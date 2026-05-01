Описание тура
Яркие впечатления, захватывающие виды, маленькие группы и современные отели для максимального комфорта.
Программа тура по дням
Встреча и медовые водопады
В этот день мы встретим Вас в аэропорту или на вокзале в Минеральных водах (если вы прилетели накануне, то заберем Вас из отеля в Мин. водах).
Природа Кавказа поражает воображение высокие водопады, сказочные панорамы, нетронутая природа, стада мирно пасущихся лошадей. В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню.
Гора Кольцо — это уникальное и очень живописное место. Созданные ветром и временем, пещеры и гроты в скалах, можно часто увидеть в горах. Но здесь, на высокой горе, образовалось необычное и огромное отверстие в скале, по своей форме очень похожее на кольцо, что породило множество местных легенд, о которых мы, с удовольствием, Вам поведаем. Поднявшись к нему вашим глазам, предстанет удивительно живописный ландшафт горных хребтов окружающих город со всех сторон.
Чайный домик и прогулка на лошадях.
На живописных альпийских лугах, среди мирно пасущихся животных, расположилось небольшое подворье, где можно покататься на подготовленных к степенной прогулке лошадках, и сделать красивые фотографии с конной прогулки в горной долине.
После катания мы заглянем в уютный чайный домик, где можно бесплатно продегустировать множество видов варенья шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков, лепестков акации и даже красного перца, горного чая, сладостей и других местных вкусностей.
Медовые водопады
Следующей нашей остановкой станут живописные водопады на границе с Карачаево-Черкесией. И здесь не обошлось без мифов и легенд. Гид расскажет Вам историю о происхождении названия Медовых водопадов. Мы полюбуемся с высокой обзорной площадки на ущелье водопадов, а те, кто хочет больше ярких впечатлений сможет испробовать невероятный полет над ущельем на самом длинном зип-лайне в России. Мы спустимся вниз по крутой тропе в узенький каньон. И, прогуляемся до водопадов — Жемчужный, Чертова Мельница, Безымянный и Большой Медовый. После прогулки можно заглянуть в Карачаевское подворье, где расположены традиционные дома горцев, можно покормить домашних животных на скотном дворе и отведать горячих свежеприготовленных хычинов, шашлык или домашнее вино.
Нагулявшись мы отправляемся в отель, чтобы выспаться и отдохнуть. Размещение в двухместных номерах если вы путешествуете вдвоем, одноместный (при взаимном согласии мы предлагаем другим одиночным путешественникам объединиться, при отсутствии других желающих, размещаем в одноместном с доплатой), трехместный/четырехместный для компаний из 3/4 человек или семьи.
Едем к подножию Эльбруса
Ранним утром этого дня мы отправимся к подножию великого Эльбруса.
Наш путь пройдет по живописным местам Кавказских Минеральных вод, мимо необычного озера Тамбукан, лечебная и очень полезная грязь которого используется в большинстве санаториев Кавказа. Уже в дороге можно любоваться уходящим в бесконечную даль заснеженным Кавказским хребтом. А как только мы въедем в Баксанское ущелье, горы станут еще ближе и выше. Мы поднимемся по горной дороге к одному из самых живописных озер Кабардино-Балкарии. Озеро Гижгит (второе название Былымское), рукотворное, но невероятно красивое, словно драгоценная жемчужина сияет окруженное ожерельем высоких гор.
В пути мы обязательно расскажем Вам об истории этого края, его удивительных местах, обычаях и конечно заедем в уютное кафе где полакомимся вкуснейшими хычинами и другими национальными блюдами этого гостеприимного края.
Вкусно подкрепившись мы отправляемся к главной цели нашего путешествия - горе Эльбрус! Это популярное место не только для горнолыжников или альпинистов, но и у многих туристов. Многих манит сюда возможность подняться на самую высокую гору Европы. На поляне Азау, с которой стартуют подъемники, работают вагончик и новые кабинки фуникулера. Три очереди подъёма вознесут Вас на невероятную высоту 3 847 метров (верхняя станция Гарабаши занесена в Книгу Рекордов России, и является самой высокой станцией канатной дороги в Европе). Здесь даже в жаркий летний день лежит снег. Для туристов на верхней станции расположены разные фотозоны, на террасах кафе можно отдохнуть наслаждаясь невероятными видами или отправить открытку из самого высокогорного почтового ящика России.
С панорамных смотровых площадок в ясную погоду вы увидите горную гряду Главного кавказского хребта и 4 пятитысячника: Дыхтау (5204 м), Шхара (5193 м), Коштантау (5152 м) и, конечно, сам легендарный Эльбрус самую высокую точку Европы пики 5642 м и 5621 м. А если Вам повезет Вы увидите и местную звезду - лисичку Муху, которая частенько приходит за вкусняшками к туристам и альпинистам.
Но на этом мы не остановимся и отправимся на поляну Нарзанов, ведь вулкан Эльбрус это кладовая минеральных вод, некая природная подземная химическая лаборатория, которая вырабатывает и выталкивает из земли популярный и чудодейственный нарзан. Места извержения нарзана выглядят словно земля на Марсе из-за содержащегося в воде железа, а на поляне можно попробовать сразу несколько различных по вкусу минеральных вод или напившись полезной водички,прогуляться по небольшому рынку, где прикупить множество местных сувениров для себя и своих близких.
Среднее время поездки 12 часов (выезд около 7 утра, на поляне Азау для подъёма на Эльбрус около 3-4 часов), дорога в одну сторону около 3х часов).
Живописный Домбай
Отдохнув в отеле, утром выезжаем в Домбай.
Дорога в Домбай проходящая вдоль горной реки Теберда, по одному из самых зеленых заповедников России, наверное никого не оставит равнодушным. Пейзажи здесь совсем другие, нежели по те что мы видели по пути на Эльбрус, но очаровывают они совсем не меньше. Зеленые вековые ели и выглядывающие на поворотах острые покрытые снегом горные пики, водопады и лазурные реки, сказочная природа Домбая завораживает и бесповоротно влюбляет в эти места.
Одна из первых остановок будет на смотровой площадке горного перевала Гум-баши (в переводе песчаная голова, и вы сами убедитесь в верности этого названия, рассматривая гору которая невероятно похожа на огромного сфинкса), в хорошую погоду с этого места один из лучших видов на Эльбрус. Мы остановимся для завтрака в кафе национальной кухни и попробуем другие хычины и блюда (ведь это уже другой регион Кавказа. . вместо вчерашней Кабардино-Балкарии, Карачаево-черкессия).
Удивительные горные долины, где кажется течет совсем другая жизнь, а стада мирно пасущиеся на склонах будто специально украшают картины этих мест. Дорога приведет нас в Карачаевск, где высоко в горах мы посетим старинный христианский храм X века. Шоанинский храм был построен во времена развития северного ответвления знаменитого шелкового пути и расцвета царства Алании, он словно парит в небесах, а с его стен открываются восхитительные виды на окружающие горы и долины.
Дольше мы посетим загадочное озеро Кара-кель и узнаем чем оно знаменито, и чистейшую горную реку Улу-муруджу.
По прибытии в Домбай, вы отправитесь на вершины горы Мусса Ачитара. Три разные канатные дороги, по вашему предпочтению, поднимут Вас на высоту до 3200 метров.
Перед теми, кто поднимется до второй и верхней станции, в ясную погоду откроются виды на Кавказский хребет, пик Софруджу, горы Белалакая и Эльбрус.
Погуляв и пообедав (3-4 часа проводим в Домбае) мы отправимся в обратный путь. Ориентировочное время прибытия в аэропорт 20.00 (вылет рейса не ранее 21:30). Вы также можете улететь утром/уехать поездом/автобусом (мы отвезем Вас по Вашему адресу в Минеральных водах/Кисловодске, на вокзал. Пятигорск, по согласованию)
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно (или в место вашего проживания/прибытия, по согласованию) в день начала и окончания тура
- Все переезды по программе тура и сопровождение тревел-эксперта
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах со всеми удобствами (напишите мне, если у вас есть особые пожелания или требования к отелю - я предложу Вам возможные варианты, с доплатой и без. До внесения предоплаты мы можем согласовать другой отель, под ваши пожелания)
- Горный чай и кофе на остановках в живописных локациях
- Помощь в выборе отеля, если вы приезжаете раньше начала тура или хотите задержаться. Возможность расширить программу и добавить дни/экскурсии к туру (+в день окончания тура, можем отвезти Вас так же в Кисловодск)
Что не входит в цену
- Питание (мы завозим в кафе по маршруту, также на Эльбрусе и в Домбае дается время для обеда) и сувениры/фото/местные деликатесы, прогулка на лошадях или зиплайн
- Оплата подъемников в Домбае и Эльбрусе (вы сами решаете, на каком подъемнике вы поедете и на какую высоту)
- При бронировании на одного человека, доплата за одноместное проживание (7000 за весь тур при взаимном желании двух одиночных путешественников, мы предлагаем объединится без доплаты)
- Трансфер в/из аэропорта в другое время/день
О чём нужно знать до поездки
В поездке в горы, необходима удобная и устойчивая обувь. Теплая, непродуваемая и непромокаемая одежда (в горах погода может быстро меняться, а лишнюю одежду можно всегда оставить в машине). Паспорт, наличные деньги. Головной убор, солнцезащитные очки и средства.
Пожелания к путешественнику
В программе возможны изменения, в случае опасной дороги в горах и/или предупреждений Мчс. Последовательность поездок по дням определяется гидом накануне выезда (например, в зависимости от погоды, ситуации на дорогах, закрытия на профилактику или из-за погоды, канатных дорог).