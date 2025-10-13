В Дмитрове, основанном Юрием Долгоруким, вас ждёт уникальный аудиоквест. Гусляр и дух города расскажут о возникновении города, оживят памятники и направят на верные тропы.
Вы подниметесь на крепостной вал, узнаете тайны женской гимназии и выполните задания горожан 19 века. Квест подходит для семей с детьми благодаря интерактивным заданиям. Проходите его в удобное время, наслаждаясь историей и приключениями
5 причин купить этот квест
- 🎧 Уникальный аудиоквест
- 🏰 Исторические факты и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📸 Фотоохота и интересные снимки
- 🗺️ Самостоятельное прохождение
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Крепостной вал
- Памятники Дмитрова
- Женская гимназия
Описание квеста
Во время прогулки гусляр расскажет вам легенды и исторические факты о древнем городе Дмитрове, а также познакомит с духом города. Чтобы лучше представить, что вас ждёт, послушайте пример аудио.
По пути вы встретите фигуры и памятники, которые оживут и объяснят, что делать дальше и куда направиться.
Вы подниметесь на крепостной вал, узнаете, что произошло в женской гимназии и выполните задание горожан 19 века.
При прохождении квеста проявите навыки фотоохоты — и гарантированно получите интересные снимки на память.
Дойдёте до Ленина с Долгоруким и услышите городское предание о том, как обрести вековую мудрость.
Вы узнаете:
- кто такая Параскева Пятница
- чем известен Юрий Долгорукий
- чем на всю Россию славился Дмитров
- где в нём, по легенде, проложен подземных ход
и многое другое!
Как проходит квест и кому подходит
- На небольшие загадки и вопросы надо будет отвечать в процессе аудиоспектакля. На каждую загадку обязательно даётся подсказка и ответ, чтобы вы не испытывали затруднений в ходе вашего путешествия по Дмитрову
- Такой формат идеально подходит для семей с детьми, так как в экскурсию включены интерактивные задания, которые можно сделать всем вместе
Организационные детали
- Квест рассчитан на самостоятельное прохождение без сопровождения гида
- Квест вы проходите в любое удобное время и в удобном темпе — после оплаты он будет доступен в течение 1 года
- Для прохождения квеста нужны телефон или планшет с доступом в интернет и наушники
- Стоимость указана за доступ к квесту-спектаклю на одном устройстве
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Дмитрове
Провёл экскурсии для 1251 туриста
Меня зовут Геннадий. Около 10 лет играл в КВН, а потом 5 лет тренерствовал там же. Но это не главное. Ещё я финалист всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов — 2024». Но это тоже не главное. Главное, что я люблю родную землю, страну и город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
13 окт 2025
Интересный формат, особенно для семей с детьми. В любой момент можно поставить на паузу и после перерыва продолжить. Мы, например, по пути посетили ряд музеев)
И
Ирина
10 авг 2025
Необычный и интересный формат. Была на экскурсии с детьми 12 лет. Она полностью подошла детям.
А
Анна
28 июл 2025
Интересная экскурсия в формате аудио-спектакля. Понравилась идея с 2 ролями: рассказчиком и духом города. Также атмосферные звуки позволяют погрузиться в события, описываемые ведущим.
Можно действительно проходить в своём режиме.
Для двух молодых людей аудиоряд был медленный. Не совсем ясно, с какой скоростью идти, поэтому мы до точек доходили быстрее, чем рассказчик успевал закончить.
Но для детей в самый раз, на мой взгляд.
Елена
22 июл 2025
Неожиданно интересно и душевно вышло!
Не люблю аудиоформаты на экскурсиях, квестах и пр. но тут прям низкий поклон автору! 👏🫶
Были двое взрослых и двое детей (которым ничего не интересно никогда)))
Очень легко,
О
Ольга
10 мая 2025
Приняли участие в квесте 9 мая 25 года. Впервые в таком онлайн формате. Остались довольны с дочкой 13-ти лет. Погружение в историю с юмором, с заданиями и интригой, кто же этот таинственный голос)) Порадовал финал и глубокий посыл. Спасибо большое организаторам. Было очень интересно!!!
