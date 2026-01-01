Максималка в Домбае за 6 дней с суперкомфортом

Друзья, путешествие в Домбай создано для вашей перезагрузки, крутых фото и ярких эмоций
Описание тура

Друзья, тур однозначно будет классным и запоминающимся!

Программы в Домбай - это всегда потрясающе красиво!!!

Выбраны Топовые локации!

Проверено жильё - супер комфорт, транспорт и гиды!

Программа составлена с заботой и вниманием к каждому участнику!

Всё приправлено щепоткой любви к этому потрясающему горному краю - Домбаю!

В этом сезоне всего 6 дат по 6 человек. Мы за индивидуальный подход и комфорт!

Как говорится, кто успел, тому и тур)

Я не буду продавать вам по скрипту. Уверена, что здесь абсолютно осознанные путешественники и прекрасные люди, для которых в общем-то и подготовлена эта программа.

Скажу так - если вы хотите выбрать тур, где гиды-организаторы берут оплату только за пешее хождение вокруг Домбая - вам не с нами;)

Если вы ищете самый старый Уазик, чтобы ехать на нем в гору компанией - минимум 7 человек - у нас таких нет;)

Номеров с дырами в дверях, прожженными матрасами, старыми наволочками, не работающей лейкой в душе и перегоревшей лампочкой в люстре - также не имеем;)

Мы не селим 6 человек в одно жильё, простите:)

15-30 человек в туре - даже не представляем как - если это не Mice-мероприятие;)

Поэтому Welcome в гости,

Если для вас важен комфорт в проживании и передвижении

Любите позавтракать в удовольствие вкусной едой

Интересны локации, к которым иногда нужно добираться несколько часов

Вы не поддерживаете хамство и агрессию

Симпатизируете людям с чувством юмора

Открыты новому

Любите спа/баньку/бассейн

За любой кипиш, кроме голодовки))

С радостью с Вами познакомимся и проведем вместе классные 6 дней отдыха!

Всегда поддержим и сделаем +100500 кадров для счастливых воспоминаний;)

Программа тура по дням

1 день

Красивый Домбай

Всем доброго дня!!!

Сегодня стартует Ваш тур в Домбай! В этой программе я не ставлю жёстких рамок по времени прилёта. Время общего трансфера 13.00- 13.30. По договоренности - в пути можно остановиться - перекусить/выпить кофе.

P.S. Если вы прилетаете сильно раньше и не хотите ожидать, то можно заказать индивидуальный трансфер до Домбая, то же самое касается более позднего прилёта. В Домбае вы должны быть не позднее 19ч.

Заселяемся в гостиницу, пару часов свободного времени - на отдых и разбор вещей)

Дожидаемся всех и в 19 часов идём знакомиться с инфраструктурой Домбая и вкусно ужинаем!

2 день

Тебердинский парк и горное озеро Туманлы-кель

После завтрака мы отправляемся любоваться потрясающими видами!

Подъем по канатным дорогам - Мусса-Ачитара, Белалакая, пик Ине…

Дух захватывает!

Вдоль хребта мы прогуляемся к самой высшей точке и восхитимся видами! Гид проведет обзорную экскурсию и мы его с удовольствием послушаем.

Считаю, что в такой атмосфере нужно обязательно выпить горного чая/кофе, пообедать, так скажем, растянуть моменты на высоте) У вас будет пару часов свободного времени.

После обеда у нас не менее насыщенная программа!

Начинаем с Тебердинского национального парка. Познакомимся с его обитателями, покормим и сфотографируем)

Затем легким прогулочным шагом прогуляемся до водопада, который раньше всех открывается после зимнего сезона - называется он Шумка.

Умоемся водичкой, насладимся видом и будем потихоньку спускаться.

Как насчёт рыбалки и вкусного обеда? Переезжаем в форелевое хозяйство, ловим свою золотую рыбку (при желании) и вкусно кушаем)

Дальше - едем в ущелье Гоначхир любоваться красивейшим озером Туманлы-кель!

В нем можно и нужно искупаться! Вода, конечно, бодрящая, но летним днём очень даже приятно окунуться! Желающие могут просто посмотреть на смельчаков)

Пора возвращаться в Домбай!

3 день

Алибек, Храмы, закат на Гум-Баши

Рано утром, до толпы туристов, мы на джипе едем до альплагеря в ущелье Алибек! Затем выходим на красивейшую тропу к мощному Алибекскому водопаду! Виды-супер!

Для прохождения Кпп нужен паспорт Рф.

Возвращаемся в Домбай, обедаем.

В 12.30 продолжаем программу и едем кататься на лошадках карачаевской породы вдоль Теберды, поднимаемся в гору, виды крутые! Эмоции - огонь!

Затем у нас начинается экскурс в историю Великого Шёлкового пути. Посетим Сентинский Храм, посторойка которого датирована этим 10в. Это памятник исторического наследия с богатым прошлым.

Затем продолжим историческо-познавательную тему и совершим подъем на джипе на гору Шоана к одноименному Храму. Шоанинский - действующий - это настоящее место силы для каждого! Самостоятельная прогулка по территории комплекса.

Ну вот, мы уже всё ближе к плато Гум-Баши)

По пути обязательно посетим сырные пещеры, заберемся внутрь и сделаем эффектные фото!

Совершим остановку у Маринского водопада, а в заключение дня отправимся любоваться потрясающим закатом и панорамой Кавказских гор с перевала Гум-Баши и устроим вкусный пикник-ужин!

Возвращаемся в Домбай ориентировочно в 21ч. Отдыхаем.

4 день

Квадрики и Чучхурские водопады

Просыпаемся, вкусно завтракаем и вперед за адреналином! Сегодня желающие могут совершить экскурсию-прогулку на квадроциклах в Джамагатском ущелье. Классные виды, приправленные яркими эмоциями - то, что нужно для классного начала дня! (доп. экскурсия)

Возвращаемся, обедаем, часик для отдыха.

Затем садимся в джип и едем в красивейшее ущелье Домбай-Ульген к знаменитому каскаду Чучхурских водопадов! Пейзажи по-настоящему завораживают!

К этому времени вы уже сможете оценить, насколько разнообразна природа Домбая! Каждое ущелье - неповторимо, хотя и расположены, казалось бы, недалеко друг от друга;)

Подъезжаем к старту тропы - и вперед - наверх) Подъем будет достаточно крутым, обязательна удобная обувь на толстой и не скользкой подошве! Постепенно дойдём до самого высокого водопада, насладимся видом, сделаем умопомрачительные фото и потихоньку будем спускаться вниз.

Пешая часть займет не менее двух часов, а общее время экскурсии, не менее четырех. Поэтому обед перед маршрутом обязателен.

Вечерний Домбай ваш) Отдыхаем!

5 день

Высокогорное озеро Шобайдак и ущелье Аманауз

Сегодня у нас супер крутой маршрут на джипах в Мухинское ущелье, к озеру Шобайдак на высоту 3000 м!

Пейзажи по пути меняются с космической скоростью, да и на высоте будут напоминать марсианские/норвежские/нереальные, так говорят наши туристы)

Но нужно быть готовым, что в июне оно ещё может быть покрыто льдом, а в конце октября возможен снег. Согреваемся вкусным чаем! Но, всё-равно, экскурсия бомбическая!))

И в заверешение тура - легкий прогулочный трекинг в ущелье Аманауз до водопада Чёртова мельница!

Вечер оставляем для вашего душевного общения, обмена эмоциями от тура разбора фото/видео!;)

6 день

Свободное время и обратный трансфер

До 12 часов у вас свободное время, затем вас будет ожидать групповой трансфер в аэропорт.

Если у вас поздний рейс или поезд, то можно заказать индивидуальный трансфер.

До новых встреч, друзья! Приезжайте ещё, Домбай прекрасен в любое время года!

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер (если 3 человека в компании - отправляем индивидуальный)
  • Проживание в классной гостинице
  • Вкусные завтраки
  • Приветственный ужин
  • Пикники на маршрутах
  • Прогулочный билет на канатную дорогу
  • Экскурсии, работа гида
  • Трекинги и джипинги к локациям по программе
  • Бассен и сауна
  • Чан
  • Эко-сборы
  • Турлидер, который с вами на связи 24/7
  • Информационная поддержка организаторов тура
Что не входит в цену
  • Перелет к месту старта тура
  • Обеды и ужины, за исключением приветственного и пикников по маршруту
  • Дополнительные услуги, указанные ниже
  • Личные расходы
Пожелания к путешественнику

Порядок выездов к локациям может меняться в зависимости от погодных условий!

Но мы гарантируем, что по итогу тура вы увидите всё и даже больше, чем заявлено в программе;)

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

