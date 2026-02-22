Описание тура
Не просто тур, а настоящее приключение, которое вы заслужили!
Устали от обыденности? Мечтаете о впечатлениях, которые останутся с вами навсегда? Представьте: вы стоите на краю самого глубокого каньона Европы, ощущая дикую мощь природы. Вы гуляете по улицам Дербента города, который старше Рима, вдыхая воздух тысячелетней истории. Вы прикасаетесь к наследию великой инженерной мысли и погружаетесь в теплю гостеприимства, которое встречается лишь на Земле предков.
Это не просто 4 дня. Это концентрат лучшего, что может предложить Южный Дагестан:
Ваши глаза увидят то, что видел лишь малый процент путешественников: От головокружительной глубины Сулакского каньона до завораживающих лабиринтов древнего Дербента.
Ваше сердце забьется в ритме легенд: Многовековые крепости, тайны горных аулов, истории, переданные из поколения в поколение.
Ваш разум поразит сила человеческого гения: Уникальные инженерные сооружения, которые до сих пор вызывают восхищение.
Ваша душа найдет тепло в искреннем гостеприимстве: Откроете для себя настоящий Дагестан глазами его жителей, поймете их традиции и почувствуете себя частью великого народа
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Привет! Я ваш личный гид по Дагестану, и сегодня я проведу вас через наши незабываемые дни, показывая и рассказывая, что именно Вы будете видеть, чувствовать и переживать. Приготовьтесь к путешествию, которое оживет прямо перед вашими глазами!
Вы прилетаете в Махачкалу (рекомендуемое время прилета до 12:00,Групповые трансферы: аэропорт Уйташ и ж/д вокзал, г. Махачкала), и уже в аэропорту чувствуете атмосферу начала большого приключения и вы увидите, как за окном промелькнут первые, завораживающие виды Дагестана.
И вот вы стоите на краю Сулакского каньона. Перед вами откроется такое зрелище, которое невозможно забыть самый глубокий каньон Европы, величественный и могущественный. Вы увидите, как зеленая ленточка реки Сулак извивается между отвесными скалами, сверкая на солнце. Вы почувствуете свежий горный воздух и, возможно, легкий ветерок, подчеркивающий масштаб увиденного.
Хотите ощутить выброс адреналина? Вы будете кататься на скоростном катере по бескрайнему водохранилищу! Почувствуйте брызги воды на лице, скорость и мощь, когда катер рассекает волны, а вас окружают потрясающие виды.
А потом долгожданный обед! Вы сядете за стол и почувствуете невероятный аромат. Перед вами появится свежевыловленная форель, зажаренная до хрустящей корочки. Вы почувствуете ее нежный вкус и сочность это настоящее гастрономическое наслаждение.
Дальше ваше приключение продолжится в пещерах Нохъо. Вы прогуляетесь по подвесному мосту над бурлящей рекой Сулак, и перед вами откроются поистине невообразимые виды с оборудованных смотровых площадок. Для смелых вы почувствуете, как сердце колотится перед захватывающим дух прыжком с тарзанки!
Вы заселяетесь в уютный отель. Вы почувствуете приятную усталость после насыщенного дня, наполненного красотой природы и яркими эмоциями.
Дербент и творение советской инженерии
08:00 После вкусного завтрака,вы почувствуете силы для новых открытий.
Ваша первая встреча с экранопланом Лунь. Вы увидите это гениальное творение советской инженерии гигантскую машину, застывшую у берега, и почувствуете мощь и масштаб истории.
Далее цитадель Нарын-Кала, почувствуете дыхание многовековой истории и сильный дух народов Кавказа. Этот символ мужества подарит вам ощущение причастности к великому прошлому.
Отправляемся на обед в этнодом. Перед вами предстанут колоритные блюда южно-дагестанской кухни вы почувствуете вкус долмы, ароматы плова и нежность чуду. И, конечно, вас ждет душевное чаепитие.
После обеда мы прогуляемся по улочкам Старого города, ощущая его неповторимый восточный колорит.
Посетим Джума-мечеть, построенную в 733 году, и почувствуете атмосферу древности. Вы сможете выбрать для себя уникальные подарки в сувенирном магазине выберите то, что будет напоминать вам о красоте и культуре Дагестана.
Возвращаемся в отель, ощущая удовлетворение от дня, полного исторических открытий и знакомства с южным колоритом.
Ваш персональный выбор приключений
Завтракаем и полный карт-бланш! свободный день в вашем распоряжении, чтобы исследовать Дербент или Дагестан так, как хочется именно вам:
Солнце и море: Насладитесь безмятежным отдыхом на берегу Каспийского моря, вдыхая свежий морской бриз.
Водная феерия: Вечером отправляйтесь к самому большому мультимедийному фонтану России (вход свободный с 18:00 до 22:00) зрелище, которое никого не оставит равнодушным!
Прогулка по Дербенту: Погрузитесь в атмосферу древнего города, прогуливаясь по живописным улочкам: ул. Мамедбекова (вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека (улица счастливых людей), набережная Х. Тагиева.
Водные развлечения: Посетите аквапарк и получите массу позитивных эмоций!
А если вам захочется новых впечатлений, предлагаем увлекательные однодневные экскурсии (за дополнительную плату):
— Хунзах
— Гамсутль, Чох
— Гуниб, Салта
— Кахиб. Гоор
— Кубачи
— Ахты
Сделайте этот день по-настоящему своим!
Табасаран-маленькая Швейцария
Приготовьтесь к захватывающему завершению вашего путешествия по Дагестану.
В 8:00 завтракаем и выезжаем из отеля, загружаем чемоданы в машину и отправляемся навстречу новым открытиям и историческим памятникам.
Сегодня вы исследуете Южный Дагестан и познакомитесь с традициями табасаранского народа.
По приезде в Хучни, и перед нами возвысится мощная крепость Семи братьев и одной сестры вы почувствуете ее героизм и значимость.
Затем мы увидим живописный Ханагский водопад и сможете почувствовать его прохладу.
Отправимся на прощальный обед в этно-комплекс. Здесь вас ждет нечто особенное: вы сможете сами приготовить традиционное чуду, почувствуете текстуру теста и аромат специй. А может быть, вы захотите попробовать себя в ковроткачестве, и ваши руки ощутят прикосновение ярких нитей.
Ориентировочно в 15:00 программа тура завершается.
Далее трансфер на две финишные точки:
1. Аэропорт Уйташ: Если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00).
2. Ж/Д Вокзал Махачкалы.
Мы надеемся, что этот тур оставит в вашем сердце незабываемые впечатления о Дагестане! До новых встреч!
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музей
- Двухразовое питание: завтраки и обеды по программе
- Проживание по схеме: 1 ночь в горах, 2 ночи в Дербенте
Что не входит в цену
- Катание на катере (от 700)
- Сувениры и другие личные расходы
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (от 500р)
- Авиа - и ж/д билеты
- Ужин
Пожелания к путешественнику
ДокументыВозьмите собой любой документ удостоверяющий личность
Удобная обувьОбратите внимание, что без удобной обуви вам будет не комфортно на экскурсии
Наличные деньгиВ горах в некоторых местах отсутствует интернет, берите собой наличные деньги
Зонтик/ДождевикВ случае дождя, возьмите собой зонтик, или дождевик