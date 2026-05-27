Дмитров - старинный город, в котором остались наглядные следы драматичной русской истории.
Мы прогуляемся по старым и новым площадям города, вы ощутите связь эпох: от древних валов и рвов Дмитровского кремля до золотых куполов пятисотлетнего Успенского собора.
Мы прогуляемся по старым и новым площадям города, вы ощутите связь эпох: от древних валов и рвов Дмитровского кремля до золотых куполов пятисотлетнего Успенского собора.
Описание экскурсии
Экскурсия по Дмитрову Дмитров - старинный город, в котором остались наглядные следы драматичной русской истории. Мы прогуляемся по старым и новым площадям города, вы ощутите связь эпох: от древних валов и рвов Дмитровского кремля до золотых куполов пятисотлетнего Успенского собора. Начнем с Исторической площади, где возвышается памятник Юрию Долгорукому — основателю города. Суровый облик князя напоминает о глубоких корнях этого места. Отсюда прекрасно виден Дмитровский кремль: его древний земляной вал и ров до сих пор поражают своим масштабом и мощью. Внутри кремля стоит пятисотлетний Успенский собор — величественный храм, переживший века. Рядом расположена скульптурная группа дмитровских граждан XIX века, которая живо передаёт образы обычных жителей того времени. Особое место занимает Борисоглебский монастырь — великолепный архитектурный ансамбль исключительной красоты, создающий атмосферу спокойствия и умиротворения. По городу также встречаются мемориал защитников Отечества, памятник Петру Кропоткину и памятник Серафиму Звездинскому — выдающимся русским людям, чьи судьбы тесно связаны с Дмитровом. Такой компактный и насыщенный набор достопримечательностей делает Дмитров идеальным местом для спокойной прогулки, где история ощущается буквально на каждом шагу. Важная информация:
Надевайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческая площадь
- Памятник Юрию Долгорукому
- Александро-Невская часовня
- Дмитровский кремль
- Успенский собор
- Скульптурная группа дмитровских граждан 19 века
- Борисоглебский монастырь
- Мемориал защитников отечества
- Памятники Петру Кропоткину и Серафиму Звездинскому
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дмитров, Историческая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Прогулка по Дмитрову: от Юрия Долгорукого до наших дней»
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Увидеть главные места города и узнать о них занимательные факты на нескучной обзорной экскурсии
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
Завтра в 11:00
29 мая в 09:00
6700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Былинный град Дмитров
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Завтра в 10:00
31 мая в 09:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
4000 ₽ за экскурсию