Дмитров — город русской судьбы. В нём, словно в капле воды, отражается наше великое и противоречивое прошлое.
Здесь всё на виду: древние стены, героические страницы истории, тихие улочки и память о людях, которые меняли этот край. Но обзорной экскурсии я покажу вам главное и раскрою характер города.
Описание экскурсии
За один маршрут вы увидите главное и почувствуете характер города. Вас ждут:
- историческая площадь и памятник Юрию Долгорукому
- кремлёвский вал и Успенский собор — строгий и величественный
- старинные здания кремлёвского комплекса
- прогулка к Борисоглебскому монастырю
- живая история Дмитрова: его люди, его трудные эпохи, его легенды и поворотные моменты
Экскурсия построена так, чтобы вы ясно увидели, как менялась судьба Дмитрова. Среди важнейших вех мы рассмотрим:
- основание по велению Юрия Долгорукого
- превращение в центр самостоятельного княжества
- вхождение в состав Московского княжества
- расцвет благодаря торговле и роли северного порта Москвы
- упадок 17–18 веков
- резкий поворот с появлением Савёловской железной дороги
- новое лицо города в эпоху строительства канала имени Москвы
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Дмитрове
У меня два высших образования: техническое и гуманитарное. Работал инженером, экономистом, финансистом — в Дубне, Москве и других городах России. Нынче — литератор, краевед и гид-экскурсовод, аттестованный в Московской и
