и перед нами возвысится мощная крепость Семи братьев и одной сестры вы почувствуете ее героизм и значимость.

  • Затем мы увидим живописный Ханагский водопад и сможете почувствовать его прохладу.

  • Отправимся на прощальный обед в этно-комплекс. Здесь вас ждет нечто особенное: вы сможете сами приготовить традиционное чуду, почувствуете текстуру теста и аромат специй. А может быть, вы захотите попробовать себя в ковроткачестве, и ваши руки ощутят прикосновение ярких нитей.

Ориентировочно в 15:00 программа тура завершается.

Далее трансфер на две финишные точки:

1. Аэропорт Уйташ: Если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00).

2. Ж/Д Вокзал Махачкалы.

Мы надеемся, что этот тур оставит в вашем сердце незабываемые впечатления о Дагестане! До новых встреч!

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы

Табасаран-маленькая ШвейцарияТабасаран-маленькая ШвейцарияТабасаран-маленькая Швейцария
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музей
  • Двухразовое питание: завтраки и обеды по программе
  • Проживание по схеме: 1 ночь в горах, 2 ночи в Дербенте
Что не входит в цену
  • Катание на катере (от 700)
  • Сувениры и другие личные расходы
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (от 500р)
  • Авиа - и ж/д билеты
  • Ужин
Пожелания к путешественнику

  • ДокументыВозьмите собой любой документ удостоверяющий личность

  • Удобная обувьОбратите внимание, что без удобной обуви вам будет не комфортно на экскурсии

  • Наличные деньгиВ горах в некоторых местах отсутствует интернет, берите собой наличные деньги

  • Зонтик/ДождевикВ случае дождя, возьмите собой зонтик, или дождевик

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Зульфия
Зульфия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Опытный гид-экскурсовод высшей категории с 10-летним стажем работы. Руководила отделом экскурсионного обслуживания в крупной туристической компании. Разработала и внедрил более 28 новых экскурсионных маршрутов, которые увеличили прибыль компании на 50%. Имею опыт работы с VIP-клиентами, включая известных политиков и бизнесменов. Провожу тренинги и мастер-классы для начинающих экскурсоводов.

Тур входит в следующие категории Дербента

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