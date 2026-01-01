Описание тура
Друзья, тур однозначно будет классным и запоминающимся!
Программы в Домбай - это всегда потрясающе красиво!!!
Выбраны Топовые локации!
Проверено жильё - супер комфорт, транспорт и гиды!
Программа составлена с заботой и вниманием к каждому участнику!
Всё приправлено щепоткой любви к этому потрясающему горному краю - Домбаю!
В этом сезоне всего 6 дат по 6 человек. Мы за индивидуальный подход и комфорт!
Как говорится, кто успел, тому и тур)
Я не буду продавать вам по скрипту. Уверена, что здесь абсолютно осознанные путешественники и прекрасные люди, для которых в общем-то и подготовлена эта программа.
Скажу так - если вы хотите выбрать тур, где гиды-организаторы берут оплату только за пешее хождение вокруг Домбая - вам не с нами;)
Если вы ищете самый старый Уазик, чтобы ехать на нем в гору компанией - минимум 7 человек - у нас таких нет;)
Номеров с дырами в дверях, прожженными матрасами, старыми наволочками, не работающей лейкой в душе и перегоревшей лампочкой в люстре - также не имеем;)
Мы не селим 6 человек в одно жильё, простите:)
15-30 человек в туре - даже не представляем как - если это не Mice-мероприятие;)
Поэтому Welcome в гости,
Если для вас важен комфорт в проживании и передвижении
Любите позавтракать в удовольствие вкусной едой
Интересны локации, к которым иногда нужно добираться несколько часов
Вы не поддерживаете хамство и агрессию
Симпатизируете людям с чувством юмора
Открыты новому
Любите спа/баньку/бассейн
За любой кипиш, кроме голодовки))
С радостью с Вами познакомимся и проведем вместе классные 6 дней отдыха!
Всегда поддержим и сделаем +100500 кадров для счастливых воспоминаний;)
Программа тура по дням
Красивый Домбай
Всем доброго дня!!!
Сегодня стартует Ваш тур в Домбай! В этой программе я не ставлю жёстких рамок по времени прилёта. Время общего трансфера 13.00- 13.30. По договоренности - в пути можно остановиться - перекусить/выпить кофе.
P.S. Если вы прилетаете сильно раньше и не хотите ожидать, то можно заказать индивидуальный трансфер до Домбая, то же самое касается более позднего прилёта. В Домбае вы должны быть не позднее 19ч.
Заселяемся в гостиницу, пару часов свободного времени - на отдых и разбор вещей)
Дожидаемся всех и в 19 часов идём знакомиться с инфраструктурой Домбая и вкусно ужинаем!
Тебердинский парк и горное озеро Туманлы-кель
После завтрака мы отправляемся любоваться потрясающими видами!
Подъем по канатным дорогам - Мусса-Ачитара, Белалакая, пик Ине…
Дух захватывает!
Вдоль хребта мы прогуляемся к самой высшей точке и восхитимся видами! Гид проведет обзорную экскурсию и мы его с удовольствием послушаем.
Считаю, что в такой атмосфере нужно обязательно выпить горного чая/кофе, пообедать, так скажем, растянуть моменты на высоте) У вас будет пару часов свободного времени.
После обеда у нас не менее насыщенная программа!
Начинаем с Тебердинского национального парка. Познакомимся с его обитателями, покормим и сфотографируем)
Затем легким прогулочным шагом прогуляемся до водопада, который раньше всех открывается после зимнего сезона - называется он Шумка.
Умоемся водичкой, насладимся видом и будем потихоньку спускаться.
Как насчёт рыбалки и вкусного обеда? Переезжаем в форелевое хозяйство, ловим свою золотую рыбку (при желании) и вкусно кушаем)
Дальше - едем в ущелье Гоначхир любоваться красивейшим озером Туманлы-кель!
В нем можно и нужно искупаться! Вода, конечно, бодрящая, но летним днём очень даже приятно окунуться! Желающие могут просто посмотреть на смельчаков)
Пора возвращаться в Домбай!
Алибек, Храмы, закат на Гум-Баши
Рано утром, до толпы туристов, мы на джипе едем до альплагеря в ущелье Алибек! Затем выходим на красивейшую тропу к мощному Алибекскому водопаду! Виды-супер!
Для прохождения Кпп нужен паспорт Рф.
Возвращаемся в Домбай, обедаем.
В 12.30 продолжаем программу и едем кататься на лошадках карачаевской породы вдоль Теберды, поднимаемся в гору, виды крутые! Эмоции - огонь!
Затем у нас начинается экскурс в историю Великого Шёлкового пути. Посетим Сентинский Храм, посторойка которого датирована этим 10в. Это памятник исторического наследия с богатым прошлым.
Затем продолжим историческо-познавательную тему и совершим подъем на джипе на гору Шоана к одноименному Храму. Шоанинский - действующий - это настоящее место силы для каждого! Самостоятельная прогулка по территории комплекса.
Ну вот, мы уже всё ближе к плато Гум-Баши)
По пути обязательно посетим сырные пещеры, заберемся внутрь и сделаем эффектные фото!
Совершим остановку у Маринского водопада, а в заключение дня отправимся любоваться потрясающим закатом и панорамой Кавказских гор с перевала Гум-Баши и устроим вкусный пикник-ужин!
Возвращаемся в Домбай ориентировочно в 21ч. Отдыхаем.
Квадрики и Чучхурские водопады
Просыпаемся, вкусно завтракаем и вперед за адреналином! Сегодня желающие могут совершить экскурсию-прогулку на квадроциклах в Джамагатском ущелье. Классные виды, приправленные яркими эмоциями - то, что нужно для классного начала дня! (доп. экскурсия)
Возвращаемся, обедаем, часик для отдыха.
Затем садимся в джип и едем в красивейшее ущелье Домбай-Ульген к знаменитому каскаду Чучхурских водопадов! Пейзажи по-настоящему завораживают!
К этому времени вы уже сможете оценить, насколько разнообразна природа Домбая! Каждое ущелье - неповторимо, хотя и расположены, казалось бы, недалеко друг от друга;)
Подъезжаем к старту тропы - и вперед - наверх) Подъем будет достаточно крутым, обязательна удобная обувь на толстой и не скользкой подошве! Постепенно дойдём до самого высокого водопада, насладимся видом, сделаем умопомрачительные фото и потихоньку будем спускаться вниз.
Пешая часть займет не менее двух часов, а общее время экскурсии, не менее четырех. Поэтому обед перед маршрутом обязателен.
Вечерний Домбай ваш) Отдыхаем!
Высокогорное озеро Шобайдак и ущелье Аманауз
Сегодня у нас супер крутой маршрут на джипах в Мухинское ущелье, к озеру Шобайдак на высоту 3000 м!
Пейзажи по пути меняются с космической скоростью, да и на высоте будут напоминать марсианские/норвежские/нереальные, так говорят наши туристы)
Но нужно быть готовым, что в июне оно ещё может быть покрыто льдом, а в конце октября возможен снег. Согреваемся вкусным чаем! Но, всё-равно, экскурсия бомбическая!))
И в заверешение тура - легкий прогулочный трекинг в ущелье Аманауз до водопада Чёртова мельница!
Вечер оставляем для вашего душевного общения, обмена эмоциями от тура разбора фото/видео!;)
Свободное время и обратный трансфер
До 12 часов у вас свободное время, затем вас будет ожидать групповой трансфер в аэропорт.
Если у вас поздний рейс или поезд, то можно заказать индивидуальный трансфер.
До новых встреч, друзья! Приезжайте ещё, Домбай прекрасен в любое время года!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер (если 3 человека в компании - отправляем индивидуальный)
- Проживание в классной гостинице
- Вкусные завтраки
- Приветственный ужин
- Пикники на маршрутах
- Прогулочный билет на канатную дорогу
- Экскурсии, работа гида
- Трекинги и джипинги к локациям по программе
- Бассен и сауна
- Чан
- Эко-сборы
- Турлидер, который с вами на связи 24/7
- Информационная поддержка организаторов тура
Что не входит в цену
- Перелет к месту старта тура
- Обеды и ужины, за исключением приветственного и пикников по маршруту
- Дополнительные услуги, указанные ниже
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Порядок выездов к локациям может меняться в зависимости от погодных условий!
Но мы гарантируем, что по итогу тура вы увидите всё и даже больше, чем заявлено в программе;)