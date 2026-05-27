Экскурсия по Дмитрову Дмитров - старинный город, в котором остались наглядные следы драматичной русской истории. Мы прогуляемся по старым и новым площадям города, вы ощутите связь эпох: от древних валов и рвов Дмитровского кремля до золотых куполов пятисотлетнего Успенского собора. Начнем с Исторической площади, где возвышается памятник Юрию Долгорукому — основателю города. Суровый облик князя напоминает о глубоких корнях этого места. Отсюда прекрасно виден Дмитровский кремль: его древний земляной вал и ров до сих пор поражают своим масштабом и мощью. Внутри кремля стоит пятисотлетний Успенский собор — величественный храм, переживший века. Рядом расположена скульптурная группа дмитровских граждан XIX века, которая живо передаёт образы обычных жителей того времени. Особое место занимает Борисоглебский монастырь — великолепный архитектурный ансамбль исключительной красоты, создающий атмосферу спокойствия и умиротворения. По городу также встречаются мемориал защитников Отечества, памятник Петру Кропоткину и памятник Серафиму Звездинскому — выдающимся русским людям, чьи судьбы тесно связаны с Дмитровом. Такой компактный и насыщенный набор достопримечательностей делает Дмитров идеальным местом для спокойной прогулки, где история ощущается буквально на каждом шагу. Важная информация:

Надевайте удобную обувь.