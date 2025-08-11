Дмитров — один из древнейших городов, основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким.
Приглашаем вас прогуляться по Дмитрову, «младшему брату» Москвы и одному из самых симпатичных и обаятельных подмосковных городов.
Описание аудиогида
Об экскурсии Ваша прогулка начнётся от здания железнодорожного вокзала. Затем вы увидите главные городские достопримечательности, узнаете о музеях, в которые стоит заглянуть. По пути вы узнаете об истории города и его выдающихся жителей, познакомитесь с забавными городскими легендами и историческими анекдотами. И, конечно, преодолев вал крепостной стены, мы зайдем на территорию Дмитровского кремля. А закончится прогулка в парке «Берёзовая роща», где можно передохнуть и полюбоваться первым в Подмосковье каскадом фонтанов со спектральной неоновой подсветкой. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важно знать • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
Звоните или пишите в Whats
App на +7 (812) 602 74-95.
Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать? 1.
Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении We
Go
Trip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456» 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии». 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
Как моя семья или друзья откроют экскурсию? Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дмитровский Кремль
- Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы
- Дом-музей П.А. Кропоткина
- Парк «Берёзовая роща»
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Подсказка, как найти самое старое жилое здание в Дмитрове
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билеты в музеи приобретаются самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Московская, 3
Завершение: Улица Подлипецкая Слобода, 38
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 авг 2025
Сказать что не понравилось, это ни чего не сказать. Путанный маршрут. Данные не актуальны были на 10 августа 2025 года. Несколько объектов закрыто (каскадные фонтаны В парке Березовая роща на реконструкции).
Входит в следующие категории Дмитрова
