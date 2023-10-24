Из Ессентуков
Домба́й — горная территория в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе. Южная граница Домбая — Главный Кавказский хребет.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тебердинский заповедник
- Домбай
- Большой Кавказский хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Домбай — всесезонный курорт. С декабря по апрель здесь занимаются зимними активными видами спорта. С мая по август на Домбае наиболее востребован пеший туризм. В период золотой осени туристы приезжают за умиротворенным отдыхом в горах. Всего за год Домбай принимает до 200 тысяч туристов.
Каждый день с 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Экскурсия
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ессентуки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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