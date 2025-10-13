В Дмитрове, основанном Юрием Долгоруким, вас ждёт уникальный аудиоквест. Гусляр и дух города расскажут о возникновении города, оживят памятники и направят на верные тропы. Вы подниметесь на крепостной вал, узнаете тайны женской гимназии и выполните задания горожан 19 века. Квест подходит для семей с детьми благодаря интерактивным заданиям. Проходите его в удобное время, наслаждаясь историей и приключениями

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Во время прогулки гусляр расскажет вам легенды и исторические факты о древнем городе Дмитрове, а также познакомит с духом города. Чтобы лучше представить, что вас ждёт, послушайте пример аудио.

По пути вы встретите фигуры и памятники, которые оживут и объяснят, что делать дальше и куда направиться.

Вы подниметесь на крепостной вал, узнаете, что произошло в женской гимназии и выполните задание горожан 19 века.

При прохождении квеста проявите навыки фотоохоты — и гарантированно получите интересные снимки на память.

Дойдёте до Ленина с Долгоруким и услышите городское предание о том, как обрести вековую мудрость.

Вы узнаете:

кто такая Параскева Пятница

чем известен Юрий Долгорукий

чем на всю Россию славился Дмитров

где в нём, по легенде, проложен подземных ход

и многое другое!

Как проходит квест и кому подходит

На небольшие загадки и вопросы надо будет отвечать в процессе аудиоспектакля. На каждую загадку обязательно даётся подсказка и ответ, чтобы вы не испытывали затруднений в ходе вашего путешествия по Дмитрову

Такой формат идеально подходит для семей с детьми, так как в экскурсию включены интерактивные задания, которые можно сделать всем вместе

Организационные детали