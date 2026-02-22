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Описание тура

Не просто тур, а настоящее приключение, которое вы заслужили!

Устали от обыденности? Мечтаете о впечатлениях, которые останутся с вами навсегда? Представьте: вы стоите на краю самого глубокого каньона Европы, ощущая дикую мощь природы. Вы гуляете по улицам Дербента города, который старше Рима, вдыхая воздух тысячелетней истории. Вы прикасаетесь к наследию великой инженерной мысли и погружаетесь в теплю гостеприимства, которое встречается лишь на Земле предков.

Это не просто 4 дня. Это концентрат лучшего, что может предложить Южный Дагестан: