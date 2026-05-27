Прогулка по Дмитрову: от Юрия Долгорукого до наших дней

Описание экскурсии

Экскурсия по Дмитрову Дмитров - старинный город, в котором остались наглядные следы драматичной русской истории. Мы прогуляемся по старым и новым площадям города, вы ощутите связь эпох: от древних валов и рвов Дмитровского кремля до золотых куполов пятисотлетнего Успенского собора. Начнем с Исторической площади, где возвышается памятник Юрию Долгорукому — основателю города. Суровый облик князя напоминает о глубоких корнях этого места. Отсюда прекрасно виден Дмитровский кремль: его древний земляной вал и ров до сих пор поражают своим масштабом и мощью. Внутри кремля стоит пятисотлетний Успенский собор — величественный храм, переживший века. Рядом расположена скульптурная группа дмитровских граждан XIX века, которая живо передаёт образы обычных жителей того времени. Особое место занимает Борисоглебский монастырь — великолепный архитектурный ансамбль исключительной красоты, создающий атмосферу спокойствия и умиротворения. По городу также встречаются мемориал защитников Отечества, памятник Петру Кропоткину и памятник Серафиму Звездинскому — выдающимся русским людям, чьи судьбы тесно связаны с Дмитровом. Такой компактный и насыщенный набор достопримечательностей делает Дмитров идеальным местом для спокойной прогулки, где история ощущается буквально на каждом шагу. Важная информация:
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Историческая площадь
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Александро-Невская часовня
  • Дмитровский кремль
  • Успенский собор
  • Скульптурная группа дмитровских граждан 19 века
  • Борисоглебский монастырь
  • Мемориал защитников отечества
  • Памятники Петру Кропоткину и Серафиму Звездинскому
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Дмитров, Историческая площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

4000 ₽ за экскурсию